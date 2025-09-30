Premium| Gig Economy: गिग कामगारांना 'कामगार' म्हणून कायद्याचे संरक्षण का मिळत नाही?

अजित अभ्यंकर‘गिग’ कामगारांच्या सेवा-शर्ती व अन्य संरक्षणाबाबत विविध राज्ये नियमन करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु खरे तर केंद्र सरकारनेच याबाबत पुढाकार घेऊन ॲप नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांसाठी सक्रिय हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून गिग कामगारांना हक्क म्हणून काही अधिकार मिळतील आणि त्यांच्या सेवाशर्ती नियमित केल्या जातील.सं ध्याकाळाची वेळ. शहरातल्या कोणत्याही रस्त्यावर असणारी प्रचंड वाहतूक. त्यात आपल्याला दिसतो मोटारसायकलचालक. त्याच्या पाठीच्या दीडपट आकाराची बॅग पाठीवर घेऊन वेळेत पोचण्यासाठी काहीही करून वाहतुकीतून पुढे जाण्याची लगबग. हाच तरुण कधीतरी आपल्या घराची बेल वाजवतो. हातात पार्सल देऊन जातो. .ऊन-पाऊस-वारा-सकाळ-संध्याकाळ कशामुळेच या कामामध्ये काहीच फरक पडत नाही. हा आहे गिग वर्कर. आठवड्याचे सात दिवस २४ तास या नव्या ऑनलाईन व्यापाराचे ओझे पाठीवर राबविणारा बिनचेहऱ्याचा भारवाहक.कामगार कायद्यानुसार हा कोणाचाच ‘कामगार’ नाही.त्या चा कोणी नियोक्ता नाही. कोणीही केव्हाही कामावर ठेवावे-काढावे-कितीही मोबदला द्यावा. वेतनाची-सेवेची-सामाजिक सुरक्षेची कसलीच शाश्वती नाही. दाद नाही-फिर्याद नाही. एकविसाव्या शतकातील बाजारव्यवस्थेचा कणा. गिग वर्करच्या व्याख्येत झोमॅटो, टोमॅटो, अमॅझॉन,फ्लिपकार्ट ब्लिंकीट, स्विगी, ओला-उबर-रॅपिडो-अर्बनक्लॅप अशा शेकड्यांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, मोबाईल अॅप्स किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे काम करणाऱ्या ॲपआधारित कामगारांचा समावेश होतो. .केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार प्लॅटफॉर्म/गिग कामगारांची सध्याची संख्या एक कोटीहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे आणि पुढील सात वर्षांत ती २.३ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पंधरा वर्षानंतर भारतातील बिगरशेती कामगारांपैकी जवळजवळ ३० टक्के ‘गिग इकॉनॉमी’मध्ये असू शकतात, असा अंदाज आहे.कित्येकांना मोठ्या रक्कमा भरून ॲपवर नोंदणी करावी लागते. तांत्रिक किंवा ओला-उबर-रॅपिडो-अर्बन कंपनीसारख्या सेवा देणाऱ्या कामगारांना खूप गुंतवणूक करून, साधने-सामान खरेदी करावी लागते. .कित्येकदा ठेवी ठेवाव्या लागतात. त्यांना देय होणाऱ्या वेतन किंवा श्रमसेवेबद्दलच्या मोबदल्यासाठीच्या अटी अपारदर्शक असतात. सेवा-शर्ती-मोबदल्याचे दर एकतर्फी बदल बदलले जातात. प्रोत्साहन म्हणून कमीत कमी वेळात अधिकाधिक काम केल्यास अधिक दराने मोबदला देण्याचे आमिष दाखविले जाते. प्रत्यक्षात कामगार त्या पातळीपर्यंत पोचतो आहे, असे दिसताच, त्याला काम देणे बंद किंवा कमी कमी केले जाते. अधिक मोबदला न देताच त्यांच्याकडून अधिक दराने काम करून घेणे शक्य होते. सेवेतून कधीही मुक्त केले जाऊ शकते. .बारा तास सेवेमध्ये असणाऱ्यांच्या आयुष्याचा विमा नाही. सेवाकालात अपघात झाला, तरी कोणतीही विमा-सुरक्षा किंवा नुकसानभरपाई उपलब्ध नाही. नियोक्ता कंपनीच्या ज्या अधिकाऱ्यांशी या कामगारांचा संबंध येतो, त्यांनीदेखील वरिष्ठ व्यवस्थापनाचा चेहराही पाहिलेला नसतो. वाट्टेल त्या मार्गांचा अवलंब करून विनातक्रार काम करवून घेणे, अशी पद्धत असते. व्यवस्थापकांशी चर्चा-संवाद हा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यातूनही जे कोणी प्रश्न विचारतील किंवा तक्रार करतील, संघटित कृतीमध्ये सहभागी होतील, त्यांना काढून टाकणे हे ते सर्रास करतात..कामगारांना वेतन सुरक्षा-सेवा सुरक्षा-आणि (वृद्धापकाल-आजारपण इत्यांदींसाठी )सामाजिक सुरक्षा आणि जीवितहानी सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. ते देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी अॅपमालक कंपन्या ‘नियोक्ता’ (Employer) म्हणून या कामगारांशी संबंधच नाकारतात. त्यांच्या मतानुसार ते ‘स्वतंत्र’ व्यावसायिक आहेत. त्यांच्या सेवा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याचे ‘मध्यस्था’चे काम या कंपन्या करतात. कामगारांच्या कष्टावर कोट्यावधी रुपयांचा नफा कमावून कामगारांसाठीची दायित्वे आणि जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठीची ही अत्यंत समाजविरोधी बेजबाबदार भूमिका आहे. तर या कामगारांना सर्व कामगारकायद्यांचे संरक्षण मिळावे, ही कामगार संघटनांची मागणी आहे..दिशाभूल करणारे युक्तिवादया कंपन्याच कामगारांच्या कायदेशीररीत्या ‘नियोक्ता’ ठरतात. कारण (अ) या कामगारांची नियुक्ती कंपनीमार्फत निवडपद्धतीनुसार केली जाते. (ब) ग्राहकांशी प्रथम संपर्क, ग्राहकाकडून घ्यायची सेवेची किंमतनिश्चिती, सेवेचे स्वरूप, त्यावरील नियंत्रण व देखरेख, शिस्तभंग कारवाई, सेवेची किंमत अदा करणे, याचा पूर्ण अधिकार त्या कंपनीलाच असतो. (क) सेवा समाधानकारक नसल्यास त्याची नुकसानभरपाई इत्यादी जबाबदारी ही कंपनीचीच असते. कंपन्यांचे म्हणणे असे की, कामगाराला काम करण्यासाठी अनेक सेवा प्रदाते निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. औद्योगिक विवाद कायदा किंवा स्थायी आदेश कायदा यांसारख्या कायद्यांतर्गत दिलेले संरक्षण कर्मचाऱ्याला देणे व्यवहार्य नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद बरोबर नाही. कामगार एका कंपनीसाठी ज्या वेळी सेवा देत असतो,त्या वेळेस तो अन्य कंपनीच्या सेवेत नसतो. .एखादा कामगार सतत सेवेसाठी अनुपलब्ध असेल, तर त्याचे नाव कंपनीच्या यादीतून कमी केले जाते. तसा अधिकार त्यांना असतो. म्हणजे कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगाराला असणाऱ्या रजेच्या सवलतीप्रमाणेच गिग वर्करला रजेचा अधिकार असतो.या कंपन्या आणि त्यांचे व्यवहार हे अखिल भारतीय स्वरूपाचे असल्याने त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरच कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. परंतु मोदी किंवा फडणवीस सरकारची भूमिका त्यांना केवळ रिक्षावाले, फेरीवाले इत्यादींच्या समकक्ष ठरवून त्यांच्यासाठी दयाबुद्धीने काही योजना कागदावर आणण्याची आहे. .श्रम संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा दिलेली आहे. सरकारच्या ३० ऑगस्टच्या पत्रकानुसार एक कोटी गिग कामगारांपैकी केवळ तीन लाख ३१ हजार कामगारांची नोंदणी श्रम संकेतस्थळावर झालेली आहे. त्यांना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन विमा योजने'चा लाभ देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात तीदेखील दिलेली नाही. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना त्यांनी राजस्थान प्लॅटफॉर्म आधारित गिग कामगार (नोंदणी आणि कल्याण) कायद्यातून गिग कामगारांच्या कल्याणासाठी एक कल्याणमंडळ स्थापन करून त्यांच्याकडे सर्वांची नोंदणी करण्याचे बंधन कंपन्यांवर टाकले.कंपन्यांनी महसुलाच्या एक टक्का रक्कम कामगार कल्याणनिधी म्हणून त्या मंडळाकडे द्यावयाचे आहेत. .त्यानंतर आता कर्नाटकने नुकताच कायदा संमत केला आहे. तेलंगणा-झारखंड या राज्यांनी आपापली विधेयके तयार केली आहेत. त्यामध्ये राजस्थानप्रमाणे कामगारांची नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त कंपन्यांवर त्यांच्या कामगारांचे मूल्यमापन व मोबदला याबाबतच्या पद्धतींबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. तसेच एखाद्या कामगाराला यादीवरून कमी केल्यास त्याची कारणे देण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूददेखील करण्यात आलेली आहे.मात्र यात कोठेच त्यांना या कामगार म्हणून कामगार कायद्यांखाली कोणतेही हक्क देण्यात आलेले नाहीत..नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांबाबत न्यायालयामध्ये काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अमेरिका-ब्रिटनसारख्या देशांममधील न्यायालयात गिग-प्लॅटफॉर्म कामगारांना नियमित कामगारांचे काही अधिकार देण्यात आलेले आहेत. न्यायालयात या विषयाचे निकाल लागण्याची वाट न पाहता, केंद्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेऊन अॅप नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांसाठी सक्रिय हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून गिग कामगारांना हक्क म्हणून काही अधिकार मिळतील. त्यांच्या सेवाशर्ती नियमित केल्या जातील..मनमानी, एकतर्फी, अपारदर्शक आणि असमान अटी- शर्तींपासून संरक्षण मिळेल. वेतनाच्या योग्य दरांद्वारे शोषण निदान कमी होईल. त्यांना वृद्धापकाळ, अपघात, आजारपणासाठी सामाजिक सुरक्षा मिळेल आणि कल्याणकारी उपायांची तरतूद होईल.(लेखक 'सिटू'चे पुणे जिल्हा अध्यक्ष आहेत.) 