Premium|China AI Toys : ‘ए आय’वर आधारित खेळणी, बालपण वाचवणार की संपवणार?

चीनमध्ये सुमारे पंधराशेहून अधिक कंपन्या लहान मुलांशी संवाद साधणारी एआय-खेळणी मोठ्या प्रमाणावर तयार करत आहेत. ही पारंपरिक खेळणी नाहीत, जी केवळ बटण दाबल्यावर पूर्वनियोजित वाक्ये बोलतात. उलट, सेन्सर्स, प्रोसेसर्स आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीने सुसज्ज असलेली ही खेळणी मुलांशी खरा संवाद साधतात. हा केवळ एक नवा उद्योग नाही, तर एक धोरणात्मक बदल आहे. सत्ता थेट माणसांची मनं घडवण्याच्या उद्योगाला लागली आहेत. ज्याला आपण 'एआय खेळणं' म्हणतो, ते निव्वळ उत्पादन नसून एक धोरण आहे. मुलांनी कसा विचार करावा, कुठे हसावं आणि कोणावर विश्वास ठेवावा, हे शिकवणारी ही एक नवी 'अक्षरओळख' आहे, जी थेट कोवळ्या मनाच्या पाटीवर गिरवली जात आहे. चीन या खेळण्यांच्या माध्यमातून उद्याचं बालपण कसं असावं, याचे नियम मोठ्या कुशलतेने प्रचंड प्रमाणात प्रस्थापित करत आहे. हे केवळ खेळणे नाही, तर घरात आलेला एक 'संस्कार-देव' आहे, जो 'सॉफ्ट पॉवर'च्या माध्यमातून मुलांच्या मूल्यांवर प्रभाव टाकतो. ही खेळणी सत्ता आणि विचारांच्या मोठ्या साखळीतून प्रवास करून आपल्या घरात पोहोचतात, आणि त्यांची निर्मिती शेनझेनसारख्या शहरांमध्ये अविश्वसनीय वेगाने होते आहे.. खेळ हे नागरिकत्वाच्या प्रशिक्षणाचे पहिले मैदान. जिथे मुले कारण-परिणामांचे संबंध शिकतात आणि नियमांशी खेळून भविष्याची स्वप्ने रंगवतात. फरक एवढाच की, हे नवे साधन स्वतःहून उत्तर देते, आठवण ठेवते आणि स्वतःला मुलांनुसार बदलते. हा मानवी संवादाचा कृत्रिम नमुना मुलांच्या आकलनशक्तीचा पाया बनत आहे. मानसशास्त्रज्ञांनुसार, बालपणी मिळणारे संस्कार आयुष्यभराची दिशा ठरवतात. आता अनेक पुरावे समोर येत आहेत की, हे तंत्रज्ञान सामाजिक शिक्षणावर दूरगामी परिणाम करू शकते. जो मुलगा एका सजग अल्गोरिदमसोबत शिकतो आणि त्यावर अवलंबून राहतो, तो केवळ नवीन साधन वापरत नाही, तर ज्ञान मिळवण्याच्या प्रक्रियेत एका नव्या भागीदाराला स्वीकारतो. या प्रक्रियेला चीनच्या उत्पादनक्षमतेची जोड मिळते. शेन्झेनची खरी ताकद ही उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवून अत्यंत वेगाने नवनवीन प्रयोग करण्यात आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पसरते, तेव्हा तीच 'चांगले' खेळणे कसे असावे, याची एक प्रमाण व्याख्या तयार करते. पाश्चिमात्य कंपन्या आकर्षक मॉडेल घेऊन येतील; पण बाजारात आधीच स्थिरावलेल्या या चिनी खेळण्यांनी संवादाची एक 'बोलीभाषा' निश्चित केलेली असेल. एखादी गोष्ट वस्तू म्हणून बाजारात स्थिरावली की, तिच्यात नंतर नीतिमूल्ये बसवणे हे जगातले सगळ्यात अवघड काम असते. आपण जे काही उभारत आहोत, त्याला त्याचे खरे नाव द्यायला हवे: 'भावनिक पायाभूत सुविधा'. ही नवी खेळणी 'रिनफोर्समेंट लर्निंग'द्वारे मुलांच्या अवधानाला दिशा देतात. योग्य प्रकारे रचना केल्यास, ही खेळणी साक्षरता, गणित आणि भाषा शिकवू शकतात, तसेच एकाकी मुलांना सोबत देऊ शकतात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. 'ए आई, मला पावसात जाऊ दे...', असं गीत म्हणणारं मूल कदाचित 'एआय'ला ही गळ घालेल. पण त्याचं समाधान होईल का? जर या खेळण्यांची रचना रचना स्वार्थी हेतूने केली गेली, तर ही खेळणी मुलांच्या मनावर प्रभाव टाकणारी आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली यंत्रे बनू शकतात. यातून एक शांत क्रांती घडत आहे, ती म्हणजे माहितीची (डेटाची). मुलाच्या आवाजाचे नमुने, बोलताना घेतलेले विराम, चेहऱ्यावरचे हावभाव यातून त्याचे संपूर्ण बालपणच एका डेटासेटमध्ये बदलून जात आहे. हा डेटा इतका दीर्घकालीन आणि वैयक्तिक आहे की शाळा किंवा पालकही तो गोळा करू शकत नाहीत.आजचे गोपनीयतेचे कायदे वेबसाइट्ससाठी बनवले गेले होते, घरात सतत सोबत असणाऱ्या खेळण्यांमधील सेन्सर्ससाठी नाही. मुलांच्या वैचारिक गोपनीयतेचे संरक्षण केवळ 'होय/नाही'च्या पर्यायांनी होऊ शकत नाही; त्यासाठी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित एका नव्या कायद्याची गरज आहे. जेव्हा लाखो बोलणारी खेळणी निर्यात होतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत कोणता मजकूर सुरक्षित आहे, कोणत्या भावनांना प्रतिसाद द्यायचा आणि कोणत्या भावनांना दाबायचं, हे ठरवलेले नियमही निर्यात होतात. तुम्ही बालपणाची एक अलिखित राज्यघटनाच निर्यात करता. आपण 'शिकणारे जीव' आणि 'मुलं म्हणजे डेटासेट' यातला फरक ओळखला पाहिजे. युनेस्कोने जनरेटिव्ह एआयच्या शैक्षणिक वापराबद्दल जी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत, तीच खेळण्यांना लावली पाहिजेत. खेळण्यांची रचना मुलांच्या शिकण्याच्या पद्धतीनुसार, वयाला योग्य असावी, त्यातील मॉडेल पारदर्शक असावे आणि लहान मुलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एआयवर कडक सार्वजनिक देखरेख असावी. खेळणी बाजारात आणण्यापूर्वी, बालमानसशास्त्रज्ञांनी ती विकासासाठी योग्य आहेत की नाही हे तपासावे. तज्ज्ञांनी तणावाखाली ही खेळणी कशी वागतात हे मुद्दामहून तपासावे. एआय मॉडेल पुरवणाऱ्या कंपन्या जबाबदारी झटकू शकत नाहीत; त्यांनी प्रशिक्षणाचा डेटा आणि प्रक्रियेबद्दल खुलासा केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, खेळणी बनवणाऱ्या कंपन्यांनी पालकांना समजेल अशा डॅशबोर्डद्वारे कोणती माहिती गोळा केली जाते, हे स्पष्ट केले पाहिजे. जबाबदारी साखळीतील प्रत्येकाची संयुक्त असली पाहिजे. नियामक यंत्रणेची सीमा आता स्क्रीनच्या पलीकडे, थेट घरात पोहोचली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक 'एआय टॉय लेबल' तयार करून सीमापार व्यापारात पारदर्शकता आणता येईल. दुकानातून खेळणं विकत घेतानाच, त्यावरच्या क्यूआर कोडवरून त्याची संपूर्ण माहिती पालकांना मिळायला हवी. जसे आरोग्यविषयक माहितीला विशेष संरक्षण मिळते, तसेच मुलांच्या भावनिक आणि शारीरिक डेटाला त्याहूनही अधिक संरक्षण मिळायला हवे. संयुक्त राष्ट्रांची सनद हवीभू-राजकीय दृष्ट्या, खेळणी हे पुढचे युद्धक्षेत्र आहे. पाश्चात्य देशांनी चिनी बनावटीची उपकरणे आयात करणे निवडले, तर ते नकळतपणे दुसऱ्या संस्कृतीने लिहिलेली बालपणाची आवृत्ती स्वीकारत असतील. जसे सेमीकंडक्टर आणि ५जी तंत्रज्ञानाने सत्तासंबंध निश्चित केले, तसेच 'एआय खेळणी'ही करू शकतात. यावर उपाय म्हणून स्वतंत्र परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, ज्यात डेटा प्रशिक्षण, हार्डवेअर-सॉफ्टवेअरची जुळणी आणि सार्वजनिक चाचणी सुविधा असतील 