Premium|Gold Price: वैज्ञानिककांनी शिशाचे सोन्यात रूपांतर केल्याच्या संशोधनानंतर आता सोने स्वस्त होईल का.?

Understanding the economics behind turning lead into gold :गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांना अखेल यश आले आहे. स्वित्झर्लंडमधील जगातील सर्वात मोठ्या particle accelerator म्हणजेच CERN येथील Large Hadron Collider (LHC) मध्ये शास्त्रज्ञांनी शिशाचे सोन्यात रूपांतर करण्यात यश मिळवले आहे. सोन्यामधील गुंतवणूक हा गुंतवणुकीतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. अनेक देशांनी मंदीच्या काळात सोन्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळेच शास्त्रज्ञांच्या या संशोधनाने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. ही बातमी अनेकांना थक्क करणारी आहे. या वैज्ञानिक चमत्काराचा सोन्याच्या दरावर कोणताही परिणाम होईल का, हा प्रश्न आता अनेकांना पडतो आहे.हा विषय नेमका काय, हे सोने कसे तयार केले गेले आणि यामागची प्रमुख कारणे समजून घेण्यासाठी संशोधन आणि सोन्याच्या बाजाराचे अर्थशास्त्र दोन्ही समजून घेऊया सकाळ प्लसच्या या लेखातून.. .शिशाचे सोन्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी केली गेली?शिशाचे सोन्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया ही पारंपरिक रासायनिक प्रक्रिया नाही. सोन्याच्या अणुमध्ये ७९ प्रोटॉन असतात, तर शिशाच्या अणुमध्ये ८२ प्रोटॉन असतात. शास्त्रज्ञांनी उच्च-ऊर्जेच्या टकरींद्वारे शिशाच्या अणुमधून तीन प्रोटॉन बाहेर काढले आणि सोन्याचे अणु तयार केले. ही प्रक्रिया न्यूक्लियर फिजिक्स म्हणजेच अणु भौतिकशास्त्र या अत्यंत जटिल प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ही प्रक्रिया कोणत्याही सामान्य प्रयोगशाळेत किंवा कारखान्यात करणे शक्य नसल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.शिशाचे सोन्यात रूपांतर करण्यासाठी किती खर्च येतो.?संशोधकांनी ही प्रक्रिया केली असली तरी यात तयार होणाऱ्या सोन्याचे प्रमाण हे अत्यंत नगण्य असते. वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत तयार होणारे सोने हे अणूंच्या स्वरूपात असते, त्याचे वजन हे इतके कमी असते की ते ग्रॅममध्ये मोजणेही शक्य नसते. एका अभ्यासानुसार, या प्रयोगातून तयार झालेल्या सोन्याचे वजन एका दागिन्यासाठी लागणाऱ्या सोन्यापेक्षा एक लाख कोटींपेक्षा देखील कमी होते.त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की, या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च. शिशाच्या एका अणूचे सोन्याच्या अणूमध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान प्रचंड खर्चिक आहे. हा खर्च नैसर्गिकरित्या खाणीतून सोने काढण्याच्या खर्चापेक्षा लाखो पटीने जास्त आहे. त्यामुळे, व्यावसायिक स्तरावर या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोने तयार करणे सध्याच्या परिस्थितीत पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. .काही वर्षापुर्वी देखील असे प्रयोग झाले होते..?शिशाचे सोन्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. प्राचीन काळातील अल्केमिस्ट (रसायनशास्त्रज्ञ) हा प्रयोग करत होते. त्यांचा असा विश्वास होता की रासायनिक प्रक्रियांनी कोणत्याही सामान्य धातूचे सोन्यात रूपांतर करता येते. पण, त्यांचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले, कारण त्यांना अणूच्या संरचनेची माहिती नव्हती.आधुनिक युगात, विसाव्या शतकात जेव्हा अणु-भौतिकशास्त्राचा विकास झाला, तेव्हाच अशा प्रयोगांना खरी दिशा मिळाली. सोन्याचे अणू (७९ प्रोटॉन) आणि इतर धातूंचे अणू यांमधील फरक कळल्यावर, शास्त्रज्ञांनी एक अणू दुसऱ्या अणूमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.१९४० आणि १९८० च्या दशकात असे काही प्रयोग झाले मात्र ते पुरेसे यशस्वी झाले नव्हते. .सोन्याची निर्मिती कशी होते..?सोन्यासारख्या जड मूलतत्त्वांची निर्मिती फक्त दोन प्रमुख खगोलीय घटनांमध्ये होते :न्यूट्रॉन तारांचा टक्कर : जेव्हा दोन अत्यंत घन न्यूट्रॉन तारे एकमेकांवर आदळतात, तेव्हा प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते. या ऊर्जेमुळे 'आर-प्रोसेस' नावाची एक प्रक्रिया सुरू होते, ज्यातून सोन्यासारखी जड मूलतत्त्वे तयार होतात. शास्त्रज्ञांना २०१७ साली एका न्यूट्रॉन ताऱ्यांच्या टकरीतून निर्माण झालेल्या सोन्याचा प्रत्यक्ष पुरावा मिळाला.सुपरनोव्हाचा स्फोट : जेव्हा एखाद्या प्रचंड मोठ्या ताऱ्याचा स्फोट होतो, तेव्हा त्याला सुपरनोव्हा म्हणतात. या स्फोटातूनही सोन्याचे अणू तयार होतात. पूर्वी असा समज होता की, सुपरनोव्हा हे सोन्याचे मुख्य स्रोत आहेत, पण आता न्यूट्रॉन ताऱ्यांच्या टकरी हे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते.या दोन्ही घटनांमध्ये तयार झालेले सोन्याचे अणू अवकाशात विखुरले जातात आणि नंतर ते उल्का, धूमकेतू किंवा ग्रह तयार करणाऱ्या धुळीत मिसळतात.सुमारे ४०० कोटी वर्षांपूर्वी, पृथ्वीवर उल्कावर्षाव झाला. या उल्कांमध्ये सोन्याचे प्रमाण जास्त होते. या उल्कांच्या माऱ्यामुळे गाभ्यातील सोने पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आले..सध्याच्या वैज्ञानिक प्रक्रियेतून तयार होणारे सोन्याचे प्रमाण इतके कमी आहे की ते बाजारात पुरवठ्यावर (supply) कोणताही परिणाम करू शकत नाही. त्यामुळे, जोपर्यंत ही प्रक्रिया खर्चिक आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी व्यवहार्य होत नाही, तोपर्यंत सोन्याचे दर पारंपरिक घटकांवरच अवलंबून राहतील.