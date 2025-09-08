Premium| Financial Literacy for Students: आर्थिक साक्षरता नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचे निर्णय घेतात. या गोष्टी माहीत असतील तर तुमची आर्थिक फसवणूक होणार नाही आणि मानसिक त्रासातूनही मुक्त व्हाल!

मुंबई: शालेय जीवन संपल्यानंतर विद्यार्थी अचानक मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांसमोर उभे राहतात. शिक्षणाची फी, वसतिगृहाचे खर्च, जेवणाचा खर्च, पुस्तकं आणि रोजचे किरकोळ व्यवहार या सगळ्या गोष्टी हाताळताना पैशांचं योग्य नियोजन करण्याचं कौशल्य किती महत्त्वाचं आहे हे त्यांना हळूहळू उमगू लागतं. पण दुर्दैवाने, बहुतांश विद्यार्थ्यांना या वयात आर्थिक शहाणपणाचं शिक्षण मिळालेलं नसतं. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी विविध सापळ्यांमध्ये अडकतात. त्याचबरोबर आर्थिक नियोजनाअभावी या मुलांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक ताणतणावाला सामोरं जावं लागतं.अमेरिकेत टीआयएए (TIAA) या संस्थेने २०२५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. १८ ते २६ वर्षांच्या जनरेशन Z विद्यार्थ्यांनी वित्तीय साक्षरतेसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना केवळ ३८ टक्के बरोबर उत्तरे दिली, तर इतर प्रौढांची सरासरी ४९ टक्के होती. म्हणजेच, एका प्रगत देशातील तरुण पिढी इतकी मागे असेल तर आपल्या देशातील परिस्थिती काय असेल याची सहज कल्पना करता येते. भारतातील शिक्षणपद्धतीत १२ वी पर्यंतही वैयक्तिक आर्थिक नियोजन शिकवलं जात नाही, त्यामुळे कॉलेज वयात प्रवेश करतानाच विद्यार्थ्यांना पैशांचा नियोजनपूर्वक वापर करण्याची अडचण जाणवते.याशिवाय घरातील वातावरण, परंपरागत चुकीच्या आर्थिक सवयी, सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणारी माहिती यामुळेही विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढतो. आवश्यक खर्चांसोबतच आकर्षक ऑफर्स, बीएनपीएल (BNPL) योजना, क्रेडिट कार्ड यांचं आकर्षण विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात ओढतं. एकीकडे बचतीचं भान राहत नाही, तर दुसरीकडे भविष्यातील आर्थिक ताणाचं ओझं वाढतं. या सर्व गोष्टींवर मात करणं शक्य आहे. सकाळ प्लसच्या या लेखात तुम्हाला समजेल की, कॉलेज वयात आर्थिक नियोजन का कठीण ठरतं? विद्यार्थी कर्जाच्या जाळ्यात कसे अडकतात आणि या सगळ्यांवर मात करून विद्यार्थ्यांना आर्थिक नियोजन कसं शिकवायचं..कॉलेजवयीन मुलांना आर्थिक नियोजनाच्या अडचणी का येतात?अमेरिकेत टीआयएए या संस्थेच्या २०२५ मधील सर्वेक्षणानुसार १८ ते २६ वर्षांतील जनरेशन Z विद्यार्थ्यांनी वित्तीय साक्षरतेच्या प्रश्नांना सरासरी केवळ ३८ टक्के बरोबर उत्तरे दिली, तर इतर प्रौढांची सरासरी ४९ टक्के होती. म्हणजेच एका प्रगत देशातील तरुण पिढी आर्थिक साक्षरतेच्या बाबतीत इतकी मागे असेल तर बाकीच्या देशात काय अवस्था असेल याचा आपण अंदाज लावू शकतो.तरुणांमध्ये आर्थिक साक्षरता नसण्याचं एक मोठं कारण म्हणजे हायस्कूलमध्ये आर्थिक शिक्षणाचा अभाव. आपल्या देशात १२ वी पर्यंत वैयक्तिक आर्थिक नियोजन करण्यासंबंधी कोणत्याही प्रकारचं शिक्षण दिलं जात नाही. त्यामुळे बहुतांश मुलांना कॉलेज काळात बजेटिंग, बचत, गुंतवणूक किंवा कर्ज व्यवस्थापन याबद्दल कोणत्याही प्रकारचं ज्ञान नसतं.घरातील वातावरण आणि समाजातील आर्थिक सवयींचाही विद्यार्थ्यांवर मोठा प्रभाव पडतो. काही घरांत पैशांविषयी उघड चर्चा होत नाही, तर काही ठिकाणी चुकीच्या सवयी जोपासल्या जातात. सोशल मीडियावर वित्तीय टिप्सचा पूर आला असला तरी कोणती माहिती खरी आणि कोणती दिशाभूल करणारी हे ओळखणं विद्यार्थ्यांसाठी अवघड ठरतं. योग्य वेळी आर्थिक शहाणपण न मिळाल्यास भविष्यात बचतीत मागे राहणं, चुकीचे गुंतवणूक निर्णय घेणं किंवा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जाणं अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कॉलेज वयात आर्थिक साक्षरता असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे..कॉलेज वयात विद्यार्थी कर्जाच्या सापळ्यात कसे अडकतात?कॉलेज जीवनात विद्यार्थी पहिल्यांदाच स्वतःच्या खर्चाचं नियोजन करू लागतात आणि त्यामुळे अनेक आर्थिक सापळ्यांत अडकण्याची शक्यता वाढते. अलीकडच्या काळात कॉलेजच्या मुलांसाठी क्रेडिट कार्ड सहजरीत्या उपलब्ध होतं. त्यामुळे या मुलांमध्ये क्रेडिट कार्डचा वापर अधिक दिसून येतो. शिक्षण फी, पुस्तकं, वसतिगृह आणि किराणा यांसारख्या आवश्यक गोष्टींवर खर्च व्हायलाच हवा; पण याशिवाय मनोरंजन, ऑनलाइन खरेदी किंवा प्रवास यावर होणारा अनावश्यक खर्च विद्यार्थ्यांचा कर्जाचा बोजा वाढवतो.क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर अनेकदा २० टक्क्यांहून जास्त असतो. क्रेडिट कार्डचं कर्ज अत्यंत महाग पडतं. अनेकांचा क्रेडिट इतिहास खूप छोटा असल्यामुळे त्यांचा क्रेडिट स्कोअर कमी राहतो आणि भविष्यात कर्ज घेताना किंवा इतर आर्थिक सुविधा मिळवताना अडचण निर्माण होते. शिवाय बँका व आर्थिक संस्था कॉलेजशी भागीदारी करून आकर्षक ऑफर्स देतात; मात्र त्यामध्ये लपलेली फी किंवा दंड असतो, ज्याची माहिती विद्यार्थ्यांना नसते.आपल्या देशात सर्वाधिक विद्यार्थी लोन, मोबाईल ईएमआय आणि “Buy Now, Pay Later” सारख्या योजनांना वळण लावून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक आर्थिक ताण येतो. छोटे-छोटे हप्ते दिसायला सोपे वाटले तरी त्यांचा एकत्रित भार जास्त असतो. म्हणूनच बजेटिंग आणि योग्य आर्थिक नियोजन न करणारे विद्यार्थी भविष्यात कर्जाच्या जाळ्यात अधिक अडकतात. त्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि साक्षरता ही कॉलेज जीवनातील मोठी गरज आहे..संशोधन काय सांगतं?युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियाने कॉलेजवयीन मुलांच्या आर्थिक नियोजनांचा अभ्यास केला असता असं दिसून आलं की, ज्या घरांमध्ये पैशांच्या व्यवहारांविषयी किंवा आर्थिक नियोजनांविषयी विद्यार्थ्यांसमोर चर्चा होते त्या विद्यार्थ्यांची पैशांची व्यवस्थापन क्षमता इतरांपेक्षा जास्त चांगली असते. बऱ्याचदा पालकांना वाटतं की पैशांवर बोलल्याने मुलं गोंधळतील; पण युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियाने केलेला अभ्यास सांगतो की उलट यामुळे मुलांना आर्थिक व्यवस्थापन करायला मदत होते..आर्थिक अज्ञानाचा अडथळाभारतीय कुटुंबात पैशांच्या नियोजनावर संवाद कमी प्रमाणावर होतो. शिवाय आपल्या समाजामध्ये आर्थिक बाबतीत बऱ्याच गोष्टींसंबंधी पिढीजात अज्ञान आहे. जसं की बऱ्याचदा लोक कर्ज काढून लग्न करतात आणि लग्नानंतरचा बराच काळ ते कर्ज फेडण्यात घालवतात. स्वतःचं घर असायलाच हवं या परंपरेतून लोक कर्ज काढून घर घेतात. २० वर्ष कर्ज फेडल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की एवढे पैसे तेव्हा योग्य प्रकारे गुंतवले असते तर आता या घराच्या किंमतीच्या ४ पट संपत्ती असली असती. त्यामुळे परंपरागत विचारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विद्यार्थ्यांना योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता कशी निर्माण होईल याचा विचार करायला हवा..पालक–विद्यार्थी संवाद व्हायला हवाकॉलेज जीवन सुरू होईपर्यंत बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता नसण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना आर्थिक विषयांवरील चर्चेत कुटुंबात सहभागी करून घेतलं जात नाही. कुटुंबात मुलांबरोबर पैशांबद्दल, आर्थिक नियोजनांबद्दल संवाद झाला तर विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक शिस्तीचा पाया मजबूत होतो.मुलांना आर्थिक नियोजन शिकवण्याचे मार्गघरखर्चाचा हिशोब मुलांसमोर ठेवून त्यासंबंधी चर्चा केल्यास त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ते सुध्दा चांगल्या प्रकारे निर्णय घेऊ शकतात. त्याचबरोबर त्यांचा मासिक खर्च, सुट्टीचा खर्च, शिक्षणाचा खर्च या बाबतीत पालकांनी चर्चा करावी व त्यांना नियोजन करण्यास प्रोत्साहित करावं. पालकांना आर्थिक ज्ञान पुरेसं नसेल तर त्यांनी पुस्तकं, पॉडकास्ट, ऑनलाइन संसाधनांचा वापर करून माहिती घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांनाही ते करायला प्रोत्साहन द्यावं..Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? ६०/३०/१० बजेटिंगचं मॉडेलहे मॉडेल विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरू शकतं. यात विद्यार्थ्याने उपलब्ध पैशांपैकी ६०% पैसे आवश्यक गरजांवर. जसं की राहणं, अन्न, शिक्षण यावर खर्च करायला हवेत. त्यानंतर ३०% पैसे इच्छा आणि मनोरंजन. जसं की चित्रपट, प्रवास, मैत्री यावर खर्च करायला हवेत. शेवटी १०% पैसे बचत व आकस्मिक निधीसाठी म्हणजेच अचानक येणाऱ्या खर्चांसाठी वापरायला हवेत. या पद्धतीमुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवणं सोपं होतं.या सुविधांचा मुलांनी उपयोग करून घ्यायला हवाखर्चाचा हिशोब ठेवण्यासाठी मोबाईल अॅप्सचा वापर करावा. त्यांचा उपयोग करून Auto Pay आणि Auto Transfer सेवा सुरू केल्यास आर्थिक व्यवहाराला शिस्त लागते. शिवाय वेगवेगळ्या बँकिंग सुविधांचा योग्य फायदा करून घ्यावा. सुरुवात डेबिट कार्डने करावी आणि नंतर हळूहळू जबाबदारीने क्रेडिट कार्ड वापर सुरू करावा. क्रेडिट कार्ड योग्य प्रकारे वापरल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो.SIP, पीपीएफ (PPF), डिजिटल गोल्ड यांसारख्या लहान गुंतवणुकींचा अभ्यास करून त्या तरुण वयातच सुरू कराव्यात. विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध कर्ज, सरकारी शिष्यवृत्ती आणि बचत योजनांचा योग्य वापर करावा. 