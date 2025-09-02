Premium|Agricultural Technology : बैलपोळा ते ट्रॅक्टरपोळा, बदलती शेती!

डॉ. अजित कानिटकरएकीकडे खेडेगावात बेरोजगारांची फौज आणि दुसरीकडे शेतीत काम करायला मजूर नाहीत किंवा असलेल्या मजुरांची मजुरी परवडत नाही, असे प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहेत. दररोज वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला आपण समाज म्हणून कसे सामोरे जातो, ते स्वीकारतो, पचवतो; नाकारतो का गाफील राहून त्यात हरवून जातो, हे पाहणे यासंदर्भात महत्त्वाचे. गेल्या आठवड्यात विदर्भातील एका गावामध्ये बैलपोळ्याच्या ऐवजी ‘ट्रॅक्टर पोळा’ साजरा झाल्याचे वृत्त काहींनी वाचले असेल. पंधराशे लोकवस्तीच्या या गावात काही वर्षांपूर्वी दीडशे बैल होते. त्यांची संख्या कमी कमी होत जेमतेम दहापर्यंत आली आणि दुसरीकडे ट्रॅक्टरची संख्या २५ पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या बदलाची दखल घेत बैलांच्याऐवजी ट्रॅक्टरला सजवून त्यांचा पोळा साजरा केला! ही परिस्थिती म्हणजे गेल्या काही वर्षातील कृषी क्षेत्रात होणारे सततचे स्थित्यंतराचे उदाहरण व त्याहीपेक्षा येणाऱ्या काही वर्षात आणखी वेगाने होऊ घातलेले बदल याची काहीशी नांदी म्हणून बघावे लागेल. .आमच्या पिढीच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेमध्ये ‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’, ‘भारत खेड्यामध्ये राहतो’ अशी विधाने पाठ्यपुस्तकांतून घोकली. ही परिस्थिती गेल्या ४० वर्षात वेगाने बदलली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आता सेवाक्षेत्र सुमारे ६० ते ६५ टक्के, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र साधारण वीस ते पंचवीस टक्के आणि उरलेले फक्त १३ ते १५ टक्के शेतीचे योगदान आहे. हेच आकडे स्वातंत्र्यापूर्वी जवळपास उलटे होते. एकीकडे सेवाक्षेत्राची भरभराट होत असताना देशातील शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण मात्र फारसे कमी झालेले नाही. कितीही शहरीकरण होते अशी तज्ज्ञांनी व अभ्यासकांनी ओरड केली व संख्याशास्त्र तसे सांगत असले तरी ६० टक्के लोकसंख्या अजूनही शेती व शेतीसंबंधित उत्पादनांवर अवलंबून आहे, हे सर्वमान्य सत्य आहे. त्यामुळेच एकीकडे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांची संख्या तर कमी होत नाही पण शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा घटला आहे. हे कोडे सोडवताना तज्ज्ञांचीही दमछाक होते आहे. .Premium|Agricultural statistical report: गेल्या दोन दशकांत भारतीय कृषी क्षेत्रात काय बदल झाले?.कृषिक्षेत्रातील औद्योगीकरण महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रामध्ये अवजारांचा वापर सुरू करण्याचे श्रेय लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांना जाते. एकेकाळी प्रचलित असलेला लाकडी नांगर बाजूला ठेवून त्याऐवजी लोखंडाचा नांगर वापरण्यासाठी त्यांनी सायकलवरून गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पारंपरिक समजुती बाजूला ठेवून लाकडाऐवजी लोखंडी नांगर वापरावा याचा प्रसार केला. आजच्या भाषेमध्ये डायरेक्ट मार्केटिंग! १९७०च्या दशकात हरितक्रांतीनंतर देशभरात सर्वत्र छोट्या व मोठ्या कृषी साधनांच्या वापरास सुरुवात झाली, त्याचा प्रसार झाला व शेतकऱ्यांची पसंतीही वाढली. मळणी यंत्रापासून ट्रॅक्टर अशा अनेक यंत्रांची बाजारात भर पडली. शेतकऱ्यांनी या साधनांमुळे उत्पादकता वाढते हे लक्षात आल्यामुळे नवी यंत्रे विकत घेतली. परडवणाऱ्या किंमतीत यंत्रे तयार करणाऱ्या छोट्या शहरातील लघु-मध्यम उद्योगापासून मोठे नामांकित उद्योगसमूह कृषीसाठी लागणाऱ्या उत्पादनात उतरले..Premium| Agricultural transformation in India: भात गहू प्रधान शेतीतून फळे, भाज्या आणि इतर उच्च मूल्य असणाऱ्या पिकांकडे आपला देश वळण आहे\n\n.आज आपल्यासमोर शेतीचे अनेक प्रश्न उभे आहेत. कोणत्याही मध्यम आकाराच्या शेतकऱ्याला विचारले की शेती करण्यात काय अडचणी आहेत, तर अडचणीच्या पाढ्यामध्ये बेभरवशाचे बाजारभाव हे उत्तर पहिले असू शकेल व त्यापाठोपाठ शेतीसाठी पुरेशा संख्येने मजूर मिळत नाहीत, हा प्रश्न हमखास ऐकायला मिळतो. एकीकडे खेडेगावात बेरोजगारांची फौज आणि दुसरीकडे शेतीत काम करायला मजूर नाहीत किंवा असलेल्या मजुरांची मजुरी परवडत नाही, अशी अनेक उदाहरणे शेतकरी देत असतात. गाय, बैल, म्हशी यांना पशुधन म्हणून संबोधण्याचा रिवाज आहे. पण एकेकाळचे हे पशुधन आता मानेवरचा बोजड जोखड बनल्याचे शेतकरी सांगतात. .बैलजोडी सांभाळणे याचा न परवडणारा खर्च सोसावा लागतो. हातात कसण्यासाठी असलेली (कुटुंबात विभागलेली) जमीन, बैलजोडीच्या वर्षभरातील वापराचे दिवस, वर्षभरातील बिनवापराचे दिवस व बैलजोडीवर होणारा खर्च याचे व्यस्त गणित अनेक शेतकरी बोलून दाखवतात. त्यामुळेही बैलजोडीऐवजी कर्ज काढून ट्रॅक्टर विकत घेतलेला परवडला असा शेतकऱ्यांचा कल असल्याचे दिसते. ट्रॅक्टर स्वतःचे शेतीचे काम झाल्यानंतर दुसऱ्या शेतकऱ्यांना भाड्याने द्यायचा, व नंतर रस्त्याच्या व अन्य कामासाठी भाड्याने देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवणे असाही व्यावहारिक विचार काही जण करतात..बैलपोळाऐवजी ट्रॅक्टर पोळा या निमित्ताने शेतीतील यांत्रिकीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल. गेल्याच आठवड्यात साखर कारखान्यांनी ऊस तोडण्यासाठी मजूर (ऊसतोड कामगार) यांच्याऐवजी ऊसतोडणी यंत्र (हार्वेस्टर) वापरण्याबद्दल वृत्त होते. अलीकडेच ड्रोनचा वापर करून औषधफवारणी व हवाई सिंचन करण्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. पाटाने मोकाट पाणी देण्याऐवजी ठिबक सिंचन देण्याची पद्धत अनेक वर्षे चालू आहेच. शेतीतील व सर्वच पूरक व्यवसायातील यांत्रिकीकरण हे एकीकडे वेग व उत्पादकता वाढवण्यासाठी सहाय्यक आहे; पण त्याचबरोबरीने हे काम करणाऱ्या हातांचे काय हा प्रश्न आहे. नगर भागात काही कामानिमित्त छोट्या गावांतील शेतकऱ्यांशी बोललो. या बहुतेक गावांमध्ये दुधाचा व्यवसाय हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. त्याला पूरक व्यवसाय म्हणणे हेही चुकीचे ठरेल. प्रत्येक घरी निदान १० ते २० गाई, म्हशी असलेले गोठे दिसले, काही ठिकाणी याहून जास्त. या सर्वच घरांमध्ये दूध काढण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रे सर्रास वापरण्यात येेत होती. मजूर मिळत नाहीत व घरात काम करणारे हात कमी! या बरोबरीने चाऱ्यासाठी लागणारे कडबाकुट्टी यंत्र ही अनेक घरांत होते. मनुष्यशक्ती कमीत कमी वापरून असलेली उपयुक्त साधने व यंत्रे वापरून उत्पादकता व उत्पन्न कसे वाढेल, यावर सुजाण व सधन शेतकऱ्याचे नक्की लक्ष आहे. .कृत्रिम बुद्धिमत्ता व त्याचे आपल्या दररोजच्या जगण्यावर काय परिणाम होतात हाही गेले दोन वर्षे गहन चर्चेचा विषय झाला आहे. 'बैलपोळ्याकडून ट्रॅक्टर पोळा'कडे जात असताना अशाप्रकारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता व त्यामुळे मनुष्याचे नेहमीचे कामही यंत्र व अशा संगणकप्रणाली चुटकीसरशी करू शकतील. आपल्या सण-संस्कृती-रीतिरिवाज व सामाजिक-भावनिक वातावरणावर काय काय प्रकारचा परिणाम होणार आहे, याची ही चुणूक. उन्हाळ्याची सुट्टी आणि कैऱ्या, आंबे या मनातील समीकरणाचे वर्षभर आंबे मिळायला लागल्यावर काय होणार? गावातील बैलांची संख्या कमी झाल्यावर उरलेले बैल फक्त प्रदर्शनात अथवा शर्यतीसाठी काही जणच सांभाळू शकणार का? दिवाळीच्या वेळेस आर्थिक व्यवहार नोंदवण्यासाठी अजूनही वहीखरेदी व वहीपूजन होते. प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र दिवाळीत आर्थिक वर्ष सुरू होण्याअगोदरच 'टॅली' या संगणकप्रणालीत नोंदवले जात असतात! दररोज वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला आपण समाज म्हणून कसे सामोरे जातो, स्वीकारतो, पचवतो, नाकारतो का गाफील राहून त्यात हरवून जातो, हे पाहायचेय. नव्या प्रवाहाची वेळीच नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. नाही तर आपल्याकडे म्हण आहेच 'बैल गेला अन् झोपा केला'. 