Premium|Emissions Gap Report 2026 : आता खूप उशीर झालाय.. आपण पृथ्वीला वाचवू शकत नाही.! असं शास्त्रज्ञांना का वाटू लागलंय? हवामान विषयातला नवा अहवाल काय सांगतोय?

पुणे- अनेक वैज्ञानिक आणि पर्यावरण अभ्यासकांमध्ये आता एक नवी निराशा पसरत चालली आहे, ज्याला 'Climate Doomism' म्हटले जाते. या मानसिकतेनुसार, ‘आता खूप उशीर झाला आहे, आपण पृथ्वीला वाचवू शकत नाही’ असा सूर उमटू लागला आहे. तरीही शास्त्रज्ञांना आणि पर्यावरणतज्ज्ञांना अजूनही वाटतं की, संधी अजून पूर्णपणे गमावलेली नाही, परंतु ती आता अगदी सेकंदाच्या काट्यावर येऊन ठेपली आहे. जर आज कठोर पावले उचलली, तर तापमानवाढीचा हा वेग नक्कीच मंदावला जाऊ शकतो. यासाठीचे मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत.United Nations Environment Programme च्या २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या Emissions Gap Report 2026 नुसार, सध्याची धोरणे कायम राहिल्यास या शतकात जागतिक तापमानवाढ २.८°C पर्यंत पोहोचू शकते. देशांनी सध्याची हवामानविषयक आश्वासने पूर्ण केली, तर हा अंदाज २.६°C आहे. ही आकडेवारी केवळ पर्यावरणाशी संबंधित नाही. तापमानवाढीचा संबंध उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, दुष्काळ, शेतीचे उत्पादन, पाण्याची उपलब्धता, आरोग्य आणि विमा तसेच अन्नधान्याच्या किमतींशी आहे. त्यामुळे हवामानबदलाचा प्रश्न म्हणजे भविष्यातील पृथ्वी कशी असेल एवढाच नाही; बदलत्या हवामानात माणसाचे रोजचे आयुष्य किती सुरक्षित आणि परवडणारे राहील, हाही आहे. हा एकूणातच विषय काय, आकडेवारी काय हे सगळं समजून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून.. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .जागतिक तापमान १.५ °C च्या अंशाखाली ठेवली जाईल ही शक्यता आता संपली आहे का?२०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस हवामान करारात देशांनी जागतिक तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत २°C पेक्षा बरीच कमी ठेवण्याचे आणि ती १.५°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले होते.आणि आता या दोन मर्यादा केवळ राजकीय आकडे नाहीत. तापमान जितके वाढते, तितके अनेक हवामानविषयक धोके वाढतात. प्रत्येक अर्ध्या अंशामुळे प्रत्येक ठिकाणी एकसारखाच परिणाम होईल, असे नाही. प्रदेश, हवामानप्रकार, लोकसंख्या आणि आपत्तींचा सामना करण्याची क्षमता यांनुसार परिणाम बदलतात.UNEP च्या २०२६ च्या अहवालानुसार, जगाला तापमानवाढ १.५°C च्या खालीच कायम ठेवता येईल, अशी शक्यता आता संपल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक आणि धोरणकर्त्यांसमोर नवा प्रश्न आहे: तापमान तात्पुरते १.५°C च्या पुढे गेले, तरी ते किती पुढे जाईल, किती काळ तिथे राहील आणि नंतर ते पुन्हा कमी करता येईल का? यालाच हवामानशास्त्रात temperature overshoot असे म्हणतात. म्हणजे तापमानाने निर्धारित मर्यादा ओलांडणे आणि नंतर ते पुन्हा त्या मर्यादेपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणे.UNEP ने मांडलेल्या सर्वाधिक आशादायी परिस्थितीनुसार, शतकाच्या मध्याच्या आसपास तापमानवाढ १.७ ते १.८°C पर्यंत पोहोचू शकते आणि नंतर ती २१०० या वर्षापर्यंत पुन्हा १.५°C किंवा त्याखाली आणता येऊ शकते. या मार्गाने गेलो तर यश मिळण्याची शक्यता साधारण ५० टक्के असल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यासाठी अत्यंत वेगाने उत्सर्जन कमी करणे आणि वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढून त्याची कायमस्वरूपी साठवण करणे आवश्यक आहे. .जगाने हरित वायूंचे उत्सर्जन किती प्रमाणात कमी करणे गरजेचे.?UNEP च्या अहवालातील उत्सर्जन कपातीच्या लक्ष्यांमध्ये केवळ कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) नाही, तर मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड यांसारख्या इतर हरितगृह वायूंचाही समावेश आहे. हे वायूचं उत्सर्जन किती प्रमाणात किती वर्षापर्यंत कमी व्हायला हवं याविषयाची आकडेवारी अहवालत दिली आहे. त्यानुसार..कालमर्यादा २०२५ च्या तुलनेत आवश्यक जागतिक उत्सर्जन कपात२०३० पर्यंत १८ टक्के२०३५ पर्यंत ४५ टक्के२०४० पर्यंत ६९ टक्के(स्रोत: UNEP, Emissions Gap Report 2026.)जगातील देशांच्या सध्याच्या राष्ट्रीय हवामानविषयक आश्वासनांची अंमलबजावणी पूर्ण झाली, तरी जागतिक उत्सर्जन २०३० पर्यंत केवळ ५ ते ८ टक्के आणि २०३५ पर्यंत ११ ते १५ टक्के कमी होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे आवश्यक कपात आणि प्रत्यक्ष आश्वासनांमध्ये मोठी तफावत आहे. या फरकाला emissions gap म्हणजेच उत्सर्जनातील तफावत म्हटले जाते. देशांनी जे करण्याचे मान्य केले आहे आणि तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्यासाठी विज्ञानानुसार जे करणे आवश्यक आहे, त्यांच्यातील हे अंतर आहे.UNEP च्या कार्यकारी संचालक इंगे अँडरसन यांनी अहवालाच्या निमित्ताने दिलेल्या निवेदनात प्रत्येक अतिरिक्त अंशाच्या काही भागामुळे आणि १.५°C च्या पुढे तापमान राहणाऱ्या प्रत्येक अतिरिक्त वर्षामुळे हवामानविषयक धोके वाढतात, असे स्पष्ट केले. त्यांचा भर तापमानवाढीचा कमाल स्तर शक्य तितका कमी ठेवण्यावर आणि त्यानंतर तापमान पुन्हा खाली आणण्यावर आहे.सौरऊर्जेसारखे पर्याय येऊनही हरितवायू उत्सर्जन जास्त का?कोळश्याला सौरऊर्जा, इलक्ट्रिक उर्जा असे पर्याय आले असले तरीही त्याची मागणी कमी झालेली नाही. UNEP अहवालानुसार, पॅरिस करारानंतर जगातील नवी वीज उत्पादन क्षमता अपेक्षेपेक्षा तीनपट वेगाने वाढली आहे. सौरऊर्जा निर्मिती क्षमतेचा विस्तार अपेक्षेपेक्षा सातपट वेगाने झाला आहे. ही महत्त्वाची प्रगती असली, तरी एकूण उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तिचा विस्तार आणखी मोठ्या प्रमाणावर करावा लागेल. यामागे एक मूलभूत अडचण आहे. स्वच्छ ऊर्जेची क्षमता वाढली म्हणजे जीवाश्म इंधनाचा वापर त्याच प्रमाणात कमी झाला, असे आपोआप होत नाही. विजेची मागणी वाढत असेल, उद्योग आणि वाहतुकीतील इंधनवापर वाढत असेल तर नव्या ऊर्जेची भर पडूनही एकूण उत्सर्जन अपेक्षित वेगाने कमी होणार नाही. .Whatsapp Plus : आता व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' पैसे; दरमहा शेकडो नवे फीचर्स, युजर्स झाले थक्क.हवामानबदलाचा परिणाम सामान्य माणसाला कसा जाणवतो?जागतिक हवामान संघटनेच्या State of the Global Climate 2025 अहवालानुसार, २०१५ ते २०२५ ही नोंदीतील सर्वाधिक उष्ण ११ वर्षे होती. २०२५ हे वर्ष औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळापेक्षाही साधारण १.४३°C अधिक उष्ण होते. अशा पार्श्वभूमीवर उष्णतेच्या लाटांमुळे बाहेर काम करणारे कामगार, बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी, शेतकरी, वृद्ध व्यक्ती आणि लहान मुलांना अधिक धोका निर्माण होऊ शकतो. तीव्र उष्णतेचा परिणाम शरीरातील पाण्याचे प्रमाण, हृदय व मूत्रपिंडांवरील ताण, झोप आणि काम करण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. याशिवाय घर आणि कामाची जागा थंड ठेवण्यासाठी एअर कंडिशनर किंवा कुलरचा वापर वाढू शकतो. त्यामुळे विजेचा खर्च वाढतो.१) शेती, अन्नधान्य आणि पाणीअवकाळी पाऊस, दीर्घकाळचा कोरडेपणा, उष्णतेच्या लाटा आणि पावसाच्या वेळापत्रकातील बदल यांमुळे शेतीचे नियोजन कठीण होऊ शकते. पीक कोणतं घ्यायचं, पेरणी कधी करायची, सिंचनासाठी किती पाणी लागेल आणि काढणीच्या वेळी पाऊस पडण्याची शक्यता किती आहे, यासारख्या निर्णयांवर हवामानाचा परिणाम होतो.एखाद्या प्रदेशात हवामानविषयक आपत्तीमुळे उत्पादन कमी झाले, तर त्याचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठेपासून पुरवठा साखळीपर्यंत पोहोचू शकतो.२) अतिवृष्टी, पूर आणि शहरांची तयारीअतिवृष्टीच्या घटनांमुळे रस्ते, रेल्वे, घरांचे तळमजले, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थेवर ताण येतो. शहरांमध्ये पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अपुरी व्यवस्था, बांधकामांचे नियोजन आणि नैसर्गिक जलमार्गांवरील अतिक्रमण यांमुळे नुकसान वाढू शकते. हवामानबदलामुळे काही प्रदेशांत तीव्र पावसाची शक्यता आणि तीव्रता वाढू शकते; मात्र प्रत्येक पूर किंवा पावसाच्या घटनेचे कारण स्वतंत्रपणे तपासावे लागते. जागतिक तापमानवाढ आणि स्थानिक नियोजनातील त्रुटी एकत्र आल्यास नुकसान अधिक गंभीर होऊ शकते.३) भारतासाठी या अहवालाचा अर्थ काय?भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि विविध हवामानप्रकार असलेल्या देशासाठी जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम एकसारखे असणार नाहीत. किनारपट्टी, शेतीप्रधान प्रदेश, दुष्काळप्रवण भाग आणि दाट लोकवस्तीची शहरे यांच्यासमोर वेगवेगळी आव्हानं आहेत. .तापमानवाढ थांबवण्याचा मार्ग अजून आहे का?UNEP चा अहवाल याविषयी निराशाजनक अंदाज मांडण्यात आला आहे. मात्र त्यांनी उत्सर्जन कमी करण्याबाबतचे काही उपाय सांगितले आहेत. त्यामध्ये जागतिक उत्सर्जनात या दशकातच मोठी कपात करणे, सौर आणि पवनऊर्जेचा विस्तार कायम ठेवून जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, वाहतूक, उद्योग आणि इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे, मिथेनसारख्या इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही कमी करणे, वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढण्याच्या उपायांचा विकास करताना त्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे, अहवालानुसार, सर्वाधिक आशादायी १.५°C overshoot मार्गावर परतण्यासाठी या शतकात वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढून त्याची कायमस्वरूपी साठवण करण्याची गरज सुमारे ३२० अब्ज टन इतकी असू शकते. हे २०२४ मधील जागतिक CO₂ उत्सर्जनाच्या सुमारे आठ वर्षांच्या प्रमाणाएवढे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्बन काढण्याच्या तांत्रिक आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणींमुळे या मार्गातील अनिश्चितता मोठी आहे. म्हणून केवळ भविष्यात कार्बन काढण्याच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. आजचे उत्सर्जन वेगाने कमी करणे आवश्यक आहे.वेळ गेली म्हणून प्रयत्न सोडायचे का?हवामानबदलावरील चर्चेत १.५°C ही मर्यादा अनेकदा अंतिम रेषेसारखी मांडली जाते. प्रत्यक्षात मात्र हवामानाचे धोके टप्प्याटप्प्याने वाढतात. त्यामुळे शास्त्राज्ञांना असं वाटतंय की, अजूनही वेळ आहे. हा केवळ पृथ्वी किती तापणार याचा प्रश्न नाही. देश आज कोणते निर्णय घेतात, उद्योग आपली ऊर्जा कशी बदलतात, शहरांची तयारी किती मजबूत होते आणि सामान्य नागरिकांना हवामानाच्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी किती गुंतवणूक केली जाते, यावरही पुढील दशकांचे चित्र अवलंबून असेल.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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