Premium| Monsoon Vehicle Insurance: पाण्यामुळे गाडी बंद पडली तर इन्शुरन्स क्लेम मिळेल का?

पाऊस... नावाप्रमाणेच हा अनुभव खूप काही देतो. चहा-भजीचा आस्वाद, खिडकीतून दिसणारा हिरवागार निसर्ग आणि थंड हवा. पण या सगळ्यासोबतच एक मोठा प्रश्नही सतावतो - "गाडी पाण्यामुळे बंद पडली तर?"नुकत्याच झालेल्या तुफान पावसाने सगळीकडेच हाहाकार उडवला. शिवाय एका दिवसात १७० मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने मुंबई तर अक्षरशः पाण्याखाली गेली. अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, ट्रेन आणि फ्लाइट्सचं वेळापत्रक बिघडलं. अशावेळी गाडी चालवणारे आणि मालक सगळेच टेन्शनमध्ये आले. माझी गाडी सेफ असेल का? पाणी घुसून नुकसान झालं तर इन्शुरन्स कव्हर देईल का? या प्रश्नाचं उत्तर आहे- तुमच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसीवर हे सगळं अवलंबून आहे! म्हणजे काय ते समजून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून....गाडी मालकांसाठी पावसाळा म्हणजे परीक्षाच!पावसाळ्यातील हे आव्हान सर्वात जास्त जाणवतं ते गाडीच्या मालकांना. पाणी साचलेल्या रस्त्यांवरून गाडी चालवणं हे एक मोठं दिव्यच असतं. आणि जर चुकून गाडी पाण्यात बंद पडली, तर पुढे काय करायचं, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. इंजिनमध्ये पाणी गेलं तर मोठा खर्च येतो. अशावेळी इन्शुरन्स कव्हर मिळेल का, हा एक मोठा प्रश्न असतो. या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये दडलेलं आहे..थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स असेल तर…अनेक गाडी मालक फक्त 'थर्ड-पार्टी' इन्शुरन्स घेतात. कारण तो कमी पैशात मिळतो आणि कायद्यानुसार तो असणं गरजेचं आहे. पण लक्षात ठेवा, हा इन्शुरन्स फक्त दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या मालमत्तेला तुमच्या गाडीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करतो. तुमच्या स्वतःच्या गाडीला झालेल्या नुकसानीसाठी, म्हणजे पाणी घुसून गाडी खराब होणं, इंजिनमध्ये बिघाड होणं किंवा इतर कोणतंही नैसर्गिक नुकसान, याच्यासाठी हा इन्शुरन्स मदत करत नाही. त्यामुळे, जर तुम्ही फक्त थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सवर अवलंबून असाल, तर पावसाळ्यात होणाऱ्या नुकसानीचा खर्च तुम्हाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल..कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स का गरजेचा?पावसाळ्यातील धोके पाहता, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स पॉलिसी असणं खूप महत्त्वाचं आहे. ही पॉलिसी फक्त अपघातांमुळे होणाऱ्या नुकसानीलाच नाही, तर पूर, वादळ, भूकंप किंवा भूस्खलन यांच्यासारख्या नैसर्गिक अप्त्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीलाही कव्हर करते. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्समध्ये गाडीच्या बॉडीला, आतील भागांना आणि सगळ्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टिमला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळते. त्यामुळे, तुमची गाडी पाण्यात अडकली आणि त्यामुळे बिघडली तर तुम्हाला आर्थिक नुकसान होणार नाही..'ॲड-ऑन' आहेत तर टेन्शन कशाला?कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी जरी महत्त्वाची असली, तरी त्यात काही गोष्टींचा समावेश नसतो. यासाठी खास 'ॲड-ऑन' कव्हर्स उपलब्ध आहेत. हे ॲड-ऑन कव्हर्स घेऊन तुम्ही तुमच्या पॉलिसीला मजबूत करू शकता आणि पावसाळ्यातील धोक्यांपासून पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकता..१. इंजिन प्रोटेक्शन कव्हर: गाडीचा सर्वात महत्त्वाचा आणि महागडा पार्ट म्हणजे इंजिन. पाण्यातून जाताना इंजिनमध्ये पाणी जाण्याची शक्यता असते. जर इंजिनमध्ये पाणी गेलं तर मोठा खर्च येऊ शकतो. इंजिन प्रोटेक्शन ॲड-ऑन कव्हरमुळे इंजिनमधल्या बिघाडाचा खर्च म्हणजे, इंजिन दुरुस्ती किंवा बदलण्याचा खर्च, इन्शुरन्स कंपनी देते. कमी उंचीच्या गाड्यांसाठी हा ॲड-ऑन खूप फायदेशीर ठरतो..२. कंझ्युमेबल्स कव्हर: कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये तसं मोठं नुकसान कव्हर होतं, पण नट-बोल्ट, वॉशर, ग्रीस किंवा इंजिन ऑइल सारखे छोटे-मोठे पार्ट कव्हर होत नाहीत. गाडी दुरुस्त करताना या गोष्टी बदलाव्या लागतात आणि त्यांचा खर्च तुम्हाला स्वतःला भरावा लागतो. कंझ्युमेबल्स कव्हरमुळे हाही खर्च वाचतो.३. रोडसाइड असिस्टन्स: पावसाळ्यात रस्त्यावर गाडी बंद पडणं हे खूपच कॉमन आहे. अशावेळी, गाडीला चालू करण्याचा प्रयत्न करू नका. यामुळे इंजिनचं आणखी नुकसान होऊ शकतं. या वेळेला रोडसाइड असिस्टन्स ॲड-ऑन तुमची मदत करतं. या कव्हरमुळे तुम्हाला मदत मिळते, आणि तुमची गाडी टो करून जवळच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेली जाते..पावसाळ्यात गाडीचे नुकसान झालं तर काय कराल? गाडी बंद पडली तर चालू करण्याचा प्रयत्न करू नका. गाडी पाण्यात अडकली किंवा बंद पडली तरी तिला चालू करण्याचा प्रयत्न करू नका. यामुळे इंजिनमध्ये पाणी जाऊ शकतं आणि जास्त नुकसान होऊ शकतं .जे नुकसान झालंय त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ घ्या. यामुळे इन्शुरन्स क्लेम करताना पुरावा मिळतो आणि क्लेमची प्रक्रिया सोपी होते.इन्शुरन्स कंपनीला लगेच कळवा. कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालं तर लगेच तुमच्या इन्शुरन्स कंपनीला फोन करा आणि त्यांना माहिती द्या. त्यांच्या सूचनेनुसारच पुढची हालचाल करा..पावसाळा एक सुंदर ऋतू आहे, पण त्यात सुरक्षित राहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. योग्य इन्शुरन्स पॉलिसीने तुम्ही आणि तुमची गाडी पावसाळ्यात सुरक्षित राहू शकता. त्यामुळे, लगेच तुमच्या पॉलिसीची तपासणी करा आणि आवश्यक कव्हर्स घ्या!