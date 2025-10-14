Premium| India cough syrup corruption: देशातील भेसळयुक्त औषधांचे वाढते प्रमाण कधी थांबणार आणि दोषींना शिक्षा कधी होणार?

डॉ. अनंत फडकेऔषधांच्या दर्जावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा १९९० नंतरच्या बाजारवादी सरकारी धोरणामुळे अजून घसरली. ही नियंत्रणव्यवस्था सुधारण्यासाठी रघुनाथ माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशी (२००४) सरकारने फारशा अमलात आणल्या नाहीत.‘कफ-सिरप’मधील भेसळीमुळे मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील २२ बालके दगावल्यामुळे भारतातील काही औषधकंपन्यांच्या गुन्हेगारी बेपर्वाइचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. औषधांच्या पावडरी विरघळवून त्यांचे गोड सिरप बनवण्यासाठी संबंधित कंपनीने शुद्ध ग्लिसरिनच्याऐवजी तुलनेने स्वस्त, पण अत्यंत घातक असे ‘इंडस्ट्रिअल ग्लिसरीन’ वापरले. त्यातील ‘इथिलीन ग्लायकॉल’ किंवा ‘प्रोपिलीन ग्लायकॉल’मुळे मूत्रपिंड बंद पडून ही बालके दगावली. .केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने औषधकंपन्यांचा काही दोष नाही, अशी भूमिका सुरुवातीला घेतली. पण तामिळनाडू व मध्यप्रदेशमधील सरकारी प्रयोगशाळेतून आलेल्या अहवालाने सिद्ध झाले की, तमिळनाडूमधील ‘स्रेसन फार्मास्युटिकल’ने बनवलेल्या या कफ सिरपमध्ये ‘इंडस्ट्रिअल ग्लिसरीन’ वापरले होते. या कंपनीवर कारवाई न करता हे कफ-सिरप लिहून देणाऱ्या डॉक्टरला बळीचा बकरा बनवून अटक करण्याचे शौर्य सरकारने दाखवले! कफ सिरपमध्ये ‘इथिलीन/ प्रोपिलीन ग्लायकॉल’ची भेसळ केल्यामुळे रुग्ण हकनाक दगावणे, हे भारतात आधीही झाले आहे. मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये १९८६ मध्ये या कारणाने १४ रुग्ण दगावले. धाडसी पत्रकारितेमुळे उजेडात आलेल्या या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या लेंटिन आयोगाने असे परत घडू नये म्हणून काही शिफारशी केल्या. तरी १९८८ मध्ये बिहारमध्ये ११ बालके, १९९८ मध्ये गुडगांवमध्ये ३३, तर २०२० मध्ये जम्मूमधील रामनगरमध्ये १२ बालके अशाच प्रकारे दगावली!.नफालालसा आणि अनास्थाभारतीय कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या कफ-सिरपमध्ये ‘इथिलीन ग्लायकॉल’ची भेसळ असल्याने इंडोनेशिया, गाम्बिया व उझबेकिस्तानमध्ये २०२२ मध्ये अनुक्रमे १९५, २२ व २० मुले दगावली. संबंधित कंपन्यांची नफालालसा, त्यातून येणारी औषधांच्या दर्जाबद्दलची बेफिकीरी व याबाबतची सरकारी अनास्था हे या मृत्यूंमागील कारण आहे. औषधांच्या दर्जावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा १९९० नंतरच्या सरकारच्या बाजारवादी धोरणामुळे अजून घसरल्यामुळे ही बेफिकीरी चालूच राहिली. ही नियंत्रणव्यवस्था सुधारण्यासाठी रघुनाथ माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशी (२००४) सरकारने फारशा अमलात आणल्या नाहीत. त्यामुळे भारतातील औषधउद्योगांवर नियंत्रणावर ठेवणारी ‘अन्न व औषध प्रशासन यंत्रणा’ आजही अत्यंत अपुरी, अकार्यक्षम तसेच अपारदर्शक व भ्रष्ट आहे. .शिवाय अशा खटल्यांबाबतच्या न्यायालयीन प्रक्रिया गोगलगाईच्या गतीने चालतात. १९८६ मधील जे.जे. हॉस्पिटल मृत्युकांडाबाबतचा खटला अद्यापही अजूनही रेंगाळली आहे; कोणालाही तुरुंगवास झालेला नाही! गुन्हेगार कंपन्यांना लगेच कडक शिक्षा व्हायला हवी. माशेलकर समितीची एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे दर ५० औषध-कारखान्यांमागे एक औषध निरीक्षक (ड्रग-इन्स्पेक्टर) नेमायला हवा. त्याने दरवर्षी प्रत्येक कारखान्याला भेट देऊन त्या कारखान्याची रचना व कामकाज ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट-१९४०’ मधील ‘शेड्यूल-एम’ मध्ये दिलेल्या दर्जाचे आहे की नाही, हे तपासायला हवे. कारखान्याची जागा पुरेशी आहे ना? स्वच्छता, पाण्याची व्यवस्था इत्यादींपासून कारखान्यातील निरनिराळी यंत्रसामग्री, लॅबोरेटरी, प्रशिक्षित कर्मचारी, औषधांचा दर्जा तपासण्याची व्यवस्था इ. सर्व प्रकारच्या व्यवस्था ‘शेड्यूल-एम’ मध्ये दिल्याप्रमाणे आहेत ना, हे तपासले पाहिजे. .या शिफारशीनुसार दर २०० औषधदुकानांमागे एक औषध निरीक्षक नेमला पाहिजे. औषधदुकानासाठी पुरेशी जागा, फर्निचर, स्वच्छता, रेफ्रिजरेटर, प्रशिक्षित केमिस्ट इ. आहे का, हे तपासणे; तसेच त्या दुकानातील औषधांचे नमुने साक्षीदारांच्या साक्षीने सीलबंद करून ते सरकारी प्रयोगशाळेत पाठवणे, हे त्यांनी केले पाहिजे. पण सरकारांनी पुरेसे निरीक्षक नेमेलेले नाहीत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात औषधाची दुकाने व औषधांचे कारखाने यात मोठी वाढ झाल्याने आता सुमारे एक लाख केमिस्ट व सुमारे दोन हजार औषधकारखाने आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करायला ५०० औषध निरीक्षक हवेत. पण अन्न व औषध प्रशासनाने औषध निरीक्षकांसाठी फक्त २०० पदे ठेवली आहेत. पैकी सध्या तर फक्त ४५ पदे भरली आहेत. महाराष्ट्र हे नावालाच ‘पुरोगामी’, सुशासित राहिले आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात तर सर्व आनंदच आहे!.अन्न व औषधप्रशासनाचा कारभार अपारदर्शी आणि भ्रष्ट आहे. ही मूलभूत दुरवस्था घालवल्याशिवाय ज्यांच्या दर्जाबाबत खात्री नाही, अशी औषधे किंवा दर्जाहीन व क्वचितप्रसंगी घातक औषधे जनतेच्या वाट्याला येत राहणार! कमी दर्जाची औषधे अनेकदा घातक जरी नसली तरी पुरेशी परिणामकारक नसतात. बनावट, भेसळयुक्त औषधे मात्र घातक असतात. भारतात औषधनिरीक्षकांनी २०२४ मध्ये एक लाख १६ हजार ३२३ औषधनमुने तपासले. पैकी ३१०४ (२.६७ टक्के) कमी दर्जाचे तर २४५ (०.२१ टक्के ) नमुने बनावट वा भेसळयुक्त औषधांचे होते. हे प्रमाण जवळपास शून्यावर आणायला हवे.तंत्रज्ञानातील प्रगतीनुसार ‘शेड्यूल-एम’मध्ये होणाऱ्या सुधारणांनुसार औषध-कारखान्यांमध्ये सुधारणा व्हायला हव्यात. डिसेंबर २०२२ पासून तपासलेल्या कारखान्यांपैकी ३६ टक्के कारखान्यांनी या सुधारणा करणे आम्हाला शक्य नाही, असे मांडल्यामुळे ते बंद करावे लागले! ‘शेड्यूल-एम’मध्ये डिसेंबर-२०२३ मध्ये केलेल्या सुधारणांबाबत १० हजार ५०० औषध-कारखान्यांपैकी आजपर्यंत फक्त २० टक्के कारखान्यांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. तीस टक्के कारखान्यांनी अंशत: सुधारणा केल्या आहेत. पण उरलेले ५० टक्के कारखाने या सुधारणा करतील की नाही, याची शंका आहे. .Premium| Silver Investment India: चांदीने सोन्यालाही मागे टाकलंय! पण ही गुंतवणूक टिकणार की फसणार?.अकारण ‘साइड-इफ्फेक्ट’विषाणूंमुळे वा अॅलर्जीमुळे सर्दी/खोकला होतो. बहुतांश वेळा तो आपोआप बरा होतो. हे विषाणू मारायला कोणतेही औषध नाहीय. अॅलर्जी हे कारण असेल अॅलर्जीविरोधी गोळी व ताप अंगदुखी असेल तर त्यावर पॅरासिटॅमॉल गोळी उपयोगी असते. ही दोन्ही औषधे मिसळून व शिवाय इतर काही बरीचशी निरुपयोगी औषधे मिसळून वेगवेगळी महागडी कफ-सिरप बनवली जातात. त्यामुळे अकारण औषधांचे साईड-इफ्फेक्ट गळ्यात पडतात. दोन-चार वर्षांपर्यतच्या बाळाची शरीरप्रक्रिया नाजूक असल्यामुळे त्यांच्यावर होणारे साईड-इफेक्ट कधी कधी गंभीर असतात. त्यामुळे या बाळांमध्ये कफ-सिरप वापरू नये, असे निरनिराळ्या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. पण अनेक डॉक्टर हे पथ्य पाळत नाहीत. बाजारातील सर्दी, खोकल्यावरील ७०१ औषधांचा खोलात अभ्यास केल्यावर अभ्यासकांना आढळले की, त्यातील ९५ टक्के औषधांमध्ये अनेक औषधांचे मिश्रण होते. .Premium|Trump Tariffs: ट्रम्प यांचा बडगा अन् विवेकी तोडगा!.पैकी ३० टक्के औषधांमध्ये परस्परविरोधी काम करणारे घटक होते! म्हणजे ढास थांबवणारे औषध व बेडका बाहेर काढणारे औषध हे दोन्ही या मिश्रणांमध्ये आढळले! पण या अशास्त्रीय मिश्रणांवर सरकार बंदी आणत नाही. तीस औषधकंपन्यांनी मिळून ९०० कोटी रु.चे ‘इलेक्टोरल बॉंंड’ विविध सत्ताधारी पक्षांना दिले ते काही उगाच नाही! (लेखक जनआरोग्य चळवळीत कार्यरत आहेत.).