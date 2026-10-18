Premium|Chottanikkara Devi : केरळच्या चोटानिक्करा देवीच्या नावामागे दडली आहे रक्तस्रावाची प्राचीन लोककथा

संजीव भागवत - sakal.avtaran@gmail.comनदी, भूमी आणि मातृशक्तीशी नाते सांगणारी चोटानिक्करा देवी केरळच्या लोकसंस्कृतीतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण देवता आहे. दंतकथा, गूढ प्रथा आणि तीन शक्तिरूपांत होणारी पूजा यांमधून तिच्या उपासनेची प्राचीन परंपरा आणि लोकविश्वासांचे अनेक पदर उलगडतात.‘अम्मे (देवी) चोटानिक्करा भगवती, कल्पवृक्षाप्रमाणे आम्हाला तारणारी, आमच्या दुःखाचा नाश कर... अम्मे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, भद्रे नारायणा...’ केरळची प्राचीन मातृदेवता असलेल्या चोटानिक्करा देवीसाठी गायले जाणारे हे लोकगीत. मूळ मल्याळम भाषेतील हे गीत स्थानिक आदिवासींसह ‘कृषिदास’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समुदायातील महिलांकडून प्रामुख्याने गायले जाते. केरळच्या भूमीतील लोकदेवता म्हणून पूजल्या जाणाऱ्या चोटानिक्करा देवीविषयीच्या लोकगीतांची समृद्ध परंपरा येथे पाहायला मिळते.कोची शहरापासून सुमारे १८ किमी अंतरावर देवी चोटानिक्कराचे मंदिर आहे. ही देवी मूळ आदिवासी समाजाची कुलदेवता आणि लोकदेवता मानली जाते. एका लोककथेनुसार, आदिवासी समाजातील एक महिला शेतजमिनीची मशागत करताना गवत कापत होती. त्या वेळी तिच्या विळ्याचा देवीच्या मूर्तीला स्पर्श झाला. विळा धारदार असल्याने मूर्तीतून रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या. मल्याळम भाषेत अशा रक्तस्रावाला ‘चोटा’ असे म्हटले जाते. ज्या ठिकाणी देवीची मूर्ती सापडली, त्या भूमीला रक्तस्रावातून प्रकट झालेली भूमाता म्हणून ‘चोट्टू-करा’ असे संबोधले जाऊ लागले. पुढे ती भूमी ‘चोटानिक्करा’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली..Premium|Human Relationships Story: मदत मागण्यासाठी नभयची धडपड; शारदाच्या आयुष्यातही संघर्षाची कहाणी .दुसऱ्या एका कथेनुसार, हा भाग नदीकाठचा किंवा गाळपेराचा भूभाग होता. तमिळ भाषेतील ‘करा’ या शब्दाचा अर्थही नदीकाठची जमीन किंवा नदीपात्रालगतचा भूभाग असा होतो. मल्याळम भाषेतील ‘चुटू-चोटा’ या शब्दाचा अर्थ सुपीक, लाल अथवा तांबड्या मातीची जमीन असा होतो. मल्याळममध्ये हा भाग ‘ज्युती-करा’ किंवा ‘चोट्टू-करा’ म्हणून ओळखला जात असावा आणि पुढे त्याचेच रूपांतर ‘चोटानिक्करा’ झाले, असे संशोधकांचे मत आहे.कोची आणि आसपासचा परिसर केरळमधील पवित्र मानल्या जाणाऱ्या पेरियार नदीच्या विस्तीर्ण पात्रालगत वसलेला आहे. पेरियार ही केरळमधील सर्वांत लांब नदी. याशिवाय एर्नाकुलम जिल्ह्यातील थोडुपुझा, कालियार आणि कोठामंगल या तीन नद्यांच्या संगमातून मुवाट्टुपुझा नदीची निर्मिती होते. कोचीपासून काही अंतरावरून वाहत पुढे पेरियारला मिळणारी चलकुडी, तसेच चित्रपुझा, कडमबरयार आदी लहान-मोठ्या नद्यांनी या प्रदेशाला समृद्ध केले आहे. या नद्यांच्या विस्तीर्ण पात्रांमुळे आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या गाळाच्या सुपीक जमिनीमुळे कोचीसह आसपासच्या जिल्ह्यांचा परिसर शेतीने बहरलेला आहे. याच सुपीक भूमीवरील चोटानिक्करा ही लोकदेवता मुळात जलदेवता किंवा नदीदेवता आणि कृषीमायेचा वारसा लाभलेली भूमाता मानली जाते. नदीकाठी असलेल्या एका आकारहीन दगडात या देवीचे दर्शन एका आदिवासी महिलेला झाल्याची कथा आहे. केरळप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आकारहीन दगडाच्या रूपातील भूमाता आणि मातृदेवतांची पूजा आदिवासी अन् बहुजन समाजातील महिलांकडून केली जाते.चोटानिक्करा मंदिरातील देवीचे मूळ स्वरूपही आकारहीन दगडाचेच आहे. सटवाई, सातीआसरा आणि सप्तमातांपुढे लहान मुलाला आणून त्याचे डोके तिच्या चरणी टेकवण्याची प्रथा आहे. तशीच प्रथा येथेही आढळते. मात्र, त्याला वेगळ्या पूजाविधीचे स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते.लोकसंस्कृती, विविध दंतकथा, लोककथा आणि गूढकथांमुळे चोटानिक्करा मंदिर प्रसिद्ध आहे. हा परिसर मातृदेवतांच्या मंदिरांचा समूह म्हणूनही ओळखला जातो. मुख्य चोटानिक्करा देवीच्या मंदिरासोबतच येथे किझकावू देवीचे मंदिर आहे. अत्यंत गूढकथांनी या मंदिराची ख्याती दूरवर पसरलेली आहे. स्थानिकांच्या मते, ती मुळात तांत्रिक परंपरेशी संबंधित उग्र मातृदेवता आहे. मात्र, तिचे स्वरूप महाकाली किंवा दुर्गेच्या रूपाशी संबंधित असावे, असेही मानले जाते. मंदिरातील प्रथा, पूजाविधी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील काही वैशिष्ट्यांचा विचार करता, या भागावर एकेकाळी शाक्त आणि तांत्रिक परंपरांचा मोठा प्रभाव असावा, असे दिसून येते..कालांतराने केरळातील विशिष्ट समुदायांच्या ताब्यात गेल्यानंतर या परंपरांतील काही घटक लोप पावले असले, तरी महिलांकडून जपल्या जाणाऱ्या अनेक प्रथा आजही विविध प्रतीकांच्या माध्यमातून दिसून येतात. या मंदिरात महिलांच्या अंगात देवी येण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. एकेकाळी ही देवी वृक्षमाता म्हणूनही पूजली जात होती. मात्र, कालांतराने विविध अनिष्ट प्रथा आणि रूढींच्या विळख्यात सापडल्याने ती स्थानिकांमध्ये गूढदेवता म्हणून ओळखली जाऊ लागली. इथे येणाऱ्या महिलांच्या अंगातील विविध प्रकारचे मानसिक त्रास देवीच्या कृपेने दूर होतात, त्यातून त्यांची सुटका होते, असा स्थानिकांचा समज आहे. या समजातूनच इथे अनेक अनिष्ट प्रथा निर्माण झाल्या. त्यापैकी एक प्रथा म्हणजे, मंदिर परिसरातील सप्तपर्णी वृक्षाच्या बुंध्याला ‘लोहेरी’ नावाचे लांब लोखंडी खिळे ठोकले जातात. दररोज होणाऱ्या गुरूथी पूजेनंतर या अनिष्ट प्रथेचा विधी केला जातो. त्यामुळे मंदिराच्या गाभाऱ्याशेजारी आणि जवळच असलेल्या जुन्या सप्तपर्णी वृक्षाच्या बुंध्याभोवती मोठ्या प्रमाणावर लोखंडी खिळे ठोकलेले दिसतात. या खिळ्यांना बाहुल्या, पाळणे आदी वस्तूही जोडलेल्या असतात. या वृक्षाच्या परिसरात इतर वेळी जाण्यासही कोणी धजावत नाही. स्थानिकांमध्ये या वृक्षाविषयी मोठी भीती असून, त्याभोवतीच्या श्रद्धा-अंधश्रद्धांचेही गहिरे सावट दिसून येते.कालीला तमिळ स्त्रिया घंट्या, बाहुल्या, पोपट, रानकोंबड्या आणि मोर अर्पण करतात. तमिळमध्ये कालीला ‘ऐयई’ या नावाने ओळखले जाते. ती सप्तमातांपैकी एक मानली जाते आणि तिची भीतीपोटीही अशाच प्रकारे पूजा केली जाते. किझकावू देवी मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते तांत्रिक परंपरेशी संबंधित मानले जात असल्याने इथे एकेकाळी पशुबळीची मोठी प्रथा होती. अलीकडच्या काळात ती कमी झाली आहे. हा परिसर गाळपेराच्या जमिनीचा असल्याने शेतात घेतल्या जाणाऱ्या उन्हाळी आणि पावसाळी पिकांचे पहिले धान्य देवीला अर्पण केले जाते. चोटानिक्करा देवी आणि परिसरातील जमीन मुळातच गाळपेराची असल्याने, प्राचीन काळात शेतीचा शोध लावणाऱ्या स्त्रिया म्हणजेच गणमातांची अनेक प्रतीके या मंदिरात आजही पाहायला मिळतात. मंदिराच्या प्रांगणात जव, काळे तीळ आणि भाताची बियाणी ठेवली जातात. ही धान्ये एका मोठ्या पायलीत भरून, त्याच ठिकाणी ठेवलेल्या सुपात ती टाकण्याचा विधी पुजारी भक्तांकडून करून घेतात. सुपात जमा झालेले धान्य पुन्हा एकत्र करून त्यावर कापड टाकले जाते. पुन्हा नव्याने तेच धान्य पायलीत भरून इतर भक्तांकडून सुपात टाकण्याचा विधी करून घेतला जातो. गणमातांकडून आपल्या गणधनाचे समान वाटप करण्याच्या विधीचे प्रतीक यातून दिसते. चोटानिक्करा ही भूमाता असून तिला आदिशक्तीचे रूप मानले जाते. ५१ शक्तिपीठांमध्ये तिच्या मंदिराचा समावेश नसला, तरी दंतकथा आणि तीन प्रहरांत होणाऱ्या तीन शक्तिरूपांच्या पूजेमुळे तिची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. भारतात एकाच देवीची तीन रूपांत पूजा करण्याचा मान चोटानिक्करा देवीला मिळाला आहे. सकाळी सरस्वती, दुपारी लक्ष्मी आणि सायंकाळी महाकाली अशा तीन रूपांत तिची पूजा केली जाते. तीनही रूपांशी संबंधित विविध लोककथा आणि गाणी आजही विविध समाजघटकांतील महिला सांगतात आणि गातात. चोटानिक्करा देवीला ‘भगवती’ म्हणूनही ओळखले जाते. जलदेवता आदी नावांनी ओळखली जाणारी निर्ऋती ही सरस्वती किंवा नदीदेवता, इळा किंवा भूमाता आणि भारती किंवा गणमाता अशा तीन रूपांत पुजली जात होती. ती गणांची ‘त्रि-अंबा’ होती, असेही दाखले मिळतात. या संकल्पनेचे चोटानिक्करा देवीच्या त्रिरूप पूजेशी साधर्म्य आढळते..केरळात प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळापासून नैर्ऋत्य दिशा पवित्र मानली जाते. अनेक गावांतील सभागृहे, सभास्थाने आणि ग्रामदेवतांची मंदिरे नैर्ऋत्य दिशेला असल्याचे डब्ल्यू. डी. व्हिट यांनी ‘अथर्ववेद संहिता’च्या संदर्भात नमूद केले आहे. केरळात भूमातेला ‘भगवती’ म्हटले जाते. ती दुर्गेचेही एक नाव आहे. दुसरीकडे निर्ऋतीचाही अर्थ भूमाता होतो. चोटानिक्करा देवीचा वार्षिक महोत्सव मल्याळम कॅलेंडरनुसार कुंभम महिन्यात; तर भारतीय पंचांगानुसार माघ पौर्णिमेच्या आसपास ‘मकम’ नक्षत्राच्या दिवशी होतो. या दिवशी नदीत पवित्र स्नान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. केरळ, तमिळनाडू आदी राज्यांतील महिला मोठ्या संख्येने या उत्सवात सहभागी होतात. पिढ्यान्पिढ्या वारशाने जपलेली लोकगीते गात त्या आपल्या देवीचे स्मरण करतात.sanjeev.bhagwat@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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