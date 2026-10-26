Premium| AI Writing Controversy: कॉमनवेल्थ साहित्य पुरस्कारात एआयचा वाद, कथा माणसाने लिहिली की एआयने?

साहित्य म्हणजे माणसाच्या भावना, अनुभव आणि विचार शब्दांतून मांडण्याची कला. पण एखादी कथा माणसाने लिहिली आहे की एआयने, हे कसे ओळखायचे? हाच प्रश्न २०२६ च्या कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राईझमुळे चर्चेत आला. या स्पर्धेत जिंकलेल्या लेखकांवर एआय वापरल्याचे आरोप झाले. मात्र, तपासणी करणाऱ्या साधनांनीच वेगवेगळे निष्कर्ष दिले. मग खरे काय, हे ठरवायचे कसे? जमीर नझीर यांनी हे आरोप फेटाळले. शारीरिक अडचणींमुळे ते मोबाईलवर बोलून कथा लिहित होते. फाउंडेशनच्या चौकशीनंतर विजेत्यांना दिलासा मिळाला. पण या वादाचा परिणाम इथेच थांबला नाही. ‘ग्रँटा’ या प्रसिद्ध मासिकाने कॉमनवेल्थ फाउंडेशनसोबतची प्रकाशन भागीदारी संपवली. या घटनेमुळे साहित्यविश्वापुढे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. एआयने लिहिलेला मजकूर ओळखणारी साधने किती विश्वासार्ह आहेत? वेगळ्या शैलीत लिहिणाऱ्या लेखकांवर विनाकारण संशय घेतला जाऊ शकतो का? आणि साहित्याचे खरे महत्त्व कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया या लेखाच्या माध्यमातून.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राईझमध्ये एआयचा वादकॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राईझमध्ये वादाच्या केंद्रस्थानी होते कॅरिबियन विभागातील विजेते लेखक जमीर नझीर. त्यांची ‘द सर्पंट इन द ग्रोव्ह’ ही कथा साहित्यिक मासिक ‘ग्रँटा’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर सोशल मीडियावर या कथेच्या लेखनात एआयचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. पण संशयाची व्याप्ती केवळ एका लेखकापुरती मर्यादित राहिली नाही. माल्टाचे विजेते जॉन एडवर्ड डीमायकोली यांच्या ‘द बास्टियन्स शॅडो’ आणि भारताच्या शॅरॉन अरुपरायील यांच्या ‘मेहंदी नाईट्स’ या कथांवरही असेच आरोप झाले..काही शब्द, ठरावीक वाक्यरचना आणि त्यातून पुढे आले एआय वापराचे आरोपया कथांमध्ये काही विशिष्ट शब्द आणि वाक्यरचना वारंवार आढळत असल्याचे वाचकांनी आणि संशोधकांनी निदर्शनास आणले. उदाहरणार्थ, ‘नॉट एक्स, बट वाय’ या प्रकारची वाक्यरचना आणि ‘हम’ या शब्दाचा पुनःपुन्हा वापर याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या गोष्टी एआयच्या वापराचे संकेत असू शकतात, असा दावा करण्यात आला.या वादात आणखी भर पडली ती एआयचा वापर ओळखणाऱ्या साधनांच्या निष्कर्षांमुळे. ‘पॅन्ग्राम’ या साधनाने नझीर यांची कथा शंभर टक्के एआयने तयार केल्याचे दर्शवले. मात्र, ‘जीपीटीझिरो’ आणि ‘क्विलबॉट’ या साधनांनी हीच कथा माणसाने लिहिल्याचे सांगितले. .लेखनासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, पण कथा स्वतःच लिहिली - नझीर यांची भूमिकाएआय वापरल्याचा आरोप झाल्यानंतर जमीर नझीर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी हे सर्व आरोप ठामपणे नाकारले. नझीर यांना बालपणापासून मधुमेहाचा त्रास होता. त्यातच नसांशी संबंधित न्यूरोपॅथी आणि आजारपणातील उपचारांमुळे त्यांच्या शारीरिक हालचालींवर मर्यादा आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत बराच वेळ डेस्कवर बसणे किंवा कीबोर्डवर सतत टाईप करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होते.नझीर यांनी या अडचणीवर मात करण्यासाठी अँड्रॉइड फोनमधील ‘स्पीच-टू-टेक्स्ट’ तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. म्हणजेच, कीबोर्डवर प्रत्येक शब्द टाईप करण्याऐवजी ते शब्द उच्चारत आणि फोन त्यांचे मजकुरात रूपांतर करत असे. ते सोफ्यावर बसून लेखन करायचे. त्यानंतर फोनच्या अवघ्या साडेतीन इंचांच्या स्क्रीनवर लिहिलेला मजकूर पुन्हा पुन्हा वाचायचे आणि त्यात आवश्यक ते बदल करायचे. म्हणजेच, शारीरिक अडचणींमुळे त्यांनी लेखनाची पद्धत बदलली होती. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कथा लिहिण्याचे काम त्यांनी स्वतःच केले होते..लेखनशैली वेगळी असेल, तर ती एआयचीच असते का?नझीर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, या कथेसाठी एआय वापरण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कारण कथा त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यातील अनुभवांवर, प्रत्यक्षातील माणसांवर आणि वास्तविक ठिकाणांवर आधारित होती. त्यांच्या लेखनशैलीवर नोबेल पुरस्कार विजेते कवी पाब्लो नेरुदा आणि डॅरॅक वॉलकॉट यांचा प्रभाव होता. विशेषतः वॉलकॉट यांच्याप्रमाणे पारंपरिक वाक्यरचनेपासून दूर जात स्वतःची प्रादेशिक शैली वापरण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. याच वेगळ्या शैलीमुळे एआयचा वापर ओळखणाऱ्या साधनांनी त्यांच्या लेखनाबाबत चुकीचा निष्कर्ष काढला असावा, असे नझीर यांचे म्हणणे होते..लेखन स्वतःचेच असल्याचे कसे दाखवून दिले?केवळ आरोप फेटाळून न लावता नझीर यांनी आपल्या लेखनप्रक्रियेचे पुरावेही सादर केले. कॉमनवेल्थ फाउंडेशनच्या तपासादरम्यान त्यांनी वेळेच्या नोंदी असलेले हस्तलिखित मसुदे, पात्रांची रेखाटने आणि लेखनासाठी तयार केलेल्या नोट्स दिल्या. या कागदपत्रांमधून कथा तयार करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची प्रक्रिया दाखवण्याचा प्रयत्न केला. कथांमध्ये एआयचा वापर झाल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर कॉमनवेल्थ फाउंडेशनने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. जवळपास महिनाभर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. जमीर नझीर यांच्या कथेला ‘पॅन्ग्राम’ने शंभर टक्के एआय-निर्मित ठरवले होते. याउलट, ‘जीपीटीझिरो’ आणि ‘क्विलबॉट’ यांनी ती मानवी लेखन असल्याचे दर्शवले. या तपासात एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की केवळ एआय तपासणाऱ्या साधनांनी दिलेल्या निष्कर्षांवर विसंबून राहाणे योग्य नाही..संगणकीय निकाल बाजूला ठेवून फाउंडेशनने लेखकांकडूनच जाणून घेतली प्रक्रियाफाउंडेशनने सर्व प्रादेशिक विजेत्यांशी थेट संवाद साधला. कथा लिहिताना त्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबली, कल्पना कशा विकसित केल्या आणि लेखनाचा प्रवास कसा झाला, याची सविस्तर माहिती घेण्यात आली.मलेखकांनी स्वतःहून सादर केलेल्या वेळेच्या नोंदी असलेल्या हस्तलिखित मसुद्यांची, पात्रांच्या रेखाटनांची आणि मूळ नोट्सचीही कसून तपासणी करण्यात आली. अशा प्रकारे केवळ एखाद्या संगणकीय साधनाच्या निष्कर्षावर विसंबून न राहता, लेखकांच्या प्रत्यक्ष लेखनप्रक्रियेचा आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करण्यात आला.आरोपांवर पडदा, विजेतेपद कायम, चौकशीनंतर काय ठरलं?तपासणी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कथा लिहिण्यासाठी एआयचा वापर झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. या निर्णयामुळे या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला. मात्र, या संपूर्ण वादाने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. एखादे लेखन एआयने केले आहे की माणसाने, हे ठरवताना केवळ स्वयंचलित साधनांच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. लेखनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..एआय वादाचे पडसाद, ग्रँटा मासिकाने संपवली कॉमनवेल्थ फाउंडेशनसोबतची भागीदारीप्रतिष्ठित मासिक ‘ग्रँटा’ने यानंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कॉमनवेल्थ फाउंडेशनसोबत २०१२ पासून सुरू असलेली आपली प्रकाशन भागीदारी संपवण्याची घोषणा मासिकाने केली. ग्रँटा ट्रस्टच्या संचालक मंडळाने या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट केली. मासिकाची संपादकीय सचोटी जपणे हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ज्या बाह्य प्रकाशन भागीदारीमध्ये मजकुरावर थेट संपादकीय नियंत्रण ठेवता येत नाही, अशा भागीदारींमध्ये यापुढे सहभागी न होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मासिकाच्या प्रकाशक सिग्रिड रौसिंग यांनीही यापूर्वी स्पर्धेच्या निकालांबाबत आणि एआयच्या वापराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्यानंतर संपादकीय मानकांची सचोटी जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.भागीदारी संपवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ग्रँटाने २०२६ च्या स्पर्धेतील अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या कथा आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध ठेवल्या आहेत. म्हणजेच, भागीदारी संपवतानाही या कथा वाचकांना उपलब्ध राहतील, याची व्यवस्था करण्यात आली.साहित्यिक स्पर्धांमध्ये एआयला किती मुभा असावी? नियमांची गरज ऐरणीवरया संपूर्ण प्रकरणाने साहित्यिक स्पर्धांपुढे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. एआयचा वापर नेमका कितपत मान्य असावा? एखाद्या कथेत एआयचा वापर झाला आहे की नाही, हे तपासण्याची प्रक्रिया काय असावी? आणि अशा स्पर्धांमध्ये लेखकांसाठी कोणते नियम लागू असावेत? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणारे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज या वादातून अधोरेखित झाली आहे. कारण साहित्यिक स्पर्धांमध्ये केवळ उत्कृष्ट लेखन निवडणे पुरेसे नसते; त्या निवडीची प्रक्रिया आणि तिच्यावरील विश्वास टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे असते..Premium|AI in School Education and Child Development : डिजिटल आकर्षणात करपतं बालपण! .एआयला मानवी लेखन ओळखता येते का? साहित्यविश्वापुढे नवे आव्हानजमीर नझीर यांच्या कथेबाबतच पाहा. ‘पॅन्ग्राम’ या साधनाने ही कथा शंभर टक्के एआयने तयार केल्याचे दाखवले. मात्र, ‘जीपीटीझिरो’ आणि ‘क्विलबॉट’ यांनी ती मानवी लेखन असल्याचे दर्शवले. त्यामुळे अशा साधनांच्या आधारेच एखाद्या लेखकाच्या लेखनावर अंतिम शिक्कामोर्तब करणे किती योग्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला.या तंत्रज्ञानामुळे वंचित समुदायांतील, अल्पसंख्याक गटांतील आणि नवोदित लेखकांवर विनाकारण संशय घेतला जाण्याचा धोका आहे. प्रत्येक लेखकाची भाषा, विचार मांडण्याची पद्धत आणि लेखनशैली सारखी नसते. काही लेखक प्रादेशिक भाषाशैली वापरतात, तर काहींच्या लेखनावर वसाहतवादोत्तर साहित्याचा प्रभाव असतो. काही जण पारंपरिक वाक्यरचनेपेक्षा वेगळा मार्ग निवडतात. मात्र, अशा लेखनशैलीलाच एआयच्या वापराचा संकेत मानले गेले, तर लेखकाच्या सर्जनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते..एआयच्या मदतीने लिहिलेल्या साहित्यालाही व्यासपीठदुसरीकडे, साहित्यविश्वात एआयच्या वापराबाबत वेगळे प्रयोगही सुरू आहेत. फ्रान्समध्ये एआयच्या सहकार्याने लिहिलेल्या पुस्तकांसाठी ‘प्रिक्स पास्कल दे लिटरेचर एआय’ हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे. म्हणजेच, एका बाजूला एआयच्या वापरावरून वाद सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला एआयच्या मदतीने तयार झालेल्या साहित्याला स्वतंत्र व्यासपीठ मिळत आहे..Premium|UK Food Stockpile: ब्रिटनमध्ये लोक अन्नपाण्याचा साठा का करतायत?.साहित्याचा आत्मा नेमका कशात आहे?एआय प्रभावी शब्दरचना तयार करू शकते. मात्र, मानवी अनुभव, भावभावना, आयुष्यातील संघर्ष आणि प्रत्यक्ष जगण्यातून आलेली जाणीव यांचे साहित्याशी असलेले नाते वेगळे आहे. मानवी मेहनत आणि अनुभवांतून निर्माण होणाऱ्या सर्जनशीलतेचे मूल्य कसे ठरवायचे, यावर साहित्यविश्वात चर्चा सुरू आहे. एआयचा वापर झाला आहे की नाही, हे तपासताना लेखकाच्या शैलीला चुकीने दोषी ठरवले जाणार नाही आणि साहित्यिक स्पर्धांवरील विश्वासही कायम राहील, अशी पारदर्शक व्यवस्था उभी करणे हेच साहित्यविश्वापुढील मोठे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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