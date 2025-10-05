Premium| AI safety law Brazil: एआयच्या धोक्यांविरोधात जागतिक सावधगिरी

ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी सप्टेंबरच्या मध्यात, अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी, मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवणारा देशाचा पहिलाच कायदा सही करून लागू केला. ‘एआय’ आणि सोशल मीडिया कंपन्यांनी याला प्रखर विरोध केला होता. पण अध्यक्षांनी लोकांचा पाठिंबा मिळवून बिग टेक कंपन्यांना आवर घातला. आता ब्राझीलमधील मुलांची वैयक्तिक माहिती, जसे की छायाचित्रे ‘एआय’ साधने तयार करण्यासाठी वापरता येणार नाहीत. कंपन्यांना मुलांच्या ऑनलाइन वर्तनावर नजर ठेवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. हा कायदा प्रथम २०२२मध्ये सिनेटर फ्लाविओ आर्न्स आणि अलेस्सांद्रो व्हिएरा यांनी सादर केला होता. नोव्हेंबर २०२४मध्ये तो सिनेटमध्ये सर्वानुमते मंजूर झाला आणि ऑगस्ट २०२५मध्ये ब्राझीलच्या लोकसभेत जवळपास सर्व पक्षांच्या समर्थनासह त्याला मान्यता दिली. केवळ एक आठवड्यानंतर सिनेटने पुन्हा एकदा तो पारित केला. लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, ब्राझीलचे नेते २०२२मध्येच चॅटजीपीटीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, ‘एआय’ सुरक्षिततेला गांभीर्याने घेऊ लागले होते. त्यांची चिंता फक्त आर्थिक फायद्यापुरती मर्यादित नव्हती. तेवढीच गंभीर चिंता त्यांनी एआय सुरक्षिततेबाबतही व्यक्त केली. .अमेरिकेतही चौकशीअध्यक्ष लुला दा सिल्वा ब्राझीलमध्ये कायदा मंजूर करत होते, तेव्हा अमेरिकेच्या सिनेट न्यायपालिका उपसमितीने ‘एआय चॅटबॉट्समुळे होणारे नुकसान’ या शीर्षकाखाली सुनावणी घेतली. साक्षीदारांपैकी एक होते मॅथ्यू रेन, ज्यांचा १६ वर्षांचा मुलगा अॅडम एप्रिल महिन्यात आत्महत्येला बळी पडला. त्याचा दीर्घकाळ चॅटजीपीटीबरोबर संवाद सुरू होता. रेन म्हणाले, ‘‘गृहपाठात मदत करणारे साधन म्हणून सुरू झालेले हळूहळू विश्वासू मित्र बनले आणि मग आत्महत्येचा सल्लागार झाले!’’ आणखी एक पालक, मेगन गार्सिया यांनी सांगितले की त्यांचा १४ वर्षांचा मुलगा, स्युएल सेत्झर तिसरा, अधिकाधिक एकाकी झाला आणि एका चॅटबॉटने त्याला लैंगिक संभाषणात ओढले, त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. सुनावणीदरम्यान, रेन यांनी आरोप केला, ‘चॅटजीपीटीने अनेक महिने त्यांच्या मुलाला आत्महत्येकडे ढकलले.’’ हे प्रकरण इतके गंभीर झाले की पालकांनी न्यायालयीन खटले दाखल केले आणि सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना कठोर प्रश्न विचारले.सिनेटच्या सुनावण्यांव्यतिरिक्त, फेडरल ट्रेड कमिशनने ओपनएआय, Character.AI, मेटा, गुगल, स्नॅप आणि एक्सएआय यांसह अनेक ‘एआय’ कंपन्यांवर चौकशी सुरू केली आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘एआय’चे मूल्यांकन करणे या सरकारी नियामक संस्थेच्या चौकशीचा हा उद्देश आहे.अमेरिका खंडात मुले आणि चॅटबॉट्सवरील खटल्यांपासून दूर, २०२२मध्ये केनियामध्ये डॅनियल मोटाऊंग नावाच्या व्यक्तीने कायदेशीर कारवाई केली. तो ‘सामा’कडून (मेटासाठी काम करणारी कंपनी) नियुक्त केलेला कंटेंट मॉडरेटर होता. त्याचा आरोप आहे की, त्याला वारंवार हिंसक आणि विकृत सामग्री दाखवण्यात आली आणि त्यामुळे त्याला गंभीर मानसिक त्रास सहन करावा लागला. मोटाऊंग म्हणतो, की नोकरी स्वीकारताना त्याला या सामग्री किती त्रासदायक असेल हे सांगितलेच गेले नाही. पान १ वरूनआणखी एक मॉडरेटर, मोफाट ओकिनी याने सहकाऱ्यांसह याचिका दाखल केली. त्यात म्हटले होते, की तो रोज शेकडो मजकुरांशी संपर्कात येत होता ज्यात बऱ्याचदा लैंगिक हिंसाचाराचे वर्णन असे. हे सर्व गुपित ‘द गार्डियन’ ने २०२३मध्ये उघड केले. आता हे कामगार संघटित होऊ लागले आहेत. कंटेंट मॉडरेटर्सचा एक संघ स्थापन झाला आहे. तो कायदेशीर संरक्षण, अधिक वेतन आणि मानसिक आरोग्याला आधार देणाऱ्या सेवा यासाठी लढत आहे. या आणि अशा अनेक कहाण्या दाखवतात, की लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि अमेरिकेतले पालक, मुले आणि तरुण लोक ‘एआय’चा लाभ घ्यायची इच्छा ठेवतात, पण त्याचवेळी ‘एआय’ त्यांच्या सुरक्षिततेला धक्का पोहोचवत असल्यास ते आवाज उठवायला मागेपुढे पाहत नाहीत. .धोक्याची घंटा वाजतेयमुलांवरील परिणाम ही केवळ सुरुवात आहे. संशोधनाची वाढती संख्या दर्शवते आहे, की एआय प्रणाली इतक्या स्वतंत्र आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत की नुकसान शोधणे अधिकाधिक कठीण होईल. उदाहरणार्थ, “deceptive alignment” या संशोधनाने दाखवले आहे, की अत्याधुनिक मॉडेल्स कधी कधी तपासणीदरम्यान एक वागणूक दाखवतात पण प्रत्यक्षात तैनात केल्यावर वेगळी वागणूक करतात. आणि ही वागणूक त्यांच्या निर्मात्यांनी अपेक्षित केलेली नसते. २०२४मधील अँथ्रॉपिकच्या अभ्यासाने दाखवले की काही मोठी मॉडेल्स सुरक्षा नियंत्रणांना वळसा घालण्याची क्षमता दाखवतात. आज काही साधने आधीच आपोआप रसायनांचे फॉर्म्युले, शस्त्रांची रचना किंवा धोकादायक मार्गदर्शन तयार करू शकतात. उद्या जर अशा प्रणालींनी निर्मात्यांनाही फसवायला सुरुवात केली, तर जबाबदारी निश्चित करणे जवळजवळ अशक्य होईल. या तीनही घटनांमधून एक स्पष्ट धडा मिळतो, की सामान्य माणसे गप्प बसणार नाहीत. ब्राझीलमध्ये पालक आणि कार्यकर्ते, अमेरिकेत दुःखाने व्याकूळ झालेले पालक आणि केनियात कामगार, सर्वजण एकत्र येऊन लढा देत आहेत. यातून सरकारे आणि कंपन्यांनी त्वरित धडा घ्यायला हवा. पण त्याचबरोबर त्या हेही दाखवतात की मोठे आणि शोधता न येणारे धोके उभे राहण्याआधीच आपल्याला संरक्षण उभारायला हवे. .सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपण गृहीत धरू नये की आजचे कायदेशीर उपाय उद्याही चालतील. ‘एआय’ प्रणाली अधिक स्वायत्त, अधिक शक्तिशाली आणि फसवणूक करण्यास सक्षम होत असताना जबाबदारी शोधणे जवळजवळ अशक्य होईल. जेणेकरून उद्याच्या जगात उत्तरदायित्व हरवू नये या साठी आपण आजच कायदे करायला हवेत आणि संस्थात्मक क्षमता उभारायला हवी. जेव्हा मी ब्राझीलचे राजकारणी मुलांच्या आवाजाची नक्कल करणाऱ्या बॉट्सविरुद्ध कारवाई करताना पाहतो, मॅथ्यू रेन यांची आपल्या मुलाबाबतची कहाणी ऐकतो किंवा डॅनियल मोटाऊंग यांचे हिंसक सामग्रीवर काम केल्यानंतरचे अनुभव वाचतो, तेव्हा मला वाटते या वेगळ्या शोकांतिका नाहीत. ‘एआय’ आपल्याला अशा प्रकारे इजा पोहोचवू शकतो या धोक्याची घंटा आहे .ब्राझीलच्या अॅटर्नी जनरलच्या कार्यालयाने नुकतीच मेटा कंपनीला कायदेशीर नोटिस पाठवली. त्यात कंपनीला आदेश दिला, ‘‘मुलांच्या भाषेची नक्कल करणारे आणि लैंगिकतेसंदर्भात भाष्य करणारे संवाद असणारे ‘एआय बॉट्स’ तत्काळ काढून टाकावेत.’’ अॅटर्नी जनरलने म्हटले, की ‘मेटा’च्या ‘एआय’ स्टुडिओद्वारे तयार झालेले हे बॉट्स ‘‘मुलांच्या लैंगिक शोषणाला खतपाणी घालतात.’’ त्यामुळेच जगभरातील पालकांनी दक्ष राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे..आज आपण जे पाहू शकतो आणि ज्याचा मागोवा घेऊ शकतो त्याची मला भीती वाटत नाही. उद्या आपण जे पाहू किंवा मागोवा घेऊ शकणार नाही त्याची मला भीती वाटते. जेव्हा ‘एआय’ प्रणाली अधिक शक्तिशाली आणि स्वायत्त होतात, जेव्हा त्या फसवणूक करू लागतात, जिथे नुकसान सर्वत्र व अदृश्य असेल, तेव्हा लोक त्रास भोगतील पण त्यांना कोण किंवा काय कारणीभूत आहे हे सांगता येणार नाही. अशा वेळी, जेव्हा जबाबदारी जवळजवळ अशक्य होते, तेव्हाच नियमन सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरते.शेवटी, मला प्रश्न पडतो, की ‘एआय’ सुरक्षिततेवरील चर्चा ब्राझील, आफ्रिका, युरोप, अमेरिका आणि कोरियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर का होत आहे? मध्य पूर्व, भारत आणि दक्षिण आशियातील पालक, नियामक आणि राजकारणी कुठे आहेत? 