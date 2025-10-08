Premium|Chirote: चिरोटे बनवण्याची सोपी पद्धत; गृहिणींसाठी दिवाळीच्या खास फराळ रेसिपी

उमाशशी भालेरावदिवाळी जवळ येताच चार-पाच दिवस आधीपासूनच गृहिणींची फराळ करण्याची धावपळ सुरू होते. लाडू, चिवडा, चकली, शंकरपाळे, करंजी असे सर्व पदार्थ केले जातात. या फराळात चिरोट्यांनाही खास स्थान असते. चिरोटे करणे थोडे कठीण आणि वेळखाऊ असल्यामुळे अनेक गृहिणी ते घरी करणे टाळतात. पण आपण जरा सोप्या रेसिपी पाहू या... चिरोटे प्रकार १साहित्य दोन वाटी मैदा, ४ चमचे साजूक तूप, दूध किंवा पाणी, चवीपुरते मीठ, तांदळाची पिठी, तळण्यासाठी रिफाइंड तेल.कृती प्रथम मैद्यामध्ये तूप घालून हाताने नीट मळावे, जेणेकरून तूप संपूर्ण मैद्याला लागेल. नंतर गरजेप्रमाणे कोमट दूध किंवा पाणी घालून मैदा घट्ट भिजवावा आणि चांगला मळावा. जितके अधिक मळाल, तितके चिरोटे खुसखुशीत होतील. दोन वाट्या मैद्यामधून आठ गोळे तयार करावेत. प्रत्येक गोळा तांदळाच्या पिठीवर लाटून पातळ पोळी लाटावी. प्रत्येक पोळीवर सगळीकडे कोमट तूप लावावे आणि त्यावर तांदळाची पिठी भुरभुरावी. चार पोळ्या एकावर एक ठेवून साधारण एक इंच रुंदीची गुंडाळी करून वळकटी तयार करावी. त्यानंतर गुंडाळी केलेल्या पोळीचे एक इंचाचे आडवे चौकोनी तुकडे करावेत. प्रत्येक तुकडा पोळपाटावर ठेवून हलक्या हाताने उभा लाटावा. नंतर खोल तळणीच्या कढईत रिफाइंड तेल किंवा तूप गरम करून चिरोटे मंद आचेवर तळून घ्यावेत. तळताना दोन्ही बाजूने पळीने तेल किंवा तूप ओतून चिरोटा छान फुगून त्याचे पदर सुटतील याची काळजी घ्यावी. चिरोटे पांढरेशुभ्र दिसायला हवेत. तळून झाल्यानंतर चिरोटे ताटात ठेवावेत. एकावर एक न ठेवता थोड्या अंतरावर ठेवावेत. खायला देताना त्यावर आवडीप्रमाणे पिठीसाखर भुरभुरून सर्व्ह करावेत. .नमकीन चिरोटेसाहित्यएक वाटी मैदा, १ वाटी रवा, तूप, आंबट दही, गरजेप्रमाणे मीठ व आवडीप्रमाणे तिखट, तळण्यासाठी रिफाइंड तेल.कृतीवरील सर्व साहित्य एकत्र करून वरीलप्रमाणे चिरोटे करावेत व तळावेत. हे वेगळ्या चवीचे हलके खरपूस चिरोटेही मस्त लागतात.तिरंगी चिरोटेसाहित्यदीड वाटी मैदा, ३ चमचे तूप, खाण्याचे रंग, कॉर्नफ्लोअर अथवा तांदळाची पिठी, तळण्यासाठी रिफाइंड तेल.कृतीप्रथम मैद्यात तीन चमचे तुपाचे मोहन घालून हाताने छान चोळावे, म्हणजे तूप मैद्याला नीट लागेल. त्यानंतर दूध किंवा पाणी घालून घट्टसर गोळा मळावा. हा गोळा चार भागांत विभागावा. त्यापैकी एक भाग पांढराच ठेवावा, तर उरलेल्या तिन्ही भागांत अनुक्रमे पिवळा, हिरवा आणि लाल रंग मिसळून पुन्हा मळून घ्यावे. यानंतर सर्व भागांचे छोटे-छोटे गोळे करावेत. प्रत्येक रंगाचा एकेक छोटा गोळा घेऊन एकत्र करून मोठा गोळा तयार करावा. अथवा प्रत्येक रंगाची स्वतंत्र पोळी लाटून तिच्यावर तूप पसरावे. पोळ्या एकावर एक ठेवून गुंडाळी करावी आणि चौकोनी तुकडे कापून लाटावेत. हे तिरंगी चिरोटे मंद आचेवर तळून घ्यावेत. तळल्यावर हे रंगीत चिरोटे अतिशय आकर्षक दिसतात. चौकोनीऐवजी पुरीसारख्या गोल आकारात लाटून तळले, तरी त्यांच्या वरच्या बाजूस पदर सुटून ते आणखी सुंदर दिसतात..Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; पाकातील चिरोटेसाहित्यएक वाटी मैदा, १ वाटी रवा, तूप, आंबट दही, साखर, केशर अथवा खाण्याचा केशरी रंग, ३ चमचे तूप.कृतीमैदा आणि रवा एकत्र करून त्यात तीन चमचे तूप किंवा तेल व चवीपुरते मीठ घालावे. सर्व नीट मिसळून त्यात आवश्यकतेनुसार आंबट दही घालून घट्टसर गोळा मळावा व साधारण १५ मिनिटे झाकून ठेवावा. दरम्यान ३ वाट्या साखरेमध्ये पाव वाटी पाणी घालून एकतारी पाक करून घ्यावा. त्यात थोडे केशर किंवा खाण्याचा केशरी रंग घालावा. आवडत असल्यास एक चमचा लिंबाचा रसही घालावा. नंतर भिजवलेला रवा-मैद्याचा गोळा पुन्हा मळून त्याचे चार भाग करावेत. प्रत्येक भागाची किंचित जाडसर पोळी लाटावी. पहिल्या पोळीवर तूप लावून त्यावर तांदळाचे पीठ भुरभुरावे. त्यावर दुसरी पोळी ठेवून तिलाही तूप व पिठी लावावी. अशा जोडपोळीची साधारण एक इंच रुंदीची गुंडाळी करून त्याचे एक इंचाचे तुकडे पाडावेत. हे तुकडे चौकोनी किंवा थोडे लांबटसर लाटून गरम तूप किंवा रिफाइंड तेलात तळावेत. तळताना चिरोट्यांचे पदर नीट सुटतील याची काळजी घ्यावी. तळलेले चिरोटे वेगवेगळे ठेवून एकेक करून पाकात सोडावेत. पाक सर्वत्र नीट लागल्यानंतर हलक्या हाताने ते पाकातून बाहेर काढून ताटात ठेवावेत. हे पाकातले चिरोटे जेवणात पक्वान्न म्हणूनही स्वादिष्ट लागतात.चॉकलेट चिरोटेसाहित्यएक वाटी मैदा, १ वाटी रवा, तूप, रिफाइंड तेल, गरजेप्रमाणे दूध किंवा पाणी, ३ ते ४ चमचे चॉकलेट पावडर (नसल्यास कोको पावडर व पिठीसाखर एकत्र करून घ्यावी.)कृतीमैदा, रवा आणि चॉकलेट पावडर (किंवा कोको पावडर व पिठीसाखर एकत्र केलेली) हे सर्व घटक एकत्र करून त्यात चवीपुरते मीठ व तीन चमचे तूप घालून नीट मळावे. त्यानंतर गरजेप्रमाणे दूध किंवा पाणी घालून घट्टसर गोळा मळावा आणि साधारण पंधरा-वीस मिनिटे झाकून ठेवावा. यानंतर गोळ्याचे छोटे-छोटे भाग करून किंचित जाडसर पोळ्या लाटाव्यात. प्रत्येक पोळीवर तूप पसरून त्यावर पिठी भुरभुरावी. अशा दोन पोळ्या एकावर एक ठेवून गुंडाळी करून साधारण एक इंचाचे तुकडे करावेत. हे तुकडे चौकोनी किंवा गोलसर लाटून कढईत मंद आचेवर गरम तेल किंवा तुपात तळावेत. तळताना चिरोट्यांचे पदर नीट सुटतील याची काळजी घ्यावी. तळून झाल्यानंतर चिरोटे ताटात एकावर एक न ठेवता थोड्या अंतरावर ठेवावेत. हे चॉकलेट स्वादाचे चिरोटे मुलांसाठी खास आकर्षण असतात आणि चवीला अतिशय मजेदार लागतात.. चिरोटे प्रकार २साहित्यदोन वाट्या मैदा, ४ चमचे साजूक तूप, चवीपुरते मीठ, दूध किंवा पाणी, अर्धी वाटी तांदळाची पिठी.कृतीपहिल्या प्रकाराच्या कृतीत सांगितल्याप्रमाणे मैदा नीट मळून त्याचे गोळे तयार करावेत. नंतर एका ताटात तूप घालून चांगले फेटावे आणि त्यावर अर्धी वाटी तांदळाची पिठी घालून सर्व मिश्रण एकत्र मळावे. पिठीचे गोळेही मैद्याच्या गोळ्याइतपत घट्ट असावेत. यानंतर, मैद्याच्या दोन गोळ्यांमध्ये पिठीचा एक गोळा ठेवून गुळाच्या पोळीप्रमाणे लाटावे. त्यानंतर लाटलेल्या पोळीला वळकटीप्रमाणे गुंडाळून साधारण एक इंच जाडीचे चौकोनी तुकडे करावेत. हळुवार हाताने पुन्हा हलके लाटून नंतर तळून खमंग चिरोटे तयार होतात.(उमाशशी भालेराव 