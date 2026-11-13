Premium|China's Global Rise : चीनचा जागतिक उदय भारतासाठी किती महत्त्वाचा ठरणार?

विजय गाेखले - vijaygok59@gmail.comभूराजकारणाच्या पटावर चीनचा उदय म्हणजे केवळ एका देशाच्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यवाढीची कहाणी नाही; तर ती जागतिक सत्तासमीकरणे बदलणारी घडामोड आहे. जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी पुन्हा स्थान मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन व्यापार, तंत्रज्ञान, लष्करी सामर्थ्य आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून आपला प्रभाव विस्तारत आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षेमागील त्याचा दृष्टिकोन, त्याची अंतर्गत आव्हाने आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील त्याची रणनीती समजून घेणे भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.आपल्या आयुष्यातील कदाचित सर्वांत महत्त्वाची आणि दूरगामी घडामोड म्हणजे चीनचा जागतिक स्तरावरील उदय असेल. जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनने आधीच स्थान मिळवले आहे. तिचा जीडीपी २० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतका आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास पाऊण पट आहे. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि जर्मनीला मागे टाकत चीन जगातील सर्वांत मोठा व्यापारी देशही बनला आहे. चीनचा एकूण व्यापार सहा ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक असून, त्याचा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) एक ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी चीनचा व्यापार अधिशेष भारताच्या एकूण व्यापार संतुलनापेक्षाही अधिक होता. या तुलनेतून चीनची प्रचंड आर्थिक क्षमता आणि जागतिक व्यापारातील त्याचे वर्चस्व अधोरेखित होते.जागतिक उत्पादनातील चीनचा वाटा सध्या सुमारे ३० टक्के आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि जपान यांच्या एकत्रित योगदानापेक्षाही तो अधिक आहे. त्यामुळेच चीनने ‘जगाचा कारखाना’ अशी ओळख निर्माण केली आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेचे हे जागतिक वर्चस्व केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनावरही थेट आणि व्यक्तिगत पातळीवर परिणाम होत असतो.चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ऑक्टोबर २०१७मध्ये झालेल्या कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसमध्ये एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते, ‘पुढील तीस वर्षे हे असे युग असेल, ज्यात चीन जागतिक मंचावर केंद्रस्थानी जाण्याच्या आणि मानवजातीसाठी अधिक मोठे योगदान देण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसेल.’ या विधानाचा सार असा, की या शतकात आपण चीनला वगळून जगाची कल्पनाही करू शकणार नाही. त्यामुळे येत्या २५ वर्षांत चीन जगाकडे कसे पाहतो, जागतिक व्यवस्थेशी कसा जुळवून घेतो, जगाच्या जडणघडणीवर कसा प्रभाव टाकतो आणि त्यासाठी कोणती साधने वापरतो, याचे सखोल आकलन करून घेणे आवश्यक आहे. हे आकलन भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने तसेच व्यापक जागतिक कल्याणासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.आजची बौद्धिक चर्चा प्रामुख्याने पाश्चात्त्य जगातील संशोधन आणि दृष्टिकोनांवर आधारलेली असते. चीन मात्र भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या अगदी जवळ आहे. शेकडो मैलांचे अंतर किंवा खंड आणि महासागरांनी या दोन देशांना विभक्त केलेले नाही. त्यामुळे चीनमधील घडामोडींकडे भारतीयांनी स्वतःच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आणि त्यांचे स्वतंत्र आकलन विकसित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ पाश्चात्त्य दृष्टिकोन आणि नोंदींवर विसंबून राहून चीनविषयी गैरसमज किंवा चुकीचे अंदाज बांधले गेल्यास त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.‘सिक मॅन ऑफ एशिया’च्या आठवणी नकोतचीन जगाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतो, हे समजून घेण्यासाठी चिनी नागरिक स्वतःकडे कसे पाहतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चिनी नागरिक आपली संस्कृती प्राचीन असल्याचे मानतात. १८४० पूर्वीही जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक आपणच होतो, अशी त्यांची धारणा आहे. मात्र त्यानंतरच्या काळात चीनला अर्धवसाहतीचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करावी लागली, याची सल त्यांच्या मनात आजही कायम आहे. जागतिक इतिहासातील आपले स्थान काय होते, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या मनात ‘पीडित’ असल्याची भावनाही खोलवर रुजलेली आहे. चीनची राजकीय व्यवस्था एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांत देशाची झालेली घसरण ही प्रामुख्याने परकीय हस्तक्षेपामुळेच झाली, असे मानते आणि हाच दृष्टिकोन समाजात रुजवते. त्यामुळे एकेकाळी चीनसाठी वापरल्या गेलेल्या ‘सिक मॅन ऑफ एशिया’च्या आठवणी पुसून टाकण्याची त्यांची तीव्र इच्छाही दिसून येते.चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने (सीसीपी) चिनी जनतेच्या इतिहासाविषयीची जाणीव, पीडित असल्याची भावना आणि राष्ट्रीय अभिमान यांचा अत्यंत कौशल्याने वापर केला आहे. त्याच आधारावर केवळ आपलाच पक्ष चीनचा गमावलेला अभिमान आणि जागतिक स्थान पुन्हा प्रस्थापित करू शकतो, असा दावाही तो करतो. चीन हा सामान्य राष्ट्रांप्रमाणे कार्य करणारा देश नाही. लोकशाही देशांमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि देश यांच्यात स्पष्ट भेद असतो. चीनमध्ये मात्र चिनी कम्युनिस्ट पार्टी म्हणजेच देश, अशी धारणा रुजवण्यात आली आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाची उद्दिष्टे, चिंता आणि हितसंबंध हे देशाचे बनतात. चीनमधील कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेसह सर्व सरकारी संस्था केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्तेवरील पकड घट्ट ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आहेत. त्यासाठीच त्या काम करतात.चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे निरपेक्ष वर्चस्व शी जिनपिंग यांनी फेब्रुवारी २०१५मध्ये स्पष्ट केले होते. ते म्हणाले होते, ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची निरपेक्ष सत्ता हा माझ्या देशाच्या राजकीय स्थैर्याचा, आर्थिक विकासाचा, राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि सामाजिक स्थिरतेचा मूलभूत आधार आहे अन् तो किंचितही डळमळीत होता कामा नये.’ अशा प्रकारे चीनचे भविष्य हे देश म्हणून जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते कम्युनिस्ट पक्षाच्या भवितव्याशीही थेट जोडलेले असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्षाचे अस्तित्व आणि सत्तेवरील त्याचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यास इतर कोणत्याही बाबीपेक्षा सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते..चिनी पक्ष... देशाचे प्राधान्यक्रमबाह्य जगाकडे पाहताना चिनी नेतृत्वाला असे वाटते, की सध्या जग अत्यंत सखोल आणि गुंतागुंतीच्या बदलांच्या प्रक्रियेतून जात आहे. शतकातून एकदाच उद्भवणारी परिस्थिती सध्या निर्माण होत असल्याचे त्यांना वाटते. एकविसाव्या शतकात चीनला पुन्हा एकदा जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी पोहोचायचे आहे. त्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी सध्याची जागतिक परिस्थिती म्हणजे चीनला मिळालेली एक अनोखी धोरणात्मक संधी आहे.अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्त्य देशांनी चीनचा उदय रोखण्याचा, त्याची कोंडी करण्याचा आणि त्याला दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर चीनची सत्ता आणि प्रभाव वाढवण्याला त्यांचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी लष्करी, तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता बळकट करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्या माध्यमातून चीनचा दबदबा रोखण्याच्या पाश्चात्त्य प्रयत्नांवर मात करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.देशांतर्गत पातळीवर चीन सध्या कमी दर्जाच्या उत्पादनांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन, उच्च गुणवत्ता आणि नावीन्यतेवर आधारित प्रगत अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करीत आहे. २०५० पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी आणि प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनला २०४९पर्यंत वार्षिक सरासरी किमान ५.८ टक्के विकासदर राखावा लागेल. सुमारे २० ट्रिलियन डॉलरच्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेसाठी एवढा विकासदर सातत्याने टिकवणे हे निश्चितच मोठे आव्हान आहे. चीनची घटती लोकसंख्या हे आव्हान आणखी बिकट करीत आहे. लोकसंख्येतील घटीमुळे भविष्यात मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी होईल, देशांतर्गत बचतीवर परिणाम होईल आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक कल्याणासाठी सरकारी खर्चाचा बोजा वाढेल.निर्यातकेंद्रित आर्थिक प्रारूपाकडून देशांतर्गत मागणी आणि खपावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळण्यासाठी चीनला मूलभूत संरचनात्मक बदल करावे लागतील. भविष्यातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. उच्च आर्थिक वाढीची सवय झालेल्या चिनी नागरिकांच्या दर्जेदार जीवनमानाविषयीच्या वाढत्या अपेक्षाही त्यांना पूर्ण कराव्या लागतील. या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या निरंतर लाेकमान्यता आणि अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.थोडक्यात प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीत देशांतर्गत उद्दिष्टे साध्य करणे, हे चीनपुढील सध्याचे प्रमुख आव्हान आहे. या आव्हानाचा यशस्वीपणे सामना करता आला नाही; तर जनतेचा विश्वास गमावण्याची आणि पर्यायाने सत्तेला मुकण्याची वेळ येऊ शकते, याची चिनी नेतृत्वाला जाणीव आहे. या सर्व विचारांभाेवतीच चीनचा जागतिक दृष्टिकोन आकारास येत आहे..Premium|Study Room : जांभळ्या बटाट्यात नेमके कोणते पोषक घटक अधिक आहेत?.चिनी पक्ष... देशाचे प्राधान्यक्रमबाह्य जगाकडे पाहताना चिनी नेतृत्वाला असे वाटते, की सध्या जग अत्यंत सखोल आणि गुंतागुंतीच्या बदलांच्या प्रक्रियेतून जात आहे. शतकातून एकदाच उद्भवणारी परिस्थिती सध्या निर्माण होत असल्याचे त्यांना वाटते. एकविसाव्या शतकात चीनला पुन्हा एकदा जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी पोहोचायचे आहे. त्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी सध्याची जागतिक परिस्थिती म्हणजे चीनला मिळालेली एक अनोखी धोरणात्मक संधी आहे.अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्त्य देशांनी चीनचा उदय रोखण्याचा, त्याची कोंडी करण्याचा आणि त्याला दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर चीनची सत्ता आणि प्रभाव वाढवण्याला त्यांचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी लष्करी, तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता बळकट करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्या माध्यमातून चीनचा दबदबा रोखण्याच्या पाश्चात्त्य प्रयत्नांवर मात करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.देशांतर्गत पातळीवर चीन सध्या कमी दर्जाच्या उत्पादनांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन, उच्च गुणवत्ता आणि नावीन्यतेवर आधारित प्रगत अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करीत आहे. २०५० पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी आणि प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनला २०४९पर्यंत वार्षिक सरासरी किमान ५.८ टक्के विकासदर राखावा लागेल. सुमारे २० ट्रिलियन डॉलरच्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेसाठी एवढा विकासदर सातत्याने टिकवणे हे निश्चितच मोठे आव्हान आहे. चीनची घटती लोकसंख्या हे आव्हान आणखी बिकट करीत आहे. लोकसंख्येतील घटीमुळे भविष्यात मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी होईल, देशांतर्गत बचतीवर परिणाम होईल आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक कल्याणासाठी सरकारी खर्चाचा बोजा वाढेल.निर्यातकेंद्रित आर्थिक प्रारूपाकडून देशांतर्गत मागणी आणि खपावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळण्यासाठी चीनला मूलभूत संरचनात्मक बदल करावे लागतील. भविष्यातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. उच्च आर्थिक वाढीची सवय झालेल्या चिनी नागरिकांच्या दर्जेदार जीवनमानाविषयीच्या वाढत्या अपेक्षाही त्यांना पूर्ण कराव्या लागतील. या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या निरंतर लाेकमान्यता आणि अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.थोडक्यात प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीत देशांतर्गत उद्दिष्टे साध्य करणे, हे चीनपुढील सध्याचे प्रमुख आव्हान आहे. या आव्हानाचा यशस्वीपणे सामना करता आला नाही; तर जनतेचा विश्वास गमावण्याची आणि पर्यायाने सत्तेला मुकण्याची वेळ येऊ शकते, याची चिनी नेतृत्वाला जाणीव आहे. या सर्व विचारांभाेवतीच चीनचा जागतिक दृष्टिकोन आकारास येत आहे..पाच महत्त्वाच्या घटकांवर भरचीनच्या जागतिक दृष्टिकोनातील पाच घटक महत्त्वाचे ठरतात. पहिला घटक आहे बळ आणि सत्तेचे महत्त्व. जगाची जडणघडण शांतता आणि मुत्सद्देगिरीपेक्षा बळ अन् सत्तेच्या जोरावर होते, असा चीनच्या सत्ताधारी नेतृत्वाचा विश्वास आहे. त्यामुळे इतर देशांकडून आदर आणि आज्ञाधारकता मिळवून देऊ शकेल, अशी लष्करी ताकद उभारण्यावर चीनचा अधिक भर आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीच्या काँग्रेसमध्ये शी जिनपिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘लढण्यासाठीच सैन्याची उभारणी केली जाते.’ या दृष्टिकोनानुसार चीन पद्धतशीरपणे आपली लष्करी क्षमता वाढवत आहे. त्यामध्ये लष्कराच्या संघटनात्मक रचनेचे एकात्मीकरण आणि विविध दलांमधील संयुक्त कार्यक्षमता वाढवणे, मरीन कॉर्प्स अन् स्पेस फोर्ससारखी नवी लष्करी दले उभारणे, स्टेल्थ व अवजड वाहतूकक्षम विमाने, विमानवाहू नौका, हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे समूह यांसारख्या अत्याधुनिक स्वदेशी शस्त्रप्रणाली विकसित करणे यांचा समावेश आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि जिबूती येथील लष्करी तळांमुळे चीनची सामरिक उपस्थितीही विस्तारत आहे. चीन वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणार नसल्याचे दावे करीत असला, तरी त्याच्या लष्करी विस्तारातून जागतिक स्तरावर आपले सामर्थ्य वाढवण्याचा त्याचा प्रयत्न स्पष्ट होतो.दुसरे, अमेरिका चीनला शांततापूर्ण उदयाची संधी नाकारेल, असे त्यांच्या नेतृत्वाला वाटते. पाश्चात्त्य देश त्यांच्या प्रगतीला अनुकूल भूमिका घेतील, ही चीनची अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांच्या शीतयुद्धकालीन विचारसरणीचा आणि विसाव्या शतकातील आघाडी व्यवस्थेचा निषेध करीत चीनने ‘मानवजातीच्या सामायिक भविष्यासाठी समुदाय’ ही संकल्पना पुढे आणली आहे. अद्याप ती अस्पष्ट आहे. तिचा एकमेव हेतू पश्चिमेकडून भ्रमनिरास झालेल्या देशांना चिनी छत्राखाली एकत्र आणणे हा आहे. या माध्यमातून जागतिक बहुध्रुवीय व्यवस्थेत पाश्चात्त्य देशांचे वर्चस्व कमी करून त्यांची जागा एक प्रमुख जागतिक सत्ता म्हणून घेण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे.तिसरा घटक म्हणजे चिनी राष्ट्राच्या पुनरुज्जीवनाची भाषा केली जाते, तेव्हा त्यामागे गमावलेला प्रदेश पुन्हा मिळवण्याची आकांक्षा दडलेली असते. चीन कमकुवत असताना हा प्रदेश अन्यायाने हिरावून घेण्यात आला, अशी चिनी नेतृत्वाची धारणा आहे. त्यामुळे या आकांक्षेचा अर्थ केवळ तैवानचे चीनमध्ये एकत्रीकरण एवढाच मर्यादित नसून, त्यांनी दावा केलेले इतर प्रदेशही पुन्हा आपल्या ताब्यात घेणे, असाही होतो. दक्षिण तिबेट म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशावरही चीन दावा करतो. सूडभावना हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधार असल्याचे दिसते. संवादातून विवाद सोडवण्याची आणि चर्चेच्या माध्यमातून मतभेद दूर करण्याची भूमिका चीन मांडत असला, तरी दक्षिण चीन समुद्र, लडाख आणि तैवानच्या सामुद्रधुनीतील त्याच्या अलीकडील कृती या भूमिकेशी विसंगत आहेत. त्यातून त्यांच्या खऱ्या हेतूंकडे लक्ष वेधले जाते. बफर राज्यांचा एक समूह तयार करून आणि हिंदी व प्रशांत महासागरांत कायमस्वरूपी अस्तित्व निर्माण करून आपल्या बाह्यसीमा सुरक्षित करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट दिसताे.चौथे, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सत्तेतील अस्तित्व देशाच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून आहे, याची त्याला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे या धोरणाचे दोन भाग आहेत. त्यातील बाह्य भाग ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) म्हणून ओळखला जातो. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना चिनी अर्थव्यवस्थेशी जोडणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. त्या आधारावर सुरक्षित बाजारपेठ, संसाधने आणि दबदबा राखण्याचा हेतू आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने युरोपसाठी जे धाेरण अवलंबले, अगदी तशाच प्रकारे. नवीन धोरणाचा देशांतर्गत भाग उद्योगाला गुणात्मकदृष्ट्या नावीन्यपूर्ण उद्योगात (मेड इन चायना २०२५) रूपांतरित करण्याची आणि पश्चिमेशी स्पर्धा करण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत किंवा जोखीममुक्त करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.पाचवा आणि अंतिम घटक म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या मते, चीनच्या राष्ट्रीय अनुभवाने विसाव्या शतकातील एका मूलभूत गृहीतकाला आव्हान दिले आहे. ते म्हणजे लोकशाही ही प्रशासनाची सर्वोत्तम पद्धत असून, राष्ट्रीय विकासासाठीही तीच सर्वाधिक अनुकूल व्यवस्था आहे. याउलट प्रशासन आणि राष्ट्रीय विकासासाठी आपल्याकडे एक पर्यायी प्रारूप असल्याचा चीनचा दावा आहे.शी जिनपिंग यांच्या मते, ‘चीन इतर विकसनशील देशांना आधुनिकीकरण साध्य करण्यासाठी एक नवा मार्ग दाखवत आहे. तो इतर देशांना आणि राष्ट्रांना एक नवीन पर्याय देत आहे. आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखून विकासाला गती देण्यास तो मोकळीक देणारा आहे. शिवाय मानवजातीसमोरील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी चिनी शहाणपण आणि दृष्टिकोनही जगाला उपलब्ध होतो.’सोव्हिएत संघाचा प्रयोग अपयशी ठरल्यानंतर चीनने त्यातून धडा घेतला. साम्यवाद ही विचारधारा म्हणून जगभर निर्यात करण्याचा चीनचा मुळीच हेतू नाही. मात्र, राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचा प्रभाव पाडू इच्छित नाहीत, असाही त्याचा अर्थ नाही. इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये आपण कधीही हस्तक्षेप करीत नसल्याचा दावा चीन वारंवार करतो; परंतु त्यावर वरवर विश्वास ठेवता येणार नाही. इतर देशांच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी चीनने अलीकडच्या काळात केलेले प्रयत्न ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करतात. चीनच्या प्रशासकीय प्रारूपाची श्रेष्ठता सिद्ध करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेला कमी लेखणे, हे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य आहे. त्यांचे ते एक मुख्य उद्दिष्टही आहे. यासंदर्भात चीन भारतातील लोकशाहीच्या यशस्वी वाटचालीकडे दीर्घकालीन वैचारिक आव्हान म्हणून पाहतो. कारण भारत हा चीनच्या तुलनेत लोकसंख्येचा प्रचंड आकार, सामाजिक विविधता आणि गुंतागुंत या बाबतींत लक्षणीय साम्य असलेला देश आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाहीचा अनुभव हा चिनी प्रशासकीय प्रारूपाच्या मूल्यमापनासाठी एक महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो.चीनचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भारतासह संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. शेजारी देशांबाबत चीनची भूमिका अधिकाधिक आक्रमक होत असल्याचे आपण सध्या पाहत आहोत. इतर राष्ट्रांना आपल्या इच्छेनुसार झुकवण्यासाठी, त्यांचे मन वळवण्यासाठी आणि गरज पडल्यास सक्ती करण्यासाठी ते आपल्या ताकदीची वापर करण्याची तयारी ठेवतात.पुढील दहा वर्षांत आपण काय अपेक्षा करावी?चीन वरकरणी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करताना दिसेल. मात्र, तो ज्या बहुध्रुवीयतेची भाषा करतो ती प्रत्यक्षात आणण्याची त्याची तयारी आहे का, हे तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.अधिक समान आणि न्याय्य जागतिक व्यवस्थेचा पाया म्हणून चीन ‘मानवजातीच्या सामायिक भविष्या’ची संकल्पना मांडतो. मात्र, त्यामागील खरा हेतू जगाला पाश्चात्त्य आणि उर्वरित जग असे विभागण्याचा आहे. अमेरिकेप्रमाणेच चीनही ‘सत्तेचा समतोल’ (बॅलन्स ऑफ पॉवर) या तत्त्वावर आधारित राजकारण करतो.अमेरिका हे चीनसमाेरील प्रमुख आव्हान आहे. त्यामुळे इतर सर्व संबंधांची चीन-अमेरिका संबंधांच्या कसोटीवर पारख केली जाईल. आपल्याला असे गृहीत धरता येणार नाही, की चीन भारताबाबतचे आपले वर्तन केवळ किंवा बहुतांश द्विपक्षीय चौकटीत निश्चित करेल. ते प्रामुख्याने अमेरिकेच्या संदर्भात असेल.चीन एक समांतर विश्व उभारत आहे. पर्यायी व्यापार प्रणाली (बेल्ट ॲण्ड रोड), बहुस्तरीय बँकिंग प्रणाली (एआयआयबी, एनडीबी अन् सिल्क रोड फंड), स्वतःची उपग्रहाधारित स्थाननिश्चिती प्रणाली (बेईडाऊ), डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म (वीचॅट पे आणि अलिपे), एक जागतिक दर्जाचे डिजिटल नेटवर्क (हुवावेई) आणि इलेक्ट्रिक वाहने, सौरऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन् क्वांटम संगणनसारख्या उदयोन्मुख उद्योगांत अत्याधुनिक तांत्रिक प्रक्रिया निर्माण करीत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेला जगापासून दूर नेत असल्याची चर्चा होत असली, तरी जागतिक व्यवस्थेपासून काही प्रमाणात स्वायत्त राहण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना २०१३ मध्येच सुरुवात झाली होती. उच्च दर्जाचे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करणे, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि पुरवठा साखळी अधिक लवचिक बनवण्यावर वाढता भर दिल्यामुळे ही प्रक्रिया वेग घेईल.डिजिटल फायरवॉलच्या माध्यमातून चीन आपल्या नागरिकांना लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रभावापासून शक्य तितके दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. त्याच वेळी लोकशाही राष्ट्रांच्या खुलेपणाचा वापर करून त्यांची शासनप्रणाली कमकुवत करणे सुरू ठेवतील.चीन जगातील सर्वांत शक्तिशाली लष्कर उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. एका विश्वासार्ह अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत चीनकडे क्वाडमधील चारही देशांच्या एकत्रित युद्धनौकांपेक्षाही अधिक युद्धनौका असतील. त्याचबरोबर हिंदी महासागरात भारताला आव्हान देण्याची चीनची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढलेली असेल.या शतकाच्या उर्वरित काळात चीनवर आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व टिकवणे आणि त्याची सत्ता अधिक भक्कम करणे, हा या सर्व खटाटोपामागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र याचा अर्थ चीनमध्ये असुरक्षितता किंवा समस्या नाहीत, असा होत नाही. कम्युनिस्ट पक्षाची सर्वमान्यता नाजूक आहे. शी जिनपिंग यांनी पक्षावरील नियंत्रण आणि अंतर्गत शिस्त अधिकाधिक कठोर केली आहे. पक्षांतर्गत आव्हाने आणि बंडखोरी यांची त्यांना मोठी भीती वाटते. कम्युनिस्ट पक्ष, अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा आणि ‘पीएलए’ अर्थात चिनी लष्करात वारंवार होणाऱ्या उच्चस्तरीय पदाधिकाऱ्यांच्या हकालपट्ट्या किंवा फेरबदल हे सत्ताधारी नेतृत्वामध्ये खोलवर रुजलेल्या असुरक्षिततेचे लक्षण आहे. भविष्यातील आर्थिक विकासाची वाढ गृहीत धरली जाऊ शकत नाही. आयएमएफ आणि जागतिक बँक यांसारख्या बहुपक्षीय संस्थांच्या अंदाजांनुसार संभाव्य वाढीचा हा कल घसरणीकडे झुकणारा आहे. रिअल इस्टेटमधील घट आणि जमीनविक्रीतून मिळणारा महसूल कमी झाल्यामुळे स्थानिक सरकारांनी पायाभूत सुविधांत कमी केलेली गुंतवणूक हे मोठे अडथळे बनले आहेत. आंतरराष्ट्रीय मागणीतील घटही आर्थिक वाढीवर दबाव आणू शकते. कारण ही अर्थव्यवस्था निर्यातीवर चालणारी आहे. जर बाह्य मागणी कमी झाली, तर नवीन कारखान्यांत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक येण्याची शक्यता मावळेल. विदेशी कंपन्यांच्या जोखीम कमी करण्याच्या रणनीतीमुळे परकीय थेट गुंतवणूकदेखील लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता नाही. दीर्घकालीन अडथळ्यांत घटती लोकसंख्या, मंदावणारी उत्पादकता वाढ आणि कर्जावर आधारित गुंतवणुकीवर चालणाऱ्या विकासाच्या प्रारूपाबद्दलची चिंता यांचा समावेश आहे. बेरोजगारीचे आकडे जास्त आहेत. देशांतर्गत खप संतुलित न केल्यास आणि गुंतवणुकीतून चालणाऱ्या वाढीत घट न झाल्यास संभाव्य वार्षिक जीडीपी वाढ दाेन-तीन टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.देशांतर्गत खप वाढवणे ही आर्थिक सुधारणांची गुरुकिल्ली आहे, यावर सर्वसाधारण सहमती दिसून येते. मात्र हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साध्य करणे वाटते तितके सोपे नाही. चीनमध्ये १६ ते २४ वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर सुमारे २० टक्के आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने देशांतर्गत खपावर विपरीत परिणाम होत आहे. मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रासह त्याच्याशी संबंधित उद्योगांमधील रोजगाराच्या संधीही कमी होत आहेत.मालमत्तेच्या घसरत्या किमतींमुळे चिनी कुटुंबांवरील आर्थिक ताण वाढत आहे. परिणामी, सध्याचा खर्च वाढवण्याऐवजी भविष्यातील शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि निवृत्तीनंतरच्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना अधिक बचत करावी लागत आहे. त्यासाठी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मार्गांनी कुटुंबांकडे उत्पन्न हस्तांतरित करणारी धोरणे आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. जगापासून वेगळे होणे चिनी पुरवठा साखळीला हानी पोहोचवू शकते. सद्य:स्थितीत खप वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे एक आव्हान आहे. आक्रमक मुत्सद्देगिरीने शेजारील देशही चीनच्या महत्त्वाकांक्षेबाबत जागरूक झाले आहेत. अशी शक्यता आहे, की चीनचे शेजारी देश बचावात्मक धोरण अंगीकारून त्याच्याशी व्यवहार करताना अधिक काळजी घेतील. चीन एक आर्थिक महासत्ता आहे; परंतु तिची राजकीय व्यवस्था ठिसूळ आहे. या वास्तवाची जगाने पूर्वीपेक्षा अधिक गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. चीनमधील आगामी राजकीय सत्तांतर यापूर्वीच्या दोन सत्तांतरांइतके सुरळीत होईलच, असे मानता येणार नाही.चीन : एक व्यवहार्य पर्यायपरिस्थिती कोणतीही असली तरी चीनचा उदय नाकारता येणार नाही. लोकशाही आणि जागतिकीकरणाच्या युगात ‘ग्लोबल साऊथ’मधील मोठ्या देशांना चीनविषयी वाटणारे आकर्षणही दुर्लक्षित करता येणार नाही. देशांतर्गत सामाजिक-आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करण्याला प्राधान्य देणाऱ्या आणि जागतिक स्तरावरील आपल्या स्थानाबाबत फारशी चिंता न करणाऱ्या या देशांसाठी पश्चिमेवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने चीन आज एक व्यवहार्य पर्याय ठरत आहे. चीन त्यांना भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि उपकरणे प्रदान करून पश्चिमेची ‘दादागिरी’ दूर करण्यासाठी मदत करीत आहे. पाश्चात्त्य देश जेव्हा हुकूमशाही प्रवृत्ती, आफ्रिकेतील शोषण आणि शेजारी देशांवरील दादागिरीबद्दल चीनवर टीका करतात, तेव्हा ‘ग्लोबल साऊथ’मधील अनेक देश त्यांना प्रतिप्रश्न करू शकतात - ‘एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांत पाश्चात्त्य देशांनी जे केले त्यापेक्षा चीन नेमके वेगळे काय करीत आहे?’ भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहता, एक प्रचंड शक्ती आपल्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहे. तिच्या उदयाकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही किंवा तसे करणे आपल्याला परवडणारेही नाही. अशा परिस्थितीत ठामपणे उभे राहायचे असेल, तर भारताला स्वतःची सर्वांगीण तयारी करावी लागेल. आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करणे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे, स्वदेशी लष्करी क्षमता विकसित करणे आणि बदलत्या जागतिक समीकरणांशी जुळवून घेणारे बहुआयामी परराष्ट्र धोरण आखणे आवश्यक आहे.(लेखक प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक असून, त्यांनी चीनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिले आहे. भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.