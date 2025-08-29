Premium| Election Commission: निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये संवादाची दरी का वाढत आहे?

संजय कुमारनिवडणूक आयोग विरुद्ध ‘मतचोरीचा आरोप करणारा विरोधी पक्ष’ अशी लढाई सध्या सुरू आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या तटस्थतेबद्दल आणि निष्पक्षतेबद्दल यापूर्वी प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत असे नाही; परंतु सध्या जे घडत आहे ते अत्यंत दुर्दैवी स्वरूपाचे आहे. राहुल यांच्या आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने अधिक अनुकूल भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. आयोग आणि राहुल यांच्यातील मूलभूत संवादही खंडित झाल्याचे चित्र आहे. .भारतीय निवडणूक आयोग आणि ‘इंडिया आघाडी’ (आम आदमी पक्ष वगळता) यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू झाला आहे. हा संघर्ष सारा देश पाहत असून, तो दुर्दैवी म्हणावा लागेल. आपण सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील अनेक संघर्ष आणि निवडणूक लढाई पाहिली आहे. आणीबाणीविरोधी चळवळीसारखे अनेक तीव्र आणि प्रदीर्घ संघर्षही पाहिले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग विरुद्ध ‘इंडिया आघाडी’ यांच्यातील संघर्ष अभूतपूर्व आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या तटस्थतेबद्दल आणि निष्पक्षतेबद्दल यापूर्वी प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत असे नाही; परंतु सध्या जे घडत आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. .दोन्ही बाजू एकमेकांवर आरोप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधक आयोगावर ‘व्होटचोरी’ चा आरोप करीत आहेत, तर आयोगाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवत असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.माझ्या मते, या दुर्दैवी परिस्थितीसाठी दोन्ही बाजूंना सारखेच दोषी धरले पाहिजे. मात्र, त्यातही विरोधी पक्षांपेक्षा निवडणूक आयोगावर अधिक जबाबदारी आहे, असे व्यक्तिशः माझे मत आहे. आयोग आतापर्यंत जी भूमिका घेत आला आहे, त्यापेक्षा अधिक अनुकूल असायला हवे होते. .विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भारतीय निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला, त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमधील मूलभूत संवादही खंडित झाला आहे. आयोगाने विरोधकांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले असते, तर परिस्थिती थोडी अधिक अनुकूल झाली असती. चर्चा आणि संवादाचे मार्ग खुले राहिले असते. याबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका अधिक अनुकूल कशी राहिली असती, ते पाहूया..मतदानात वाढ झाल्याचा आरोपगेल्या काही आठवड्यांत व्होटचोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या मतदारांमध्ये वाढ झाल्याचा आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविल्याचा आरोप केला होता. प्रमुख जागांवरील बनावट मतदानाकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला होता. सन २०२४ च्या लोकसभा आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांच्या संख्येत झालेल्या असामान्य वाढीबद्दल विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात केवळ पाच महिन्यांत मतदारयादीत आठ टक्के वाढ झाली. काही मतदान केंद्रांवर २० ते २५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. .निवडणूक आयोगाने हे सारे आरोप निराधार आणि मूर्खपणाचे आहेत, असे म्हटले आहे. हे आरोप भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या उत्तरात आधीच स्पष्ट केलेल्या तथ्यांकडे दुर्लक्ष करतात. अशा प्रकारची चुकीची माहिती ‘कायद्याचा अनादर’ आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने थोडी अधिक अनुकूल भूमिका घेणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ ची मतदारयादी कोणालाही पडताळणीसाठी उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. .निवडणूक गैरव्यवहाराच्या दाव्यांचे समर्थन किंवा खंडन करण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’ पुरावे जारी करण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने मतदारांची गोपनीयता आणि मतदानाची गोपनीयता राखण्यासाठी आम्ही कायदेशीररीत्या बांधील आणि वचनबद्ध आहोत, असे म्हटले होते. अशा प्रकारचे फूटेज केवळ न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्रदान केले जाऊ शकते..‘फुटेज जतन कालावधी’ कमीनिवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेशी सुसंगत असल्याचे सांगून आयोगाने सीसीटीव्ही फूटेज जतन करून ठेवण्याचा कालावधी एक वर्षावरून ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्याच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव केला. आयोग प्रथम दोन गोष्टी करू शकले असते. बूथचे व्हिडिओ फूटेज आयोगाने द्यायला हवे होते. तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नसले, तर निवडणूक आयोगाने व्हिडिओ फूटेज साठवण्याच्या कालावधीबाबत किमान बदल करायला नको होते. भारतीय निवडणूक आयोगाने साठवण कालावधी ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. .मात्र, जेव्हा एखाद्या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे, ती यंत्रणाच वादात सापडली आहे, तेव्हा निवडणूक आयोगाने उचललेले हे अनावश्यक पाऊल वाटले. पूर्वीच्या नियमानुसार एक वर्षासाठी व्हिडिओ फूटेज ठेवण्याच्या जुन्या नियमाकडे परत जाण्याचा विचारही करता आला असता. व्हिडिओ फूटेजच्या विरोधकांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. एक लाख मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेजचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक लाख दिवस लागतील. हा कालावधी २७३ वर्षांचा होतो. त्यामुळे हे शक्य होणार नाही, असे उत्तर देण्यात आले. फूटेजचे पुनरावलोकन करण्यासाठी किती वेळ लागेल याचा हिशोब करण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाने किमान व्हिडिओ फूटेज दिले असते, तर त्यात कोणतीही हानी झाली नसती आणि याबाबत शंकेलाही जागा उरली नसती..अधिक सक्रिय असणे गरजेचेभारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी ३०० खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर कूच केली, तेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाने जागेच्या कमतरतेमुळे खासदारांना भेटण्यास नकार दिला. सुरुवातीला ३० खासदारांच्या शिष्टमंडळासह भारतीय निवडणूक आयोगाला भेटण्यास सांगितले होते, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने अधिक सक्रिय व्हायला हवे होते आणि कोणतेही कारण न देता ३०० खासदारांना भेटायला हवे होते..मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळीनंतर पहिल्या फेरीनंतर मतदारयादीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत अशा ६५ लाख मतदारांची नावे देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ही यादी तात्पुरती आहे आणि अंतिम यादी तयार झाल्यानंतर ती जाहीर केली जाईल, असे भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर करायला हवे होते. मात्र, त्याऐवजी निवडणूक आयोगाने पुन्हा नियमांची जंत्री सांगणे सुरू केले..राहुल यांचे आरोपराहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात मतदारयादीतील चुकीबाबतचे पुरावे दिले. दुबार मतदार, बनावट पत्ते, एकाच पत्त्यावर अनेक जणांचे वास्तव्य असे सारे मांडून १,००,२५० मतांची चोरी झाल्याचा दावा राहुल यांनी केला. आरोपांची चौकशी केली जात आहे आणि राजकीय पक्षांना आणि मतदारांना कळवली जाईल, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने द्यायला हवे होते. .त्याऐवजी निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी नियम १९६०च्या नियम २० (३) (बी) चा हवाला देऊन राहुल गांधींना प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करण्यास आणि कर्नाटक विधानसभा मतदारसंघातील मतदारयादीत फेरफार आधीच्या खटल्याचा संदर्भमतदारयाद्यांच्या स्वतंत्र पडताळणीसाठी डिजिटल मतदार यादी उपलब्ध करून द्यावी, ही विरोधी पक्षांची प्रामुख्याने राहुल गांधींची भारतीय निवडणूक आयोगाकडे एक साधी मागणी आहे. मात्र, त्यालाही निवडणूक आयोगाने दिलेला प्रतिसाद साधा, सोपा नाही. मशिनद्वारे वाचण्यायोग्य मतदार यादी उपलब्ध करून देण्याची काँग्रेसची याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कमल नाथ विरुद्ध निवडणूक आयोग, २०१८ या खटल्यामध्ये फेटाळली होती,' असे उत्तर दिले आहे. .निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलद्वारे कोणीही कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशासाठी मतदार यादी डाऊनलोड करू शकतो आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० अंतर्गत, प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला मसुदा आणि अंतिम मतदार यादीच्या डिजिटल; तसेच प्रत्यक्ष प्रतीदेखील पुरविल्या जातात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. कोणताही उमेदवार निकालानंतर ४५ दिवसांच्या आत संबंधित उच्च न्यायालयात त्यांच्या निवडीला आव्हान देण्यासाठी निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो. राहुल गांधी यांनी याबाबत विविध आरोप केले आहेत. त्यांनी याबाबत कोणतीही लेखी तक्रार दाखल केली नसली तरीही प्रसारमाध्यमांतून हे मुद्दे पुढे आणले आहेत. राहुल यांच्या आरोपांना आयोगाने दिलेल्या त्वरित नकारामुळे विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील मूलभूत संवादही खंडित झाल्याचे चित्र आहे.. राहुल गांधी यांचे आरोपभाजप आणि निवडणूक आयोग मिळून मतांची चोरी करीत आहे आणि बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनद्वारे (एसआयआर) मतचोरी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.भारतात विधानसभा व लोकसभा निवडणुका कटकारस्थान करून फिरविल्या जात आहेत. बिहारमध्ये मतदारयादीची फेरपतडाळणी करून नवे मतदार जोडून आणि जिवंत मतदारांची नावे वगळून बिहारच्या निवडणुकांत मतचोरी करणे, हा मूळ उद्देश आहे.गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही मतचोरी झाली आहे.महाराष्ट्रातील सर्व मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये 'इंडिया' आघाडी जिंकणार असे म्हटले होते. लोकसभेला आम्हाला चांगले यश मिळाले होते. चार महिन्यांतच विधानसभा निवडणूक झाली आणि भाजपची महायुती जिंकली. लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाने जादू करून एक कोटी मतदार यादीमध्ये वाढवले.आम्ही 'व्होटर अधिकार यात्रे'द्वारे जनतेत जात आहोत. हा लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकाराचा, 'एक व्यक्ती, एक मत' यांचे रक्षण करण्यासाठीचा लढा आहे. बिहारपासून हा लढा सुरू होईल. संपूर्ण देशभर या लढ्याची व्याप्ती वाढविण्यात येईल.. सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 