Premium|China Humanoid Robots : चीनचे ‘रोबो ट्रेनिंग फार्म्स’; मानवी घामातून उभी राहणारी नवी औद्योगिक क्रांती

चीनची एक मोठी यंत्रक्रांती आकाराला येत आहे. जगातील ९० टक्के ह्युमनॉइड रोबो सध्या चीनमध्ये तयार होतात. चीनमध्ये सध्या दहा लाखांहून अधिक रोबोटिक्स कंपन्या असून १५० कंपन्या विशेषतः ह्युमनॉइड रोबोंवर काम करत आहेत. जर हे ‘रोबो ट्रेनिंग फार्म्स’ उपयुक्त डेटा तयार करण्यात यशस्वी झाले; तर पुढील औद्योगिक क्रांतीवर चीनचे नियंत्रण असेल.बीजिंगच्या उपनगरातील औद्योगिक केंद्रांमध्ये चीनची एक मोठी यंत्रक्रांती आकाराला येत आहे. येथे हुबेहूब माणसासारखे दिसणारे ‘ह्युमनॉइड’ रोबो रांगेत उभे असून, तरुण कामगार व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) हेडसेटद्वारे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीचे थेट मार्गदर्शन करत आहेत. या केंद्रांना ‘रोबो ट्रेनिंग फार्म्स’ म्हटले जाते. येथे ‘इमिटेशन लर्निंग’ तंत्राचा वापर करून रोबोंना शर्टची घडी घालणे किंवा कुलूप उघडणे यांसारखी मानवी कौशल्ये शिकवली जातात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील हा जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि खर्चिक प्रयोग असून, चीनने अशा चाळीसहून अधिक सुविधा उभारल्या आहेत. अल्गोरिदमपेक्षा प्रत्यक्ष मानवी श्रमाच्या ‘ब्रूट फोर्स’वर आधारित ही मोहीम आहे. भविष्यातील औद्योगिक क्रांतीसाठी लागणारा ‘फिजिकल डेटा’ गोळा करणे, हा या अवाढव्य मानवी कसरतीमागील मुख्य उद्देश आहे..प्रशिक्षणाचे महाजाळे : प्रयोगशाळा की कारखाना?चीनने देशभरात अशा चाळीसहून अधिक सुविधा केंद्रांची उभारणी केली आहे. त्यांपैकी बीजिंग, शांघाय, जियांग्सी आणि हुबेई यांसारख्या प्रांतांमध्ये किमान चोवीस केंद्रे पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहेत. बीजिंगच्या शिजिंगशान जिल्ह्यातील सर्वात मोठे केंद्र दहा हजार चौरस मीटरमध्ये पसरलेले असून, तिथे शंभर रोबो गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष जगातील कामे शिकत आहेत. जियांग्सी प्रांतातील चार हजार चौरस मीटरच्या दुसऱ्या केंद्रात १५ वेगवेगळ्या औद्योगिक परिस्थितींमध्ये काम करणारे १०० रोबो आहेत. यासाठी सरकारने तब्बल ६५० दशलक्ष युआनचा निधी दिला आहे. या इमारतींमध्ये जे काही घडत आहे, ते केवळ पारंपरिक संशोधन नाही; तर रोबोटिक्स उद्योगाला हव्या असलेल्या ‘फिजिकल इंटरॲक्शन डेटा’चे (भौतिक परस्परसंवाद माहिती) हे एक मोठे उत्पादन केंद्र आहे.चॅटबॉट आणि रोबो : माहितीमधील मूलभूत फरकही केंद्रे इतकी महत्त्वाची का आहेत, हे समजून घेण्यासाठी चॅटबॉट्स आणि रोबोंना लागणाऱ्या बुद्धिमत्तेतील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘चॅटजीपीटी’सारखी मॉडेल्स इंटरनेटवरील अब्जावधी शब्दांतून भाषा शिकतात. मात्र, एखाद्या रोबोला शर्टची घडी घालायची असेल, कुलपात किल्ली फिरवायची असेल किंवा गोदामात बारकोड स्कॅन करायचा असेल, तर केवळ मजकूर वाचून उपयोग होत नाही. त्याला सांध्यांचे कोन, फिरण्याची गती, त्रिमितीय अवकाशातील वस्तूंची ओळख आणि एखादे अंडे न फोडता पकडण्यासाठी लागणारा दाब समजणे आवश्यक असते. हा डेटा इंटरनेटवर मिळत नाही. तो प्रत्यक्ष कृतीतून निर्माण करावा लागतो आणि हीच या ‘ट्रेनिंग फार्म्स’ची मुख्य जबाबदारी आहे..Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.इमिटेशन लर्निंग : यंत्रांसाठी मानवी कसरतया पद्धतीला ‘इमिटेशन लर्निंग’ (नक्कल करून शिकणे) म्हणतात. हे काम वाटते तितकेच कष्टप्रद आहे. शेकडो तरुण कामगार, ज्यांपैकी अनेक संगणक शास्त्र पदवीधर आहेत, दिवसभर VR हेडसेट आणि मोशन-कॅप्चर सूट घालून सामान्य कामे पुन्हा पुन्हा करतात. रोबो त्यांच्या या हालचालींची हुबेहूब नक्कल करतात. एखादा कामगार एका शिफ्टमध्ये २०० वेळा शर्टची घडी घालतो किंवा हात दुखू लागेपर्यंत कुलपात किल्ली फिरवत राहतो, जेणेकरून तो रोबो त्या हालचालींचा संच (डेटासेट) तयार करू शकेल. एका प्रशिक्षकाने याचे वर्णन ‘स्वतःच्या मुलाला शिकवण्यासारखे’ असे केले आहे, जे समाधानकारक असले तरी अत्यंत कंटाळवाणे आहे. या अदृश्य मानवी श्रमाचे प्रमाण अवाढव्य आहे. एक रोबो दिवसाला साधारण चार तासांचा ट्रेनिंग डेटा तयार करतो. बीजिंगच्या केंद्रात शंभर रोबो दर दोन मिनिटांनी डेटा गोळा करून दिवसाला १२ हजार कामे पूर्ण करतात. ‘लेजू रोबोटिक्स’चे केंद्र तर वर्षाला सुमारे ६० लाख डेटा नोंदी तयार करत आहेत.सरकारी धोरण : भविष्यातील औद्योगिक पायाभरणीहे प्रयत्न केवळ खासगी कंपन्यांपुरते मर्यादित नाहीत. चीनच्या २०२६ ते २०३० या १५ व्या पंचवार्षिक योजनेत याला राज्य औद्योगिक धोरणाचा दर्जा दिला आहे. स्थानिक सरकारे या केंद्रांना थेट निधी पुरवत असून, ऑटोमेशन प्रकल्पांच्या खर्चाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत आहेत. सरकारी मालकीच्या कंपन्या यातील पहिल्या ग्राहक आहेत. ‘चीन मोबाईल’ या टेलिकॉम कंपनीने रोबोंद्वारे संशोधन आणि सुरक्षेसाठी १२४ दशलक्ष युआनची ऑर्डर दिली आहे. ‘UBTECH’ या प्रमुख रोबोटिक्स कंपनीने जियांग्सी, गुआंग्शी आणि सिचुआन येथील तीन डेटा केंद्रांना ५६६ दशलक्ष युआनचे ह्युमनॉइड्स विकले आहेत. ज्याप्रमाणे चीनने पूर्वी ५ जी नेटवर्क आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या, त्याच धर्तीवर आता रोबो प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उभारली जात आहे.चीनचा वरचष्मा आणि वाढती गरजया धोरणामागील तर्क स्पष्ट आहे. जगातील ९० टक्के ह्युमनॉइड रोबो सध्या चीनमध्ये तयार होतात. गेल्या वर्षी हे उत्पादन १२,८०० युनिट्सवर पोहोचले होते. वर्षाला १०,००० युनिट्स तयार करण्याची क्षमता असलेली पहिली उत्पादन लाइन याच वर्षी गुआंगडोंग प्रांतात सुरू झाली. चीनमध्ये सध्या दहा लाखांहून अधिक रोबोटिक्स कंपन्या असून १५० कंपन्या विशेषतः ह्युमनॉइड रोबोंवर काम करत आहेत. वाढते वयोमान आणि मजुरीच्या वाढत्या दरामुळे बीजिंग रोबोटिक्सकडे केवळ आर्थिक संधी म्हणून नाही; तर एक धोरणात्मक गरज म्हणून पाहत आहे. जर हे ट्रेनिंग फार्म्स उपयुक्त डेटा तयार करण्यात यशस्वी झाले; तर पुढील औद्योगिक क्रांतीवर चीनचे नियंत्रण असेल..शास्त्रज्ञांमधील वाद : हाच मार्ग योग्य का?एकीकडे वेग असूनही, या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. मानवी हालचालींची मोठ्या प्रमाणावर नोंद करणे हाच रोबोटिक बुद्धिमत्तेचा सर्वात कार्यक्षम मार्ग आहे का, यावर शास्त्रज्ञांमध्ये वाद आहे. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे रोबोटिकिस्ट केन गोल्डबर्ग म्हणतात, की शेकडो लोक कामाला लावले तरी प्रत्यक्ष जगातील अनपेक्षित परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेसा डेटा मिळणे अत्यंत संथ प्रक्रिया आहे. काही संशोधकांच्या मते, रोबोंना आभासी वातावरणात (डिजिटल सिम्युलेशन) प्रशिक्षित करणे स्वस्त आणि जलद ठरेल. मात्र, आभासी जग आणि प्रत्यक्ष जग यातील कामगिरीत अजूनही मोठी तफावत आहे. इतर काहींना वाटते, की रोबोंनी मानवी नकला करण्याऐवजी स्वतः चुकांमधून शिकावे (ट्रायल अँड एरर).गुंतवणुकीचा धोका आणि ईव्ही उद्योगाचा धडाअतिक्षमतेचा धोकाही तितकाच वास्तव आहे. चीनच्या राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ह्युमनॉइड रोबोटिक्स उद्योगातील गुंतवणुकीच्या बुडबुड्याबाबत (बबल रिस्क) इशारा दिला होता. सरकारी सबसिडीच्या मागे लागून १५० हून अधिक कंपन्या एकाच क्षेत्रात उतरल्या आहेत, ज्यामुळे अनेक केंद्रे रिकामी पडण्याची आणि गुंतवणूक वाया जाण्याची शक्यता आहे. चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगाशी याचे साम्य दुर्लक्षित करता येत नाही. तिथेही स्थानिक सरकारांनी सबसिडी दिली, सरकारी संस्था ग्राहक बनल्या आणि पुढे उत्पादनाचा अतिरेक झाला. ईव्ही उद्योगाने अखेर बाजारपेठ मिळवली; पण रोबोटिक्सचे तांत्रिक आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे आहे.कार्यक्षमतेचे वास्तव : रोबो अजूनही मानवाच्या मागेचचीनमधील प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये महिनोन्-महिने चाललेल्या अत्यंत कठोर प्रशिक्षणानंतरही, मानवी आणि यांत्रिक कार्यक्षमतेतील दरी मोठी आहे. चीनच्या कारखान्यांमध्ये सध्या तैनात असलेले ह्युमनॉइड रोबो मानवी कामगारांच्या तुलनेत केवळ अर्धेच कार्यक्षम असल्याचे दिसून आले आहे. ‘UBTECH’ या प्रमुख रोबोटिक्स कंपनीच्या संस्थापकांनी कबूल केले आहे, की हाताने करायच्या कौशल्याच्या कामात (Dexterity) या यंत्रांना अजूनही अनेक मर्यादा आहेत. जरी हे रोबो प्रयोगशाळेतील नियंत्रित वातावरणात ९५ टक्के यश मिळवत असले, तरी प्रत्यक्ष जगातील परिस्थिती अत्यंत गोंधळाची आणि अनपेक्षित असते. बाह्य जगातील अनिश्चिततेमुळे सिम्युलेशनमध्ये यशस्वी ठरणारे हे रोबो प्रत्यक्ष कामात अनेकदा अपयशी ठरतात..Premium|Tesla Optimus robot price and features India : रोबो देणार घरकामातून कायमची सुटका! .यंत्रयुगाचा पाया : मानवी घामातून निर्माण होणारा डेटाअशा तांत्रिक मर्यादा असूनही चीनने या मोहिमेचा वेग कमी केलेला नाही. उलट, दरमहा नवीन प्रशिक्षण केंद्रे उघडली जात आहेत. यावर्षी एप्रिलमध्ये एका राष्ट्रीय स्तरावरील बैठकीत या उद्योगाची मानके निश्चित करण्यात आली, ज्यामुळे या क्षेत्राला अधिकृत बळकटी मिळाली आहे. शेंडोंगपासून अनहुईपर्यंतची विविध प्रांतीय सरकारे स्वतःची हाय-टेक ट्रेनिंग सेंटर स्थापन करत आहेत. या केंद्रांमध्ये VR हेडसेट घातलेले तरुण कामगार दिवसभर शर्टच्या घड्या घालणे, बारकोड स्कॅन करणे आणि किल्ली फिरवणे यांसारख्या क्रिया शेकडो वेळा पुन्हा पुन्हा करत आहेत. हे कामगार प्रत्यक्षात असा ‘डेटा’ तयार करत आहेत, जो भविष्यात त्यांचीच जागा घेण्यासाठी या यंत्रांना पूर्णपणे सक्षम बनवेल.कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासात आज एक मोठा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. उद्याचे अत्यंत प्रगत रोबो आजच्या मानवी कामगारांच्या कष्टप्रद आणि जगासाठी अदृश्य असलेल्या श्रमांतून शिक्षण घेत आहेत. चीनने डेटाची टंचाई दूर करण्यासाठी केवळ प्रगत अल्गोरिदमवर अवलंबून न राहता ‘ब्रूट फोर्स’ म्हणजेच अवाढव्य मानवी संसाधने आणि शारीरिक शक्तीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एक जागतिक स्तरावरील मोठा धोरणात्मक जुगार आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर तो केवळ रोबोटिक्समधील चीनचे वर्चस्व सिद्ध करणार नाही; तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा खरा मार्ग हा केवळ सॉफ्टवेअर कोडमधून जातो की हजारो कामगारांच्या थकलेल्या हातांतून मिळणाऱ्या अनुभवातून, हेदेखील जगाला स्पष्ट होईल. 