Premium|Chh. Shivaji Maharaj Diplomacy : रणांगणाबरोबरच वाटाघाटींतही शिवरायांची मुत्सद्देगिरी ठरली प्रभावी

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ रणांगणावरच नव्हे, तर आपल्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीने इंग्रजांना वाटाघाटींत नमवून शाश्वत राजकीय विजय मिळवला. राजांचा राज्याभिषेक ही भारतीय इतिहासातील अभूतपूर्व घटना होती; यातून राजांनी स्वतःची कालगणना निर्माण केली, नाणी पाडली व स्वराज्याला कायदेशीर सार्वभौमत्व मिळवून दिले. गैरसोयीच्या अटी झुगारून मुघलांना केवळ वाटाघाटींच्या जाळ्यात गुंतवून ठेवणे, हे त्यांच्या अजोड दूरदृष्टीचे उत्तम प्रतीक आहे.इंग्रजांसोबतचे कूटयुद्धछत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ रणांगणावरील युद्ध जिंकली नाहीत, तर त्यांनी मुत्सद्देगिरीने चर्चा व वाटाघाटींद्वारे होणारी कूटयुद्धे देखील तितक्याच प्रगल्भतेने जिंकली. इंग्रजांसोबतचा त्यांचा संघर्ष देखील वाटाघाटींच्या टेबलावर लढल्या गेलेल्या कूटयुद्धाचाच एक उत्कृष्ट नमुना आहे. राजापूर व इतर बंदरांमध्ये शिवसैन्याद्वारे झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी इंग्रजांनी अत्यंत चिवटपणे लावून धरली होती. राजांनी मात्र थॉमस निकल्स, नारायण शेणवी यांसारख्या इंग्रज दूतांशी वाटाघाटी करत ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या चतुःसूत्रीचा अत्यंत कुशलतेने वापर करत जगावर राज्य करू इच्छिणाऱ्या या व्यापारी सत्तेला पुरते नमवले.इंग्रजांनी राजापूर लुटीपोटी ३९,९५७ होन इतक्या अवाढव्य रकमेचा दावा केला असता, राजांनी आपल्या दप्तरखान्यातील जुनी नोंदवही (ज्यात केवळ ४,००० होन इतकाच माल मिळाल्याची नोंद होती) समोर ठेवून त्यांचा खोटा दावा उघडा पाडला. या वाटाघाटींमध्ये राजांनी लष्करी आणि आर्थिक नाकेबंदीचे देखील उत्तम तंत्र वापरले. इंग्रजांनी आडमुठी भूमिका घेतल्यास स्वराज्यातून जाणारी रसद तोडून मुंबईत दुष्काळ घडवण्याची क्षमता आपल्याकडे असल्याचे राजांनी त्यांना ठणकावून सांगितले. त्याचवेळी, माझगाव येथे सिद्दीची जहाजे जाळण्याची योजना आखून राजांनी त्यांना बचावात्मक स्थितीत ढकलले. शिवाय, डच व इंग्रज यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय वैराचा फायदा घेत, डचांशी युती करण्याची भीती दाखवून राजांनी भूराजकीय पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. स्वराज्यातील मालाचे मोठे खरेदीदार असल्याने राजांनी इंग्रजांना पूर्णपणे दुखावले नाही; उलट दबाव तंत्राचा वापर करून मनाजोगत्या सवलती मिळवल्या. राजापूर येथे वखार पुन्हा उभी करण्यास प्रोत्साहन दिले, जकातीत भरपूर सवलत दिली. याशिवाय मराठ्यांची एक वखार ‘मुंबई’ येथे उभी करण्यास मान्यता मिळविली. ‘इतर कोणत्याही राज्यकर्त्यांना न देता, केवळ मैत्रीखातर आपण तुम्हांला ही भरपाई देत आहोत!’ हे ठसवून राजांनी स्वतःचे वर्चस्व अबाधित ठेवले. (इं. रे. ऑ. शि. खंड १, नं. ३३९ ते ४२९). म्हणूनच, रणांगणातील हिंसक विजयापेक्षा राजनैतिक टेबलावर मुत्सद्देगिरीने मिळवलेला विजय हा अधिक शाश्वत आणि श्रेष्ठ मानला जातो.n इंग्रजांशी तह ः मुंबई ते रायगड या सततच्या प्रवासात वेळ, श्रम, पैसे खर्च होत असूनही इंग्रज चिकाटीने भरपाईसाठी प्रयत्न करीत होते. अखेर अनेक वाटाघाटीअंती, नुकसान भरपाई म्हणून नव्हे तर ‘सदिच्छेपोटी बक्षिस म्हणून’ काही रक्कम राजांनी इंग्रजांना देऊ केली. यासाठी शिवाजीराजे व हेन्री ऑक्सिंडेन यांची २६ मे १६७४ रोजी भेट झाली आणि ११ जून १६७४ रोजी राजांनी इंग्रजांसोबतच्या तहावर शिक्कामोर्तब केला.या तहाच्या पूर्ततेसाठी व राज्याभिषेकाच्या समारंभासाठी हेन्री ऑक्सिंडेन, जॉर्ज रॉबिन्सन व थॉमस मिचेल हे १३ मे १६७४ रोजी मुंबईहून जहाजाद्वारे निघाले. कुंडलिका (चौल) नदीतून प्रवास करत १६ मे रोजी अष्टमी येथे आले. नंतर १७ मे रोजी निजामपूर आणि १९ मे रोजी सकाळी ९ वाजता पाचाड येथे पोहोचले. ते २२ मे रोजी रायगडावर दाखल झाले आणि तहाची पुर्तता झाल्यावर १३ जूनला माघारी निघाले व १६ जून १६७४ रोजी मुंबईला पोहोचले. या संपूर्ण प्रवासाचा वृत्तांत देणारी हेन्री ऑक्सिंडेन याने लिहिलेली रोजनिशी (डायरी) आजही उपलब्ध आहे..Premium|Study Room : एआयमुळे आर्थिक सुरक्षेला नवा धोका, सायबर हल्ल्यांविरोधात जी-७ चा मोठा प्लॅन!.सार्वभौमत्वाची नांदी : राज्याभिषेक सोहळाछत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या कारकिर्दीच्या अगदी सुरुवातीपासूनच एका स्वतंत्र सार्वभौम शासकाप्रमाणे राज्यकारभार केला होता. अगदी १६६५मध्ये मिर्झाराजा जयसिंहाशी तह करतानाही त्यांनी स्वतःसाठी कोणतीही ‘मनसब’ स्वीकारली नव्हती. तरीही, तत्कालीन लोकमान्यता व परंपरेनुसार राज्याला औपचारिक व कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी राज्याभिषेक विधी आवश्यक होता. त्यामुळे राजांनी राज्याभिषेक विधी करण्याचे ठरविले. यासाठी एप्रिल १६६४ पासून परिचित असलेले, मूळचे महाराष्ट्राचे मात्र काशी येथे स्थायिक झालेले विश्वेश्वरभट्ट ऊर्फ ‘गागाभट्ट’ यांना पाचारण करण्यात आले. (याच सुमारास तहाच्या निमित्ताने इंग्रज अधिकारी रायगडावर उपस्थित असल्याने या सोहळ्याचे अनेक बारकावे आपल्याला समजू शकले.)१९ मे १६७४ ः यादिवशी शिवाजीराजे श्रीभवानी देवीच्या दर्शनासाठी प्रतापगडावर गेले. सव्वा मण वजनाची सोन्याची छत्री देवीला अर्पण करून २१ मे रोजी ते रायगडावर परत आले.२९ मे ः छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मौंजीबंधन (उपनयन) विधी पार पडला. याच दिवशी सोने, चांदी, तांबे, लोखंड, कापड, मसाले, तूप, साखर, फळे आणि इतर अनेक वस्तूंद्वारे राजांची तुला करण्यात आली. (यावेळी राजांचे वजन सुमारे ६८ ते ७२ किलो होते.)३० मे ः राजांनी आपल्या राण्यांशी वैदिक पद्धतीने पुन्हा विवाह केला. याच दिवशी गणेशपूजन, कलशसंस्थापन, पुण्याहवाचन, विनायकशांती यासारखे विधी पार पडले.३१ मे ः ऐंद्रीशांति आणि ऐशान्याग यासारखे विधी करण्यात आले.१ जून ः ग्रहयज्ञ आणि नक्षत्रहोम यासारखे विधी पार पडले.३ जून ः ऐंद्रीशांतिचा उर्वरीत भाग, नक्षत्रयज्ञ व उत्तरपूजन असे विधी करण्यात आले.४ जून ः निर्ऋतियाग करण्यात आला.५ जून ः ३१ मे रोजी सुरू झालेली ऐंद्रीशांतीचा विधी पूर्ण झाला. सायंकाळी मुख्य राज्याभिषेक सोहळ्यास सुरुवात झाली. यामध्ये राज्याभिषेक, सिंहासनावरोहण व राजदर्शन (दरबार) असे विधी होते.६ जून (ज्येष्ठ शुद्ध १३, शके १५९६)च्या सूर्योदयापूर्वी ७२ मिनिटे म्हणजेच पहाटे ५ च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनावर आरूढ झाले. त्यानंतर रथावरून मिरवणूक काढण्यात आली. नंतर हत्तीवरून जाऊन गडावरील मंदिराला भेट देण्यात आली..‘शककर्ते’ शिवराय ः राजांनी त्यांच्या राज्याभिषेकापासून नवीन कालगणनेची (शकाची) सुरुवात केली. (आपण सर्वांनी देखील आपल्या दैनंदिन व्यवहारात ‘शिवशक’ लिहायची सवय करावी. जिथे कुठे आपण तारीख लिहीत असू, तिथे शिवशक लिहावे. सध्या ‘शिवशक ३५३’ सुरू आहे.)राजांचा किताब ः राज्याभिषेकानंतर राजांनी स्वतःसाठी ‘राजा शिवछत्रपती’ हा अधिकृत किताब स्विकारला. (आपणही राजांचे नाव सर्वत्र असेच लिहायला हवे.) याशिवाय राज्याभिषेकानंतर राजांनी सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून स्वतःची सोने व तांब्याची नाणी पाडली, भाषाशुद्धी केली, स्वतःची टांकसाळ सुरू करण्याचाही त्यांचा विचार होता.राजाभिषेकानंतर काही काळातच, १७ जून १६७४ रोजी पाचाड येथे राजमाता जिजाबाईंचे निधन झाले. (डच नोंदीनुसार, त्यांनी आपल्या मागे राजांसाठी सुमारे २५ लाख पगोडा इतकी मोठी रक्कम ठेवली होती.)दुसरा राज्याभिषेक ः राजांच्या पहिल्या राज्याभिषेकावेळी रायगडावर उपस्थित असलेल्या निश्चलपुरी यांनी २४ सप्टेंबर १६७४ (ललिता पंचमी म्हणजेच आश्विन शुद्ध ५, शके १५९६) रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दुसरा राज्याभिषेक केला.राज्याभिषेकाचे महत्त्व ः मुघल सम्राटाशिवाय अन्य कोणासही करता येत नसलेल्या गोष्टी राजांनी प्रत्यक्ष करून दाखविल्या होत्या. एका एतद्देशीय व्यक्तीने सिंहासनावर आरूढ होणे, बिरुदे लावणे, नाणी पाडणे, कालगणनेची सुरुवात करणे, हिंदू प्रथेनुसार विधी करून घेणे या सर्व त्यावेळच्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेमधील अभूतपूर्व घटना होत्या. कृष्णाजी अनंत सभासद हे लिहितात ः ‘येणेप्रमाणे राजे सिंहासनारुढ जाले. या युगीं सर्व पृथ्वीवर म्लेंच्छ बादशहा. मर्हाटा पातशहा येवढा छत्रपती (छत्र धारण करणारा स्वामी) जाला ही गोष्ट कांही सामान्य जाली नाहीं.’ सभासद पुढे म्हणतात, ‘राज्याभिषेकाची ही बातमी ऐकून मुघल सम्राट, आदिलशाह, कुत्बशाह याशिवाय रूम (तुर्किए), शाम (सीरिया), इराण (पर्शिया), तुरान (मध्य आशिया) व समुद्रपार असलेल्या सम्राटांना कळाली आणि ते अत्यंत व्यथित झाले.’ (सभासद बखर,पृ.८२-८३).जंजिऱ्याच्या उरावर उभारलेला ‘पद्मदुर्ग’ ः राजांनी १६७४ पर्यंत दंडाराजपुरीच्या सिद्दीचा सर्व प्रांत जिंकून त्याला केवळ त्याच्या जंजिऱ्यापुरते सिमीत ठेवले होते. सिद्दीला कायमचा शह देण्यासाठी जंजिऱ्याच्या वायव्येस सुमारे ४ कि.मी.वर असलेल्या ‘कांसा’ नावाच्या बेटावर जानेवारी १६७५मध्ये राजांचे नौदल अधिकारी दौलतखान यांनी एक किल्ला उभारला व राजांनी त्याचे नाव ‘पद्मदुर्ग’ असे ठेवले. १९ जानेवारी १६७५ रोजीच्या पत्रातील ‘पद्मदुर्ग वसवून राजपुरीच्या (सिद्दीचा जंजिरा) उरावरी दुसरी राजपुरी उभारली आहे’, हे राजांचे वाक्यच या किल्ल्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. (म.इ.सा.खंड ८,नं.३१)..सलोख्यापूर्वीची मुघलांवर धडकखानदेशातील स्वारी ः राजांनी ऑक्टोबर १६७४च्या सुमारास कल्याण येथे सैन्याची जमवाजमव केली व त्यांना विविध किल्यांवर रसद पोहोचविण्यास सांगून, पुढे खानदेशाकडे रवाना केले. जानेवारी १६७५मध्ये या सैन्याने बुऱ्हाणपूरच्या तटबंदीपर्यंतचा प्रदेश लुटला आणि जाळून टाकला. (इं.रे.ऑ.शि.,खंड २,क्र.७७).धरणगाववर स्वारी ः खानदेशात मोहिमेवर असलेल्या शिवाजीराजांच्या १२ हजार घोडेस्वारांनी १ जानेवारी १६७५ रोजी औरंगाबादच्या उत्तरेस सुमारे १२५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या ‘धरणगाव’ (डुमगांव)च्या व्यापारी पेठेवर स्वारी केली. या शहरात असलेली इंग्रजांची वखार सॅम्युअल ऑस्टेन व त्याचा सहकारी थॉमस हॅगरस्टन हे दोन इंग्रज चालवत होते. त्यांच्या वखारीचेही सुमारे १० हजाराचे नुकसान झाले. (इं.रे.ऑ.शि.,खंड २,क्र.५६,७७,१२२,१४३) (इं.फॅ.इं.,खंड १,पृ.२५४) (प.सा.सं.१७१९). मुघलांशी तहाची चर्चा ः शिवाजीराजांना त्यांच्या पुढील दक्षिण दिग्विजयासाठी मुघल सीमेवर शांतता हवी असल्याने, त्यांनी बहादूरखान (खान जहान बहादूर जफर जंग कोकलताश) याच्याशी जानेवारी १६७५पासून तहाच्या बोलणीकरीता प्रदीर्घ चर्चेस सुरुवात केली. मात्र काही केल्या ही चर्चा पुढे जात नव्हती. १६६५च्या तहावेळचे व त्यानंतर मुघलांचे जिंकलेले सर्व किल्ले द्यायचे आणि संभाजीराजांना मुघलांच्या सेवेत ठेवायचे, या अटी मान्य केल्यास शिवाजीराजांशी तह करावा, असे औरंगजेबाने (७ जुलै १६७५ रोजी) कळविले. (मासिर-इ आलमगिरी,पृ.८८). मात्र या अटी गैरसोईच्या असल्याने राजांनी बहादूरखानास चर्चेत गुंतवून तहाची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे बहादूरखानाचा चांगलाच भ्रमनिरास झाला आणि राजांची कूटनीती पुन्हा एकदा यशस्वी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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