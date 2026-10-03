Premium|CBSE 10th Passing Rule : पासिंग नियमावरून गोंधळ का झाला? दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जाणून घ्या सीबीएससीने सांगितलेले संपूर्ण नियम!

इयत्ता १० वीची बोर्ड परीक्षा म्हटलं की विद्यार्थ्यांसोबतच पालक आणि शिक्षकांचीही धाकधूक वाढते. अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिकेचा पॅटर्न, अंतर्गत मूल्यमापन आणि त्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘पास होण्यासाठी किती गुण हवेत?’ याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. यंदाही असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळालं. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी सीबीएसईने जारी केलेल्या एका परिपत्रकातील शब्दरचनेमुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आता अंतर्गत मूल्यमापन आणि मुख्य बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली. मात्र, सीबीएसईने नंतर याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारचे कनफ्युजन राहण्याचे काही कारण नाही.सीबीएससीने या बाबत काय सांगितले? आणि हा संभ्रम नेमका निर्माण कशामुळे झाला होता? दहावी आणि बारावीच्या पासिंगच्या नियमांमध्ये काय फरक आहे? ८०:२० गुणांचा पॅटर्न पुढेही तसाच राहणार आहे का? सीबीएसईने नमुना प्रश्नपत्रिका आणि गुणदान पद्धती बाबत काय सांगितले आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समजून घेतली, तर दहावीच्या परीक्षेचं चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे नियमांमध्ये नेमका काय बदल झाला आणि काय बदल झालेला नाही, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून१. दहावीला पास होण्यासाठी आता किती गुण हवेत?इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात CBSE ने बोर्डाने परीक्षेच्या उत्तीर्णतेच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात जे नियम लागू होते, तेच नियम यंदाही कायम राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एखादा विषय उत्तीर्ण होण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन आणि मुख्य बोर्ड परीक्षा या दोन्हींचे गुण एकत्रितपणे विचारात घेतले जातील आणि या दोन्हींच्या मिळून किमान ३३ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असेल. याबाबत CBSE ने २१ सप्टेंबर रोजी आपल्या सर्व संलग्न शाळांच्या प्रमुखांना अधिकृत माहिती दिली आहे. याआधी उत्तीर्णतेच्या पद्धतीत बदल करण्याची चर्चा झाली होती. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक घटकात किंवा विषयानुसार स्वतंत्रपणे किमान गुण मिळवणे आवश्यक करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत होता. मात्र, अखेर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला असून, सध्याची एकत्रित गुणांची पद्धतच पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांसह पालक, शिक्षक आणि शाळा प्रशासनालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, पासिंगच्या नियमांबाबत विद्यार्थ्यांना यंदा कोणताही नवा बदल समोर ठेवण्यात आलेला नाही; मागील वर्षीचीच पद्धत यंदाही लागू राहणार आहे..२. ८०+२० गुणांचा हिशोब कसा होतो? जाणून घ्या ३३%चा नियमCBSE च्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार, इयत्ता १० वीच्या प्रत्येक विषयाची मुख्य बोर्ड परीक्षा ८० गुणांची, तर अंतर्गत मूल्यमापन २० गुणांचे असते. मात्र, विद्यार्थ्यांना या दोन्ही घटकांमध्ये स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवण्याची गरज नाही. दोन्ही घटकांचे गुण एकत्र करून १०० पैकी किमान ३३ गुण मिळवले, तरी विद्यार्थी त्या विषयात उत्तीर्ण होऊ शकतो.उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला अंतर्गत मूल्यमापनात २० पैकी १५ गुण मिळाले, तर त्याला ८० गुणांच्या मुख्य बोर्ड परीक्षेत केवळ १८ गुण मिळवूनही उत्तीर्ण होता येईल. कारण दोन्ही घटकांचे मिळून त्याचे एकूण ३३ गुण होतात. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापन हे दोन्ही घटक पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे गुण एकत्र मोजले जाणार असले, तरी कोणताही एक घटक वगळता येणार नाही.३. मग हा संभ्रम निर्माण का झाला?मग नियम बदलले नसताना हा सगळा संभ्रम निर्माण झाला तरी कसा? यामागचं मुख्य कारण म्हणजे CBSE ने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी जारी केलेलं ‘सेकंडरी स्कूल करिकुलम फॉर क्लास ९-१० (पार्ट-१)’ हे अभ्यासक्रम परिपत्रक.या परिपत्रकातील एका वाक्यामुळे विद्यार्थ्यांपासून शिक्षक आणि पालकांपर्यंत सगळ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. परिपत्रकातील वाक्य पुढील प्रमाणे, "To be declared successful in a subject, a student must secure a minimum of 33 % marks separately in external and internal assessments, calculated on the combined total of Internal Assessment and External Examination marks, as per the prescribed scheme." यामध्ये विद्यार्थ्याला एखाद्या विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी अंतर्गत आणि बाह्य म्हणजेच बोर्डाच्या मूल्यमापनात स्वतंत्रपणे किमान ३३ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.यामुळे आता ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत आणि २० गुणांच्या अंतर्गत मूल्यमापनात स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवावे लागणार, अशी चर्चा सुरू झाली. विद्यार्थ्यांमध्येही त्यामुळे चिंता वाढली. विशेष म्हणजे, एप्रिल महिन्यातही अशाच प्रकारच्या नियमबदलाच्या प्रस्तावाची चर्चा झाली होती. त्यामुळे आधीपासूनच असलेल्या संभ्रमात या नव्या परिपत्रकातील शब्दरचनेमुळे आणखी भर पडली..Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर.४. सीबीएसईने संभ्रम दूर केलानियमांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर अखेर सीबीएसईने यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले. हरियाणातील सोनीपत येथील एका खासगी शाळेतील शिक्षकाने ‘रेलेव्हन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड एलओसी’ या सीबीएसईच्या वेबिनारमध्ये थेट याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर सीबीएसईच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन आणि मुख्य बोर्ड परीक्षा या दोन्हींचे गुण एकत्र करून ३३ टक्के गुण मिळवण्याचा जुना नियमच कायम आहे.म्हणजेच, स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवण्याची अट लागू करण्यात आलेली नाही. सीबीएसईच्या अधिकाऱ्यांनी हेही स्पष्ट केले की, याआधी चर्चेत असलेला बदल मागे घेण्यात आला आहे. भविष्यात शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल होणार असून, ते वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लागू करण्याऐवजी पुढील काळात एकत्रितपणे लागू करण्याचे बोर्डाचे नियोजन आहे. त्यानंतर सीबीएसईने स्वतंत्र परिपत्रक जारी करून उत्तीर्णतेची जुनी पद्धत कायम असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट केले.५. दहावी आणि बारावीच्या नियमांमध्ये नेमका फरक काय?दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पासिंगचे नियम सारखे नाहीत. इयत्ता १२ वीमध्ये प्रात्यक्षिक किंवा अंतर्गत मूल्यमापन आणि लेखी म्हणजेच थिअरी परीक्षेत स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असते. म्हणजेच, दोन्ही घटकांसाठी स्वतंत्र उत्तीर्णतेचा निकष आहे. त्यामुळे एका घटकात चांगले गुण मिळाले आणि दुसऱ्या घटकात आवश्यक गुण मिळाले नाहीत, तर केवळ दोन्ही गुण एकत्र करून उत्तीर्ण होता येत नाही.मात्र, इयत्ता १० वीचा नियम यापेक्षा वेगळा आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन आणि मुख्य बोर्ड परीक्षेचे गुण एकत्र करून १०० पैकी ३३ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. दोन्ही घटकांमध्ये स्वतंत्रपणे ३३ टक्के गुण मिळवण्याची अट नाही. सुरुवातीला दहावीसाठीही बारावीप्रमाणे स्वतंत्र उत्तीर्णतेचा नियम आणण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी ठेवण्यासाठी आणि मूल्यमापनाची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यासाठी हा बदल मागे घेण्यात आला.६. ८०:२० पॅटर्नमध्येही कोणताही बदल नाहीआता प्रश्न येतो तो दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या मूल्यमापन पद्धतीचा. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात सीबीएसईने ८०:२० हा गुणांचा पॅटर्न कायम ठेवला आहे. म्हणजेच, मुख्य बोर्ड परीक्षेसाठी ८० गुण आणि शाळेत होणाऱ्या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी २० गुण असतील. या पद्धतीत यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतही पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे.म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अंतिम निकालासाठी बोर्ड परीक्षेतील ८० गुण आणि अंतर्गत मूल्यमापनातील २० गुण एकत्र विचारात घेतले जातील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ बोर्ड परीक्षेवर लक्ष केंद्रित न करता अंतर्गत मूल्यमापनालाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, ज्या विषयांचे मूल्यमापन पूर्णपणे अंतर्गत पद्धतीने केले जाते, त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रमासोबत स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातात..७ फक्त पाठांतर करून चालणार नाही, सीबीएसईने विद्यार्थ्यांना दिला महत्त्वाचा सल्ला!दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसईने अधिकृत नमुना प्रश्नपत्रिका आणि गुण कशा प्रकारे विभागलेले असतील ही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रश्नपत्रिकांमुळे परीक्षेतील प्रश्नांचा आराखडा कसा असेल, याची विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना कल्पना येते. शाळांनीही या नमुना प्रश्नपत्रिकांचा वापर अध्यापन करताना करावा, असा सल्ला बोर्डाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त परीक्षेच्या वेळी प्रश्नपत्रिका सोडवण्याऐवजी, अभ्यास करतानाच प्रश्नांचा प्रकार आणि अपेक्षित उत्तरांची पद्धत समजून घेता येईल.यासोबतच, फक्त पाठांतरावर किंवा घोकंपट्टीवर अवलंबून न राहता विषय समजून घेण्यावर भर द्यावा, असे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे. शिकलेल्या संकल्पना प्रत्यक्ष आयुष्यात कुठे आणि कशा वापरता येतील, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करताना केवळ उत्तर लक्षात ठेवण्यापेक्षा त्यामागची संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच, नियम किंवा परीक्षेच्या पद्धतीबाबत पुढे काही नवीन माहिती आली, तर विद्यार्थी आणि पालकांनी त्यासाठी बोर्डाच्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.