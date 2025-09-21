Premium| legendary Playback Singers: राज कपूर, शंकर जयकिशन, हेमंतकुमार, लता मंगेशकर या नावांनी सिनेमा रसिकांच्या मनात घर केलं. त्याच काळात नवी गाणी, नवे कलाकार उगम पावले!

नित्य नव्या कथेच्या शोधात असलेल्या निर्मात्यांनी, दिग्दर्शकांनी अनेकदा लेखक कवी यांचा परामर्श घेतला आहे; पण तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनीच एक विषय सुचवला. ‘आवारा’च्या प्रदर्शनाच्या वेळी पंतप्रधान पंडित नेहरू उपस्थित राहिले होते. त्या वेळी ते राज कपूर यांना म्हणाले, ‘‘तुम्ही मुलांवर चित्रपट काढावा.’’ नंतर राज कपूर यांनी ‘बूटपॉलिश’ या चित्रपटाची निर्मिती केली. आर.के.च्या परंपरेप्रमाणे प्रणय, नाट्य, संगीत असे या चित्रपटात शक्य नव्हते. संगीतासाठीही वाव नव्हता; पण राज कपूरने कथेत संगीताच्या जागा अचूक शोधल्या. संगीतकार शंकर जयकिशन यांना सहाय्यक म्हणून दत्ताराम वाडकर पुढे आले. बघता-बघता गाण्याची छान मैफल जमली.‘नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुठ्ठी में क्या है’, ‘हम मतवाले पॉलिशवाले’, ‘मैं बहारों की नटखट रानी’, ‘चली कौन से देश’ आणि ‘लपक झपक तू आ रे बदरवा...’शिवाय आणखी एक गाणं ‘तुम्हारे है तुम से दया माँगते हैं’ या गाण्यासाठी राज कपूरने मूकपट आणि बोलपटाच्या आरंभीचे हिरो मा. निस्सार यांना बोलावले. मा. निस्सार देखणे, उंचपुरे, गायक, नट आणि त्यांची नायिका जहाँआरा कज्जन यांनी एक इतिहास रचला होता तीस-चाळीसच्या दशकात! ‘लैला मजनू’, ‘शिरीन फरहाद’ होते ते रसिकांचे. कलकत्ता गाजवून मुंबईत आले; पण वाळकेश्वरवरील आलिशान घर, महागड्या गाड्या, श्रीमंती विलासी राहणी, अफाट लोकप्रियता ते शेवटी कामाठीपुरा भागात एका लहानशा जागेत ते निष्कांचन अवस्थेत गेले. ‘बूटपॉलिश’मध्ये ‘तुम्हारे हैं तुम से दया माँगते है’ हे गाणं गाताना ते दिसतात. भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात एक असेही नाट्य लपलेलं आहे. ‘बूटपॉलिश’मध्ये गहिरे रंग भरले ते जॉन चाचाची अजरामर भूमिका करणाऱ्या अब्राहम डेव्हिड यांनी आणि चिमुरड्या बेबी नाझने! सलमा बेग नावाची लहान मुलगी ‘बूटपॉलिश’ची बेबी नाझ! .जादूगाराच्या पोतडीतून एकेक अजब नवलाच्या वस्तू निघाव्यात तसे नवनवीन चित्रपट येत होते. आर.के.च्या प्रणय संगीतमय चित्रपटापेक्षा वेगळा, रस्त्यावरील मुलांचा ‘बूटपॉलिश’, स्वातंत्र्यानंतरही देशप्रेमाची हाक देणारा ‘फिल्मीस्तान’चा ‘जागृती’, ‘जेमिनी’चा धमाल काल्पनिक ‘बहुत दिन हुए...’, व्ही. शांताराम यांचा ‘सुबह का तारा...’; पण ‘फिल्मीस्तान’च्या ‘नागिन’ने मात्र सर्वांनाच वेड लावले. वैजयंतीमालाची नृत्यं, लताची गाणी आणि कल्याणजींनी वाजवलेली बीन... ‘मन डोले मेरा तन डोले’ अशी अवस्था झाली..पुण्याचे चित्रपट अभ्यासक, जाणकार आणि कपूर परिवाराचे मित्र, राज कपूरचे निस्सीम भक्त, चाहते कैलाश मुंदडा सांगतात, की ‘छोट्या बेबी नाझचे गुण हेरून राज कपूर यांनी तिला अभिनयाचे शिक्षण देणाऱ्या स्वित्झर्लंडच्या फिनिशिंग स्कूलमध्ये पाठवायची तयारी केली होती; पण पालकांची तयारी नव्हती. परिणामी, बालकलाकार म्हणून तिची अल्प कारकीर्द संपली आणि मूळ प्रवाहात नायिका म्हणून काम मिळणं अवघड झालं; मात्र पुढे श्रीदेवी आणि अन्य नायिकांसाठी आवाजाच्या डबिंगची कामं मिळाली; पण कॅन्सरने गाठलं आणि ती अकाली गेली.’ ‘बूटपॉलिश’मध्ये ‘चली कौन से देश’ या गाण्यात कवी शैलेंद्र दिसतात, तर डेव्हिड यांना सर्वोत्कृष्ट चरित्र अभिनेता म्हणून फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला.या काळात हॉलीवूडच्या चित्रपटांचे आकर्षण सर्वांनाच होते. १९५१ मध्ये ‘स्ट्रेन्जर्स ऑन ए ट्रेन’ या हिचकॉकच्या रहस्यपटाने प्रेरित होऊन आय. एस. जोहर यांनी एक कथा लिहिली. ‘फिल्मीस्तान’चा ‘शर्त’ हा चित्रपट याच कथेवर आधारित होता; मात्र सेन्सॉर बोर्डाला कथाच नापसंत होती. मग अनेक बदल, काटछाट करावी लागली आणि त्या रहस्याची हवाच गेली. श्यामा, शशिकला, दीपक, सुलोचना असे कलाकार होते. यातील नायक नवखा आणि प्रभावहीन; पण संगीतकार हेमंतकुमार यांनी चांगली बारा गाणी दिली, ती मात्र अजूनही लक्षात आहेत सिनेसंगीतप्रेमींच्या! ‘न ये चाँद होगा’ हे गीता दत्तचे, तर ‘देखो वो चाँद छुपकर करता है क्या इशारे’ हे लता-हेमंतकुमार यांचं सुंदर युगुल गीत आजही नितांत श्रवणीय! ‘शर्त’मधील दीपक हा नायक पुन्हा दिसला नाही; पण पृथ्वीराज कपूर यांचा दुसरा पुत्र शम्मी कपूर मात्र या काळात संघर्ष करीत होता. स्वतःची ओळख शोधत होता. .Premium| Asha Bhosle R.D. Burman Songs: क्लब साँगपासून गजलपर्यंत आशा आणि आरडींचा प्रेरणादायी प्रवास!.पुढे भारताचे एल्व्हिस प्रिस्ले म्हणून रसिकांच्या गळ्यातील ताईत झालेले शम्मी कपूर उमेदवारीच्या काळात तलत मेहमूद यांच्या मधुर, भावपूर्ण आवाजात पडद्यावर गाणी गात होते, हे आज मुद्दामहून सांगावं लागेल. ‘ठोकर’ या १९५३ सालच्या चित्रपटात त्यांची नायिका होती श्यामा. चित्रपट अपयशी ठरला; पण ‘मजाज’ यांची सुरेख शायरी ‘ऐ गम-ए दिल क्या करूँ’ हे तलतचं गाणं अविस्मरणीय ठरलं. याच वर्षीच्या ‘लैला मजनू’मध्ये शम्मी कपूर-नूतन हे लैला-मजनू झाले होते; पण ‘चल दिया कारवाँ’, ‘तेरे दर पे आया हूँ फरियाद लेकर’, ‘आसमाँवाले तेरी दुनिया से दिल घबरा गया’ हे लतांबरोबरचे तलत यांचे गीत आजही अवीट गोडीच्या गाण्यांच्या मालिकेत जाऊन बसलेलं आहे. १९५४ सालच्या ‘शमा परवाना’मध्ये त्यांची नायिका होती सुरय्या. संगीतकार हुस्नलाल भगतराम यांचे संगीत, रफी-सुरय्या यांच्या गाण्यांची मैफल म्हणावी असं संगीत! अरेबियन संगीताची मोहक डूब असलेलं ‘शामे बहार आयी’, ‘तूने मेरा यार ना मिलाया’, ‘बेकरार है कोई...’शम्मी कपूर मात्र कारकिर्दीच्या आरंभीच एक-दोन नव्हे तर अठरा अपयशी चित्रपट झेलून एका नव्या कथेची, नव्या भूमिकेची, नव्या नायिकेची प्रतीक्षा करीत असणार; पण त्यासाठीही अवकाश होताच. सिनेमा जगतातील प्रवाह, वारे कसे वाहतात हे रहस्यच असते. व्ही. शांताराम यांनी १९५२ मध्ये ‘परछाई’चं संगीत सी. रामचंद्र यांच्याकडे सोपवलं तेव्हा गाणी लता मंगेशकर गातील हे स्पष्ट सांगितलं होतं. चित्रपटाच्या नायिका होत्या जयश्री. शांताराम यांच्या पत्नी आणि गायिका अभिनेत्री. त्यांची गाणी त्या स्वतःच गात; पण संगीतकार सी. रामचंद्र यांनी लता मंगेशकर या नावाचा आग्रह धरला. सी. रामचंद्रच नव्हे तर सर्व संगीतकारांची पसंती लताच होती. ‘परछाई’मध्ये नायक म्हणून व्ही. शांताराम स्वतः आणि नायिका जयश्रीबाई! चित्रपट चालला नाही; पण लता-सी. रामचंद्र यांनी श्रोत्यांना अजरामर गाणी बहाल केली..Premium| Bollywood Golden Era: १९५४ साल भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांसाठी आणि दिग्दर्शकांसाठी महत्त्वाचे का होते?.१९५४ या वर्षातल्या ‘सुबह का तारा’मध्येही लता-सी. रामचंद्र जादू घडलीच! सी. रामचंद्र यांनी ‘सुबह का तारा’मध्ये आणखी एक गोड, कोवळा आवाज रसिकांना ऐकवला. लता-आशा यांची धाकटी बहीण म्हणूनच नव्हे, तर एक स्वतंत्र ओळख असलेल्या उषा मंगेशकर यांचे पार्श्वगायन क्षेत्रात पदार्पण झालं. गाणं होतं ‘भाभी आयी...’ पडद्यावर व्ही. शांताराम-जयश्री यांची छोटी मुलगी राजश्री! पुढे राजश्री लोकप्रिय नृत्यकुशल नायिका झाल्या आणि उषा मंगेशकर हिंदी, मराठीच नव्हे, तर गुजराती, बंगाली, आसामी, उडिया भाषेत गाणी म्हणणाऱ्या बहुभाषक गायिका झाल्या. हाती कुंचला घेऊन सुंदर चित्रं काढणाऱ्या चित्रकर्ती आणि मंगेशकरांच्या घराचे खंबीर व्यवस्थापन करणाऱ्या एक आधारस्तंभही! याच वेळी आणखी एक सुरेल स्वर चित्रपटसंगीतात दाखल झाला, सुमन कल्याणपूर यांचा!जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसच्या स्नेहसंमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या गायक तलत मेहमूद यांनी सुमन हेमाडी या आर्ट स्कूलच्या विद्यार्थिनीने म्हटलेली गाणी ऐकली. अत्यंत सुरेल आवाज होता. त्यांची शिफारस एच.एम.व्ही. या ग्रामोफोन कंपनीकडे केली आणि काही काळानंतर सुमन हेमाडी यांना संगीतकार महंमद शफी यांनी एक संधी दिली. चित्रपट होता ‘मंगू...’ ‘कोई पुकारे धीरे से तुझे, आँखों के तारे, दिल के सहारे’ ही एक सुंदर लोरी, अंगाई गीत होतं. पुढचा प्रवास अर्थातच संघर्ष, स्पर्धा, रियाज असा खडतर होता. मराठीत ‘सावळ्या विठ्ठला तुझ्या दारी आले’ दाखल झालं होतं. पुढे यशाची चढती कमान होती; पण वाटचाल खडतर होतीच..Premium| Shankar Jaikishan: १९५०च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत शंकर-जयकिशन यांचं संगीत नव्या उमेदीने बहरलं. त्यांच्या सुरांनी संगीतरसिकांना भुरळ घातली होती.‘आनंदमठ’नंतर संगीतकार हेमंतकुमार यांचे मुंबईत स्थिर व्हायला, नव्हे भक्कम पाय रोवून उभं राहायला एक सबळ कारण घडलं फिल्मीस्तानचा ‘नागिन’ हा चित्रपट! कथा दोन आदिवासी समूहातील द्वेषाची; पण एकमेकांच्या शत्रू पक्षातील तरुण-तरुणी प्रेमात पडतात. मंत्रमुग्ध करणारी पुंगी-बीन त्यांना एकत्र आणते. चांगली बारा गाणी आणि बीनचे संगीत हे ‘नागिन’चे आकर्षण होते. वैजयंतीमालाची नृत्यं आणि लताची गाणी यामुळे सिनेरसिकांनी ‘नागिन’ अक्षरशः डोक्यावर घेतला. कल्याणजी वीरजी शाह यांनी जी बीन वाजवली ते वास्तविक एक क्ले व्हायोलिन नावाचे हार्मोनियमसारखे वाद्य होते. गिरगावातलं किराणामालाचं वडिलांचं दुकान सांभाळता-सांभाळता कल्याणजीभाई ही वाद्यं वाजवीत. त्याचबरोबर हेमंतकुमार यांना दिल्लीचे रविशंकर शर्मा हे सहाय्यक लाभले. गोड गळ्याचे रवी मुंबईत गायक व्हायला आले खरे; पण ते म्हणत, की मुंबईत रफी नावाचा सूर्य तळपत होता तिथं आमचं काय? काहीही असो ‘नागिन’च्या संगीतात रवी यांची तडफदार हार्मोनियमही वाजते. श्रोते, प्रेक्षक मात्र ‘मन डोले मेरे दिल का गया करार रे’ या लताच्या गाण्यावर डोलत होते. जमाना लताचा होता हेच खरं.(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 