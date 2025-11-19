Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comशासकीय बंगल्यावर पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला व विद्युल्लताला आरोपीसारखं उभं करून गावपाड्यात जाण्यास मनाई केली होती. आज त्याच बंगल्यात आम्हाला सन्मानाने निमंत्रित केलं गेलं होतं. ‘‘सखाराम, अरे सर्वांनी बघा. सखाराम, आज तुझ्या हातावर रावसाहेब पाणी ओतताहेत.’’ ठाण्याचे जिल्हाधिकारी सखारामच्या पाठीवर हात मारून सर्वांना सांगत होते. वसईचे तहसीलदार शिवाजी बहिरव सखारामच्या हातावर पाणी घालत होते.सखारामच्या घरी आज जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस अधिकारी, महसूल अधिकारी सर्व जण जमिनीवर खाली बसून जेवले होते. जेवल्यानंतर तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातावर पाणी टाकलं तसं सखारामच्या हातावरही टाकलं.सखाराम ३५-४० वर्षांचा. अनेक ठिकाणी ठिगळं लावलेला विरलेला शर्ट घातलेला. गतिमंद. विस्कटलेल्या केसांचा. विस्कटलेलं आयुष्य त्याच्या कपड्यावरून, केसांवरून स्पष्ट दिसत होतं. मान डोलावण्यापलीकडे सखाराम काहीच करू शकत नव्हता. कारण त्याच्याकरिता हे सारं अनाकलनीय होतं. स्वत:च्याच जमिनीवर वेठबिगार म्हणून श्रमणाऱ्या सखारामला जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी त्याच्या घरी येणं, त्याला भेटणं, त्याच्यासोबत जेवणं सारंच त्याच्या अनुभवाच्या आणि कल्पनेच्याही पलीकडलं होतं. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर विरार फाट्याजवळ सखाराम वरठाची जमीन होती. त्या जमिनीवर सखाराम वरठा आणि त्याचं १६ कुटुंबीय यांना वेठबिगार म्हणून आप्पा देसाई यांनी ठेवलं होतं आणि त्यांना तो खाण्यापुरते पैसे देत होता. स्वत:च्याच जमिनीवर सखाराम वेठबिगारी करीत होता. सखारामला, त्याच्या कुटुंबीयांना आप्पा देसाईंच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी आणि त्याची जमीन त्याला परत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्वत: विरार फाटा येथे आले होते..सखारामचा बाबा जिव्या वरठा हा गोदाबाई परुळेकर यांच्या किसान सभेचा कार्यकर्ता होता. त्याची स्वत:ची जमीन होती आणि काही जमिनीला तो कूळ होता. त्यामुळे जिव्या वरठ्याचे प्रस्थ वसईच्या पूर्व भागामध्ये बऱ्यापैकी होते. किसान सभेमुळे तो कम्युनिस्ट पक्षाचे काम करीत असे. हळूहळू कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव कमी झाला आणि काँग्रेसचा प्रभाव वसईच्या पूर्व भागात वाढू लागला. आप्पा देसाई हे काँग्रेसचे पुढारी होते. जिव्या वरठाने कम्युनिस्ट पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. तसे आप्पा देसाई व इतर पुढारी जिव्याकडे येत-जात असत. इतर आदिवासींपेक्षा जिव्या खाऊन-पिऊन सुखी होता. त्याच्या कुटुंबीयांना त्याने त्या शेतावर काम दिलं होतं. जिव्या वरठाला एकच मुलगा, सखाराम. तोही गतिमंद. आपला भाचा देवजी काकड याला जिव्याने मुलासारखं सांभाळलं. तोच सखारामची काळजी घेत असे. जिव्याचं घर खूप मोठं होतं. जिव्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरी सतत येणारे आप्पा देसाई जिव्याच्या कुटुंबीयांना सांगे, ‘‘तुमचा बाबा माझा खूप चांगला मित्र होता. त्याने माझ्याकडून तुमच्यासाठी खूप पैसे घेतले आहेत. तुम्ही काळजी करू नका. तुमच्या बाबाच्या जागी आता मी आहे. मी तुमचा सांभाळ करेन,’’ असं सांगून गेली ३० वर्षं आप्पा देसाई जिव्याच्याच जमिनीवर त्याच्या कुटुंबीयांकडून काम करवून घेत असे. आलेलं सर्व पीक आप्पा देसाई घेऊन जात असे व या कुटुंबीयांना इतरांप्रमाणे महिन्याला सव्वा मण भात, कंबरेला लंगोटी लावायला वर्षाला दोन रुमाल, दोन बनियान आणि वरखर्चाला केव्हा तरी पैसे देत असे. सखारामची ही वेठबिगारी माझ्या लक्षात आल्यानंतर ही गोष्ट मी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांच्या कानांवर घातली. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. जॉयस शंकरन यांची बदली होऊन १९८५च्या अखेरीस भास्करराव पाटील यांनी ठाणे जिल्ह्याची सूत्रे हाती घेतली होती..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर शिरसाड येथे छोट्याशा टेकडीवर टुमदार शासकीय बंगला आजही आहे. याच बंगल्यावर पूर्वीचे जिल्हाधिकारी जॉयस शंकरन यांनी सर्व मालकांसमोर मला व विद्युल्लताला आरोपीसारखं उभं करून आम्हाला गावपाड्यात जाण्यास मनाई केली होती. आज त्याच बंगल्यात आताचे जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांनी आम्हाला सन्मानाने निमंत्रित केलं होतं. मी आणि विद्युल्लता कार्यकर्ते व मुक्त वेठबिगारांना घेऊन बंगल्यात पोहोचलो. बंगल्याच्या छोटेखानी हॉलमध्ये गोलाकार खुर्च्या भिंतीलगत ठेवण्यात आल्या होत्या. आम्ही बंगल्यावर गेल्यावर महसूल कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आम्हाला पाहून आपापसात कुजबूज करू लागले. नवीन जिल्हाधिकारी कसे असतील याची काहीच कल्पना आम्हाला नव्हती. थोड्याच वेळात बंगल्यापुढे पोलिसांची गाडी आली आणि त्यामागोमाग पिवळा दिवा लावलेली अॅम्बेसेडर बंगल्यासमोर उभी राहिली. सफेद सफारी आणि बूट घातलेले, उंच रुबाबदार असे जिल्हाधिकारी गाडीतून उतरले. त्यांच्या रुबाबदार राहणीमानातून ते अधिकारी कमी आणि राजकीय पुढारी अधिक वाटत होते. पूर्ण सफेद सफारी, चालण्यात एक आब, बोलण्यात कमालीचा करारी स्वर, नजरेत ओसंडून वाहणारा आत्मविश्वास. का कोणास ठाऊक पण त्यांना पाहताक्षणीच त्यांचं असणं आम्हाला आश्वासक वाटलं. त्याच शिरसाड बंगल्यावर आधीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आमच्याशी उद्दाम वागण्याच्या स्मृती आमच्या मेंदूत शाबूत होत्या. त्यामुळे भास्करराव पाटील आम्हाला कसं वागवतील, आमचं म्हणणं ऐकून घेतील का, ते मालकधार्जिणे असतील की वेठबिगारांविषयी त्यांना सहवेदना असेल, असे एक ना अनेक प्रश्न आमच्या मनात घोंघावत होते. पण का कोणास ठाऊक भास्कररावांना पाहूनच मनात आश्वासक भाव जागृत झाला. अत्यंत रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वाच्या कोंदणात एक संवेदनशील मन जडवलेलं असेल, असा पाहताक्षणीच विश्वास वाटला. त्यांचं चालणं रुबाबदार होतं. गाडीतून उतरल्या उतरल्या त्यांनी आपला अधिकार गाजवायला सुरुवात केली होती. उपजिल्हाधिकारी सुभाष हजारे हे त्यांच्यासोबत होते. तहसीलदार शिवाजी बहिरव होते. आम्हाला आश्चर्याचा पहिला धक्का बसला, जेव्हा बंगल्याच्या पायऱ्या चढत असताना त्यांनी आम्हाला ओळखलं. माझं व विद्युल्लताचं नाव घेऊन सर्वांसमोर त्यांनी आम्हाला हात जोडून नम्रपणे नमस्कार केला. आम्हीही त्यांच्या स्वागताचा स्वीकार करून त्यांना नमस्कार केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच भेटीत आमच्या मनावरचा ताण सैल करीत वातावरण मोकळं करून टाकलं. प्रांताधिकारी सुभाष हजारेंना ते एकेरी संबोधत. तसं ते सर्व अधिकाऱ्यांना एकेरीच संबोधत होते. पण या एकेरी संबोधनात पदाची मग्रुरी नव्हती, आपल्या सहकाऱ्यांविषयी स्नेहाची भावना होती. पालकत्वाची जाणीव होती. मी पालक आहे आणि माझा कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारीवर्ग ही माझी मुलं आहेत. कुटुंबप्रमुख म्हणून त्यांची जबाबदारी माझ्यावर आहे आणि माझा त्यांच्यावर प्रेमाचा हक्कही आहे, असा भाव होता..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...आम्हाला खुर्चीवर बसवून ‘‘अरे यांना चहा वगैरे दिलात काय? यांना भूक लागली असेल. यांना खायला दिलं का काही?’’ अशी त्यांनी बहिरव यांच्याकडे आपुलकीने चौकशी केली. पुन्हा आमच्याकडे पाहून ते म्हणाले, ‘‘हे बघा, मी ठाणे सोडून वसईला तुमच्या भेटीसाठी मुद्दामहून आलो आहे. तुम्ही मला बोलावलं नाही. मी स्वत:हून आलोय. मला एक सांगा, तुमचे मोर्चे, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टमधल्या याचिका... हे सारं का आणि कशाकरिता चाललंय?’’ त्यांचा विचारण्याचा रोख नेमका काय, हे आम्हाला काहीच कळेना. मी त्यांना म्हटलं, ‘‘सर, जे सरकारने करायला पाहिजे ते आम्ही करतो आहोत, तरी प्रशासन सतत आमच्याविरोधी येतं. शासनाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. प्रशासन ती करीत नाही म्हणून त्यांचं काम आम्ही करतोय, तर प्रशासन आमचाच विरोध करतंय. आम्ही काय करावं?’’ जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा आम्हाला प्रश्न केला, ‘‘तुम्हाला हवंय काय?’’ मी म्हणालो, ‘‘सर, आम्हाला काहीही नको. जो कायदा सरकारने केलाय त्याची अंमलबजावणी आम्ही मागतोय.’’ त्यानंतर त्यांनी आम्ही कुठून आलो, कसे आलो, कसे काम करतो याबद्दल असंख्य प्रश्न विचारले. पण त्यांच्या प्रश्नांमागे आत्मीयता होती. आमचं काम व धडपड जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. आम्हीही तेवढ्याच मनमोकळेपणे त्यांच्याशी बोलत होतो, त्यांच्या शंकांचं निरसन करीत होतो. सर्व अधिकारी शांतपणे आमचा संवाद ऐकत होते. तासाभराने त्यांनी डोळे मिटले. हात जोडले. नमस्कार केला आणि दोन्ही हात बाजूला करून पुन्हा नमस्कार करून त्यांनी सांगितलं, ‘‘पाहा, भास्करराव पाटील, जिल्हाधिकारी ठाणे, तुम्हा सर्वांना हात जोडतोय. काय म्हणालो मी? हात जोडतोय. अरे हे पुण्याचं काम आहे. विवेक आणि विद्युल्लता जे करताहेत ते परमेश्वराचं काम आहे. ते काम करा. मी हात जोडतोय तुम्हाला. कळले ना रे हजारे? तू परभणीचा आहेस ना रे? किती गडी आहेत तुझ्याकडे? अरे, ही कायद्याची अंमलबजावणी नाही, हे परमेश्वराचं काम आहे. गरिबांचे अश्रू पुसण्याचं काम आहे. कळलं ना रे सर्वांना. हात जोडतो, हा भास्करराव पाटील तुम्हाला हात जोडतोय. विवेक-विद्युल्लता जे काय करताहेत त्यांना मदत करा. पुढचं सांगतो, जर काम नाही केलंत तर कंबरड्यात लाथ घालीन तुमच्या. मग भास्करराव पाटील तुमचा कधीच होणार नाही.’’ आम्हाला कळेच ना काय होतंय ते! मग जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘‘हे बघ विवेक, इथून यापुढे जोपर्यंत भास्करराव पाटील ठाण्याचा जिल्हाधिकारी आहे तोपर्यंत तुम्हाला मी मोर्चा काढू देणार नाही. कळलं? तुम्हाला कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देणार नाही. फक्त तुम्ही माझ्याकडे यायचं, मला सांगायचं. मी काम करीन आणि हे इतर अधिकारी तुमचं काम कसं करीत नाहीत, तेही पाहीन.’’ त्यानंतर आम्ही पुरते भांबावून गेलो. हे आगळंवेगळं चित्र मी पाहात होतो. आजवर मालकांची बाजू घेऊन आदिवासींवर अन्याय करणारं प्रशासन आम्ही अनुभवलं होतं. राजकीय दबावाला बळी पडून अन्याय्य मालकांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाच्या अनुभवांची जंत्री सोबत होती. अन्याय्य वेठबिगारी सुरू ठेवणाऱ्या मालकांना वाचवणारं आणि वेठबिगारीविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी मागणाऱ्या आम्हाला ठेचणारं प्रशासन आमच्या अनुभवांच्या गाठीशी होतं; पण आजच्या या नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अनुभव आम्हाला स्तंभित करणारा होता. प्रशासन असंही असू शकतं, हे आमच्या गावीही नव्हतं. .या बैठकीनंतर मी ठाण्याला जाऊन सखारामची कहाणी जेव्हा जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांना सांगितली, तेव्हा ते प्रशासनावरच संतापाने उसळून म्हणाले, ‘‘त्याला इथे यायची गरज नाही. त्याला कुठेही जायची गरज नाही.’’ आणि खरोखरच दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी सखारामच्या घरी स्वत: भेट द्यायचं ठरवलं. दुसऱ्या दिवशी ते स्वत: आले. तहसीलदारांना सखारामच्या जमिनीची सारी कागदपत्रं तपासायला सांगितली. ते स्वत: त्याच्या जमिनीवर फिरले. गावातल्या लोकांशी बोलले. सखारामच्या खांद्यावर हात टाकून अत्यंत साधेपणाने ते वावरत होते. त्यांच्या वागण्यात कोणताच अभिनिवेश नव्हता. जिल्ह्याच्या प्रशासनाचा प्रमुख, जिल्हा दंडाधिकारी सखारामसारख्या वेठबिगारीत पिचणाऱ्या अत्यंत गरीब आदिवासीच्या घरी येतो, त्याच्या खांद्यावर हात टाकून त्याच्या जमिनीची पाहणी करतो, त्याच्या घरी जमिनीवर बसून डाळ-भात खातो या कृतीतूनच त्यांनी मालकांना आणि जिल्हा प्रशासनाला इशारा दिला होता, की यापुढे आदिवासींची पिळवणूक करायला कुणी धजायचं नाही आणि जो अधिकारी मालकधार्जिणी कृती करून आदिवासींची पिळवणूक करील, त्याची गय केली जाणार नाही. फाटका सखाराम पुरता गांगरून गेला होता. आम्ही त्यांच्या परवानगीने सखारामच्या घरीच डाळ-भाताची व्यवस्था केली होती. सखारामच्या झोपडीत घोंगडीवर बसूनच भास्करराव जेवले.प्रांताधिकारी हजारे साहेब, तहसीलदार, सारेच अधिकारी खाली जमिनीवर बसून जेवले. जेवणानंतर हात धुण्यासाठी ते जेव्हा गेले तेव्हा प्रशासकीय शिरस्त्यानुसार तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातावर पाणी टाकलं. बाजूला सखाराम होता. सखारामच्या हातावर जेव्हा तहसीलदार पाणी टाकू लागले, तेव्हा भास्करराव आम्हा साऱ्यांना आश्वस्त करीत म्हणाले, ‘‘सखाराम, आज रावसाहेब तुझ्या हातावर पाणी टाकताहेत.’’ सखारामची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्या घरी जाऊन, शेतावर जाऊन सोडवली होती. आजपर्यंत कधीही जिल्हाधिकारी वेठबिगाऱ्याच्या घरी गेलाय आणि त्याची जमीन सोडवतोय, असं झालं नव्हतं. आज वेगळंच चित्र साऱ्यांना दिसत होतं..आदिवासींच्या जीवनात एक अनोखा दिवस आज उजाडला होता. भास्कररावांच्या निमित्ताने संघटक म्हणून मला शिकायला मिळालं. संघटना ही विधायक, रचनात्मक कामांकरिता असते. शासनाने कायदे करायचे, प्रशासनाने त्यांची चोख अंमलबजावणी करायची आणि संस्था-संघटनांनी वंचिताला कायद्याचा अर्थ त्याच्या जीवनात प्रतिबिंबित होण्यासाठी काम करणाऱ्या प्रशासनाला मदत करायची, अशा खरंतर शासन-प्रशासन-संघटना यांच्या भूमिका असणं लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अपेक्षित आहे. शासन-प्रशासनविरोधी उभं ठाकणं, संघर्ष करणं आणि प्रत्युत्तरादाखल शासन-प्रशासनानं संघटनांना चिरडणं हे लोकशाहीत अभिप्रेत नाही. जिथे अराजकता आहे, एकतंत्र सत्ता आहे तिथे या प्रकारची व्यवस्था असते. मात्र आपल्यासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत शासन, प्रशासन आणि संघटना यांनी परस्परांना सहकार्य करीत, हातात हात गुंफून त्या वंचिताला, संविधानाने बहाल केलेल्या हक्कांसाठी झटायचं असतं. संविधानालाही तेच अभिप्रेत असावं. वंचितांच्या, दुर्बलांच्या रक्षणाची जबाबदारी संविधानाने शासनाला देऊ केलीय, त्या शासनाने त्याकरिता कायदे करायचे आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाने कसूर करायची आणि मग वंचितांवर, उपेक्षितांवर अन्याय झाल्याने संविधानाने त्याला बहाल केलेले अधिकार रस्त्यावर, न्यायालयात, सर्व पातळ्यांवर लढून, संघर्ष करून त्याला संघटनांनी मिळवून द्यायचे, हे अभिप्रेत नाही. यात संघटनेची रचनात्मक कामाची ऊर्जा विरोधात, संघर्षात खर्ची पडते. ती जर वाचवली आणि ती वळवून वंचितांच्या, दुर्बलांच्या उत्थानाकरिता प्रवाहित केली तरच आदिवासींसारखा दुर्बल समाज इतर समाजघटकांइतका उन्नत होईल. जर संघटनेच्या स्थापनेपासून असे कर्तव्यदक्ष व संवेदनशील भास्करराव प्रशासनात जागोजागी भेटले असते, तर संघटनेची ४२ वर्षांची संघटित ऊर्जा आदिवासींच्या उत्थानाकरिता कामास आली असती. पण ही ऊर्जा व्यवस्थेशी संघर्ष करण्यात खर्ची गेली... संघर्षातून संघटनेचे कार्यकर्ते जरूर घडत गेले; पण कातकरीसारखा अतिमागास आदिवासी समाजघटक प्रगतीच्या मार्गावर फार मागे राहिला. त्यामुळे संविधानातील मूल्यांप्रति कटिबद्ध, निष्ठावान राहणारं शासन आणि शासनाप्रति उत्तरदायी राहणारं प्रशासन हे मागास, अतिमागास समाजघटकांच्या उत्थानात अनिवार्य आहेत अन्यथा सदोष व्यवस्थेशी लढण्यातच संघटित ऊर्जेचं स्खलन होत राहील. हे टाळायचं असेल तर असे असंख्य भास्करराव पाटील प्रशासनात असावे लागतील.... 