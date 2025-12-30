Global Warming 1.5 Degree Limit, Natural Disasters 2025

How 2025 Became One of the Three Hottest Years on Record

Premium|Climate change : २०२५ मध्ये नैसर्गिक आपत्ती का वाढल्या?

Global warming 2025 : या वर्षी जगावर अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यातून जीवितहानी, वित्तहानी झाली. पण यामागची कारणं काय, अभ्यासक काय म्हणतात?
Climate Change in Action: How 2025 Became One of the Hottest Years Recorded

''उन जरा जास्तच आहे, दरवर्षी वाटतं''

या ओळी गारवा या कवितेतल्या असल्या तरी त्या तापमानालाही लागू पडतात. २०२५ संपायला आता एकच दिवस उरलाय पण हे वर्षसुद्धा आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक उष्ण होतं. तेही कित्येक पटींनी. इतकंच नव्हे तर सर्वाधिक उष्ण अशा ३ वर्षांतलं हे एक वर्ष होतं. पण असं का झालं, ट्रम्पनी धुडकावून दिलेला पॅरिस करार नेमका का महत्त्वाचा होता, तो सगळ्याच देशांनी गुंडाळून ठेवला का?

