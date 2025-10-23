Premium| Caste Bias: भारताची नोकरशाही खरोखरच जातीय पूर्वग्रहांच्या विषाने ग्रासली आहे का?

डॉ. सुमीत म्हसकर / डॉ. प्रबोधन पोळहरियानातील आयपीएस अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांच्या आत्महत्येनंतर पुन्हा एकदा नोकरशाहांमधील जातीय पूर्वग्रहाचा मुद्दा उपस्थित होतो. नोकरशाहीतील जातीय पक्षपाती पद्धतींच्या विरोधाची कुमार यांना मोठी किंमत मोजावी लागल्याचे दिसते. त्यांच्या आत्महत्येने ‘जातीरहित नोकरशाह’ अशा मिथकावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.७ ऑक्टोबर रोजी हरियाना कॅडरमधील ५२ वर्षीय दलित समुदायातील आयपीएस अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांनी आत्महत्या केली. जातीय पक्षपात, प्रशासकीय अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सक्रिय भूमिका घेण्यासाठी कुमार ओळखले जात असत. अहवालानुसार, त्यांनी अनियमित पदोन्नती आणि नियुक्त्यांना आव्हान दिले, पोलिस दलामध्ये अनुसूचित जातींचे प्रातिनिधित्व मागितले, आयपीएस अधिकाऱ्यांना अधिकृत वाहनांच्या पक्षपाती वाटपावर टीका केली आणि सिरसा येथील पोलिस लाइन्समध्ये अवैध मंदिराच्या बांधकामाला विरोध केला; मात्र नोकरशाहीतील जातीय पक्षपाती पद्धतींच्या विरोधाची कुमार यांना मोठी किंमत मोजावी लागल्याचे दिसते. .आपल्या आठ पानांच्या मृत्युपत्रात त्यांनी ‘उघड जाहीर जातीय भेदभाव, लक्ष्यित केलेले मानसिक छळ, सार्वजनिक अपमान आणि अत्याचार’ यांचे वर्णन केले आहे, जे पदोन्नती न मिळणे, अयोग्य वार्षिक गोपनीय अहवाल, कॅडर पदांवरून वगळले जाणे आणि मरणोन्मुख वडिलांना भेटण्यासाठी रजा नाकारणे याद्वारे झाले. कुमार यांचा जातीय भेदभावाचा अनुभव वेगळा नसून बहुसंख्य अनुसूचित जाती-जमाती अधिकाऱ्यांच्या कठीण परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे.पुरण यांची आत्महत्या महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्माण करते. विशेषत: ऑगस्ट २०२४ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती उप-वर्गीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या प्रकाशात. न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आंतर-समुदाय विषमता मान्य केली आणि उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारातील कोट्याच्या उप-वर्गीकरणास परवानगी दिली; मात्र या निकालाचा सर्वात त्रासदायक पैलू म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींमधील ‘क्रिमिलेयर’ (संपन्न घटक) यांना आरक्षणाच्या लाभांपासून वगळण्याची टीका. .हे मत दीर्घकाळापासून आरक्षणविरोधकांच्या मतांशी सुसंगत आहे, ज्यांचा असा युक्तिवाद आहे, की आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती व्यक्तींनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये. कुमार यांचे प्रकरण एक जोरदार इशारा आहे, की आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असून आणि नोकरशाहीत सन्मानित पद असतानाही त्यांनी अनेक प्रकारचा जातीय भेदभाव अनुभवल्याचे नमूद केले आहे.केवळ काही दिवसांपूर्वी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना जातीय पक्षपाताचा एक धक्कादायक प्रसंग सहन करावा लागला, जेव्हा वकील राकेश किशोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यावर भ्याड हल्ला केला आणि म्हटले, ‘आम्ही सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही.’ ही घटना सरन्यायाधीशांनी विष्णू मूर्तीच्या पुनर्स्थापनेच्या सुनावणीदरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांनंतर घडली. सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याला व्यापकपणे जातीय सूर असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. यावरून असे दिसते, की दलित समुदायातील जे लोक सर्वोच्च घटनात्मक पदे धारण करतात तेसुद्धा जातीय भेदभावापासून सुरक्षित नाहीत..आरक्षण धोरणांनी जातीयदृष्ट्या उपेक्षित गटांचे प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित नागरी सेवांमध्ये सुनिश्चित केले; मात्र जातीय पूर्वग्रहांनी ग्रासलेल्या, सामाजिकदृष्ट्या श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींच्या नोकरशाहांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सेवेची अतिशय प्रतिकूल अट निर्माण केल्याचे दिसते. आत्महत्येच्या घटनेने ‘जातीरहित नोकरशाह’ या मिथकावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. खरे तर, भारतीय नोकरशाहीला दिल्या जाणाऱ्या ‘स्टील फ्रेम’ या संबोधनास जातीयतेच्या विषाने ग्रासले आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या ‘स्टेट्स ॲण्ड मायनॉरिटीज’ या पुस्तकात अशा परिस्थितीची सूचना दिली होती. संरचनात्मक बदलांशिवाय, केंद्रीय नोकरशाहीत जातीय भेदभाव दूर होणार नाही आणि भारतीय स्वातंत्र्यानंतर तो आणखी वाढेल, अशा प्रतिकूल वातावरणाची निर्मिती होईल... ज्याचे वर्णन कुमार यांनी आपल्या आत्महत्येच्या पत्रात केले आहे, असा इशारा त्यांनी दिला होता. जात ही उतरत्या क्रमवारीच्या असमानतेची एक प्रणाली आहे, जी उत्पन्न किंवा शिक्षणापलीकडे जाते, असे आंबेडकर सतत म्हणत. .त्यांच्या कार्यपद्धतीचे तर्कशास्त्र हे विधी आणि संबंधांवर आधारित आहे, केवळ भौतिक नाही. म्हणूनच, नोकरशाहीच्या उच्च स्तरावर अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे, हे नवल नाही. उदाहरणार्थ, कॅथ्रिन डोनर यांनी ‘सेवन्टी इयर्स लेटर : कास्ट इन द इंडियन ब्युरोक्रसी’ या २०२२ च्या संशोधन निबंधात दाखवून दिले, की सर्वोच्च सचिवस्तरीय पदांमध्ये, अनुसूचित जातीचे केवळ १.१ टक्के प्रतिनिधित्व होते, अनुसूचित जमाती ३.३७ टक्के होत्या आणि इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) प्रतिनिधित्व नव्हते. नोकरशाहीच्या शिखरावर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व ही सतत चालू असलेली अन् नियंत्रणाबाहेर असलेली सखोल संरचनात्मक जातीय व्याधी उघड करते. सामाजिकदृष्ट्या श्रेष्ठ जातींच्या नोकरशाहांमधील जातीय पूर्वग्रह हा लक्षावधी रिक्त पडलेल्या राखीव श्रेणीच्या जागांसाठी जबाबदार असावा..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो : कुमार यांच्या केसचे काय होणार? कुमार यांच्या पत्नीने तक्रार नोंदवल्यानंतर, आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या मृत्युपत्रात नावे नमूद केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे; मात्र इतिहास सांगतो, की अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील खटले, विशेषत: सक्षम नोकरशाह आणि अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणारे खटले, क्वचितच जबाबदारीतून निर्माण होतात. नोकरशाहीत जातीय प्रतिनिधित्वासाठी संवेदनशील असलेल्या नोकरशाही सुधारणेची तातडीची गरज आहे. तसेच, नोकरशाहांसाठी जातीय संवेदनाक्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अधिकाऱ्यांसाठी प्रभावी निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणेदेखील गरजेचे आहे. ही पावले उचलली गेली नाहीत; तर भारतीय नोकरशाही जातीयतेच्या ओझ्याखाली ढासळतच राहील..Premium|Dollar Dominance : डॉलरचा प्रभाव कितपत टिकणार?.(डॉ. सुमीत म्हसकर सध्या प्रतिष्ठित फुलब्राइट-नेहरू फेलोशिपअंतर्गत अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात संशोधन करीत आहेत. तसेच ते भारतातील ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापकपदी कार्यरत आहेत. डॉ. प्रबोधन पोळ हे मणिपाल, कर्नाटक येथील मणिपाल अभिमत विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.). 