Premium| ChatGPT opportunities: चॅटजीपीटी म्हणजे विचार करणारे यंत्र नाही. ते एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा योग्य वापर करणे आपल्या हाती आहे

ब्रिजेश सिंहजीपीटी मानवी भाषेची नक्कल करू शकते; परंतु ते मानवासारखे विचार करू शकत नाही. मानवांनी तयार केलेला मजकूर अधिक विचारपूर्वक आणि सर्जनशील असतो. चॅटजीपीटी हे एक अत्यंत शक्तिशाली साधन आहे, जे आपले जीवन अनेक मार्गांनी सोपे करू शकते. पण ते एक साधन आहे, जादूची कांडी नाही. त्याचा वापर कसा करायचा, हे आपल्या हातात आहे. कधी तरी तुमच्या मुलाने शाळेचा निबंध लिहिण्यासाठी, ऑफिसमधील सहकाऱ्याने एका महत्त्वाच्या ई-मेलचा मसुदा तयार करण्यासाठी किंवा अगदी तुमच्या मित्राने फिरायला जाण्याचा प्लॅन तयार करण्यासाठी एका वेबसाइटची मदत घेतल्याचे तुम्ही ऐकले असेल. ही वेबसाइट म्हणजे चॅटजीपीटी! आजकाल सगळीकडे याच नावाची चर्चा आहे. पण, हा चॅटजीपीटी नावाचा प्रकार आहे तरी काय? ही कोणती जादू आहे, की एखादे विचार करणारे यंत्र? आपल्या दैनंदिन जीवनात डोकावणाऱ्या या तंत्रज्ञानाचे रहस्य सोप्या आणि आपल्या मराठी भाषेत उलगडून पाहूया.‘जीपीटी’ म्हणजे काय? एका महाकाय ग्रंथालयाची कल्पना करा. सुरुवात करूया, काही शब्दांच्या अर्थापासून. तुम्ही ‘एआय’ म्हणजेच ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हा शब्द ऐकला असेल. याच ‘एआय’चा एक प्रकार म्हणजे ‘एलएलएम’ (LLM), ज्याचा अर्थ आहे ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’... याला आपण एक असे महाकाय ग्रंथालय समजू शकतो, जिथे जगातली सर्व पुस्तके, लेख आणि वेबसाइट्समधील माहिती साठवलेली आहे. आता या ग्रंथालयातून शिकून तयार झालेला एक अतिशय हुशार विद्यार्थी म्हणजे ‘जीपीटी’. जीपीटी हे ‘ओपनएआय’ (OpenAI) नावाच्या कंपनीने तयार केलेले एक विशिष्ट ‘एलएलएम’ आहे. याची सर्वात सोपी ओळख म्हणजे, तुमच्या मोबाईलमधील शब्दांची आपोआप पुढची अक्षरे सुचवणारी प्रणाली (Autocomplete). तुम्ही एक शब्द लिहायला सुरुवात करता आणि मोबाईल तुम्हाला पुढचा संभाव्य शब्द सुचवतो. जीपीटी हे त्याचेच एक अत्यंत प्रगत रूप आहे. ते फक्त पुढचा शब्द नाही, तर पुढचे वाक्य, पुढचा परिच्छेद आणि अगदी संपूर्ण लेख किंवा कविता तयार करण्याची क्षमता ठेवते. तुम्ही त्याला एक विषय दिला, की ते एकामागून एक सुसंगत शब्द जोडून एक अर्थपूर्ण लिखाण तयार करते..ही जादू घडते तरी कशी?जीपीटी हे सर्व कसे करते, हे समजून घेणे खूप रंजक आहे. त्याने इंटरनेटवर उपलब्ध असलेले प्रचंड ज्ञान, म्हणजे कोट्यवधी पुस्तके, लेख आणि वेबसाइट्स वाचून भाषा शिकली आहे. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की ते हे सर्व लिखाण जसेच्या तसे लक्षात ठेवत नाही. जसा एखादा उत्तम स्वयंपाकी हजारो रेसिपी पाठ करण्याऐवजी पदार्थ कसे बनतात, मसाले कसे एकत्र येतात, याचे मूळ तत्त्व शिकतो, त्याचप्रमाणे जीपीटी भाषेचे नियम, शब्दांचे एकमेकांशी असलेले नाते आणि वापरण्याच्या पद्धती शिकते. .जीपीटीला तयार करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या डेटासेटचा वापर केला जातो. या डेटासेटमध्ये इंटरनेटवरील लेख, पुस्तके, वेबसाइट्स आणि इतर अनेक प्रकारच्या माहितीचा समावेश असतो. डेटासेट जितका मोठा, तितके मॉडेल अधिक चांगले कार्य करते. जीपीटीला ‘सुपरव्हाइज्ड लर्निंग’ (Supervised Learning) आणि ‘अनसुपरव्हाइज्ड लर्निंग’ (Unsupervised Learning) या दोन पद्धतींनी प्रशिक्षित केले जाते. सुपरव्हाइज्ड लर्निंगमध्ये, मॉडेलला इनपुट आणि आउटपुट डेटा दिला जातो, ज्यामुळे ते संबंध शिकते. अनसुपरव्हाइज्ड लर्निंगमध्ये, मॉडेल स्वतःहून डेटातील संबंध शोधते. .हे करण्यासाठी, ते भाषेला लहान तुकड्यांमध्ये विभागते, ज्यांना ‘टोकन्स’ म्हणतात. हे टोकन्स म्हणजे शब्दांचे किंवा शब्दांच्या भागांचे छोटे तुकडे असतात. त्यानंतर, प्रत्येक टोकनला एका विशिष्ट अंकात, म्हणजेच नंबरमध्ये रूपांतरित केले जाते. या प्रक्रियेला ‘एम्बेडिंग’ म्हणतात. गंमत म्हणजे, सारख्या अर्थाच्या शब्दांचे अंक एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या स्वरूपाचे असतात. उदाहरणार्थ, ‘राजा’ आणि ‘राणी’ या शब्दांचे अंक एकमेकांच्या जवळ असतील, तर ‘सायकल’ या शब्दाचा अंक खूप लांब असेल. याच गणिती रचनेमुळे जीपीटीला शब्दांमधील अर्थ आणि संदर्भ समजायला मदत होते. या संपूर्ण प्रक्रियेचा मेंदू म्हणजे ‘ट्रान्सफॉर्मर’ नावाची एक विशेष रचना. या रचनेचे वैशिष्ट्य आहे ‘सेल्फ-अटेन्शन’ (Self-Attention) म्हणजेच ‘स्वतः लक्ष देण्याची क्षमता’. समजा, एक वाक्य आहे - ‘मी बँकेत गेलो; पण नदीच्या काठावरच्या नाही, पैसे काढायला.’ इथे ‘बँक’ या शब्दाचे दोन अर्थ असू शकतात - एक पैशांची बँक आणि दुसरी नदीची बँक. ‘सेल्फ-अटेन्शन’मुळे जीपीटी वाक्यातील ‘पैसे’ या शब्दावर अधिक लक्ष देते आणि अचूकपणे ओळखते, की इथे आर्थिक संस्थेबद्दल बोलले जात आहे. या अब्जावधी लहान-सहान गणिती ‘डायल’ किंवा ‘पॅरामीटर्स’ना योग्य स्थितीत आणण्यासाठी जीपीटीला प्रचंड प्रशिक्षण दिले जाते. ते अंदाज लावते, चुका करते आणि त्या चुकांमधून शिकत स्वतःमध्ये सुधारणा करत राहते. ही प्रक्रिया कोट्यवधी वेळा पुनरावृत्ती करून ते भाषेवर प्रभुत्व मिळवते. .केवळ हुशार नाही; तर उपयुक्त बनवण्याची प्रक्रियाकेवळ भाषा शिकून भागत नाही, तर त्याला माणसासाठी उपयुक्त कसे बनवायचे, हेदेखील शिकवले जाते. याला ‘फाईन-ट्युनिंग’ म्हणतात. या टप्प्यात, मानवी प्रशिक्षक त्याच्या उत्तरांचे परीक्षण करतात. कोणते उत्तर चांगले आहे, कोणते निरुपयोगी आहे किंवा कोणते चुकीचे आहे, यावर आधारित त्याला गुण दिले जातात. या मानवी अभिप्रायामुळे (Human Feedback) ते अधिक अचूक, उपयुक्त आणि सुरक्षित उत्तरे देण्यास शिकते.जेव्हा तुम्ही चॅटजीपीटीला एखादा प्रश्न विचारता, तेव्हा ते तुमच्या प्रश्नातील शब्दांना अंकात बदलते आणि त्यानंतर पुढचा सर्वात संभाव्य शब्द कोणता असेल, याचा अंदाज लावते. हा अंदाज एका वेळी एकाच टोकनचा असतो आणि ही प्रक्रिया तोपर्यंत सुरू राहते, जोपर्यंत त्याला वाटत नाही की उत्तर पूर्ण झाले आहे.जीपीटी मानवी भाषेची नक्कल (Imitation) करू शकते; परंतु ते मानवासारखे विचार करू शकत नाही. ते केवळ डेटातील नमुन्यांवर आधारित मजकूर तयार करते. त्यामुळे जीपीटीने तयार केलेला मजकूर नेहमीच अचूक किंवा सत्य असेल असे नाही. मानवांनी तयार केलेला मजकूर अधिक विचारपूर्वक आणि सर्जनशील (Creative) असतो..भारतासाठी संधी आणि आव्हानेआज भारतात चॅटजीपीटीचा वापर वेगाने वाढत आहे. विद्यार्थी अभ्यासासाठी, व्यावसायिक कामासाठी आणि सामान्य नागरिक दैनंदिन माहितीसाठी याचा उपयोग करत आहेत. अमेरिकेनंतर भारत ही चॅटजीपीटीसाठी दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्याचे म्हटले जाते. शिक्षण क्षेत्रात तर यामुळे मोठे बदल घडत आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तिकृत शिक्षण देणे, अवघड संकल्पना सोप्या करून सांगणे, यांसारख्या गोष्टी 'एआय'मुळे शक्य होत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील सातनवरी हे गाव तर देशातील पहिले 'स्मार्ट इंटेलिजन व्हिलेज' म्हणून उदयास येत आहे, जिथे शाळेतील मुलांना 'एआय' तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण दिले जाईल.एकीकडे हे तंत्रज्ञान अनेक संधी निर्माण करत असताना, दुसरीकडे नोकऱ्यांबद्दलची चिंताही व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः बँकिंग, आयटी आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांतील पुनरावृत्तीची कामे 'एआय'मुळे स्वयंचलित होऊ शकतात, ज्यामुळे काही नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे नवीन प्रकारच्या नोकऱ्याही निर्माण होतील आणि जे कर्मचारी नवीन कौशल्ये आत्मसात करतील, त्यांना याचा फायदाच होईल..साधन आहे, जादूची कांडी नाही!हे सर्व वाचून असे वाटू शकते, की जीपीटी एक विचार करणारी, भावना असलेली व्यक्ती आहे. पण तसे अजिबात नाही. ते जागरूक किंवा सचेतन नाही. ते केवळ शिकलेल्या माहितीच्या आधारावर भाषेचे नमुने (Patterns) ओळखून मजकूर तयार करते आणि म्हणूनच, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जीपीटी नेहमीच बरोबर असेल, असे नाही. त्याचे मुख्य ध्येय हे 'खरे' उत्तर देण्यापेक्षा 'खऱ्यासारखे वाटणारे' उत्तर देणे हे असते. त्यामुळे ते कधी कधी चुकीची माहिती देऊ शकते किंवा तथ्ये स्वतःच तयार करू शकते, ज्याला 'हॅल्युसिनेशन' म्हणतात. त्यामुळे चॅटजीपीटीने दिलेली कोणतीही माहिती, विशेषतः महत्त्वाची आणि संवेदनशील माहिती, वापरण्यापूर्वी तिची सत्यता पडताळून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे.थोडक्यात, चॅटजीपीटी हे एक अत्यंत शक्तिशाली साधन आहे, जे आपले जीवन अनेक मार्गांनी सोपे करू शकते. पण ते एक साधन आहे, जादूची कांडी नाही. त्याचा वापर कसा करायचा, हे आपल्या हातात आहे. या तंत्रज्ञानाला समजून घेणे आणि त्याचा जबाबदारीने वापर करणे, ही काळाची गरज आहे.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे 'द क्लाऊड चॅरियट' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.) 