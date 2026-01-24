Premium| Chhatrapati Sambhajinagar: नियोजनबद्ध विकासाशिवाय संभाजीनगरचा उद्धार शक्य नाही

तीन दशकांपूर्वी मुंबई, पुणे, नागपूरनंतर छत्रपती संभाजीनगरचा क्रमांक लागायचा. मराठवाड्याची राजधानी व राज्यातील इतर विकसित शहराच्या तुलनेत अनेक बाबतीत हे शहर मागे पडत आहे. खरे पाहता इथला वैभवशाली इतिहास, पर्यटन व भविष्यातले औद्योगिक शहर या पायावर छत्रपती संभाजीनगर राज्यातील एक महत्त्वाचे शहर बनू शकते. नवे लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासन व जागरूक नागरिक यांच्या बळावर ही इच्छाशक्ती आगामी काळात नावारूपाला यायला हवी. त्यासाठी फार मोठ्या विकासाच्या अपेक्षा नाहीत. केवळ सुनिश्चित व गतिशील प्रवाह निर्माण झाला तरी पुरेसे आहे.महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दीर्घ अवधीनंतर झाल्या निकालही लागले. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक तब्बल एका दशकानंतर झाली. या दरम्यान निवडणूक दृष्टीने एक पिढी राजकारणात येण्यापूर्वीच गारद झाली. छत्रपती संभाजीनगरचे नाव तीन दशकांपूर्वी बोलताना मुंबई, पुणे, नागपूर नंतर चौथे यायचे. कधी काळी चौथ्या स्थानावर असणारे शहर सहाव्या सातव्या स्थानासाठी स्पर्धा करतेय. उद्योग आले. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत निर्माण झाली, वगैरे म्हणजे विकसित शहर व्याख्येत बसत नाही. शहराचे जीवनमान किती उंचावले? मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेची टक्केवारी किती आहे? हा विचारही लक्षात घेतला तरच शहर विकासाला अर्थ उरेल. नगर नियोजन आणि ‘लिव्हेबल सिटी’ अर्थात राहण्यायोग्य शहर. बाकी परिमाणं आहेतच पण किमान जिथे सुसह्य वावर शक्य होईल, असे शहर. .या अनुषंगाने महापालिकेची निवडणूक सरल्यावर नवीन लोकप्रतिनिधी, महापौर किंवा शहराचे नवीन कर्ते-धर्ते यांची जबादारी, कर्तव्य, अपेक्षा या शब्दांची गर्दी त्यांच्याभोवती होणे साहजिक आहे. शहर विकास करताना ही जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक वाटते. कारण यंदा प्रचारात एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे प्रचारात मनपाच्या परिघाबाहेरच्या मुद्द्यांवर मते मागितली गेली. रेल्वे, विमानसेवा, गॅस सिलिंडर असे मुद्दे आणले गेले, ज्यांचा महापालिकेशी काहीच संबंध नाही. छत्रपती संभाजीनगर ऐतिहासिक आणि भौगोलिक दृष्टीने राज्याच्या केंद्रस्थानातील शहर आहे. कधीकाळी याला पर्यटन राजधानीचा दर्जा जाहीर झाला होता. पर्यटन या शहराच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा पैलू आहे हेच राजकारणी आणि प्रशासन विसरले अशी शंका येण्याइतपत या शहराच्या पर्यटनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. .खैरात आणि खैरीयतकाही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात शंभर स्मार्ट सिटीचे स्वप्नरंजन केले होते, त्याचे पुरते भंजन झाले म्हटले तरी चालेल. छत्रपती संभाजीनगर या स्मार्ट सिटीमधील एक पण त्यात लक्षणीय असे घडले नाही. मुळात ही स्मार्ट सिटी योजना ही नगर नियोजनात ‘टॉपिंग ऑन द केक’ होती. पण तसे काही घडले नाही. स्मार्टच्या नादात ही योजना नेहरू पुनरूत्थान योजनेच्या वाटेवर गेली आणि शेवटी योजना गुंडाळली. साध्य काय झाले हे किमान या शहराबाबत विचारले तर एवढेच की शाश्वत विकासासाठी कोणतेही ठोस काम झाले नाही. रस्ते, पाईप्स, हा योजनेचा हेतू नकीच नव्हता पण निधी आहेच तर घ्या वापरून, या न्यायाने सढळ हस्ते उधळपट्टी झाली. बहुतांश काळात अनेक शहरांत प्रशासक बसल्याने त्यांनी मनाला वाटेल तसे पैसे खर्च केले. प्राधान्यक्रम नाही की मार्गदर्शक तत्त्वे नाही, शिवाय लोकप्रतिनिधी नाहीत यामुळे खैरात झाली आणि ‘खैरीयत’साठी काम करता करता ‘मिल्कीयत’साठी काम झाले, असे म्हणावेसे वाटते. .विकास आराखड्याचे आव्हानछत्रपती संभाजीनगरच्या नवीन मनपा कारभाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या मोठ्या आहेत. मात्र आव्हाने त्याहीपेक्षा जास्त आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेची पूर्तता. कायम चर्चेतील हा विषय मारुतीच्या शेपटागत वाढत गेलेली निधी रक्कम, योजनेतील त्रुटी, अपूर्ण जलकुंभ, तीन वर्षांपूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी राज्याच्या कारभाऱ्यांनी, स्थानिक आमदारांनी टाकलेल्या जलवाहिन्या. प्रश्न हा की, या वाहिन्यांचे आरेखन, नकाशे, असतील का? हा प्रश्न बाळबोध वाटेल पण या शहराच्या मनपा इतिहासात अशाच गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. क्रांतिचौक उड्डाणपूल आणि त्याही आधी महावीर चौकातील उड्डाणपूल. याच्या तपशिलात जायचे नाही. सांगायचे हेच की, पाणीपुरवठा योजना वेगाने यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे हा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे तसा शहर विकास आराखडा महत्त्वाचा! अजूनही शहर सत्तरच्या दशकातील आराखड्याप्रमाणे रस्ते पूर्ण करू शकले नाही. त्यानंतर दोन आराखडे आले. शेवटी न्यायालयाने सर्व आराखडे एकत्रित करून एकच जाहीर करावा आणि राबवावा, असे सुचवले. सामोपचाराने मार्ग काढत सुयोग्य रीतीने आराखडा सर्व संमत करून तो राबविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे तरच नियोजनबद्ध विकासाला सुरुवात होईल. त्यामुळे विकास आराखडा योग्य पद्धतीने राबविणे आणखी एक नवीन आव्हान होय. .वाहतूक-पार्किंग धोरणइतर मूलभूत प्रश्न फारसे गंभीर नसले तरी शहर विस्तार पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन हा अजेंडा राबवावा लागणार आहे. नगरसेवकांच्या बाबतीत वॉटर, मीटर, गटार हे नेहमीचे विषय असतातच. शहराचा आणखी महत्वाचा प्रश्न ज्यावर आता लक्ष दिले नाही भविष्यात गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. तो म्हणजे वाढती वाहन संख्या. वाहतूक पार्किंग धोरण ठरवणारे हे प्रमुख शहर आहे. या धोरणाची कठोर अमलबजावणी हा कळीचा मुद्दा आहे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि पार्किंग जगण्याची कमतरता गांभीर्याने घ्यावे लागेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे भविष्यातील शहर बघता अनेक मुख्य रस्त्यांना पर्यायी नवीन मार्गाचा विचार करावाच लागेल. उड्डाणपूल, सार्वजनिक वाहनतळ, पादचारी पथ, जागेची कमतरता या साऱ्यांचा विचार धोरणात आहे. सक्षम शहर बस सेवा यात अंतर्भूत होते. केवळ रस्ते कॉक्रीटीकरण हा अजेंडा असूच नये. .पर्यटन म्हणजे सोन्याची खाणछत्रपती संभाजीनगर ऐतिहासिक पर्यटन दृष्टीने राज्यातील अतिशय महत्त्वाचे शहर असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने या गोष्टीला कधीही गांभीर्याने घेतले नाही, हा मुद्दा महत्वाचा आहे, यासाठी पर्यटन वृद्धीसाठी धोरण राबविणे, मनपाचा पर्यटन विभाग सक्षम असणे ही शहराची गरज आहे. मनपाच्या अखत्यारीतील अनेक पर्यटन स्थळे दुर्लक्षित आहेत, त्यामुळे अशा वस्तूंची देखभाल, दुरुस्ती, मूलभूत सुविधांची पूर्तता आणि पर्यटन स्थळ दर्शन बससेवा ही काळाची गरज आहे. हे सुरू झाले तर शहर सुस्थितीत दिसू लागेल. .प्रश्नांची कोंडीचे आव्हानशहर वाढते तेव्हा, त्याच समांतर रीतीने सुविधांमध्ये वाढ झाली नाही तर सगळे शहर कोंडीत सापडते, ती वेळ येऊन ठेपली आहे. सार्वजनिक सुविधांचा विचार करता, स्वच्छतागृह, भाजी मंडई, क्रीडा मैदाने, जॉगिंग पार्क, अशा गोष्टी बरोबर ग्रीन बेल्ट झोन याची काळजी नवीन सभेने महापौरांनी घेतली पाहिजे. अर्थात सगळेच एका पंचवार्षिकमध्ये होणार नसले तरी त्यासाठीची पावले आज उचलणे गरजेचे वाटते. प्राधान्यक्रम नक्की करताना, मुबलक नसले तरी रोज समान कालावधीत संपूर्ण शहरात पाणीपुरवठा, शहर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, वाहतूक धोरण नियमन, पर्यटन आणि स्वच्छता पर्यावरण हे पाच मुद्दे अनेक प्राधान्यक्रमाचे असणे नितांत गरजेचे वाटतात.प्रशासकीय राजवटीचे हिशेबराज्यातील अन्य शहरातील महापालिकांमध्ये प्रशासक कालावधी ३ ते ५ वर्षे होता या शहरात मात्र त्याहीपेक्षा जास्त काळ प्रशासक मनपावर राज्य करत आहेत, होय! राज्य करत आहेत हा शब्दप्रयोग अचूक ठरतो, स्मार्टसिटीच्या नावाखाली अनेक खर्च निष्कारण झाले आहेत. काही सिस्टीम चांगल्या लागल्या तरी स्मार्ट सिटी योजनेतून रस्ते काँक्रीटीकरण हे अपेक्षित नव्हते. अशा गोष्टींमुळे योजनेचा मूळ उद्देश हरपून गेला. थोड्या बहुत फरकाने सगळ्याच शहरात हे घडले. ही योजना प्रामुख्याने उपलब्ध मूलभूत सुविधांना आधुनिकतेकडे नेणारी योजना होती, हा हेतू सोईस्करपणे बाजूला टाकून क्रम बदलत निधी खर्च झाला, प्रशासक राजवटीत झालेल्या या खर्चाचे ऑडिट हा विषय नवीन लोकप्रतिनिधी कितपत गांभीर्याने घेतात हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. यासाठी महापालिकेच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि महापौरांना काम करावे लागेल.लौकिक वाढवण्याचे दायित्वअनेक वर्षे चाललेली प्रशासक राजवट, लोकप्रतिनिधींना तब्बल दहा वर्षांनंतर मिळालेली मनपात जाण्याची संधी, नागरिकांच्या अपेक्षा या सगळ्यामध्ये ‘कथित नवीन विकास कामांत’ शहराचा दम कोडू नये ही माफक अपेक्षा आहे. शहरात प्रथमच झालेल्या प्रभाग पद्धतीच्या निवडणुकांनी मतदान काळात संभ्रम निर्माण केला असला तरी अनेक जुने अनुभवी नगरसेवक पुन्हा निवडून आले आहेत. याचा उपयोग शहराला किती होतो त्यावर वाटचाल ठरेल असे असले तरी निवडणुकांतील वाढता खर्च आणि नंतरच्या कार्यकाळात हा खर्च दामदुप्पट चौपट वसुलीची मानसिकता यातून नको तो विकास घडू नये, केवळ रस्त्यांची कामे हा एकमात्र अजेंडा न राबवता छत्रपती संभाजीनगरचा पर्यटन राजधानीचा लौकिक वाढवणे आणि त्यातून स्थानिक अर्थकारणाला चालना देणे हे नवीन लोकप्रतिनिधींनी करणे काळाची गरज आहे. या मानसिकतेतून कथित विकासाची त्सुनामी आली तर शहर वाहून जाईल ही भीती वाटते नागरिकांना शहरात राहावे वाटले पाहिजे. नवीन पिढी मूलभूत सुविधांअभावी शहर सोडून पुणे, मुंबई, बंगळूरकडे स्थलांतरीत होत आहे. हे तुमचे नवीन मतदार ठरू शकतात एवढाच विचार केला तरी अनेक चांगल्या गोष्टी घडतील. !(लेखक हे नागरी समस्यांचे अभ्यासक आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्थेचे सचिव आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.