Premium|China Social media : आता डिग्री असेल तरच इन्फ्लुएन्सर्सना बोलता येईल, चीनचा नवा फतवा!

Cyberspace Administration of China’s New Rule: Only Certified Experts Can Discuss Sensitive Topicsसोशल मीडियावर असंख्य इन्फ्लुएन्सर्स अगणित विषयांवर अखंड बोलत असतात. सर्रास तुम्हाला निरनिराळे प्रोडक्ट वापरण्याचे सल्ले देण्यापासून ते आरोग्य, वजन कमी करणे, वाढवणे, पैसे गुंतवणे या विषयावर बिनधास्त बोलत असतात.यातल्या अनेकांना त्यातलं ज्ञान खरोखरच असतं का?हा तुम्हाआम्हाला पडणारा प्रश्न चिनी सरकारलाही पडला आहे आणि त्यांनी तो भलताच सिरीअसली घेतलाय. खोट्या बातम्या, खोटी माहिती पसरण्यासाठी अगदी मोकळं रान देणाऱ्या अशा फेक तज्ज्ञांना आळा बसावा यासाठी चीनने नवा नियम आणलाय. आरोग्य, वैद्यकीय सल्ले, अर्थविषयक अशा कोणत्याही संवेनशील विषयावर बोलायचं तर चीनमधल्या इन्फ्लुएन्सर्सना त्या विषयातली पदवी आणावी लागणारे. पदवी असेल तरच तोंड उघडा नाहीतर गप्प बसा असंच सरकारने सांगितलंय. ‘No degree, no discussion’ हा चीनचा नवा नियम काय आहे. त्याचे परिणाम, गरज आणि त्यामागचा खरा अर्थ जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .चीनने सोशल मीडियाबाबत कोणता नवा नियम आणला आहे?ऑक्टोबर २०२५ मध्ये चीनच्या सायबरस्पेस प्रशासनाने (CAC)काही नव्या नियमांची अंमलबजावणी करायचं ठरवलं. हे नवे नियम सोशल मीडियाच्या जगाला एक वेगळंच वळण देणार आहेत. नियम असं सांगतात की, जर तुम्हाला एखाद्या “गंभीर” विषयावर – जसे की अर्थकारण, आरोग्य, वैद्यकीय बाबी, कायदा किंवा शिक्षण याविषयी बोलायचं असेल तर आधी त्या विषयाशी संबंधित व्यावसायिक पात्रतेचा, पदवीचा पुरावा सादर करावा लागेल. मग तो पुरावा म्हणजे त्याविषयातील पदवी असेल अथवा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, परवाना असेल.. पण यातलं काहीही नसेल तर वरील नमूद केलेल्या विषयांसंबंधी कोणताही कंटेंट प्रकाशित करता येणार नाही. .या नियमांना कोण बांधील आहे?डौयिन (चीनचे TikTok), वेईबो आणि बिलिबिली सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवरील इन्फ्लुएंसरना आता CACचे नवे नियम पाळावे लागणार आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही बाब फक्त इन्फ्लुएन्सर्सपुरती मर्यादित नाही तर ते ज्या प्लॅटफॉर्मवर वावरत असतील त्यांच्यावरही ही जबाबदारी राहणार आहे. या प्लॅटफॉर्मनी आपल्या इन्फ्लुएन्सरने सादर केलेलं प्रमाणपत्र, परवाना, पदवी हे खरं आहे की नाही, हे पडताळणं गरजेचं राहणार आहे. इतकंच नव्हे तर कंटेट क्रिएटर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्स AI-निर्मित गोष्टी वापरत नाहीत ना, सल्ला देण्याच्या नावाखाली कोणत्या गोष्टीचं लेबलिंग करत नाहीत ना, याची काळजीही संबंधित प्लॅटफॉर्मने घेणं आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित खाती निलंबित होऊ शकतात किंवा आर्थिक दंडही लागू शकतो. .Premium|Social media for kids: जगाचा 'नो-एंट्री' बोर्ड! मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियम का बदलत आहेत?\n\n.हे सगळं आत्ता का?वरकरणी पाहता पदवी गरजेची असल्याचा नियम चांगलाच आहे पण त्याचबरोबर चीनमधील डिजिटल स्पेसच्या नियंत्रणाचा हेतूही आहेच. २०२०मध्येच ऑनलाइन माहितीविषयक कंटेंट परिसंस्थेविषयी व्यवस्थापनाचे काही नियम लागू झाले होते. त्यात या प्लॅटफॉर्म्सना विशेषकरून समाजवादी मूल्यांशी सुसंगत राहण्याची अपेक्षा होती. त्याचवेळी फेक व्हायरल, अकाऊंट मॅन्युप्युलेशन आणि विरोधी जनमत तयार करण्याविषयी काही निर्देश देण्यात आले होते. .नव्या नियमांचे फायदे कोणते आहेत? माहितीची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढेल.पारदर्शकता वाढेलचुकीच्या माहितीचा प्रसार कमी होईल.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गंभीर विषयांमध्ये काम करणारे तज्ज्ञ आता तज्ज्ञ इन्फ्लुएन्सर म्हणून प्रस्थापित होऊ शकतील. त्यातून चांगल्या आणि खऱ्या माहितीचा प्रसार होईल. शिवाय संस्थात्मक सहकार्य मिळण्याचीही शक्यता आहे. प्लॅटफॉर्मना पडताळणी व लेबलिंग बंधनकारक झाल्याने काय वाट्टेल ती माहिती देण्यावर कदाचित आळा येईल. .Premium|Influencer World: इन्फ्लुएन्सर्स नक्की पैसे कमवतात तरी कसे? पैसे मिळतात का?.या नव्या नियमांचे तोटे कोणते आहेत? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादाआधीच चीनमध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, X (ट्विटर) यांसारखे आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म बंद आहेत. त्यात देशांतर्गत प्लॅटफॉर्मवरही नियंत्रण आल्याने केवळ सरकारने प्रमाण मानलेल्याच आवाजांना बोलण्याची परवानगी मिळेल. विरोधी आवाज दाबण्यासाठी या नियमांतील पळवाटांचा वापर होऊ शकेल. .पारदर्शकतेचा अभावपरवाना, प्रमाणपत्र आणि पदवी या तीन गोष्टींची मागणी चीन सरकार करत आहे पण कोणता परवाना, कोणतं प्रमाणपत्र अधिकृत हे कोण ठरवणार आहे ? यासंबंधी ठोस नियम नाही. याच संदिग्धतेचा फायदा घेऊन सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मनमानी करू शकतील. अनुभव आणि ज्ञानातील तफावतपदवी किंवा प्रमाणपत्र, परवाना हे महत्त्वाचे असले तरी अनुभवातून येणारं ज्ञान आणि एखाद्या विषयावर बोलण्याची शहाणपण त्या व्यक्तीला असेलच असं नव्हे. यामुळे ज्ञान आहे पण पदवी नाही, असे कंटेंट क्रिएटर्स प्रवाहाबाहेर फेकले जाऊ शकतात. .थेट नाही पण डार्क वेबमध्ये अशा प्रकारचे इन्फ्लुन्सर्स आणि त्यांचं काम सुरूच राहील. .Premium| China Water Strategy: चीनची जलनीती करेल दक्षिण आशियाचे वाळवंट ! .चीनमध्ये सोशल मीडियाची काय परिस्थिती आहे?चीनमध्ये जरी जगभरात वापरले जाणारे अॅप्स वापरले जात नसतील तरीही चीनमध्ये सोशल मीडिया आणि त्यावर आधारित अर्थव्यवस्था वेगाने पसरत आहे. शॉर्ट व्हिडिओ अॅप्स, लाईव्ह-स्ट्रीमिंग, सोशल कॉमर्स या सगळ्याचा प्रभाव वाढत आहे. जनमतावर प्रभाव टाकणारे हे महत्त्वाचे घटक बनले आहेत. (Key Opinion Leaders) मात्र राज्याने या डिजिटल इन्फ्लुएन्सवर अधिक नियंत्रण आणायचं ठरवलं आहे. त्यात तरुणांना बिघडवणारे, अश्लील अथवा अतिश्रीमंतीचं प्रदर्शन दाखवणारा कंटेंट टाळण्यासंबंधी नियम आहेत. २०२२ मध्येच वैद्यकीय, वित्त, कायदा आणि शिक्षण यांवरील लाईव्ह-स्ट्रीमरसाठी संबंधित परवाना असणं, आवश्यक आहे, अशी अट घालण्यात आली होती.आता, ऑक्टोबर २०२५ मधील नव्या नियमांमध्ये ही अट अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आलीय. त्यात केवळ परवाना नव्हे, तर पदवी किंवा प्रशिक्षण आणि केवळ प्लॅटफॉर्म नव्हे, तर कंटेंटचं स्पष्ट लेबलिंग; आणि केवळ निवडक विषय नव्हे, तर “तज्ज्ञतेची” सर्वसाधारण अपेक्षा नमूद करण्यात आलीय..जगावर याचे काय परिणाम?चीनने आपल्या स्वभावधर्मानुसारच हा नियम केलेला आहे. एकदा नियम केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत येणारा सरकारी बडगा आता थांबणार नाहीच. पण चीननंतर जगभरच हा प्रकार पसरेल, अशीही एक चर्चा आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे सोशल मीडियावरची लोकशाही संपवण्यासाठी याचा वापर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हा नवा नियम आणि अटी हे फक्त गुणवत्तेसाठीची तरतूद आहे की नियंत्रणासाठी नवी पायवाट हे येणारा काळच सांगेल. .सोशल मीडियाच्या जगासाठी काय बदलेल?काहीही करा पण व्हायरल व्हा, व्ह्यूज मिळवा, असाच सोशल मीडियाचा खाक्या आजवर राहिलाय. पण आता चीनच्या नो डिग्री, नो डिस्कशन या नियमामुळे कदाचित तज्ज्ञांकडून येणारी माहिती आणि त्यामुळेच आपण जे बोलतोय, त्याची जबाबदारी यांना महत्त्व मिळू शकेल. गंभीर आणि संवेदनशील विषयांवर बोलण्याआधी त्यातील नीट माहिती घेणं, तज्ज्ञांकडून तपशील गोळा करणं हे सगळं महत्त्वाचं ठरणार आहे. केवळ कॅमेरा आणि चेहरा या दोन गोष्टींवर तगून राहणं आता सोपं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 