Premium| Upper-Dipper: गाडीच्या हेडलाइट्सचा विकास मशाल ते लेझर लाईट्सपर्यंत कसा झाला?

अरविंद रेणापूरकरarvind.renapurkar@esakal.comवाहनांचा प्रकाशझोत स्वच्छ, पांढरा आणि प्रखर असल्यास चालकही कोणत्याही स्थितीत निर्धास्तपणे प्रवास करतो. सुमारे दोन-तीन शतकांपूर्वी रात्रीच्या वेळी प्रवासात घोडेस्वार हातात मशाल घेऊन इच्छीतस्थळी जात असे. पालखी घेऊन जातानाही सेवकांच्या हाती मशाल असायची. यामागे दोन उद्देश असायचे, एकतर मार्ग दिसणे आणि दुसरे म्हणजे जंगली जनावरांपासून संरक्षण मिळवणे. कारण रात्रीच्या वेळी प्रवास जोखमीचा असायचा; पण कालांतराने पारंपरिक प्रवासाच्या साधनांची जागा चारचाकी वाहनांनी घेतली. आता तर रात्रीच्या प्रवासाची भीती नाहीशी झाली असून, यात वाहनांचे आधुनिक हेडलाइट्स महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. वाहनांचे दिवे हे एक आवश्यक फीचर असून, त्याचा कालबद्धरीतीने विकास झाला आहे. .वाहनांच्या हेडलाइट्सचा प्रवास म्हणजे साध्या गॅस दिव्यापासून ते अत्याधुनिक लेझर लाइट्सपर्यंतचा आहे. तंत्रज्ञान जसजसे बदलले तसतसा गाडीचा उजेड जास्त प्रखर, सुरक्षित, ऊर्जा-बचत करणारा आणि डिझाइनदृष्ट्या आकर्षक झाला आहे. आजच्या वाहनांमधील हेडलाइट्स केवळ सुरक्षिततेसाठीच नाही, तर वाहनांच्या सौंदर्याचा आणि तांत्रिक प्रगतीचा टप्पा मानता येईल. वाहनांत प्रामुख्याने तांत्रिकदृष्ट्या चार प्रकारचे हेडलाइट्स असतात. हॅलोजन, एचआयडी, एलईडी आणि लेझर. त्यांचा आकार सारखा असूनही या बल्बमागील तंत्रज्ञान वेगळे आहे आणि प्रणालीत वैविध्यपणा आढळून येतो. हेडलाइट्स हा केवळ एक प्रकाश देणारा घटक नसून, तो सुरक्षिततेचा अत्यावश्यक भाग आहे..गाड्यांचे प्रकाशमान दिवे रस्त्यावर वाहन असल्याची जाणीव करून देतात. हेडलाईट्सचा वापर केवळ रस्ता दिसण्यासाठी नाही तर अनेकार्थाने केला जातो. दोन वाहने एकमेकांसमोरून जात असताना अपर-डिपरचा वापर होतो. शिवाय रस्ता ओलांडायचा असेल, तर समोरच्या वाहनाला थांबवण्यासाठी देखील हेडलाइट्सचा वापर होतो. प्रामुख्याने हेडलाइट्स रात्रीच्या वेळी प्रवासात वाहनांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात..विविध संकेतस्थळावरील मिळालेल्या माहितीनुसार, १८९० ते १९१० या काळात मोटारींमध्ये इलेक्ट्रिक हेडलाइट्स नव्हते. वाहनधारक ॲसिटिलीन गॅस दिवे किंवा तेलाचे दिवे वापरत असत. हे दिवे हाताने लावावे लागत आणि पावसात किंवा वाऱ्यामुळे ते शांत व्हायचे. प्रकाशही मर्यादित मिळत असल्यामुळे रात्री प्रवास करणे अवघड व्हायचे. १९१०च्या आसपास ‘Cadillac’ कंपनीने पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक हेडलाइट्स बाजारात आणले. साहजिकच अंधारात वाहन चालवणे सोपे झाले. १९२० नंतर sealed beam हेडलाइट्स आले आणि त्यात बल्ब, रिफ्लेलेक्टर आणि काच एकाच युनिटमध्ये बसवले जाऊ लागले. प्रकाशाची दिशा नियंत्रित करणे शक्य झाल्यामुळे सुरक्षिततेत मोठी भर पडली. १९६० पासून जगभरात हॅलोजन हेडलाइट्स वापरले जाऊ लागले. यात टंगस्टन फिलामेंट आणि हॅलोजन गॅस असल्यामुळे प्रकाश अधिक लख्ख आणि दीर्घकाळ मिळू लागला. .भारतात १९८०-९०च्या दशकात मारुती ८००, प्रीमियर पद्मिनी, ॲम्बेसेडर या मोटारीत मुख्यतः हॅलोजन वापरले जात होते. दुचाकींमध्ये बजाज चेतक, यामाहा आरएक्स १००, लुना यासारख्या वाहनांत हॅलोजनच प्रचलित होते. १९९०-२०१० या दोन दशकांत एचआयडी (हाय इन्टेनसिटी डिस्चार्ज) किंवा झेनॉन हेडलाइट्स आले. आलिशान मोटार कंपन्यांनी एचआयडी किंवा झेनॉन हेडलाइट्स आणले. हे दिवे हॅलोजनपेक्षा दोन ते तीन पट अधिक उजेड देतात. याचा बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडिझसारख्या मोटारीत वापर झाला..अलीकडच्या काळात एलईडी हेडलाइट्स आले. सध्या हेडलाइट्सच्या दुनियेत एलईडी (Light Emitting Diode) तंत्रज्ञानाचा दबदबा आहे. भारतातील बहुतांश नव्या मोटारी (टाटा, महिंद्रा, मारुती, ह्युंदाई) तसेच बाइक्स (टीव्हीएस अपाचे, रॉयल एन्फिल्ड मिटॉऑर, होंडा सीबी३५०) एलईडी हेडलाइट्ससह बाजारात येतात. २०१५ नंतर जगातील उच्च श्रेणीतील कंपन्या बीएमडब्ल्यू आणि ऑडीने लेझर हेडलाइट्स सादर केले. हे दिवे ६०० मीटरपर्यंत प्रकाश टाकू शकतात. भारतात अजूनही हे तंत्रज्ञान केवळ काही प्रीमियम मोटारीपुरते मर्यादित आहे, मात्र लेझर हेडलाइट्स इकोनॉमी मोटारीत उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे. .चालकाकडे हेडलाइटचे नियंत्रणचालकाच्या बाजूला दिलेले बटण किंवा नॉब हे हेडलाइटची उंची वर-खाली समायोजित करण्यासाठी असते. प्रामुख्याने वाहनांत किंवा बूट स्पेसमध्ये वस्तू भरल्याने समोरच्या मार्गावर प्रकाश योग्य राहावा आणि समोरून येणाऱ्या वाहनचालकाच्या डोळ्यावर प्रकाश पडू नये यासाठीचे नियोजन असते. बहुतांश मोटारीत हे बटण डॅशबोर्डच्या डाव्या बाजूला, स्टिअरिंग व्हीलजवळ, दरवाजाजवळ किंवा हेडलाइट-कंट्रोल पॅनेलजवळ असते. काही ठिकाणी ते ड्रायव्हरच्या नी-पॅनेलजवळ असतो. या नॉबवर अंक दिलेले असतात किंवा काही नवीन मॉडेल्समध्ये प्रेस-बटण किंवा उभा स्विच असतो. हेडलाइटमध्ये दोन प्रकारचे बल्ब असतात. पहिला लो बीम किंवा डिपर असे म्हटले जाते. जवळून रस्ता स्पष्ट दिसण्यासाठी त्याचा वापर होतो. दुसरा म्हणजे हाय बीम, अपर हा दिवा लांब अंतरावरचा रस्ता दाखवण्यासाठी असतो. अवजड वाहने (जसे ट्रक, बस, टिपर, ट्रॅक्टर, क्रेन आदी) यामध्ये साध्या मोटारीसारखे दिवे असतातच, पण त्याशिवाय काही अतिरिक्त दिवेही असतात..चार प्रकारचे तांत्रिक हेडलाइट्सहॅलोजन, HID (झेनॉन), LED आणि लेझर. हे चारही प्रकार दिसायला सारखे असले तरी त्यामागची तंत्रज्ञान रचना पूर्णपणे वेगवेगळी आहे आणि ते एकमेकांशी फारसे सुसंगत नसतात.हॅलोजन : गेल्या अनेक दशकांपासून हॅलोजन हेडलाइट्स सर्वात जास्त वापरले जात आहेत. यात टंगस्टन फिलामेंट एका सीलबंद काचेच्या बल्बमध्ये असते आणि त्यामध्ये हॅलोजन वायू भरलेला असतो. वीजपुरवठा झाल्यानंतर फिलामेंट तापतो आणि प्रकाश निर्माण होतो. हे दिवे स्वस्त असतात, बसवायला सोपे; पण त्यांचा प्रकाश फारसा शक्तिशाली नसतो आणि आयुष्यही मर्यादित असते..एचआयडी किंवा झेनॉन : हॅलोजननंतर एचआयडी हेडलाइट्स अधिक प्रखर आणि आधुनिक असतात. यात दोन इलेक्ट्रोड्स आणि झेनॉन गॅस भरलेली नळी असते. इलेक्ट्रोड्समध्ये विद्युत आर्क (दोन धातूंच्या टोकांमध्ये अचानक तयार होणारी विजेची चमक) निर्माण झाल्यावर तीव्र पांढरा-निळसर प्रकाश तयार होतो. या दिव्यांना बॅलास्ट नावाचे उपकरण लागते जे सुरुवातीला जास्त व्होल्टेज देऊन दिवा सुरू करते. प्रकाश चांगला असला तरी समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांना तो डोळ्यांना त्रासदायक वाटू शकतो..एलईडी : आजच्या वाहनांमध्ये एलईडी हेडलाइट्स वापरले जातात. यात काचेचा बल्ब नसतो, तर डायोड्स असतात जे थेट प्रकाश निर्माण करतात. उष्णता नियंत्रित करण्यासाठी यात हीट सिंक किंवा फॅन लावलेला असतो. एलईडी दिवे जास्त काळ टिकतात, कमी वीज वापरतात आणि समतोल प्रकाश देतात. म्हणूनच हे हेडलाइट्स आजकाल सर्वाधिक लोकप्रिय झाले आहेत..लेझर हेडलाइट्स : सध्या सर्वात अत्याधुनिक प्रकार म्हणजे लेझर हेडलाइट्स. यात लेझर डायोड्स, आरसे आणि फॉस्फरस लेन्स वापरले जातात. लेझर किरण फॉस्फरस लेन्सवर आदळतो आणि तीव्र पांढरा प्रकाश निर्माण होतो. तो प्रकाश रिफ्लेक्टरद्वारे रस्त्यावर फेकला जातो. हे हेडलाइट्स अतिशय शक्तिशाली, कार्यक्षम आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान मानले जातात, मात्र हे महागडे असल्याने सध्या फक्त काही प्रीमियम गाड्यांमध्येच उपलब्ध आहेत. याशिवाय मॅट्रिक्स किंवा ॲडॉपटिव्ह आणि ओएलईडी हेडलाइट्सचा उल्लेख करता येईल..दुचाकीत हेडलाइट ऑनआजकाल नव्या दुचाकी वाहनांत (बाइक, स्कूटर इत्यादी) एक महत्त्वाचा बदल लक्षात येतो. गाडी सुरू होताच हेडलाइट ऑन होते. ते बंद करण्यासाठी स्वतंत्र स्विच दिलेला नसतो. अनेकांना वाटते की यामुळे बाइकची बॅटरी लवकर निकामी होते किंवा मायलेजवर परिणाम होतो; पण प्रत्यक्षात हे का केले गेले आणि याचा खरंच काही तोटा होतो का, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. एक एप्रिल २०१७ पासून भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नव्या दुचाकींमध्ये ऑटोमॅटिक हेडलाइट ऑन (एएचओ) फीचर बंधनकारक करण्यात आले. हेडलाइटला पूर्ण बंद करण्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला. चालक फक्त हाय बीम किंवा लो बीम निवडू शकतो, पण दिवा कायम सुरूच राहतो. .चारचाकीचे अन्य दिवेडे-टाइम रनिंग लाइट्स : गाडी चालू असताना सतत दिसणारे एलईडी दिवे. यानुसार सूर्यप्रकाशातही गाडी स्पष्ट दिसते.फॉग लॅम्प्स : धुके, पाऊस किंवा धुळीत जवळचा रस्ता दिसण्यासाठी हेडलाइट्सखाली बसवलेले दिवे.टेल लॅम्प्स : वाहनाच्या पाठीमागील दिवे. सहसा लाल रंगाचे.ब्रेक लॅम्प्स : ब्रेक दाबल्यावर मागे लाल दिवे जास्त उजळतात. .इंडिकेटर्स किंवा टर्न सिग्नल लॅम्प्स : वळताना किंवा लेन बदलताना दिशा दाखवण्यासाठी, केशरी रंगाचे.रिव्हर्स लॅम्प्स : गाडी मागे घेताना पांढरे दिवे लागतात.हॅझर्ड लॅम्प्स : आपत्कालीन परिस्थितीत चारही इंडिकेटर्स एकत्र ब्लिंक होतात.नंबर प्लेट लॅम्प्स : रात्री वाहनाचा नंबर दिसण्यासाठी..Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .इंटीरियर लॅम्प्स : केबिनमध्ये प्रकाशासाठी. प्रामुख्याने रूफ लॅम्प, ॲम्बियंट लाइटिंग, रीडिंग लॅम्प्स.बूट व ग्लोव्हबॉक्स लॅम्प्स : डिकी किंवा ग्लोव्हबॉक्स उघडल्यावर लागतात.कॉर्नरिंग लॅम्प्स : काही वाहनांमध्ये वळण घेताना त्या दिशेला अतिरिक्त प्रकाश देतात.सिग्नेचर/ॲम्बियंट लाइटिंग (काही श्रेणीत): वाहनाच्या केबिनमध्ये डिझाइन आणि मूड लाइटिंगसाठी..Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.हा निर्णय रस्त्यांवर वाढत्या अपघातांचा विचार करून केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने घेतला. अर्थात अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांमध्ये हा नियम अनेक वर्षांपासून लागू आहे. मुख्य उद्देश म्हणजे दुचाकींची दृश्यमानता वाढवणे. धुके, पावसाळा किंवा कमी प्रकाशात दुचाकी पटकन दिसत नाही. त्यामुळे अपघात होण्याचा धोका वाढतो. हेडलाइट कायम चालू असल्यास वाहन लांबूनही दिसते आणि अपघात टळतात.(संदर्भ : विविध संकेतस्थळांवर आधारित माहिती. तांत्रिक बदल असू शकतो). 