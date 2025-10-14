Premium| Climate change: हवामानबदलाच्या शिवधनुष्याचे आरोग्यासमोर आव्हान

राष्ट्रीय स्तरावर हवामान बदलासंदर्भात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एका परिषदेची स्थापना जानेवारी २०१५ मध्ये करण्यात आली. राष्ट्रीय रोगनियंत्रण केंद्रात (एनसीडीसी) हवामानबदल आणि मानवी आरोग्यासंदर्भातील महत्त्वाचे धोरण अमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. प्रत्येक राज्यात पर्यावरणीय आरोग्य कक्ष स्थापण्यात आला आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, अपुरा आर्थिक पाठिंबा, व्यवस्थापकीय कमतरतेमुळे त्रस्त सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी हवामानातील बदलाच्या शिवधनुष्याचे मोठे आव्हान आहे. समाज, शासनाने एकत्र त्याचा सामना करण्याची गरज आहे. त्याचं नाव थोडंसं अवघड आहे, गिआनलुका ग्रिमाल्डा (Gianluca Grimalda)! पण त्याच्या नावापेक्षा त्याच्यासारखे वागणे अधिक कठीण आहे. पपुआ न्यू गिनी बेटावर तो काम करत होता आणि एकदम त्याला त्याच्या संस्थेने पुढील सोमवारी किल या जर्मन शहरात बोलावून घेतले. तो म्हणाला, ‘इतक्या लवकर येणे मला शक्यच नाही.’ ‘विमानाने ये ना,’ संस्थेचे साधे उत्तर. ‘त्यापेक्षा मी सावकाश प्रवास करत बोटीने अन् रेल्वेने येईन. विमानाने येऊन साडेचार टन अधिकचा कार्बन हवेत सोडणे मला अनैतिक वाटते.’ त्याची संस्था त्याला कामावरून काढण्याची धमकी देते पण तो बधत नाही. नोकरी जाते. पण तो त्याच्या निर्णयावर ठाम. पण अशी वेडी माणसं मोजण्यासाठी एका हाताची बोटेही जास्त होतात अन् मग हवेत आपल्या मूर्खपणाचा ‘कार्बन’ साचत जातो, वातावरण काळवंडत जाते, वसुंधरेचा ताप वाढत जातो. आपण फक्त हवामानबदलाबाबत काही करायला हवे म्हणत शब्दांचे बुडबुडे उडवित राहतो. .‘शेखचिल्ली’प्रमाणे आत्मघात‘झाडं आपली फुप्फुसं आहेत अन् नद्या आपलं रक्ताभिसरण. अवतीभवती पसरलेली हवा श्वास आहे आपली आणि ही पृथ्वीच आहे आपलं शरीर,’ हे सारंच किती काव्यात्म वाटतं ना, पण ही कविता असली तरी ती ‘रोमॅन्टिक’ नव्हे तर वास्तववादी कविता आहे. ती आपल्याला कळत नाही ही गोष्ट वेगळी. अन् म्हणूनच आपण या पृथ्वीवर असे काही राहतो आहोत की जणू काही हा ग्रह उरलाच नाही तर दुसरीकडे जाण्यासाठी आपल्याकडे जणू दुसरा ग्रह तयारच आहे. हवामानात वेगाने होत असलेले बदल अन् आपले मतिमंदत्व पाहिले तर झाडाच्या ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत त्याच फांदीवर कुऱ्हाडीचे घाव घालणाऱ्या वेडया शेखचिल्लीची आठवण आल्याशिवाय राहत नाहीत. आपल्याकडे वातावरणासंदर्भातील अगदी शंभर वर्षाहूनही अधिक काळाची माहिती उपलब्ध आहे. तिचे विश्लेषण केले असता अलीकडील काळात हवामानात जे ठळक बदल होताहेत, त्याची आपल्याला कल्पना येते. अगदी भारतापुरते बोलायचे झाले तर काही ठळक बदल असे सांगता येतील. काही काळापासून हिवाळा सौम्य होत चालला आहे. उष्णतेचा प्रभाव वाढत चालला आहे. मॉन्सूननंतरचा उष्णतेचा काळही वाढताना दिसत आहे. तसेच ४५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमान असणारे वर्षातील एकूण दिवसही वाढत आहेत. उष्णतेच्या लाटेत येणारा भौगोलिक प्रदेशही वाढत चालला आहे. एकूण पाऊसकाळ कमी होत चालला आहे, पण एकाच दिवशी अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरीकडे ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ वितळून सागराची पातळी वाढत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जमिनीतील आर्द्रता कमी होते आहे. .आरोग्यावर होणारा परिणामसौम्य हिवाळा अन् वाढत्या तापमानाचा परिणाम सूक्ष्मजीवांच्या वाढीवर होतो. या बदलामुळे काही सूक्ष्मजीवांसाठी पोषक वातावरण तयार होणार आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे हृदयरोग आणि श्वसनविकारांत वाढ होऊन त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाढ होत आहे. हवामानबदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या संख्येत वाढ होते आहे. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट अशा आपत्तींमुळे आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मुळात हवामानबदलाला कारणीभूत आहे पेट्रोलियम पदार्थांचा इंधन म्हणून अतिवापर. त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या हरितवायूंनी उष्णता शोषल्याने पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. यासोबतच वाढते वायुप्रदूषण अन् त्यामुळे उद्भवणारे आरोग्याचे प्रश्न हाही मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. .पहिल्या जगातील मंडळी या सगळ्याकडे किती गांभीर्याने पाहतात, हे समजून घ्यायला एक उदाहरण पुरेसे आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा हे भारत भेटीवर आले होते. तेव्हा ते दोन-तीन दिवस दिल्लीत राहिले. त्यानंतर दिल्लीसारख्या अत्यंत प्रदूषित शहरात एवढा काळ वास्तव्य केल्याने ओबामा यांचे आयुष्य किती तासांनी कमी झाले, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास तिकडच्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला होता. दिल्लीत दोन-तीन दिवसांसाठी येणाऱ्या पाहुण्याचे हे हाल असतील, तर जे दिल्लीतच राहतात त्यांच्या आरोग्याचे काय होत असेल? हवेसोबत पाणीही प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे जलजन्य आजारांच्या संख्येत वाढ होते आहे. पाऊस, तापमान आणि आर्द्रतेतील बदल डासांच्या वाढीसाठी पोषक ठरल्याने मलेरिया, डेंग्यूसारख्या आजारांत वाढ होते आहे. .डासांच्या जीवनचक्राचा कालावधी कमी होतो आहे. हे आजार पूर्वी समस्या नसलेल्या प्रदेशात प्रवेश करत आहेत. पावसाची कमतरता, अतिवृष्टी तसेच जमिनीची हरवलेली ओल याचा विपरीत परिणाम झाल्याने शेतीचे उत्पादन घटले आहे.परिणामी कुपोषण आणि अन् आजार पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे मोठ्या लोकसंख्येचे होणारे स्थलांतर आरोग्य व्यवस्थेसमोर नवी आव्हाने निर्माण करणारे आहे. हवामान बदलाचा दुष्परिणाम मानसिक आरोग्यावरही होत आहे. उदासीनता, चिंता, ताणतणावात वाढ, बोधन क्षमते घट होते आहे. हवामानातील बदलाचा विपरीत परिणाम गरोदर मातांवरही होत आहे. गर्भाची पुरेशी वाढ न होणे, गर्भपात किंवा अपुऱ्या दिवसाचे बाळंतपण, कमी वजनाची अर्भके असे अनेक दुष्परिणाम दिसत आहेत. वृद्ध व्यक्तींवरही हवामान बदलाचे नकारात्मक परिणाम होत आहेत. .एकात्मिक योजना काळाची गरजया सगळ्याचा फटका कोणाला बसणार आहे? अर्थातच गोरगरीब लोक अन् विकसनशील देशाच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. लहान मुले, वृद्घ माणसे, समुद्रकिनारी राहणारे लोक यांना हे जरी अतिजोखमीचे असले तरी एकूण या बदलाचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे. विकसनशील देशात बळकट सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नसल्याने गोरगरीब अधिकच भरडले जाणार आहेत. यासाठी हवामानातील हे बदल लक्षात घेऊन आपल्याला आपली आरोग्यव्यवस्था हवामान बदलासंदर्भात बळकट अन् सक्षम करावयाची गरज आहे. सर्वाधिक कोणत्या आरोग्यविषयक बाबींना हवामानबदलाचा फटका बसू शकतो हे लक्षात घेऊन आपण कृतियोजना आखली पाहिजे. पाणीपुरवठा, कृषी, ग्रामविकास, हवामान खाते, परिवहन अशा अनेक खात्यांशी समन्वय साधून तयार केलेली एकात्मिक योजना ही काळाची गरज आहे. .Nashik GST Rates : सामान्यांचे महिन्याकाठी दीड हजार वाचणार; सुधारित जीएसटीची आजपासून अंमलबजावणी.हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा सिद्ध ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि नवे कौशल्य संपादन महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी सक्षम देखरेख व्यवस्थाही उभारावी लागेल. एकूणच आपल्याला प्रदूषणमुक्त ऊर्जा ही घोषणा प्रत्यक्षात आणावी लागे. अनेक आदिवासी आरोग्य केंद्रांत सौर ऊर्जेचा वापर स्वागतार्ह बाब आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना ही अशीच एक महत्त्वाची योजना. पाणी, हवा आणि अन्नाच्या शुद्धतेची मानके निर्धारित करून त्यानुसार जगण्यासाठी अत्यावश्यक अशा या घटकांची गुणवत्ता राखण्यासाठी परिणामकारक आणि प्रभावी यंत्रणा आता हवी आहे. मुळात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसोबतच आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही चांगली बळकट करावी लागेल. तरच आपला पेट्रोल-डिझेल अशा इंधनाचा वापर कमी होऊन तापमानवाढीला खीळ बसेल. या करता आपल्या वाहनउद्योग धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील. पुण्यासारख्या शहरात केवळ २० टक्के लोकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला महागात पडेल. .Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?.उष्णतामार्च ते जुलै या काळात दरवर्षी उष्णतेच्या ५ ते ६ लाटा आपण अनुभवतो आहोत. मे २०२४ मध्ये देशातील ३७ शहरांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक होते.पाणी१९८२ ते २०२२ या कालावधीत देशातील ४३५ जिल्ह्यांनी पूर अनुभवला आहे. प्रत्येक वर्षी ७५ लाख हेक्टर जमिनीला याचा फटका बसतो आहे.हवादरवर्षी हवेतील प्रदूषणामुळे देशात २२ लाख लोकांचा मृत्यू होतो आहे. हवेतील प्रदूषणामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य सुमारे साडेपाच वर्षांनी कमी होते आहे. तुम्ही दिल्ली, लखनौत असाल तर दहा वर्षांनी तुमचे आयुष्य घटते आहे.घनकचराभारतातील शहरे दरवर्षी सुमारे सव्वासहा कोटी टन घनकचरा निर्माण करत आहेत. यातील ५० ते ६० टक्के कचरा जैववैद्यकीय स्वरूपाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 