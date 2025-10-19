Premium| Shivaji's Strategic Mastery: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकाच वेळी मुघल, सिद्दी आणि इंग्रजांना कसे आव्हान दिले?

केदार फाळकेeditor@esakal.comसाल्हेर जिंकल्यामुळे शिवाजी महाराजांना गुजरात आणि खानदेश प्रांतांवर धडक देण्यासाठी लष्करी तळ मिळाला. साल्हेराचे स्थान सुरतेच्या आग्नेयेस १२५ कि.मी., नंदुरबारच्या दक्षिण-दक्षिणपश्चिमेस ५० कि.मी., बुरहानपुराच्या पश्चिम-दक्षिणपश्चिमेस २५० कि.मी. आणि औरंगाबादेच्या उत्तर-पश्चिमेस १७५ कि.मी. अंतरावर आहे. त्यामुळे मराठ्यांचे वेगवान घोडदळ सर्व ठिकाणी सहज पोहोचू शकले. साल्हेरामुळे मराठ्यांची उत्तर दुर्गांची शृंखला सह्याद्रीच्या कडेस असलेल्या दोन महत्त्वाच्या मुघल मार्गांवरील सुरत–नाशिक–जुन्नर आणि सुरत–श्रीगोंदा दळणवळण नियंत्रित करीत होती. या विस्ताराने मराठ्यांना एकाच वेळी अनेक धोरणे साध्य करण्यास सक्षम बनविले, तर मुघलांना सर्व दिशांचे रक्षण आणि बचाव करणे कठीण झाले. सह्याद्रीच्या साहाय्याने, शिवाजी महाराज कोणत्या दिशेने हल्ला करणार हे शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवणे शक्य झाले. साल्हेराचा विजय मुघल सैन्यावर प्रचंड ताण आणणारा ठरला. मराठ्यांच्या वेगवान हालचाली, विस्तृत मोर्चा आणि गुप्त मार्गांचा लाभ घेऊन त्यांनी मुघली नियंत्रणाच्या सर्व उपायांना आव्हान दिले. .मराठ्यांनी साल्हेराच्या विजयानंतर विविध दिशांनी एकाच वेळी झडप घालण्याचे प्रभावी धोरण राबविले. सह्याद्रीच्या पश्चिम आणि पूर्वेस गतिमान हालचाली होत होत्या; पूर्वेकडील आक्रमणांमुळे मुघलांचे लक्ष तिकडे वळले आणि मराठ्यांना उत्तर तसेच इतर प्रदेशात निर्भयपणे विस्तार करण्याची मुभा मिळाली. जानेवारी ते मार्च १६७१च्या दरम्यान उदगीर परिसरात कार्यरत असणारी सुमारे १०,००० घोडेस्वारांची बलाढ्य मराठा सेना साल्हेराकडे परतली. या सेनेने दाऊदखानाला बागलान, खानदेश आणि वऱ्हाडात गुंतवून ठेवले, त्यामुळे मराठ्यांना पूर्वेकडे स्वतंत्रपणे हल्ले करता आले.एकामागूनएक होणाऱ्या परभवांमुळे जानेवारी १६७१मध्ये औरंगजेब दख्खनेकडे मोहिमेवर जाण्याच्या विचारात होता; परंतु सल्तनतीतील इतर व्यापांमुळे त्याने हा विचार सोडून दिला. .साल्हेराचा रणसंग्राम२९ नोव्हेंबर, १६७० रोजी महाबतखानास मुघल सेनापती म्हणून नेमण्यात आले. त्याच्याकडे ४०,००० अश्वारूढ सैनिक होते; यावेळी दख्खनेतील मुघल फौज ४०–५० हजार घोडदळांपर्यंत पोहोचली असावी. महाबतखानाने बागलान प्रांतात प्रवेश करून मराठ्यांनी ताब्यात घेतलेल्या किल्ल्यांना वेढा देण्यास सुरुवात केली. अहिवंत, अचला, मार्कंडा आणि जवळा हे दुर्ग मे १६७१मध्ये मुघलांच्या ताब्यात आले, परंतु हे लहान किल्ले साल्हेराच्या सीमावर्ती चौक्या होत्या.बागलाणातील मराठ्यांनी जिंकलेले दुर्ग परत जिंकून घेण्यासाठी मुघल फौजा धडपड करीत होत्या. वणीजवळील कणेरा नावाच्या किल्ल्याला दिलीरखानाने वेढा दिला होता. रामाजी पांगेरा यावेळी दुर्गावर मराठ्यांचे नेतृत्व करीत होता. तो म्हणाला, ‘निदान करावयाचे. आपले सोबती असतील ते उभे राहाणे.’ सातशे मावळे उभे राहिले. कणेरागडाच्या पायथ्याला एक घमासान लढाई झाली. एक प्रहर शिमग्याची टिपरी जशी दणाणते तसे मावळे लढले. या लढाईत दिलीरखानाचे बाराशे पठाण ठार झाले. या युद्धानंतर दिलीरखानाने १६७१च्या डिसेंबर महिन्यात पुण्यामध्ये येऊन ९ वर्षांवरील निष्पाप लोकांची कत्तल उडविली. .इख्लासखान आणि बहलुलखान या दोघांनी साल्हेरास वेढा घातला होता. शिवाजी महाराजांनी प्रतापराव आणि मोरोपंतांना आज्ञा केली की, ‘साल्हेरावर चालून जाऊन गनिमास मारून गर्दीस मेळविणे.’ साल्हेराला न भूतो न भविष्यती चार प्रहर लढाई झाली. या लढाईचे सभासदाने रसभरीत वर्णन केले आहे. तो लिहितो ः‘‘युद्ध होताच पृथ्वीचा धुराळा असा उडाला की, तीन कोस औरसचौरस, आपले व परके माणूस दिसत नव्हते. हत्ती रणास आले. दुतर्फा दहा हजार माणूस मुर्दा जाहाले. घोडी, उंट, हत्ती यास गणना नाही. रक्ताचे पूर वाहिले. रक्ताचे चिखल झाले. त्यामध्ये रुतो लागले; असा कर्दम जाहला. साहा हाजार घोडे राजियाकडे गणतीस लागले. सव्वाशे हत्ती सापडले. सहा हजार उंट सापडले. मालमत्ता खजिना, जडजवाहिर, कापड अगणित बिछाईत हातास लागली. ऐसा कुल सुभा बुडविला.’’ .अशी लढाई पूर्वी झाली नव्हते, पुढे होणार नाही. या लढाईत महाराजांचा लहानपणीचा सवंगडी सूर्यराव काकडे हा जंबुरियाचा गोळा लागून धारातीर्थी पडला. सूर्यराव म्हणजे सामान्य योद्धा नव्हता. महाभारतातील कर्णाच्या प्रतिभेप्रमाणे होता. मोरोपंत, प्रतापराव, निंबाळकर, खंडोजी जगताप, गोंदजी जगताप, संताजी जगताप, मानाजी मोरे, विसाजी बल्लाळ, मुकुंद बल्लाळ, मोरो नागनाथ अशा सरदारांनी या लढाईत मोठा पराक्रम गाजविला.फेब्रुवारी, १६७२च्या सुरुवातीस उघड्या मैदानात लढली गेलेली ही महत्त्वपूर्ण लढाई मराठ्यांनी जिंकली. .छत्रसाल बुंदेलाअकरा वर्षांचा असतानाच छत्रसाल बुंदेल्याने आपला मोठा भाऊ अंगद याच्या साहाय्याने मुघल फौजेत प्रवेश करून १६६५मध्ये पुरंदराच्या वेढ्यात शौर्य गाजविले आणि १००० जात/५०० सवार अशी मनसब मिळविली. परंतु छत्रसाल मुघल सेवेत नेहमी निराश राहिला, कारण त्याला अभिप्रेत असणारा मान-सन्मान तेथे कधीच मिळाला नाही. शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाने प्रेरित होऊन त्याने त्यांची भेट घेतली. महाराजांनी छत्रसालास मूळ राज्य परत मिळवून तुर्कांविरुद्ध तलवार उचलण्याचा आणि गोरक्षा-वेदसंरक्षणाचा उपदेश देत आशीर्वाद दिला. बुंदेलखंडात परतल्यावर छत्रसालाने एकविसाव्या वर्षी अल्प सैनिकांसह स्वातंत्र्यलढा आरंभिला. औरंगजेबाच्या मंदिरविध्वंस मोहिमेमुळे छत्रसालास लोकांचा चांगला पाठिंबा मिळाला; सिरोंज आणि धामोनी येथे त्यांनी लढाया केल्या आणि बुंदेलखंडात स्वतंत्र राज्य स्थापन केले..रुस्तम-ए जमान याचे बंडरुस्तम-ए जमान हा गुप्तपणे शिवाजी महाराजांच्या संपर्कात होता. त्याने रांगणा दुर्ग मराठ्यांकडे सुपूर्द केला आणि स्वतः विजापूराकडे निघून गेला. रुस्तम-ए जमान याने रायबाग लुटून इतर गावांकडूनही जबरदस्तीने पैसे वसूल केले. मात्र लवकरच रुस्तम-ए जमान याचे बंड संपुष्टात आले. ऑक्टोबर, १६७१ पूर्वी विजापुरी फौजांनी बंडखोरावर विजय मिळवून त्याचा पूर्ण पराभव करीत त्याला कैद केले.बहुधा रुस्तम-ए जमान लढाईत पकडला गेला असावा किंवा त्याला खोटे आश्वासन देऊन दरबारात बोलाविण्यात आले असावे. कारण ५ जानेवारी, १६७३ रोजी विजापूरास जात असताना हुक्केरी येथे आबे कारे याने मुक्काम केला होता. त्याने आपल्या प्रवास वर्णनात लिहिले आहे की, विजापूराच्या सुलतानाने रुस्तम-ए जमानाचे शिवाजी महाराजांशी संगनमत असल्याचे समजल्यावर त्याला ‘‘राजकारणाच्या काही कामासाठी’’ दरबारात बोलावून शिरच्छेद करण्याचा हुकूम सोडला. मात्र, त्याचा मुलगा अबू खान या बंडात सहभागी नसल्याने त्याला हुक्केरीचा कारभार पाहण्यास सांगण्यात आले, परंतु बापाकडे असलेल्या बहुतांश जागिरी आणि सन्मानजन्य पदे काढून घेण्यात आली. अबू खानास देखील पुढे रुस्तम-ए जमान याच किताबाने ओळखले जाऊ लागले..दंडा राजपुरीशिवाजी महाराजांनी सिद्दीचा किल्ला दंडा राजपुरीवर हल्ले सुरू ठेवले. शिवाजी महाराजांनी १६७१पर्यंत जमीन आणि समुद्रामार्गे सिद्दीवर सातत्याने मारा केल्याने तो अतिशय कठीण परिस्थितीत सापडला होता. पोर्तुगिजांनी ठरविले की, सिद्दीला गुप्तपणे शस्त्रात्रे पुरवावीत. चौल येथील पोर्तुगिजांनी सिद्दीला २,००० रुपये आणि घोड्यांसाठी निधी पुरविला. सिद्दी १६७२मध्ये मुघल बादशाहाचा मांडलिक झाला आणि त्याने गतीने आपले आरमार तयार केले. तथापि, त्याने मुघलांप्रती दाखविलेली ही निष्ठा नाममात्र होती; तो फक्त शिवाजी महाराजांविरोधात बचावासाठी साहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न करीत होता.आपल्या आरमाराच्या रक्षणासाठी मुंबईत इंग्रजांकडे आश्रय मिळावा अशी सिद्दीने याचना केली, परंतु त्याला मराठ्यांनी चाहुबाजूंनी वेढलेले असल्यामुळे त्यास दंडा राजपुरी सुरक्षित राखणे कठीण झाले. सिद्दी संबुलाच्या किनाऱ्यावरील हल्ल्यांमुळे शिवाजी महाराजांना तिकडे सतत सेना तैनात करावी लागली, परंतु ही तात्पुरती उपाययोजना होती. दीर्घकालीन संरक्षणासाठी महाराजांनी स्वतःचे आरमार वाढविण्यावर भर दिला. विशेषतः मुघल आणि आदिलशाहीच्या विरोधात युद्ध सुरू असताना किनाऱ्याचे संरक्षण करणे खूप अवघड झाले होते. काही ठिकाणी सैन्य ठेवता आले, पण बहुतेक ठिकाणे अचानक हल्ला आला तर असुरक्षित झाली होती..खांदेरी जलदुर्ग निर्माणाचा पहिला प्रयत्नशिवाजी महाराजांनी १६७२मध्ये खांदेरी बेटावर जलदुर्ग उभारण्यास सुरुवात केली. खांदेरी बेट मुंबईपासून सुमारे २० कि.मी. दक्षिणेस आणि मुख्य भूमीथळपासून ४ कि.मी. पश्चिमेस आहे. त्याच्या पूर्वेकडे, थळच्या समोरच पश्चिमेस उंदेरी हे बेट सुमारे २ कि.मी. अंतरावर आहे. खांदेरी बेटावर दोन टेकड्या असून जहाजे नांगरण्यासाठी उत्तरेपूर्वेकडील स्थान सुरक्षित आहे.१६७२ मधील शिवाजी महाराजांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला की नाही, याची नेमकी माहिती उपलब्ध नाही. तथापि, १६७९ मध्ये त्यांनी खांदेरी जलदुर्गाच्या निर्माणास पुन्हा सुरुवात केली, त्यामुळे असे दिसते की, १६७२मधील प्रयत्न पाण्याच्या तुटवड्यामुळे किंवा इतर अडचणींमुळे अर्धवट राहिला. त्याच वर्षी २१ एप्रिल, १६७२ रोजी अब्दुल्ला कुत्बशाह याचा मृत्यू झाला. त्याला वारस नसल्यामुळे त्याचा धाकटा जावई अबुल हसन उत्तराधिकारी म्हणून तख्तावर आला. या घडामोडींमुळे राजकीय स्थिती बदलली, जी शिवाजी महाराजांच्या धोरणात्मक हालचालींवर परिणाम करणारी होती..इंग्रजांशी संघर्षया काळात शिवाजी महाराज आणि इंग्रजांमधील संबंध ताणले गेले होते. ऑक्टोबर १६७० मध्ये मुंबई कौन्सिलाने चुन्याच्या भट्ट्यांसाठी इंधन आणण्याकरिता बोटी पाठवल्या, परंतु मराठ्यांनी त्या यशस्वीरीत्या अडविल्या. या घटनेनंतर सुरत कौन्सिलाने मुंबईच्या कृतीची चौकशी करून कारखाने स्थापन करण्याविषयी मार्गदर्शन केले. इंग्रजांनी काही वेळा मराठ्यांवर दबाव टाकण्याचा विचार केला, मात्र प्रत्यक्षात काहीच पाऊल उचलले नाही. शिवाजी महाराज इंग्रजांच्या धोरणांना विशेष महत्त्व न देता स्वराज्याच्या सुरक्षेसच प्राधान्य देत होते.सप्टेंबर १६७१मध्ये शिवाजी महाराजांचा दूत मुंबईत आला. इंग्रजांनी त्याच्यापुढे राजापूर वखारीच्या नुकसानीबद्दल ३२,००० होन भरपाईची मागणी केली. दूताने सांगितले की, परिणामकारक तोडगा निघाला, तर महाराज ती रक्कम देण्यास तयार आहेत. त्याने हेही आश्वासन दिले की, महाराज इंग्रजांना मुंबईसमोर दुर्ग उभारण्यास साहाय्य करतील, जेणेकरून दोन्ही बाजूंचा व्यापार सुरक्षित राहील. प्रत्यक्षात मात्र दुताचा उद्देश दंडा–राजपुरी मोहिमेसाठी इंग्रजांकडून तोफगोळे, तोफा आणि ग्रेनेड्स मिळविण्याचा होता..३० सप्टेंबर १६७१ रोजी सुरत कौन्सिलाने मुंबई कौन्सिलास स्टीफन उस्टिक आणि राम शेणवी यांना चर्चा करण्यास शिवाजी महाराजांकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. शिवाजी महाराजांच्या मागणीस योग्य भेटवस्तू देऊन उत्तर द्यावे, आणि उस्टिक याला कंपनीच्या मानाला शोभेल अशा थाटात पाठवावे, असे ठरले. त्याला सूचित करण्यात आले की, तो ‘‘पूर्वेकडील सर्वांत चातुर्यपूर्ण राजांपैकी एकाशी’’ संवाद साधणार आहे, त्यामुळे सावध राहावे. उस्टिक याने नुकसानभरपाईचे तपशील सादर करून इंग्रजांच्या व्यापारी नुकसानीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची अपेक्षा होती. कौन्सिलास वाटत होते की, महाराज एवढी मोठी रक्कम नाकारतील; त्यामुळे उस्टिक याने गुप्तरीत्या प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळेल याचा अंदाज घ्यावा, तसेच काही रक्कम महसुलातून मिळू शकते का हेही समजून घ्यावे. लष्करी साहाय्याची अपेक्षा नसली तरी शांतता प्रस्थापित झाल्यास इंग्लंडहून येणाऱ्या वस्तूंचा लाभ मिळेल, एवढे सांगावे, असे निर्देश होते..नोव्हेंबर १६७१मध्ये शिवाजी महाराजांचा दुसरा दूत मुंबईला आला. हा दूत औपचारिकरीत्या शांततेच्या चर्चेसाठी आला असला, तरी त्याचा गुप्त हेतू दंडा–राजपुरी मोहिमेसाठी साहाय्य मिळविण्याचा होता. मुंबई कौन्सिलाने त्यास राम शेणवी येईपर्यंत थांबविले. हा दूत स्वराज्यात परतला आणि महाराजांचा दुसरा दूत येऊन पुन्हा चर्चा सुरू झाली. महाराजांना या गोष्टीची जाणीव होती की, आपले जमिनीवरील स्थान कंपनीसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. तसेच त्यांना इंग्रजांकडे इंधनाचा अभाव असल्याची कल्पना असल्याने मिठाच्या जहाजांवर कारवाई झाली तरी त्याची चिंता नव्हती.मुंबई कौन्सिलाने शिवाजी महाराजांना पत्र पाठवून आपल्या दूताला भेटीस पाठविण्याची तयारी दर्शविली. महाराज इतर कामात व्यग्र असल्याने भेट काही काळ पुढे ढकलली गेली. फेब्रुवारी १६७२मध्ये महाराजांनी राजापूरातील वखारीच्या नुकसानभरपाईबाबत चर्चा करण्याचे आमंत्रण दिले. उस्टिक १० मार्च रोजी मुंबईहून रवाना झाला आणि १३ मे रोजी परतला. .त्याला महाराजांशी केवळ अर्धा तास संवाद साधता आला, परंतु महाराजांनी सौजन्यपूर्ण पाहुणचार करून इंग्रजांना राजापूर येथे पुन्हा वखार सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले. त्यांनी चर्चेत ५,००० होन नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखविली. तथापि, त्याच वेळी महाराज रामनगर आणि जव्हार मोहिमेच्या तयारीत असल्याने चर्चा थांबली आणि उस्टिक मुंबईला परतला. पुढे सुंदरजी प्रभू याला वाटाघाटीसाठी मुंबईला पाठविण्यात आले, पण त्याचा प्रस्ताव इंग्रजांना योग्य न वाटल्यामुळे त्यांनी तो नाकारला आणि ते स्वतःच्या मागणीवर ठाम राहिले..जव्हार आणि रामनगर मोहीमशिवाजी महाराजांच्या उत्तर कोकणातील जिंकलेल्या प्रदेशाची उत्तरेकडे साल्हेरापर्यंत अरुंद पट्टी तयार झाली होती. तिचे संरक्षण करण्यासाठी पश्चिमेकडील जव्हार आणि रामनगर या राज्यांवर नियंत्रण मिळविणे अत्यावश्यक होते. शिवाजी महाराजांनी कोकणातील जिंकलेल्या प्रदेशाच्या उत्तरेस स्थित असणारे जव्हार हे ठिकाण कल्याणाच्या उत्तरेस सुमारे ७० कि.मी. आणि नाशकाच्या पश्चिमेस सुमारे ६५ कि.मी. अंतरावर होते. जव्हाराच्या उत्तरेस रामनगर हे राज्य होते. या दोन्ही राज्यांशिवाय त्या भागात काही छोटे सरदारही होते.रामनगर या आकाराने मोठ्या असणाऱ्या राज्यात राजपूत राजा राज्य करीत होता, तर जव्हाराचा प्रमुख कोळी होता. दोन्ही प्रदेश डोंगराळ, दाट अरण्यांनी व्यापलेले होते आणि सह्याद्रीतून अरबी समुद्राकडे वाहणाऱ्या अनेक नद्यांनी छिन्नभिन्न झालेले होते. पश्चिमेकडे त्यांची सीमा दमनच्या पोर्तुगीज वसाहतीला लागून होती, जी सुमारे ३० कि.मी. रुंदीची पट्टी दक्षिणेला करंजापासून उत्तरेला पार नदीपर्यंत पसरलेली होती. .मोरोपंत पिंगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सेनांनी जव्हारावर चढाई करून ५ जून रोजी विजय प्राप्त केला. जव्हाराचा प्रमुख विक्रमशाह मुघल प्रदेशात पळून गेला. मोरोपंतांनी लगेचच रामनगरावर हल्ला करून तेही राज्य जिंकले. रामनगराचा प्रमुख सोमशाह दमनकडे पळाला.अशा प्रकारे ही मोहीम विजयाने संपुष्टात आली. यात मराठ्यांनी केवळ मुघल आणि आदिलशाही सल्तनतीच्या सुस्त लष्करासच नव्हे, तर आपल्या इतर शत्रूंनाही त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशात दारुण पराभूत केले. 