Premium|Marathi book review : ‘चंद्र पावलांचे ठसे’; निसर्ग आणि संवेदनांचा शब्दांनी रंगवलेला प्रवास

प्रमोद चोबीतकर - sakal.avtaran@gmail.com‘चंद्र पावलांचे ठसे’ हा सुनील यावलीकर यांचा ललित लेखसंग्रह म्हणजे निसर्ग आणि मानवी संवेदनांच्या सुंदर गुंफणीचा अनुभव आहे. त्यांच्या शब्दांतून साकारलेले ग्रामीण जीवन, आठवणी आणि निसर्गाचे बदलते रंग वाचकाला स्वतःच्या अनुभवविश्वात घेऊन जातात.‘चंद्र पावलांचे ठसे’ हा सुनील यावलीकर यांचा ललित लेखसंग्रह वाचताना एक अनुभवविश्वच त्यांनी साकार केल्याचं जाणवतं. यातील ललितबंधात एक-दोन माणसांचीच पात्रं येत असली तरी लेखकाचा वावर मात्र साऱ्याच ललितबंधात दिसून येतो; पण तेसुद्धा निमित्तानेच. बव्हंशी त्यांची अनुभव प्रसवता ही आपल्या अवतीभोवती असलेली चेतन-अचेतन अशी झाडं, झुडपं, शिवारातील शेतं, त्यांचे बांध, नदी, नदीकाठ, बाभूळबन, पायवाटा, रस्ते, पाऊस, निसर्ग, चांदणं आणि या सर्वात चंद्राची बदलणारी व बदलत जाणारी विविध रूपं आपण अनुभवत असतो. या लेखसंग्रहातील ललितबंध वाचताना आपणच जणू हे सारं अनुभवत असल्याचं जाणवत राहतं.यातील ललित लेखनाचा परीघ बालपण ते आजपर्यंत प्रत्ययास आलेल्या घटकांनी मनावर कोरलेल्या अनुभवापर्यंत विस्तारत गेल्याचं जाणवू लागतं. त्यांच्या या ललित लेखसंग्रहात चंद्र आपल्याला विविध रूप, स्वरूपात भेटत तर राहतोच; पण ऋतुगणिक, दिवसागणिक बदलणाऱ्या त्याच्या व निसर्गाच्या बदलणाऱ्या मोहमयी रूप-स्वरूपात आपल्याला सोबत नेतो. त्याची ही बदलणारी विविध मोहक रूपं आपल्याही मनात नकळत घर करू लागतात. खरंतर त्यातील वाचनाने त्यांचे ते अनुभवही आपल्याला आपलेसे वाटू लागतात..Premium|Arun Shewte Poetry : काव्यसाधनेच्या शांत स्वराचा सुवर्णमहोत्सवी निनाद.लेखक जेव्हा आपल्या अनुभवविश्वात डूब घेत असतो, तेव्हाच त्याच्या लेखनात खरा जिवंतपणा येत असतो.लेखकाचं अनुभवविश्व जितकं समृद्ध असेल आणि त्या अनुभवांमध्ये डुंबण्याची त्याची क्षमता जितकी अधिक असेल, तितकी त्याच्या लेखनातील अनुभूती अधिक तीव्र आणि प्रभावी होते. अशा वेळी वाचकालाही त्या लेखनातून एक वेगळी ऊर्जा, नवं दर्शन आणि अनोख्या अनुभवाची जाणीव होते. त्यामुळे ती फक्त लेखकाचीच अनुभूती न राहता आपल्याही मनाला घट्ट बिलगत जाते आणि वाचकही त्या अनुभवाच्या परिप्रेक्ष्यात डूब घेत राहतो.या व अशाच क्रिया-प्रतिक्रिया यावलीकरांच्या या ललित लेखबंधात घडत असल्याचं आपल्याला ठायी ठायी जाणवू लागतं.अनुभवाचं कोंदण ल्यालेले ते शब्द, तेव्हा शब्द न राहता त्यातून निसर्गाच्या ऋतुचक्रातील बदलणाऱ्या विविध रूपांचा, पक्ष्यांचा कलरव, झाडावेलींचं फुलारणं, त्यांचा ढिम्मपणा, नदीचं खळाळणं, तर कधी रोरावणं, पावसाचा, त्याच्या धो धो, तर कधी रिमझिम बरसणाऱ्या थेंबाचा, निसर्गाच्या रौद्र रूपाचा, उन्हाची दाहकता, घामाची चिपचिप, सावलीचा मायाळूपणा, रानशिवारातील वावरात पोहोचवणाऱ्या रस्त्यांचा, कोरड्या तर कधी चिपचिप झालेल्या पायवाटांचा स्पर्श, मातीचा झिरमिळ सुगंध, बाभूळबनातील उदासवाण्या सुन्नपणाला अंधाराने आणलेली भयावहता आणि अंधाराने पांघरलेला निळ्या चांदण्याचा शेला, त्यातही उठून दिसणारं चंद्राचं गोंडस रूप... निसर्गातील या अशाच साऱ्या घटकांतून, घटनांतून एक अलमस्त नाद आपल्यात झिरपत जातो आणि तो आपल्या अंतरंगात एक न्याराच ध्वनी, प्रतिध्वनी निर्माण करीत राहतो, एक सुखद अनुभूती देत राहतो..यावलीकरांच्या या ललित लेखबंधात भेटणारी झाडं, वेली, पशुपक्षी, गावखेडी, शेतशिवार, नदीनाले, रस्ते, पायवाटा, सावली, ऊन-वारा, पाऊस, उजेड, अंधार, चंद्र, चांदण्या आपल्याला वेगवेगळ्या रूप-स्वरूपात पुनःपुन्हा भेटत राहतात, आपल्या जाणिवा विस्तारत राहतात. उदाहरणार्थ ः ‘रायघोळ नदी’ हे एक स्वतंत्र ललित असलं तरी हीच रायघोळ नदी आपल्याला आणखी काही ललितबंधातही अनुषंगिक रूपात भेटत राहतेच. खरं म्हणजे ही नदी, झाडं, वेली, पशुपक्षी, रस्ते, पायवाटा, पांदणी, शिवारातील वावरं, मातीचा झिरमिळ मातकट गंध, ऊन, वारा, अंधार, पाऊस, ऋतू, निसर्ग व अवतीभोवतीचे परिणाम करणारे सारेच घटक व त्याचा आपलेपणा लेखकाच्या अंतरंगाचा एक अभिन्न असा भाग असून, काळजात खोलवर रुतून बसला असल्यामुळे हे असं आवर्ती रूप घेत घेत एक स्वतंत्र आकृतीबंध विस्तारत गेलेला आहे.या ललितबंधात लेखाशी साधर्म्य साधत अवतरलेले काव्यबंधही साजेसेच आहेत. हे काव्यबंध कसे साकारले गेले? खरंतर याचं मूळ या ललितबंधाच्या निमित्ताने आपल्याला प्रतीत होत जातं. त्यांची एकूण कविता कशी आकारास आली असेल आणि अनुभवाने सौष्ठवपूर्ण झाली असेल, हे समजून घ्यायचं झाल्यास त्यांचा ‘चंद्र पावलांचे ठसे’ हा ललित लेखसंग्रह आपल्याला सहाय्यभूत ठरू शकतो. अवतरत जाणारी रायघोळ नदी, पिंपळ, पळस, कडुनिंब, कुबडा आंबा, बाभूळबन, अंधार, पाऊस, चंद्र, चांदण्या, रस्ते, वाटा, पायवाटा आणि बदलणाऱ्या ऋतूंनी त्यांच्या देहमनात आपली मुळं घट्ट केलेली असल्यामुळे त्यांच्या लेखनात त्याचं प्रतिबिंब नकळत उमटत गेलेलं आहे.कवी, लेखकच काय; तर कोणताही कलाकार त्याच्या अनुभवविश्वात उतरून त्याचा आस्वाद घेत चिंतनगर्भ मनोवस्थेतून प्रगटत असतो. त्या वेळी त्यातून आकारास येत असलेला आकृतीबंध किंवा पडछाया, नाट्य, वाचकास, प्रेक्षकास तीच अनुभूती प्रदान करीत असतो. आनंद देत असतो, रिझवत असतो. एक वेगळीच ऊर्जा, एक वेगळेच दर्शन ते अनुभव त्याचा प्रत्यय वाचकालाही देत असतो. आणि असं जेव्हा घडतं तेव्हा तो आनंद, ती अनुभूती आपलीशी वाटू लागते, तेव्हा ती एक श्रेष्ठ कलाकृती ठरते. त्यातील ललितबंधात आपल्या प्रत्ययास येतं ते फक्त त्यांचं अकृत्रिम असं अनुभवविश्व. त्या अनुभवविश्वात वाचक, रसिकाला खिळवून ठेवण्याची ताकद असल्याचा प्रत्यय हा संग्रह वाचताना आपल्याला प्रतीत होत राहतो. या ललित लेखसंग्रहात आपल्या रोजमर्रा जिंदगी जगण्यातील, मातीत रुजलेल्या भाषेतील शब्दांचं कोंदण असून, लाघवी भाषाशैलीमुळे लेखनाचा बाज तर उठावदार झालाच, परंतु आपलेपणाचा ओलावाही त्यात जाणवत राहतो. या अशाच साऱ्या गुणधर्मामुळे ‘चंद्र पावलांचे ठसे’ हा ललितबंध आजपर्यंतच्या ललित लेखन प्रपंचात आपली एक वेगळीच ओळख, एक वेगळाच ठसा, एक वेगळीच छाप सोडून राहील हे निर्विवादच.पुस्तक : चंद्र पावलांचे ठसे (ललित लेखसंग्रह)लेखक :सुनील यावलीकरप्रकाशन :हस्ताक्षर प्रकाशन गृह, नांदेडपृष्ठसंख्या : १०४ मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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