Premium| AI agent hospital: चीनमध्ये एआय एजंट हॉस्पिटलचा क्रांतिकारी प्रयोग, वैद्यकीय क्षेत्राला मिळणार नवा टर्निंग पॉइंट!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरचीनमध्ये नुकताच एक भन्नाट प्रयोग सुरू झालाय. त्याला ‘एआय एजंट हॉस्पिटल’ असं म्हटलं जातंय. अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात आणि हॉस्पिटलमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर सुरू होता. विशेषत: रेडिऑलॉजीमध्ये कॉम्प्युटर व्हिजन सिस्टिम्स इतक्या जलद आणि अचूक पद्धतीनं स्कॅन्स तपासायला लागल्या, की डॉक्टरांना रोग ओळखायला, पेशंटचं आरोग्य पुढे कसं खराब होईल हे आधीच सांगायला आणि ट्रीटमेंट प्लॅन सुचवायला त्याचा मोठा उपयोग व्हायला लागला. आयबीएम वॉटसन आणि गुगल डीप माइंड यांच्यासारख्या सिस्टिम्सनं कॅन्सर स्कॅन्स आणि लॅब डेटा समजून घेऊन डॉक्टरांना मदत करणं चालू केलं आहे. पण मानवी डॉक्टरांना पूर्णपणे रिप्लेस करणं अजून शक्य झालं नाहीये. एआयनं कितीही प्रगती केली असली, तरीही अजूनही मेडिकल फिल्ड आणि हॉस्पिटल्समध्ये सध्या तरी ह्युमन टच हा लागतोच आणि तो पुढील अनेक वर्षे तरी लागतच राहील ह्यात शंकाच नाही..दरम्यान, लहानमोठ्या प्रयोगांमधून ‘एआय’ नं इकेजी रिपोर्ट्समध्ये अॅबनॉर्मल गोष्टी दाखवणं, व्हर्चुअल क्लिनिक्समध्ये पेशंटचं ट्रायाज करणं (म्हणजे रुग्ण प्राधान्यक्रम ठरवणं), चॅटबॉट्सनी सल्ला देणं असं सगळं सुरू झालं आहे. पण हे असे पर्याय नेहमी डॉक्टरांसोबत ‘सेकंड सेट ऑफ आइज’ म्हणूनच काम करत आले आहेत. यामध्ये मशीन/डीप लर्निंग या तंत्रज्ञानाचा रोगाचं निदान करण्यासाठी प्रचंड फायदा होणार आहे. लार्ज लँग्वेज मॉडेलमध्ये प्रचंड मोठा मेडिकल डेटा मॉडेलला ट्रेन करण्यासाठी वापरण्यात येऊ शकतो. उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या विकारांच्या लाखो केसेस - त्यांची लक्षणं, त्यांचे ब्लड आणि स्कॅन रिपोर्ट्स, त्यांचं डायग्नोसिस, त्यावर केलेले उपचार, त्यांचे परिणाम आणि दुष्परिणाम किंवा साइड इफेक्ट्स हा सगळा डेटा या मॉडेलला दिला तर तो त्यावरून शिकून कुठल्या विकारासाठी, कुठली लक्षणं असताना, कुठल्या तऱ्हेच्या टेस्ट्स केल्या होत्या, त्यांचे काय रिझल्ट्स आले, त्यांच्यावर कुठले उपचार यशस्वी झाले हे शिकून घेऊन नवीन रुग्णावर त्याची लक्षणं बघून योग्य उपचार सुचवू शकेल आणि निदान किंवा डायग्नोसिस याचा मोठा भाग आता ‘एआय’च करू शकेल, असा विश्वास तज्ज्ञांना वाटतो.मे २०२५ मध्ये चीननं एका वेगळ्याच पातळीवर प्रयोग केला. बीजिंगच्या तित्सुंगा विद्यापीठाने जाहीर केलं, की त्यांनी जगातलं पहिलं एआय एजंट हॉस्पिटल सुरू केलं आहे. हे पूर्णपणे व्हर्चुअल हॉस्पिटल आहे - तिथे मानवी डॉक्टर नसून तब्बल ४२ ‘एआय’ एजंट्स काम करतात. यात कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, इमर्जन्सी मेडिसिन, न्युरॉलॉजी असे २१ विभाग आहेत. या एजंट्सनी अमेरिकेच्या मेडिकल लायसन्सिंग एक्झाममध्ये ९३ टक्क्यांपेक्षा जास्त स्कोअर केल्याचं दाखवलं, जे बऱ्याच मानवी मेडिकल स्टुडंट्सपेक्षाही जास्त आहे. .या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटचा प्रवासही वेगळाच आहे. पेशंट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लॉगिन करतो, त्याची लक्षणे, वैद्यकीय पार्श्वभूमी आणि त्याच्या शरीरावर दिसणाऱ्या महत्त्वाच्या खुणा (म्हणजे शरीराची काही मूलभूत शारीरिक मोजमापं ज्यांच्यावरून व्यक्तीचं आरोग्य आणि शरीराची स्थिती तपासली जाते) याची पाहणी ह्या ‘एआय’ एजंट्स हॉस्पिटलमध्ये करतात. मग स्पेशलाइज्ड एजंट्स हा डेटा अॅनलाइज करून प्रॉब्लेम ओळखतात, टेस्ट्स सुचवतात आणि गरज पडली तर सीनियर एजंटकडे केस पाठवतात. पेशंटला रिपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशननं मिळतो, औषधं किंवा थेरपीज सुचवली जातात आणि फॉलोअप शेड्यूलही ‘एआय’च करतो. हे एजंट्स सतत मॉनिटरिंग करून, नवीन सिंप्टम्स आल्यावर ट्रीटमेंट बदलून, पेशंटचा रिकव्हरी पाथ ट्रॅक करतात. .Premium| Crypto Currency: भांडवली बाजार आणि सोन्याप्रमाणे आभासी चलनातही चढ-उतार?.जरी या एआय एजंट हॉस्पिटलमधल्या फिल्ड ट्रायल्स पूर्णपणे कृत्रिम (व्हर्च्युअल) रुग्णांवरच करण्यात आल्या असल्या (प्रत्यक्ष मानवी रुग्णांवर नाही), तरीही त्याचे रिझल्ट्स जबरदस्त आहेत. ह्या हॉस्पिटलमध्ये काही दिवसांत दहा हजारांपेक्षा जास्त केसेस हँडल केल्या गेल्या, ज्या करायला मानवी डॉक्टरांना दोन वर्ष लागली असती. चुका कमी झाल्या, रोगाचं निदान अचूक झालं आणि वेग प्रचंड वाढला. भारत, आफ्रिका किंवा लॅटिन अमेरिकेतल्या ग्रामीण भागात जिथे डॉक्टरच सहजपणे मिळत नाहीत, तिथे स्मार्टफोनवरून असा डिजिटल डॉक्टर भेटू शकेल हीच मोठी क्रांती ठरू शकते आणि अमेरिकेसारख्या देशात जिथे डॉक्टरांना भेटायला तीन महिने वेटिंग पीरियड असतो तिथेही ह्याचा फायदा होऊ शकतो. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.पण या सगळ्या फायदेशीर गोष्टींबरोबर काही काळजी करायला लावणारे मुद्देही आहेत. रुग्णालयात फक्त टेक्निकल नॉलेज पुरेसं नसतं, तर भावनिक कनेक्शन, संवेदना, सहानुभूती आणि नीतीमूल्यांचं भानही गरजेचं असतं. ‘एआय’ अजून त्या पातळीवर पोहोचलेलं नाही. मोठा प्रश्न म्हणजे जर ‘एआय’नं चूक केली तर जबाबदार कोण? डेटा प्रायव्हसीचाही धोका आहे कारण लाखो मेडिकल रेकॉर्ड्स मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्समधून जातात. तज्ज्ञ मान्य करतात, की पुढच्या अनेक दशकांसाठी 'एआय' डॉक्टरांना रिप्लेस करणार नाही, तर त्यांचं काम हलकं करेल. 'एआय' रूटीन कामं, स्कॅनिंग, मोठ्या प्रमाणावर स्क्रीनिंग हाताळेल आणि मानवी डॉक्टरांना खऱ्या अर्थानं पेशंटशी बोलायला वेळ मिळेल. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्या प्रचंड आणि डॉक्टर कमी आहेत , तिथे हे तंत्रज्ञान वैद्यकीय सेवांचा आवाका आणि दर्जा वाढवू शकतं. जगाच्या दृष्टीनं चीनचं एआय एजंट हॉस्पिटल हा एक मोठा टर्निंग पॉइंट आहे. जसं कधी अँटिबायोटिक्सच्या शोधानं किंवा इंटरनेटच्या प्रसारानं जग बदललं, तसं एआय हॉस्पिटलची ही बातमी वैद्यकीय क्षेत्राचं रूप आमूलाग्र बदलू शकते. .'एआय' चा वापर ही आता सर्वमान्य बाब होत आहे, चीनने तर 'एआय'चा वापर वैद्यकीय क्षेत्रात करण्याचा प्रयोग करून पाहिला आहे. अद्याप हा प्रयोग थेट मानवावर केलेला नसला, तरी तो क्षण आता फार दूर नाही. फक्त 'एआय' चुकले तर त्याची जबाबदारी कुणावर टाकायची हा मुद्दा उपस्थित केला जातोय. 