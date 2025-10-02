Premium| Cartoons and children: कार्टून हे फक्त करमणुकीसाठी आहे का? की त्यातून नकळत मुलांच्या मनात मूल्यं रुजवली जातात?

विठ्ठल काळेmailvitthalkale@ gmail.com इन्स्टाग्राम हॅण्डल : Vitthal_nagnath_kaleखरंतर आज भारतातील प्रत्येक लहान मूल कार्टून्स बघतं. जग काय आहे, कसं आहे याची त्याला नकळत तिथे ओळख व्हायला लागते. जे कार्टून लहान मुलांसाठी आहे त्यामधील नायक हा मोठ्या माणसांच्या नायकासारखा वागतो, हे कार्टून्स बनवणाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला हवं ना! तुमच्या कार्टूनची रंजकता वाढवण्यासाठी तुम्ही लहान मुलांच्या भावविश्वामध्ये ढवळाढवळ करणार का?‘अहो, या कार्टून्सवर कोणाचं लक्ष आहे की नाही?’ शाळेच्या कम्पाउंडच्या भिंतीला पाठ टेकवत नंदिनी प्रियाला म्हणाली. शाळा सुटायला अजून वेळ होता. ‘‘असं कसं म्हणता? सरकारचं सगळ्या गोष्टींवर बारीक लक्ष असतं. कार्टून बरं सुटेल त्यातून?’’ प्रिया मोबाईलचे सगळे ॲप मिनीमाईज करीत म्हणाली. ‘‘मला नाही वाटत तसं’’ नंदिनीने आपलं म्हणणं पुन्हा एकदा ठामपणे मांडलं. प्रियाने एक क्षण मोबाईलमध्ये बघितलं. अजून पंधरा मिनिटं होती शाळेची बेल वाजायला. मोबाईलमधील घड्याळ बघून तिने ठरवलं, चला चर्चेत हिरिरीने भाग घेऊ या. प्रियाने प्रश्न केला, ‘‘का तुम्हाला वाटतंय की कार्टून्सवर कोणाचं लक्ष नाही? असणार आहे लक्ष. आता बघा, फिल्मला असतं ना ते... ते... काय हो त्याचं नाव? आई गं... इथे आहे बघा नाव ओठावर, पण बाहेर येईना... ते कट सांगतात बघा, पिच्चर इथे कापा तिथे कापा, ते लोक...’’ ‘‘सेन्सॉर बोर्ड?’’ नंदिनी म्हणाली. ‘‘हो हो सेन्सॉर बोर्ड... घ्या, मुलं अजून शाळेत आहेत आणि मला शब्द विसरायला होत आहेत. लवकर म्हातारी होण्याचं लक्षण! दुसरं काय?’’ विनाकारण ओढणी सांभाळत प्रिया आपल्याच विनोदावर हसायला लागली..एवढ्याशा विनोदावर ही बाई किती हसणार काय माहीत, या नजरेने नंदिनी तिच्याकडे बघत होती. प्रियाच्या हसण्याच्या आवर्तनामध्ये थोडी जागा दिसताच नंदिनीने प्रश्न विचारला, ‘‘तुम्हाला नाही का वाटत, कार्टून्सवर खूप बारीक लक्ष पाहिजे?’’प्रियाने हसणं बंद केलं आणि नंदिनीला म्हणाली, ‘‘तुम्हाला खरं सांगू का? मला तर वाटतं, हे कार्टून्सच बंद केलं पाहिजे सरकारने,’’ असं म्हणत प्रियाने पुन्हा एकदा हसून हसून डोळ्यातून पाणी काढलं. काय बावळट बाई आहे ही. कसले विनोद करते आणि स्वतःच हसते, असं स्वतःशीच म्हणत नंदिनीने नजर शाळेकडे वळवली. प्रियाने डोळे पुसले. सवयीप्रमाणे ओढणी नीट केली. मोबाईलमध्ये वेळ पहिली. अजून वेळ होता. मग तिनेच नंदिनीला प्रश्न केला, ‘‘तुम्हाला का असं वाटतंय की कार्टून्सवर कोणाचं लक्ष नाही?’’ नंदिनीने एक क्षण प्रियाकडे बघितलं आणि म्हणाली, ‘‘खरंतर आपण कॉलेजमध्ये जायला लागलो की आवर्जून कार्टून्स बघतच नाही. आणि लहान मुलांसाठीचं कार्टून्स तर अगदी पाच-दहा सेकंद बघतो अन् चॅनल बदलतो. .मीरा म्हणजे माझी मुलगी झाल्यानंतर, इतर पालक दाखवतात त्याच वेळी मी पण कार्टून्स दाखवले. कधी खूप रडते म्हणून तर कधी मी जास्त कामात असले की किंवा तिच्याकडून अभ्यास करून घ्यायचा म्हटलं की ती ब्लॅकमेल करते.’’ प्रिया अचानक ओरडली, ‘‘अय्या हो... अथर्वसुद्धा असंच करतो हल्ली. आता बघा घरी जाताना तेच म्हणणार मला, हा व्हिडिओ बघू दे मगच मी खाणार. तो बघू दे मगच मी अभ्यासाला बसणार. जीव नको होतो; पण काय करणार? लहानच आहेत ना अजून!’’ ‘‘हा, तर तुम्ही काय म्हणत होतात?’’ मोबाईलमध्ये बघत तिने नंदिनीला विचारलं. ‘‘मी हे म्हणत होते की आपण लहान मुलांचं कार्टून्स कधी बघायला लागलो? आत्ता. आपली लहान मुलं कार्टून्स बघायला लागल्यावर. .हे मान्य आहे की कार्टून्सवर लक्ष ठेवणारी जी कोणती संस्था असेल ती लक्ष ठेवते आहे की त्यात हिंसा नसावी, रक्त नसावे, काही अश्लील नसावं. पण एवढंच आहे का जे मुलांनी बघितलं नाही पाहिजे? खरंतर आज भारतातील प्रत्येक लहान मूल कार्टून्स बघतं. जग काय आहे, कसं आहे, याची त्यांना नकळत तिथे ओळख व्हायला लागते आणि लहान मुलं गोष्टीचं खूप लवकर आकलन करतात. आज मी बऱ्याच कार्टून्समध्ये बघते आहे. सतत कुरघोड्या करणं, कोणाला तरी शत्रू बनवणं, त्याला अद्दल घडवणं, शत्रूला हरवण्यासाठी माणुसकीचा स्तर सोडणं अशा कित्येक गोष्टी कार्टून्समध्ये पाहायला मिळतात. जे कार्टून लहान मुलांसाठी आहे त्यामधील नायक हा मोठ्या माणसांच्या नायकासारखा वागतो, हे कार्टून्स बनवणाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला हवं ना! तुमच्या कार्टूनची रंजकता वाढवण्यासाठी तुम्ही लहान मुलांच्या भावविश्वामध्ये ढवळाढवळ करणार का? त्यांच्या बुद्धीमध्ये अशी सूडाची भावना पेरणार का? का प्रत्येक वेळेस त्यांना बदला घेणं किंवा सूड घेणं हेच योग्य आहे, असं दाखवता. .कॉर्पोरेट क्षेत्रातील राजकारण तुम्ही सुप्तपणे त्यांच्यामध्ये पेरत आहात, असं नाही का वाटत कार्टून्स बनवणाऱ्यांना? मी हे म्हणत नाही की सगळेच व्हिडिओ तसे आहेत, पण बहुतांश तसेच आहेत. तो त्यांचा नायक जो खूप लहान असतो तो कोणत्याही स्तराला जाऊन यश मिळवतो. मग यश हेच मनुष्य जीवनाचं अंतिम ध्येय आहे, असं आपण लहान मुलांना सांगतो आहोत का? यश हेच आयुष्य. मग त्यांना आपल्यालाही सतत यश मिळावं किंवा आपणही आपल्या हीरोसारखं सतत जिंकतच राहावं, असं वाटलं तर...? मला मान्य आहे मी खूप पुढचं बोलते आहे; पण आपल्या मनावरही लहानपणीच्या घटनांचे, गोष्टींचे दूरगामी परिणाम झालेले आहेत. मग चुकीचं मूल्य रुजवणारी कार्टून्स त्यांच्या मनावर परिणाम करणार नाहीत का? सतत यश मिळवण्याची त्यांना सवय लागली आणि भविष्यात त्यांना सतत अपयश मिळत राहिलं किंवा यशाचं प्रमाण कमी झालं तर त्यांना येणाऱ्या नैराश्याला जबाबदार कोण? .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.कार्टून्समध्ये जसं हिंसा, रक्त, अश्लीलता दाखवण्याची परवानगी नाकारता तसं चुकीची मूल्यं रुजवणाऱ्या गोष्टींना का नाकारत नाहीत? एका बाजूला तुम्ही लहान मुलं ही देशाचं भविष्य आहे म्हणता, मग देशाच्या या भविष्याबद्दल एवढं दुर्लक्ष कसं?'' प्रियाने डोळे बारीक करून एक प्रश्न विचारला, ''असं कसं म्हणता? आपण त्यांना सांगतोच की हे सगळं खोटं आहे म्हणून?'' ''अहो, किती वेळ आपण सांगणार? सांगा मला आणि असं नाही की मुलं प्रत्येक वेळेस विचारतील, की हा असा का करतो? त्याने तसं का केलं? मग त्याला काय झालं? एका पॉइंटनंतर मुलं आपणच उत्तर शोधायला लागतात. मग त्यांनी चुकीची उत्तरं शोधली तर...?'' क्षणभर कोणी काहीच बोललं नाही. प्रिया म्हणाली, ''खरंय तुम्ही म्हणताय ते. कळतंय मला थोडं थोडं. पण आपल्या रोजच्या प्रॉब्लेमपुढे हा खूपच छोटा प्रॉब्लेम आहे अहो.'' नंदिनीने प्रियाच्या डोळ्यात बघत उत्तर दिलं, ''आपल्यासाठी खूप छोटा असणार प्रॉब्लेम. आपल्या मुलांसाठी खूप मोठा असेल तर?''शाळेची बेल वाजली. दोघींनी शाळेकडे बघितलं. मुलं दंगामस्ती करीत, पाठीवरील ओझं सांभाळत, छोटी छोटी पावलं टाकत गेटच्या दिशेने येऊ लागली. अचानक गाड्या चालू झाल्याचे आवाज यायला लागले. हॉर्न वाजायला लागले. मुलांच्या नावाने हाका घुमू लागल्या. काही क्षण आधी गेटवर जी शांतता होती ती तळाला बसली; परंतु नंदिनीच्या प्रश्नाने प्रियाच्या मनात वादळ उठलं होतं. विचारांचं वादळ...(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.) 