Premium|What Is Circadian Depression : सर्कॅडियन डिप्रेशन म्हणजे काय? झोपेच्या वेळेचा आणि नैराश्याचा काय संबंध आहे?

सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवतोय का? दिवसभर उदास वाटतंय का? मग यामागे फक्त नैराश्यच कारणीभूत आहे, असं नाही. झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळेचाही नैराश्याशी संबंध असू शकतो, असं एका संशोधनातून समोर आलं आहे. नेमकं सर्कॅडियन डिप्रेशन म्हणजे काय? संशोधनातून काय समोर आलंय? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या लेखामध्ये.नैराश्याचा संबंध फक्त मनःस्थितीशी नसतो, तर झोप, दिवसभर जाणवणारी ऊर्जा आणि झोपण्याच्या व उठण्याच्या वेळेशीही असू शकतो. सिडनी विद्यापीठाशी संबंधित संशोधकांनी एका अभ्यासात नैराश्याची लक्षणं आणि झोपण्याच्या व उठण्याच्या वेळेचा काय संबंध आहे, हे तपासलं. या अभ्यासासाठी ११ हजार ३८० लोकांची माहिती तपासण्यात आली. त्यापैकी २ हजार ६०४ लोकांमध्ये झोपेच्या वेळेशी आणि नैराश्याशी संबंधित काही लक्षणं एकत्र दिसून आली. सर्कॅडियन डिप्रेशन म्हणजे काय?‘सर्कॅडियन’ म्हणजे आपल्या शरीराची झोपण्याची आणि उठण्याची नैसर्गिक वेळ. याचा परिणाम आपल्याला कधी झोप येते, दिवसभर किती जागरूक वाटतं आणि शरीरातील काही प्रक्रिया कशा चालतात, यावर होतो. प्रकाश, अंधार आणि आपला रोजचा दिनक्रम यांचाही झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळेवर परिणाम होतो.नैराश्य म्हणजे फक्त काही वेळ उदास वाटणं नाही. सतत खिन्न वाटणं, आवडत्या गोष्टी कराव्याशा न वाटणं, शरीरात ऊर्जा कमी होणं, झोप किंवा भुकेत बदल होणं आणि रोजच्या कामांवर परिणाम होणं, अशी लक्षणं नैराश्यात दिसू शकतात.झोपेच्या वेळेत होणारे बदल, सकाळी जाणवणारा खूप थकवा आणि नैराश्याची लक्षणं यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का, याचा संशोधक अभ्यास करत आहेत. काही व्यक्तींमध्ये ही तिन्ही लक्षणं एकाच वेळी दिसू शकतात. याच शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधक ‘सर्कॅडियन डिप्रेशन’ या संकल्पनेचा विचार करत आहेत.मात्र, सकाळी थकवा जाणवतो किंवा रात्री उशिरापर्यंत जाग येते, म्हणजे सर्कॅडियन डिप्रेशन आहे, असं समजणं चुकीचं ठरेल. या लक्षणांमागे इतरही कारणं असू शकतात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सिडनी विद्यापीठाच्या संशोधनात काय आढळले?संशोधकांनी ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स ऑफ डिप्रेशन स्टडीमधील लोकांची उपलब्ध माहिती तपासली. यासाठी एकूण ११ हजार ३८० लोकांच्या माहितीचा अभ्यास करण्यात आला. त्यापैकी २ हजार ६०४ लोकांमध्ये झोपेच्या वेळेशी आणि नैराश्याशी संबंधित काही वैशिष्ट्यं आढळली. त्यामुळे या लोकांचा समावेश सर्कॅडियन डिप्रेशनच्या संभाव्य लक्षणसमूहात करण्यात आला. हे प्रमाण अभ्यासातील एकूण लोकांच्या सुमारे २३ टक्के आहे.या अभ्यासात संशोधकांनी सहा गोष्टींचा विचार केला. नैराश्याच्या काळात नेहमीपेक्षा जास्त झोप येणं, सकाळी उठल्यावर खूप थकवा जाणवणं, संध्याकाळी जास्त सक्रिय वाटणं, रात्री उशिरा झोप लागणं, ऋतू बदलल्यावर नैराश्याच्या लक्षणांमध्ये बदल होणं आणि रोजच्या कामाच्या वेळांमुळे झोपण्याच्या नैसर्गिक वेळेत बदल होणं, या सहा गोष्टींचा त्यात समावेश होता.या सहा गोष्टींपैकी किमान तीन गोष्टी ज्या व्यक्तींमध्ये दिसल्या, त्यांना संशोधकांनी या गटात समाविष्ट केलं. मात्र, हा गट फक्त अभ्यासासाठी तयार करण्यात आला होता. याला डॉक्टरांकडून केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय निदानाचा पर्याय समजू नये.कोणती वैशिष्ट्ये अधिक प्रमाणात दिसली?अभ्यासातील २ हजार ६०४ लोकांमध्ये काही लक्षणं जास्त प्रमाणात दिसून आली.- ८४ टक्के लोकांना नैराश्याच्या काळात नेहमीपेक्षा जास्त झोप येत होती.- ८३ टक्के लोकांना सकाळी उठल्यावर खूप थकवा जाणवत होता.- ६८ टक्के लोकांना संध्याकाळी जास्त सक्रिय वाटत होतं.- ४२ टक्के लोकांची झोपण्याची वेळ उशिराची होती.- ४१ टक्के लोकांमध्ये ऋतू बदलल्यावर नैराश्याच्या लक्षणांमध्ये बदल दिसून आला.- ३५ टक्के लोकांमध्ये रोजच्या कामांच्या वेळा आणि झोपण्याच्या नैसर्गिक वेळेत तफावत आढळली.या आकडेवारीवरून काही लोकांमध्ये ही लक्षणं एकाच वेळी दिसू शकतात, हे समजतं. मात्र, यापैकी एखादं लक्षण असलं म्हणजे त्या व्यक्तीला सर्कॅडियन डिप्रेशन आहे, असं म्हणता येत नाही..Premium|Manali Bike Trip : अविस्मरणीय, विलोभनीय, थरारक...!.झोपण्याच्या वेळेचा आणि नैराश्याचा काय संबंध आहे?आपल्या शरीराच्या झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळेवर प्रकाश, अंधार आणि कामाच्या वेळांचा परिणाम होतो. झोपण्याची आणि उठण्याची वेळ वारंवार बदलली, तर काही लोकांना थकवा जाणवू शकतो, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते किंवा दिवसभर जागं राहणं कठीण जाऊ शकतं.नैराश्य असलेल्या व्यक्तींच्या झोपेत, शरीरातील ऊर्जेत आणि मनःस्थितीतही बदल होऊ शकतात. त्यामुळे झोपण्याच्या वेळेतील बदल आणि नैराश्याची लक्षणं यांचा एकत्रित अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे.मात्र, झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळेत बदल झाल्यामुळे नैराश्य येतं, की नैराश्यामुळे झोपेच्या वेळेत बदल होतो, की या दोन्ही गोष्टींमागे आणखी काही कारणं आहेत, हे या अभ्यासातून स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच, रात्री उशिरापर्यंत जागणाऱ्या किंवा वेगवेगळ्या वेळेत काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला नैराश्याचा हा संभाव्य प्रकार होतोच, असंही म्हणता येत नाही.औषधांच्या परिणामांबाबत काय आढळले?या अभ्यासात नैराश्यावर दिल्या जाणाऱ्या काही औषधांचा रुग्णांवर किती परिणाम झाला, हेही तपासण्यात आलं. SSRIs आणि SNRIs या औषधांचा आपल्यावर तुलनेने कमी परिणाम झाला, असं या गटातील लोकांनी सांगितलं.SSRIs आणि SNRIs ही नैराश्यावर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी औषधं आहेत. मात्र, या औषधांचा किती फायदा झाला, याची माहिती रुग्णांनी स्वतः दिली होती. त्यामुळे ही औषधं उपयोगी नाहीत किंवा सर्व रुग्णांनी आपली औषधं बदलली पाहिजेत, असं या अभ्यासावरून म्हणता येत नाही.कोणती औषधं घ्यायची, हे व्यक्तीला कोणती लक्षणं आहेत, ती किती गंभीर आहेत, आरोग्याची स्थिती कशी आहे आणि आधी घेतलेल्या औषधांचा किती फायदा झाला, यावर ठरतं. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय औषधं बंद करू नयेत किंवा त्यांचं प्रमाण कमी-जास्त करू नये..प्रकाशोपचार आणि मेलाटोनिन उपयोगी ठरू शकतात का?शरीराच्या नैसर्गिक वेळेशी संबंधित उपचारांवर पुढे अधिक संशोधन करणं महत्त्वाचं ठरू शकतं. प्रकाशोपचारात ठरावीक पद्धतीने प्रकाशाचा वापर केला जातो. तर मेलाटोनिन हे शरीरातील असं हार्मोन आहे, जे झोपण्याची आणि जागं राहण्याची वेळ ठरवण्याशी संबंधित आहे.मात्र, सर्कॅडियन डिप्रेशनच्या या संभाव्य प्रकारासाठी प्रकाशोपचार किंवा मेलाटोनिन किती उपयोगी ठरतात, हे या अभ्यासातून सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे या उपचारांनी हा प्रकार बरा होतो, असं सध्या म्हणता येत नाही. यापैकी कोणताही उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.नैराश्यावर उपचार करताना मानसोपचार, समुपदेशन किंवा गरजेनुसार औषधं दिली जाऊ शकतात. कोणता उपचार करायचा, हे त्या व्यक्तीची परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेऊन ठरवलं जातं.या संशोधनाच्या मर्यादा कोणत्या?या अभ्यासाचे निष्कर्ष समजून घेताना त्यातील काही मर्यादा लक्षात घेणं गरजेचं आहे.पहिली गोष्ट म्हणजे, हा अभ्यास ऑस्ट्रेलियातील लोकांच्या माहितीच्या आधारे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे निष्कर्ष भारतातील सर्व वयोगटांतील आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांनाही लागू होतात, असं ठामपणे सांगता येत नाही. तसंच, भारतात नैराश्याचा हा संभाव्य प्रकार किती लोकांना आहे, हेही या अभ्यासातून समजलेलं नाही.दुसरी गोष्ट म्हणजे, संशोधकांनी सहा लक्षणांच्या आधारे हा गट तयार केला आहे. हे वर्गीकरण योग्य आहे का, हे समजण्यासाठी इतर स्वतंत्र अभ्यासांमधूनही त्याची तपासणी होणं गरजेचं आहे.तिसरी गोष्ट म्हणजे, औषधांचा किती फायदा झाला, याची माहिती अभ्यासात सहभागी झालेल्या लोकांनी स्वतः दिली होती. त्यामुळे औषधांचा नेमका किती परिणाम होतो आणि त्यांचे कोणते दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे समजण्यासाठी आणखी संशोधन करणं गरजेचं आहे.सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, या अभ्यासामुळे सर्कॅडियन डिप्रेशनला स्वतंत्र आजार म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. हा संभाव्य प्रकार किती उपयोगी ठरू शकतो आणि त्यानुसार उपचारांमध्ये काही बदल करता येतील का, हे समजून घेण्यासाठी आणखी संशोधन होणं गरजेचं आहे.लक्षणे जाणवत असल्यास काय करावे?सकाळी वारंवार खूप थकवा जाणवत असेल, झोपण्याच्या वेळेत मोठे बदल होत असतील, सतत उदास वाटत असेल किंवा आवडत्या गोष्टी कराव्याशा वाटत नसतील, तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.तुम्ही किती वाजता झोपता, किती वाजता उठता, दिवसभर मूड कसा असतो आणि किती थकवा जाणवतो, याची नोंद ठेवा. डॉक्टरांशी बोलताना या नोंदींचा उपयोग होऊ शकतो. ही लक्षणं सतत जाणवत असतील किंवा त्याचा तुमच्या कामावर, शिक्षणावर किंवा नातेसंबंधांवर परिणाम होत असेल, तर योग्य आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.आपल्याला सर्कॅडियन डिप्रेशन आहे, असं स्वतःच ठरवण्याऐवजी ही लक्षणं नेमकी कशामुळे जाणवत आहेत, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. स्वतःला इजा करण्याचे किंवा आत्महत्येचे विचार येत असतील, तर तातडीने मदत घ्या.पुढे काय?सर्कॅडियन डिप्रेशनवरील हे संशोधन नैराश्याची वेगवेगळी लक्षणं समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. काही लोकांमध्ये झोपण्याच्या वेळेत बदल, सकाळी खूप थकवा जाणवणं आणि शरीराच्या नैसर्गिक वेळेशी संबंधित काही लक्षणं एकत्र दिसू शकतात, असं या अभ्यासातून समोर आलं आहे.मात्र, या अभ्यासाचे निष्कर्ष इतर स्वतंत्र अभ्यासांमधूनही तपासणं गरजेचं आहे. ही लक्षणं नेमकी कशामुळे दिसतात आणि कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या उपचारांचा फायदा होतो, हेही समजून घेणं आवश्यक आहे. भविष्यात या संशोधनामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजेनुसार नैराश्यावरील उपचार ठरवण्यास मदत होऊ शकते.तोपर्यंत सर्कॅडियन डिप्रेशनला स्वतंत्र आजार मानण्याऐवजी, अजून अभ्यास होण्याची गरज असलेल्या संभाव्य लक्षणांच्या गटाच्या रूपात पाहणं योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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