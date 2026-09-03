Premium|BRICS 2026 : ब्रिक्स परिषद भारतासाठी का महत्त्वाची आहे?

How BRICS 2026 Could Reshape India's Global Power and Economy. From India-China Ties to Cross-Border Payments, What’s at Stake?नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे १८वी BRICS परिषद होते आहे. १२ आणि १३ सप्टेंबरला होणाऱ्या या परिषदेत चीन आणि रशियासारख्या बलाढ्य सत्तांसोबत भारत एकाच व्यासपीठावर येईल. यासोबत BRICS सदस्य आणि भागीदार देशांचे नेते तसेच निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. केवळ भारतात होणारा एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, परिषद इतकंच याचं महत्त्व नाही. ब्रिक्ससारख्या परिषदांतून आणखी बरंच काही होत असतं. प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि उर्जा उत्पादक देशांशी जोडलं जाण्याची संधी, देशासाठी जागतिक पातळीवर महत्त्वाचं स्थान, प्रस्थापित करण्याची संधी मिळते. पण यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत खास काय आहे, त्यातही या परिषदेचे यजमान असणं आणि त्यात आपली छाप पाडणं या गोष्टींसाठी भारत कितपत तयार आहे, ब्रिक्स चलन आणि सीमापार पेमेंट्स यावेळी पुन्हा चर्चेत आहेत. या सगळ्याचा आढावा घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .राजधानी दिल्लीत सध्या सगळं वातावरण ब्रिक्समय आहे. १२ आणि १३ सप्टेंबरला होणाऱ्या या परिषदेसाठी संपूर्ण भारतीय प्रशासन तयारी करत आहे. २०२६ च्या BRICS अध्यक्षपदाची जबाबदारी भारताकडे आहे. “लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)ही यावेळची संकल्पना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘Humanity First’ अर्थात ‘मानवता प्रथम’ या भावनेवर आधारित लोककेंद्रित दृष्टिकोनाचं हे प्रतिबिंब आहे,अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या दोन दिवसीय परिषदेत नेते BRICS देशांमधील समान प्राधान्यक्रम आणि त्यात एकमेकांना सहकार्य करण्याची भूमिका मजबूत करण्याविषयी चर्चा करतील. सोबतच परस्पर महत्त्वाच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर आपापली मते मांडतील..Premium| BRICS Challenges: ब्रिक्सची अधोगती आणि ‘इब्सा’सारख्या लोकशाही मंचांला आलेलं महत्त्व भारताला जागतिक महासत्ता बनवेल का?.भारताची तयारी कशी आहे?यंदाच्या परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे आहे. या परिषदेत सहभागी होऊन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जागतिक स्तरावर भारतासाठी अनुकूल दृष्टीकोन तयार करणं हे ध्येय आहेच पण आपल्या यजमानपदात काही कसूर राहू नये, यासाठीही भारत तयारी करत आहे. आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात BRICS ची धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी देशातील २५ पेक्षा जास्त शहरांत आत्तापर्यंत किमान ३५० आणि खरंतर त्याहीपेक्षा जास्त बैठका आणि उच्चस्तरीय चर्चा झाल्या आहेत. या सहकार्याचे तीन मूलभूत आधारस्तंभ आहेत - राजकीय आणि सुरक्षा, आर्थिक आणि वित्तीय तसेच सांस्कृतिक आणि नागरिकांमधील परस्पर संबंध.परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “या चर्चांमधून तसेच व्यवसाय आणि लोक उपक्रमांमधून भारताच्या BRICS अध्यक्षपदाने व्यावहारिक आणि विकासाभिमुख परिणामांच्या माध्यमातून BRICS सहकार्याला पुढे नेण्यात योगदान दिले आहे,” .मुळात BRICS म्हणजे काय?ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन चार देशांनी येऊन २००६मध्ये एक समूह स्थापन केला होता त्याला ब्रिक(BRIC) म्हटलं जात होतं. २०१०मध्ये दक्षिण अफ्रिका या समूहात सामील झाला तेव्हा त्याचं नाव बदलून ब्रिक्स (BRICS) असं करण्यात आलं. भारत हा BRICS चा संस्थापक सदस्य आहे. यापूर्वी भारताने २०१२, २०१६ आणि २०२१ अशा तीन वेळा BRICS चे अध्यक्षपद भूषवले आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी भारताने चौथ्यांदा BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारले. हे वर्ष विशेष महत्त्वाचं आहे कारण २०२६मध्ये BRICS च्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होतायत. .सध्या BRICS मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब अमिरात (UAE) आणि इंडोनेशिया अशा देशांसह जगातील ११ प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील देशांचा समावेश आहे.ब्राझीलच्या मध्यवर्ती बँकेने प्रकाशित केलेल्या BRICS च्या आढाव्यानुसार, विस्तारित BRICS मध्ये जगाच्या सुमारे ४९ टक्के लोकसंख्येचा, जागतिक GDP च्या ३९ टक्के आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या २३ टक्के वाटा आहे..संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी BRICS ने सातत्याने केली आहे. या संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेतील रचना उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे आर्थिक महत्त्व पुरेसं मानत नाहीत, त्यांच्या धोरणांत ते दिसत नाही, असा ब्रिक्स देशांचा कायमचा युक्तिवाद असतो. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या तरीही विकसनशील देशांसाठी हे महत्त्वाचं आहे..BRICS का महत्त्वाचे आहे?आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर आणि जागतिक निर्णय प्रक्रियेत प्रगत पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व असताना Global South अर्थात विकसनशील देशांचंही त्यात स्थान असावं, या देशांना आपला आवाज मिळावा, अशा उद्देश्याने ब्रिकची स्थापना झाली. मात्र BRICS ही औपचारिक संघटना नाही. तर समान उद्दिष्टाच्या आधारे आर्थिक आणि राजनैतिक प्रयत्नांचे समन्वय साधणारा बिगर-पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थांचा एक गट आहे, असं Council on Foreign Relations (CFR) म्हणते..जागतिक बँक, G7 आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यांसारख्या प्रमुख बहुपक्षीय संस्थांमध्ये पाश्चात्त्य दृष्टिकोनाचे असलेले वर्चस्व बदलण्यासाठी पर्याय उभा करण्याचा BRICS देशांचा प्रयत्न आहे.BRICS च्या विस्ताराची औपचारिक अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२४ रोजी झाली. त्यावेळी इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती हे नवे सदस्य देश झाले. २०२४ मधील विस्तारामुळे BRICS चं आर्थिक आणि लोकसांख्यिक महत्त्व वाढलं आहे. कारण ब्रिक्समधले सगळे देश मिळून जगातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४०% ते ४५% भागाचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळेच जागतिक तसेच प्रादेशिक महत्त्वाच्या समकालीन मुद्द्यांवर चर्चा आणि सहकार्यासाठी ब्रिक्सचं व्यासपीठ महत्त्वाचं मानलं जातं..BRICS चा इतिहासGoldman Sachs चे अर्थतज्ज्ञ Jim O’Neill यांनी २००१मध्ये ‘BRIC’ ही संज्ञा वापरली होती. ते म्हणाले होते की, ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था २०५० पर्यंत जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या क्षमतेच्या आहेत. .२००६ मध्ये न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या (UNGA) पार्श्वभूमीवर झालेल्या BRIC च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत या गटाला औपचारिक स्वरूप मिळाले. २००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे पहिली BRIC परिषद झाली होती. तर २०१० मध्ये न्यूयॉर्क येथे झालेल्या BRIC परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करून BRIC चे BRICS करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दक्षिण आफ्रिकेने २०११ मध्ये चीनमधील सान्या येथे झालेल्या तिसऱ्या BRICS परिषदेत सहभाग घेतला. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती जानेवारी २०२४पासून BRICS चे पूर्ण सदस्य झाले. इंडोनेशियाने जानेवारी २०२५मध्ये पूर्ण सदस्य पत्करले. दुसरीकडे २०२५ मध्ये बेलारूस, बोलिव्हिया, कझाकिस्तान, क्युबा, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम हे BRICS चे भागीदार देश झाले आहेत..Premium| BRICS: ब्रिक्स परिषदेतून जिनपिंग गायब? नेमकं काय घडलंय?.BRICS मध्ये गेल्या काही वर्षांत कसा बदल झाला?उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा प्रामुख्याने आर्थिक गट अशी ओळख असलेल्या BRICS चं स्वरुप गेल्या काही वर्षांत बदललं. ते अधिक भव्य झालं. आता ही परिषद म्हणजे असं एक व्यासपीठ आहे, ज्याचा जागतिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत अधिक प्रभाव मिळवण्यासाठी ग्लोबल साऊथमधील देशांकडून वापर केला जातो. .ब्राझीलमध्ये झालेल्या २०२५च्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने जागतिक ‘शासन संस्थांमध्ये’ तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली होती शिवाय आंतरराष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांना अधिक मजबूत आवाज देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांसारख्या संस्थांमध्ये २१व्या शतकातील वास्तव दिसण्यासाठी त्यात सुधारणांची गरज असल्याचं मत भारताने मांडलं..भारतासाठी ब्रिक्स का महत्त्वाचं आहे?BRICS चा सर्वात महत्त्वाचा भूराजकीय फायदा म्हणजे परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या देशांशी भारत एकाच वेळी संवाद साधू शकतो. उदा. BRICS मुळे अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांसोबतची भागीदारी सोडून न देता भारताला चीन आणि रशियासोबत संवाद साधता येतो.भारतासाठी BRICS हे चीन आणि रशियासोबत एकाच व्यासपीठावर येण्याची तसेच विकसनशील जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा उत्पादक देशांशी जोडले जाण्याची संधी आहे. .विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज म्हणून भारताला स्वतःची भूमिका मांडण्यासाठी हा गट महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. BRICS हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे.भारताच्या २०२६मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या काळात नवी दिल्लीने सदस्य देशांमधील व्यापार वाढावा, व्हॅल्युचेन्स अधिक लवचिक व्हाव्यात आणि छोट्या व्यवसायांना सहज वित्तपुरवठा उपलब्ध होण्यावर भर दिलाय..जयपूर येथे झालेल्या BRICS व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत सदस्य देशांनी MSME क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आणि व्यापार-वित्तपुरवठ्यातील दरी कमी करण्यासाठी काही गोष्टींना मान्यता दिलीय.भारताने अधिक लवचिक आणि विविधतापूर्ण जागतिक मूल्यसाखळ्यांसाठीही प्रयत्न केले. पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेबाहेरील बाजारपेठांशी हितसंबंध जोडण्यासाठी भारताला हे फायदेशीर ठरू शकतं..भारत-चीन आणि ब्रिक्सएकीकडे भारताच्या ईशान्येकडील भागावर आणि भारत-चीन सीमेवर चीनच्या आक्रमणाच्या बातम्या येत असतात. भारत-चीन संबंध सध्या गुंतागुंतीचे झालेले आहेत त्यामुळे भारत-चीन ही चर्चा होणं अत्यावश्यक आहे. यावेळच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०२६च्या BRICS परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. ते झाल्यास भारत-चीन संबंधांमधील चर्चेसाठी आणखी एक उच्चस्तरीय मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो..BRICS चे चलन?डॉलरच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी ब्रिक्स चलन निर्माण करण्याची चर्चा गेली कित्येक वर्षं होते आहे. मात्र सध्या चर्चा आहे ती, सीमापार Paymentsची आहे. एकच BRICS चलन निर्माण करणे हा त्यामागील उद्देश असेलच असे नाही. स्थानिक चलने, डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि भविष्यात एकमेकांशी जोडलेल्या केंद्रीय बँक डिजिटल चलनांच्या माध्यमातून सदस्य देशांमधील व्यापार अधिक सुलभ करण्याचाही हा उद्देश्य असू शकतो. .ऑगस्ट २०२६ मध्ये RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले होते की, सीमापार व्यवहारांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी BRICS देश वेगवान पेमेंट प्रणाली आणि CBDC (Central Bank Digital Currency)एकमेकांशी जोडण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत आहेत. भारताने रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवण्यावरही भर दिला आहे.असं झालं तर भारतासाठी पारंपरिक पेमेंट मार्गांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतं आणि सीमापार व्यापार अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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