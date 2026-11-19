डॉ. प्राक्तन वडनेरकर - w.praktan@gmail.comनकाशावर देशांच्या सीमारेषा आखलेल्या असतात; पण नदीला सीमा माहीत नसते. तिचे पाणी वरून खाली वाहते आणि त्यासोबत सत्तासंघर्षाचे प्रवाहही. मेकाँगपासून सिंधूपर्यंत आणि ब्रह्मपुत्रेपासून गंगेपर्यंत धरणे, आंतरराष्ट्रीय करार आणि हवामानबदल पाण्याच्या भूराजकारणाला नवे वळण देत आहेत. पाण्यावरील वर्चस्वाची ही स्पर्धा म्हणजेच ‘पाणीकारण’... त्याचे बदलते पदर समजून घेण्याची वेळ आली आहे.फेब्रुवारी २०२०... व्हिएतनामच्या मेकाँग नदीच्या डेल्टात पहाट होत आहे. कल्पना करा, तुम्ही एक भात शेतकरी आहात. शेतीसाठी वाकून तुम्ही ओंजळीत पाणी घेता, तोंडाला लावता आणि थबकता. पाणी खारट आहे. ज्या नदीने तुमच्या आजोबांचे आणि वडिलांचे पोट भरले त्या नदीत आता समुद्राचे खारट पाणी आले आहे. रोज वाहणारी नदी आज समुद्र घेऊन आली आहे.मग इथे दोष कोणाचा? नदीच्या वरच्या भागातील धरणांचा, उपसलेल्या वाळूचा, खचणाऱ्या जमिनीचा की वाढणाऱ्या समुद्राचा? संशोधक म्हणतात चौघांचाही; पण एक गोष्ट पक्की, नदीचे मोठे निर्णय वरच्या देशांत होतात आणि त्यांची किंमत शेवटच्या राष्ट्रातला शेतकरी चुकवतो. सदर लेखात आपण तेच शोधू - पाणी कोण अडवतो, कोण वाटतो आणि कोणाचे ऐकले जाते अन् शेवटी त्या शेतकऱ्याच्या ओंजळीकडे परत येऊ.मेकाँग नदीमध्ये २०२० मध्ये खारे पाणी समुद्रापासून शेकडो किलोमीटर आत जास्त शिरले. इतके खारे पाणी तेथील शेतीला घातक ठरते; पण ही नदी आहे तरी कशी? मेकाँग नदी तिबेटच्या पठारावर जन्मते, सुमारे ४,८०० किलोमीटर वाहते आणि दक्षिण चीन समुद्राला मिळते. वाटेत ती सहा देशांतून जाते. चीन, म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया आणि शेवटी व्हिएतनाम. वर्षाला सुमारे ४७५ अब्ज घनमीटर पाणी ती समुद्राला देते. खालच्या भागात सहा कोटींहून अधिक नागरिक तिच्यावर जगतात.आता गंमत पाहा. नदीच्या वरच्या भागात चीनमध्ये खोऱ्याचा सुमारे २४ टक्के भूभाग आहे आणि नदीच्या पाण्यात त्याचा वाटा साधारण १५ ते २० टक्के. वरच्या भागात चीनमध्ये मेकाँग नदी सुमारे ४,५०० मीटर खाली उतरते. उतार इतका तीव्र असल्याने तिथे धरण बांधणे सोपे जाते. कारण पाणी उंचावरून वेगाने खाली पडते आणि त्यातून भरपूर वीज तयार करता येते. म्हणूनच चीनने तिथे धरणे बांधली. २००८ मध्ये या धरणांमध्ये साठवण क्षमता नदीच्या वार्षिक प्रवाहाच्या फारच कमी होती. २०२५ पर्यंत ती अनेक पटीने वाढली. आणि नियम? १९९५ मध्ये कंबोडिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांनी मेकाँग नदी आयोग स्थापन केला; पण नदीचे दोन सर्वात वरचे देश चीन आणि म्यानमार, ते याचे पूर्ण सदस्य नाहीत. ज्या देशातून नदी उगम पावते तोच या क्लबबाहेर आहे. मग दोष कोणाचा? म्हणजे ही एका खलनायकाची गोष्ट नाही; पण एक गोष्ट पक्की, नदीचे मोठे निर्णय वरच्या देशांत होतात आणि त्याची किंमत शेवटच्या राष्ट्रातील शेतकरी चुकवतो.नदी आणि सत्ता...ही फक्त मेकाँग नदीची गोष्ट नाही... हा एक पॅटर्न आहे. जगातील १५३ देश सीमापार नद्या, सरोवरे किंवा भूजल वाटून घेतात. जगातील गोड्या पाण्याच्या प्रवाहांपैकी सुमारे ६० टक्के सीमापार नद्यांतून वाहतात आणि ३०० कोटींहून अधिक नागरिक अशा खोऱ्यांत राहतात. तरीही फक्त १५३ पैकी ४३ देशांकडे त्यांच्या वाटून घेतलेल्या पाण्यासाठी प्रत्यक्ष चालणारे करार आहेत. म्हणजे मेकाँगसारखी परिस्थिती जगात अनेक ठिकाणी निर्माण होऊ शकते. मग पुढे काय होणार? युद्ध पेटणार की काही वेगळे घडणार, हे समजून घ्यायला पाण्याच्या राजकारणाचे तीन आधार पाहावे लागतील. भूगोल, बांधकाम आणि नियम. नदी कुठून कुठे वाहते, तिच्यावर काय बांधले जाते आणि ते कोणत्या नियमांनी चालते, हेच ठरवते कोण जिंकणार आणि कोण भोगणार... यात आणखी दोन गोष्टी मिसळतात. पाणी, अन्न आणि ऊर्जा एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत म्हणून एका क्षेत्रातला धक्का सीमा ओलांडून पलीकडे पोहोचतो आणि हवामान बदल या सगळ्याचा वेग वाढवतो.नकाशावरच्या रेषा, पाण्याला न दिसणाऱ्याएक छोटा अंदाज बांधून पाहा. जगात किती नद्या आणि सरोवरे दोन किंवा अधिक देशांत वाटली गेली आहेत? शंभर? दोनशे? उत्तर आहे सुमारे तीनशेच्या आसपास. आणि पायाखालचे काय? जमिनीखाली लपलेले असे चारशेच्या वर भूजल साठे एकापेक्षा जास्त देशांच्या खालून पसरलेले आहेत. नकाशावर रेषा आखलेल्या असतात; पण पाण्याला त्या दिसत नाहीत.आता प्रश्न असा आहे, की या सगळ्या पाण्याची व्यवस्था कोण लावतो? इथे करार म्हणजे फक्त कागदावरची सही नव्हे. संयुक्त संस्था, नियमित बैठका आणि माहितीची देवाणघेवाण असे प्रत्यक्ष चालणारे काम अपेक्षित आहे. अशी व्यवस्था नद्या आणि सरोवरे वाटून घेणाऱ्या फार कमी देशांकडे आहे. भूजलाच्या बाबतीत त्याहूनही कमी. जे पाणी डोळ्यांना दिसते त्याची निदान थोडीफार काळजी घेतली जाते. जे दिसत नाही ते जवळजवळ वाऱ्यावर. कारण जे मोजले जात नाही त्यावर कोणी बोलतही नाही.आणि आपला आशिया खंड? इथली परिस्थिती आणखी कठीण आहे. आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि उत्तर आफ्रिकेतील बहुतेक देशांच्या वाटून घेतलेल्या पाण्यासाठी अजून प्रत्यक्ष चालणारी व्यवस्था नाही. हळूहळू सुधारणा होत आहे; पण येथील हवामान बदल कोणाची वाट पाहत नाही.युरोपमध्ये मात्र वेगळे चित्र दिसते. डॅन्यूब नदी दहा देशांतून वाहते, तरीही ते सर्व देश तिच्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय आयोगाच्या टेबलावर एकत्र बसतात. एकीकडे दहा देश एका नदीवर बोलू शकतात आणि दुसरीकडे दोन देशांनाही एकमेकांशी बोलणे जमत नाही. हा फरक कुठून येतो? देशांच्या इच्छाशक्तीतून? इतिहासातून की नदीच्या नकाशातच काहीतरी दडले आहे?.Premium|North Korea Cyber Attacks : उत्तर कोरियाची सायबर चोरीची मोहीम; क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून अब्जावधींची कमाई.वर की खाली? भारताच्या तीन भूमिकाउत्तर शोधण्यासाठी आधी एक साधा प्रश्न विचारावा लागेल. नदीच्या कोणत्या बाजूला तुम्ही उभे आहात? वर की खाली? बहुतेक देशांसाठी याचे उत्तर सोपे असते, भारतासाठी नाही. ब्रह्मपुत्रेवर भारत चीनच्या खाली आहे. सिंधू खोऱ्यात तो पाकिस्तानच्या वर आहे. गंगेवर बांगलादेशच्या वर. नकाशा बदलतो तशी भारताची भूमिका बदलते आणि त्याबरोबर त्याची भाषाही.आधी एक आफ्रिकेतील उदाहरण पाहू. नाईलचे ८० ते ८५ टक्के पाणी इथिओपियाच्या पठारातून येते, तरीही १९५९ मध्ये इजिप्त आणि सुदानने आपापसात नदी वाटून घेतली. इजिप्तला ५५.५ अब्ज घनमीटर, सुदानला १८.५ अब्ज, इथिओपियाला शून्य. पाणी वरून येत असूनही सत्ता खालच्या देशांकडे राहिली.हे म्हणजे असे, की आंब्याचे झाड तुमच्या अंगणात; पण आंबे वाटून घेतले शेजाऱ्यांनी आणि तुम्हाला उरल्या फक्त कोयी. कारण इथे जिंकले ते पाणी वरून येणारे नाही; तर पैसा, ताकद आणि करार हातात असणारे. मराठीत सांगायचे झाले तर‘बळी तो कान पिळी.’जुलै २०२५ मध्ये चीनने तिबेटमध्ये यार्लुंग त्सांगपो नदीवर एक प्रचंड जलविद्युत प्रकल्प बांधायला सुरुवात केली. हीच नदी भारतात सियांग म्हणून शिरते आणि पुढे ब्रह्मपुत्रा बनते. हा प्रकल्प इतका मोठा आहे, की जगातील सर्वात मोठ्या थ्री गॉर्जेस धरणाच्या तिप्पट वीज तो बनवू शकेल. आणि तो प्रकल्प, नदी अरुणाचल प्रदेशात शिरण्याच्या अगदी आधी तिच्या तीव्र वळणावर उभा राहतोय. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी त्याला ‘वॉटर बॉम्ब’ म्हटले. त्यांना दोन भीती आहेत. एक, चीनने पाणी अडवले तर नदी आटेल. दोन, अचानक पाणी सोडले तर खालची गावे वाहून जातील. चीन म्हणतो, ‘काळजी करू नका, नदीचे पाणी तसेच वाहत राहील.’ पण २०१७ मध्ये सियांग नदी अचानक काळी पडली होती आणि कोणीही आधी काही सांगितले नव्हते. खरी भीती पाण्याची नाही तर पूर्वसूचना न मिळण्याची आहे. भारताने काय केले? अरुणाचलमध्ये स्वतःचे मोठे धरण बांधायचे ठरवले. म्हणजे धरणाला उत्तर धरणाने. पण तिथले स्थानिक आणि आदिवासी आपली गावे बुडण्याच्या भीतीने त्याला विरोध करीत आहेत. गंमत बघा. चीनने आधी सांगावे, असे भारत म्हणतो आणि भारताने आधी विचारावे, असे स्थानिक नागरिक म्हणतात.आतापर्यंत भारत नदीच्या खालच्या बाजूला होता. आता नकाशा उलटा करा. सिंधू खोऱ्यात भारत वरच्या बाजूला आहे आणि खाली आहे पाकिस्तान. १९६०च्या सिंधू करारात पूर्वेकडील तीन नद्या (रावी, बियास अन् सतलज) भारताला आणि पश्चिमेकडील तीन (सिंधू, झेलम अन् चिनाब) पाकिस्तानला मिळाल्या. प्रणालीचे सुमारे ८० टक्के पाणी पश्चिमेकडील नद्यांतून वाहते आणि पाकिस्तानची बहुतांश शेती याच प्रणालीवर अवलंबून आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये भारताने हा करार ‘स्थगित’ केला. भारताचे म्हणणे असे, की हा करार त्याच्यावर, विशेषतः जलविद्युत निर्मितीत अन्यायकारक बंधने घालतो. पाकिस्तान म्हणतो, की पाण्याला हात लावणे त्या देशाच्या जल सुरक्षेवरचा घाला आहे. पण इथे एक कटू वास्तव आहे. वर असणे आणि नळ बंद करणे यात फरक आहे. नदी थांबवायला साठवण धरणे आणि कालवे लागतात आणि ती उभारायला वर्षानुवर्ष अन् अब्जावधी रुपये लागतात. भूगोल दबावाचे हत्यार देतो; पण ते वापरण्याइतकी पायाभूत ताकद वेगळी कमवावी लागते. ऑगस्ट २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने या वादावर निकाल दिला आणि भारताने तो नाकारला.असेच अजून एक उदाहरण. फरक्का बराजवर १९९६चा गंगा जल करार बांगलादेशला उन्हाळ्यात गंगेच्या प्रवाहाचा वाटा देतो. दोन देशांत ५४ नद्या सामायिक आहेत; पण वाटपाचा औपचारिक करार फक्त गंगेचा आहे. तो डिसेंबर २०२६ मध्ये संपणार आहे. म्हणजे आता काही महिनेच उरले आहेत. बांगलादेशला दीर्घ मुदतीचा आणि अंदाज बांधता येईल असा प्रवाह हवा आहे. विश्लेषकांच्या मते, भारताला नव्याने करार लिहिण्यापेक्षा जुन्याचे नूतनीकरण हवे आहे. आणि तिस्ता नदी? तिच्यावर २०११ मध्ये समझोता जवळ आला होता; पण पश्चिम बंगालच्या स्थानिक राजकारणामुळे आणि तेथील विरोधामुळे तो आजही रखडलेला आहे. म्हणजे दोन देशांतील पाण्याचे राजकारण अनेकदा राज्यांच्या राजकारणात अडकते.हेच महाराष्ट्राच्या दारात दिसते. कृष्णा नदी महाराष्ट्रात उगम पावते आणि कर्नाटकातून आंध्र व तेलंगणात जाते. इथे उलटा पेच आहे. महाराष्ट्र वरच्या बाजूला, तरीही त्याला भीती आहे खालच्या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची. लवादाने कर्नाटकला धरणाची उंची सुमारे ५२० मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राचे म्हणणे असे, की उंची वाढली तर पाणी मागे फुगून सांगली, कोल्हापूर आणि साताऱ्यात पुराचा धोका वाढेल आणि २००६च्या पुराचा तो संदर्भ देतो. कर्नाटकची बाजू अशी, की लवादाने नेमलेल्या स्वतंत्र अभ्यासात महाराष्ट्रातील कोणतेही गाव बुडणार नाही, असे दिसले. वाद अजून मिटलेला नाही.चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि कर्नाटक. चार वेगवेगळे प्रश्न, पण एकच धडा. ‘वर’ आणि ‘खाली’ हे शब्द नकाशावर जितके सोपे दिसतात तितके प्रत्यक्षात नसतात. भूगोल फक्त संधी देतो. त्या संधीला वास्तव बनवतात ती म्हणजे धरणे. धरणे म्हणजे फक्त सिमेंट आणि पोलाद नाही. ही धरणे जगाला न बोलता सांगतात, की ही नदी माझ्या ताब्यात आहे.धरणांचे राजकारणधरण म्हणजे नेमके काय? अभियंता म्हणेल, ‘वीज आणि पाण्याचा साठा.’ शेतकरी म्हणेल, ‘माझ्या शेताला पाणी मिळणार का?’ आणि परराष्ट्र खात्यातला अधिकारी म्हणेल, ‘ही नदी माझी आहे आणि मी इथे आहे.’ तिसरे उत्तर सगळ्यात महत्त्वाचे. कारण नदीवर ताबा मिळवायचा असेल तर नियम एकच, ‘आधी बांधा, मग बोला.’ तुमच्या सोसायटीत कधी पार्किंगवरून वाद झाला आहे का? एखादा शेजारी रात्री उशिरा गाडी लावतो आणि सकाळी म्हणतो, ‘ही जागा माझीच.’ मग बैठक होते; पण चर्चेचा विषय बदलतो. ‘गाडी इथे लावावी का?’ हा प्रश्न मागे पडतो आणि ‘गाडी आता इथे आहेच, पुढे काय?’ हा प्रश्न पुढे येतो.नद्यांवरही हेच होते. फरक एवढाच की इथे गाडीच्या जागी लाखो टन सिमेंट असते आणि ते सोसायटीची बैठक घेऊन हलवता येत नाही. संशोधक हेच जरा गंभीर शब्दांत सांगतात. वाद तेव्हा पेटतात जेव्हा बदल झपाट्याने होतो आणि त्याला हाताळणाऱ्या संस्था कमकुवत असतात. मेकाँग नदीवरच्या धरणांची गर्दी आणि इथिओपियाचे धरणही याचीच उदाहरणे. आता तर जगभर जलविद्युत धरणांची नवी लाट आली आहे. त्यावर ‘स्वच्छ ऊर्जा’ असे लेबल लागले की विरोध करणे जरा अजूनच अवघड होते.महाराष्ट्र ‘धरणांची राजधानी’केंद्रीय जल आयोगाच्या २०२३च्या रेकॉर्डनुसार भारतात अंदाजे ६,१३८ मोठी धरणे पूर्ण झाली आहेत. या यादीत पहिला क्रमांक कुणाचा आहे माहिती आहे? आपल्या महाराष्ट्राचा. २,३३३ मोठी धरणे म्हणजे देशातील दर शंभर धरणांपैकी जवळपास ३८ आपल्या राज्यात. महाराष्ट्र खरोखरच ‘धरणांची राजधानी’ आहे. मग प्रश्न पडतो, इतकी धरणे असूनही उन्हाळ्यात आपल्या अनेक गावांत टँकर का लागतात?भारत चीनसमोर म्हणतो, ‘तू बांधलंस धरण? मग मीही बांधतो!’ ६० हजार मेगावॉटचा महाकाय प्रकल्प चीन उभारतोय आणि त्याला उत्तर म्हणून भारत अरुणाचलमध्ये सियांगचा ११ हजार मेगावॉटचा प्रकल्प आणतोय. धरणाला धरणाने उत्तर. फक्त एक गंमत आहे. ज्या पारदर्शकतेची मागणी भारत चीनकडे करतोय तीच तिथला स्थानिक समाज भारताकडे करतोय... पण शेजाऱ्यांसमोर भारत फक्त स्पर्धक नाही, तर तो धरण उभारणारा मित्रही आहे. भूतानच्या २,३२६ मेगावॉट जलविद्युत क्षमतेपैकी बहुतांश क्षमता भारताच्या मदतीने उभी राहिली आहे. भारत हाच भूतानच्या विजेचा एकमेव खरेदीदार आहे. नोव्हेंबर २०२५मध्ये १,०२० मेगावॉटच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. भारताला स्वस्त वीज अन् भूतानला पैसा, म्हणून दोस्ती पक्की. आता सांगा मैत्रीची किंमत भूतानने.Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.किती मोजायची आणि पर्यावरणाचे नुकसान कुणाच्या खात्यात टाकायचे?१९६०च्या सिंधू करारात त्या भागातील नद्यांवर पाणी साठवण्याला कडक मर्यादा होती. करार ‘स्थगित’ झाल्यानंतर भारताने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाबवरचे प्रकल्प वेगाने पुढे नेले. चार दशके रखडलेल्या सावलकोट प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली. भारत म्हणतो, ‘आमची लोकसंख्या वाढतेय, आम्हाला स्वच्छ ऊर्जा हवी आणि आमचे प्रकल्प कराराच्या तांत्रिक मर्यादेत आहेत.’ पाकिस्तान म्हणतो, ‘हे पाण्याचे शस्त्रीकरण आहे. चिनाबचा प्रवाह हाताळण्याचा प्रयत्न चालला आहे.’ तुम्हाला कोणती बाजू पटते, ते तुम्ही ठरवा. पण एक प्रश्न तुमच्यासाठी - करारातले नियम आणि धरणाचे काँक्रीट या दोघांपैकी शेवटी कोण जिंकते? एकच भारत, तीन भूमिका... चीनसमोर सावध, भूतानसोबत भागीदार आणि पाकिस्तानसमोर आक्रमक. तिन्ही ठिकाणी धरण एकच भाषा बोलते, ताकदीची.पण एक कोडे अजून राहते. धरण वीज देते, पाणी साठवते आणि शेवटी ते शेतात जाणार की टर्बाइनमधून हे ठरवणार कोण? पाणी, अन्न आणि ऊर्जा यांची ही रस्सीखेच नेहमीच चालू असते.पाणी, अन्न आणि ऊर्जा एकाच चादरीखाली!महाराष्ट्रात इतकी धरणे असूनही उन्हाळ्यात टँकर का धावतात? पाणी, वीज आणि अन्न यांचे नाते एका चादरीखाली झोपलेल्या तिघांसारखे आहे. एकाने चादर ओढलीकी बाकीच्यांचे पाय उघडे पडतात. शास्त्रज्ञ याला ‘नेक्सस’ म्हणतात. ही ओढाओढ सरदार सरोवर धरणात स्पष्ट दिसते. नर्मदा लवादाने पाण्याचा बहुतेक वाटा मध्य प्रदेश आणि गुजरातला दिला. महाराष्ट्राला फार कमी वाटा मिळाला. पण विजेचा २७ टक्के वाटा महाराष्ट्राला मिळाला. पाणी, वीज आणि पुनर्वसनाचा खर्च अशी वाटणी झाल्याने भांडण तीस वर्षे चालले. जुलै २०२६ मध्ये चारही राज्यांनी अंतिम तडजोडीवर सह्या केल्या.आता गावाकडे पाहू. भारत जगातील सर्वात जास्त भूजल उपसतो. कूपनलिका पन्नास वर्षांत दहा लाखांवरून दोन कोटींवर गेल्या. पंप विजेवर चालतो आणि वीज अनेक राज्यांत फुकट किंवा स्वस्त आहे. जागतिक बँकेच्या मते, अशा अनुदानांमुळे भूजलाचा ऱ्हास वाढतो.महाराष्ट्रात ऊस हे याचे मोठे उदाहरण आहे. तो थोड्या जमिनीवर पिकतो; पण सिंचनाचे सुमारे ७० टक्के पाणी पितो. तो खलनायक नाही, कारण लाखो शेतकऱ्यांना तो उत्पन्न देतो; पण दुष्काळी प्रदेशात बारमाही पीक आणि बारमाही कूपनलिका फार काळ टिकणार नाहीत. ऊर्जेलाही पाणी लागते. परळी औष्णिक केंद्र पाण्याअभावी २२६ दिवस बंद राहिले. पाणी नसेल तर वीज नाही आणि वीज नसेल तर पाणी उपसणे अवघड.म्हणून धरणे असूनही टँकर धावतात. समस्या फक्त पाऊस किंवा धरणांची संख्या नाही, तर ‘कोणाला किती’ या हिशेबाची आहे. धरण भरले की शेत, कारखाना आणि लोक तिघेही दावा करतात. लोक नेहमी रांगेत शेवटी असतात. हीच गुंतागुंत देशांच्या पातळीवरही दिसते. पाणी, अन्न आणि ऊर्जा सांभाळायला कमी पडल्यावर देश इतरांकडून माल विकत घेतात किंवा स्वतःचा माल विकणे थांबवतात. त्या निर्णयांचा परिणाम सीमेपलीकडे पोहोचतो.जेव्हा एखादा देश अन्न बाहेर विकतो तेव्हा तो फक्त तेवढेच नाही करीत तर ते पिकवायला लागलेले पाणीही विकतो. याला ‘आभासी पाणी’ म्हणतात. म्हणूनच एखाद्या मोठ्या देशाने अन्न विकणे थांबवले की इतर राष्ट्रांना ते मिळणे कठीण होते. ऊर्जेतही असेच घडते. भारत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळतो. ते उसातून येते आणि एक लिटर इथेनॉलसाठी सुमारे २,८६० लिटर पाणी लागते. कारखान्यात पाणी कमी लागते; पण शेतात ते खूप लागते. म्हणजे अन्न आणि ऊर्जेचे निर्णय शेवटी पाण्याचेच असतात आणि त्यांचा परिणाम इतर देशांपर्यंत पोचतो.करार आहेत; पण नदी बदलत आहेमग देशांमध्ये पाण्याची वाटणी कोण ठरवतो? भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू करार सोपा आहे. सहा नद्यांची वाटणी. पूर्वेकडील तीन नद्या (रावी, बियास अन् सतलज) भारताला आणि पश्चिमेकडील तीन (सिंधू, झेलम अन् चिनाब) पाकिस्तानला. पश्चिमेकडील नद्यांवर भारताला फक्त वाहत्या पाण्यावर वीज बनवण्याची आणि थोड्या सिंचनाची परवानगी आहे; पण मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवायला मनाई आहे. म्हणजे वीज निर्माण करा पण पाणी अडवू नका. भांडण झाले तर काय करायचे, हेही करारात ठरलेले आहे. आधी दोन्ही देशांचा आयोग, मग तांत्रिक प्रश्नांसाठी तटस्थ तज्ज्ञ आणि कायदेशीर वादांसाठी लवाद. या यंत्रणेमुळे करार युद्धांतूनही टिकला. किशनगंगा वादात २०१३ मध्ये लवादाने भारताला पाणी वळवायला परवानगी दिली; पण नदीत नेहमी किमान पाणी सोडण्याची अट घातली. वाद झाला तर तो सोडवण्याची यंत्रणाही करारात आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी हेगमधील लवादाने सांगितले, की करार पूर्णपणे लागू आहे. भारताने तो लवाद मान्य नाही म्हणत निकाल फेटाळला. निकाल आला; पण तो पाळायला लावणारा कोणी नाही.भारत आणि बांगलादेशमधील गंगा करार कोरड्या महिन्यांत म्हणजे १ जानेवारी ते ३१ मे, फरक्का येथे पाणी ठरावीक प्रमाणात वाटतो; पण हा हिशेब ४० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या सरासरीवर आधारित आहे आणि करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपतो. आजच्या नदीला जुना हिशेब लावायचा का, हे आता ठरवायचे आहे. म्हणजे नियम तिथेच चालतात जिथे दोन्ही बाजूंना ते हवे असतात. जे नियम आहेत ते जुन्या सरासरीवर उभे आहेत, जी आता बदलत आहे. कोणताही जल करार एका न दिसणाऱ्या समजुतीवर उभा असतो. नदी उद्याही आजसारखीच वाहील. सिंधू करार १९६०च्या प्रवाहांवर आणि गंगा करार जुन्या सरासरीवर आधारित आहे.हवामानबदल नेमकी हीच समजूत मोडतो. हिमालयाला आशियाचे ‘पाण्याचे कोठार’ म्हणतात. हे कोठार कित्येक कोटी लोकांना पाणी पुरवते. हिमनद्या म्हणजे नदीचे ‘सेव्हिंग अकाउंट’ आहे. आज आपण त्यातून जास्त पैसे काढतोय म्हणून नद्यांना जास्त पाणी मिळते; पण ठेव संपत आली की पाणी घटेल. हिमालयाच्या हिमनद्यांचा एकतृतीयांश भाग २,१०० पर्यंत नाहीसा होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे पाणी कमी होणार, पण करारातले आकडे तसेच राहणार.हवामानबदलाचा धोका सीमा ओळखत नाही. २०२३ मध्ये सिक्कीमचे हिमनदी-सरोवर फुटले, तिस्तावरचे धरण वाहून गेले आणि पूर बांगलादेशपर्यंत पोचला. महाराष्ट्राने हे आधीच अनुभवले आहे. मोठ्या पावसाचे प्रसंग वाढले आहेत. एकूण पाऊस कमी झाला आहे. म्हणजे पाऊस आला तर पूर आणि गेला तर दुष्काळ... २०१९च्या जूनमध्ये राज्यातील सुमारे ७२ टक्के जिल्हे दुष्काळाच्या छायेत होते आणि ऑगस्टमध्ये सांगली-कोल्हापुरात सहा लाख नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागले. एकाच वर्षात दोन्ही. २००५मध्ये मुंबईत एका दिवसात ९०० मिलिमीटरच्या आसपास पाऊस पडला. २०१६ मध्ये लातूरला जवळपास ३४० किलोमीटरवरून रेल्वेने पाणी आणावे लागले. म्हणून ठरावीक आकड्यांचे करार नदी बदलली की वादाचे कारण बनतात. पाणी कमी झाले की वरचा देश आपला ठरलेला वाटा सोडत नाही. मग खालच्या देशाला कमी पाणी मिळते. त्यापेक्षा ‘जितके पाणी असेल त्याचे अमुक प्रमाण’ असे करार केले तर ते जास्त टिकतात. कारण पाणी जास्त असो वा कमी, त्याचा फायदा आणि तोटा दोन्ही देशांना समान वाटला जातो..पाण्यावरून युद्ध होते का?आधी एक साधा प्रश्न, नदी म्हणजे काय? नदी म्हणजे रिव्हर. रिव्हर या शब्दातच रायव्हलरी लपलेली आहे. कारण एकाच नदीचे पाणी वापरणारे दोन काठावरचे लोक आपोआप स्पर्धक होतात. नदी म्हणजे डोंगरावर पडलेल्या पावसाचा आणि बर्फाचा समुद्राकडे जाणारा रस्ता. या रस्त्याला पासपोर्ट लागत नाही, म्हणून जितके जास्त देश तिच्या वाटेवर तितके भांडण जास्त. तरीही ‘पुढचे युद्ध पाण्यासाठी होईल’ हे वाक्य आकड्यांशी जुळत नाही. १९४८ ते १९९९ दरम्यान देशांमधील पाण्याच्या १,८३१ घटनांचा अभ्यास झाला. त्यात १,२२८ घटना सहकार्याच्या होत्या आणि ५०७ संघर्षाच्या. संघर्षाच्या घटनांपैकी दोनतृतीयांश फक्त शाब्दिक होत्या. हिंसेपर्यंत गेलेल्या घटना फक्त ३७ आणि त्यातली एकही युद्ध ठरली नाही. याच काळात १५० हून अधिक जलकरार झाले. भारत-पाकिस्तानच्या दोन मोठ्या युद्धांतही सिंधू आयोग काम करत राहिला. म्हणजे नदीवर भांडण होते; पण बंदुका कमी आणि फायली जास्त.भांडणे कुठे आहेत? मेकाँग नदीवरील वरच्या धरणांमुळे व्हिएतनामच्या शेतात खारे पाणी येते. नाईलवरील इथिओपियाच्या धरणावरून इजिप्त आणि सुदान वाद घालतात. सिंधूवर करार ‘स्थगित’ झाल्याने भारत-पाकिस्तान तणाव वाढला आहे. चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील धरणामुळे भारत आणि बांगलादेश चिंतेत आहेत आणि गंगा-तिस्ताचा प्रश्नभारत-बांगलादेशमध्ये अडकला आहे. आपल्या देशात कावेरी कर्नाटक आणि तमिळनाडूला; तर कृष्णा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला भिडवते.करार कुठे आहेत? सिंधूचा १९६०, गंगेचा १९९६ आणि मेकाँग आयोग १९९५. भारताच्या आत नर्मदेचा लवाद १९७९ मध्ये झाला आणि चार राज्यांची तडजोड २०२६ मध्ये, कावेरीचा निवाडा २००७ मध्ये आणि कृष्णेचा २०१० मध्ये. युरोपात डॅन्यूबवर दहा देशांचा आयोग आहे. अनेक नद्यांवर करारही आहे आणि भांडणही. करार म्हणजे भांडण संपले असे नाही; तर भांडण चालवायची पद्धत ठरली एवढेच.पण सगळे शांत आहे असे नाही. हिंसा देशांच्या सीमेवर कमी आणि देशांच्या आत जास्त दिसते. पाण्याशी संबंधित हिंसक घटना २०००मध्ये २२ होत्या आणि २०२४ मध्ये ४२० आणि २०२३ मध्ये त्यातल्या बहुतांश एकाच देशाच्या आतल्या होत्या. कावेरीवरून १९९१ मध्ये बंगळुरूत दंगली उसळल्या आणि किमान १८ जणांचा बळी गेला. २०१६ मध्ये पुन्हा तेच घडले. दोन राज्ये युद्ध करीत नाहीत; पण रस्त्यावर रक्त सांडते. आणि सर्वात मोठा धोका अप्रत्यक्ष आहे. पाण्याचा ताण पीक बुडवतो, भाव वाढतात, माणसे स्थलांतर करतात आणि मग अस्थैर्य सुरू होते. पाणी क्वचितच आग लावते; पण ते जंगल कोरडे करते. मग जिथे सहकार्य टिकले तिथे वेगळे काय होते?सॅल्मन मासा परत येतोय!१९८६ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील एका कारखान्याच्या गोदामाला आग लागली आणि विषारी रसायने ऱ्हाईन नदीत मिसळली. ऱ्हाईन नदी जर्मनी, फ्रान्स व नेदरलँड्स अशा अनेक देशांतून जाते आणि १९५० पासून तिच्यासाठी ‘ऱ्हाईन संरक्षण आयोग’ होताच. म्हणून अकरा महिन्यांत देशांनी मिळून नदी इतकी स्वच्छ करण्याचा कार्यक्रम स्वीकारला की सॅल्मन मासा परत यावा. आज सॅल्मन परत येत आहेत. म्हणजे एका माशाच्या परतण्याने अनेक देशांचे मंत्री एका टेबलावर आले.ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिंग खोऱ्याचे उदाहरण आहे. राज्यांनी २०१२ मध्ये शेतीतून काढलेले २,७५० अब्ज लिटर पाणी नदीला परत देण्याचा आराखडा ठरवला आणि देखरेखीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमले; पण २०२४ची मुदत पाळली गेली नाही आणि अतिरिक्त ४५० अब्ज लिटरची मुदत डिसेंबर २०२७ पर्यंत ढकलावी लागली. म्हणजे इथेही वाद आहेत, फक्त ते चालवायची पद्धत ठरलेली आहे.ऑस्ट्रेलियामधील न्यू साऊथ वेल्स राज्यामध्ये दरवर्षी धरणात आणि येणाऱ्या पाण्यात किती पाणी आहे, ते मोजले जाते आणि कोणाला किती वाटा मिळणार हे जाहीर होते. क्रम आधीच ठरलेला असतो. गावाचे आणि घरगुती गरजांचे पाणी सर्वात आधी, मग उच्च-सुरक्षा परवाने आणि शेवटी सर्वसाधारण परवाने. दुष्काळात सर्वात आधी हेच शेवटचे परवाने कमी होतात. पुढच्या वर्षीच्या प्राधान्य गरजांसाठीही पाणी आधी राखून ठेवले जाते. म्हणजे इथे लोक रांगेत पहिले असतात, शेवटचे नाही. नियम आधी ठरलेले, आकडे सर्वांसमोर. त्यामुळे वाद होतात; पण ते रस्त्यावर येत नाहीत. म्हणजे जे खरे टिकतात तिथे तीन गोष्टी दिसतात. माहिती पारदर्शक असते, दुष्काळाचे नियम आधीच ठरलेले असतात आणि निर्णय देणारा पंच सर्वांना विश्वासार्ह वाटतो. हे सोपे आहे; पण तितकेच दुर्मिळ.शेवटी सदर लेख एकाच गोष्टीबद्दल आहे, पाणीकारण. सत्ता असो या नदी, ती वरून खाली वाहते म्हणून वरचा देश ताकदवान ठरतो. धरण त्या ताकदीला काँक्रीटचे रूप देते आणि नियम ठरवतात की ती ताकद आवरली जाणार की मोकळी सुटणार? पाणी, अन्न आणि ऊर्जा एकाच चादरीखाली असल्याने एका देशाचा निर्णय दुसऱ्या खंडातल्या ताटापर्यंत पोचतो आणि त्यात अजून भर म्हणजे हवामानबदल या सगळ्याची घडी रोज विस्कटत आहे.तरीही इतिहास आपल्याला घाबरवत नाही, तो आशा देतो. देश पाण्यावरून युद्ध करीत नाहीत. ते करार करतात. कधी भांडत, कधी रडत; पण करतात. सिंधू आयोग युद्धांतही टिकला, ऱ्हाईन नदीवर एका माशासाठी मंत्री एका टेबलावर आले आणि आपल्याच राज्यांनी नर्मदेवरचे तीस वर्षांचे भांडण एका सहीत मिटवले. म्हणजे भूगोल बदलता येत नाही; पण भूगोलाशी वागण्याची पद्धत बदलता येते आणि ती पद्धत ठरवणारे आपणच आहोत. सरकारे, शास्त्रज्ञ, पत्रकार आणि नदीचे पाणी पिणारे आपण सगळे. उद्या सकाळी तुम्ही नळ उघडाल तेव्हा एक क्षण थांबा आणि ओंजळ भरा. हे पाणी कोणत्या डोंगरातून, कोणत्या धरणातून, कोणत्या राज्याच्या आणि कोणत्या देशाच्या नकाशावरून तुमच्यापर्यंत आले, याचे उत्तर जितके लांबचे असेल तितकेच ते वाटून घेणारे हात जास्त असतील. नदीला सीमा माहीत नसते. ती ओलांडायला माणसांनीच शिकले पाहिजे. ती शिकायची वेळ आता आली आहे.(लेखक ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण शास्त्रज्ञ आहेत.).Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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