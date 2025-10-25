Premium| Cough Syrup Tragedy: देशात औषध भेसळीवर कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कधी येणार?

डॉ. अनिल न. मडकेखोकल्याच्या औषधामुळे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काही दिवसांपूर्वी २३ बालकांचा मृत्यू झाला. नफेखोरीसाठी या औषधामध्ये तुलनेने स्वस्त, पण औद्योगिक वापराचे रसायन वापरल्यामुळे ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या निमित्ताने औषध भेसळीचा मुद्दा चर्चेत आला असून, या भेसळींना अंकुश लावणारी आणि कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे सात ऑक्टोबरपर्यंत ‘कोल्ड्रिफ’ या खोकल्याच्या औषधामुळे (कफसिरप) मध्य प्रदेशमध्ये २० आणि राजस्थानमध्ये तीन अशी एक ते पाच वर्षे वयोगटातील एकूण २३ मुले दगावली आहेत. याशिवाय काही मुले व्हेंटिलेटरवर होते, तर काही जणांची मूत्रपिंडे निकामी झाली होती. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि आता महाराष्ट्रातही या खोकल्याच्या औषधाची विक्री, उत्पादन आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे. .कोणत्याही दुकानात हे औषध आढळल्यास १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करण्याचे आवाहनही सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. ‘कोल्ड्रिफ’ लिहून दिल्याबद्दल मध्य प्रदेशातील डॉ. प्रवीण सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे, तर औषध देणाऱ्या केमिस्टलाही अटक करण्यात आली आहे. कांचीपुरम येथील श्रीसन फार्मास्युटिकल या कंपनीने ‘कोल्ड्रिफ’ हे औषध बनविताना जवळपास ३०० हून अधिक नियम पायदळी तुडवले असल्याचे तमिळनाडू सरकारने आपल्या २६ पानी अहवालात नमूद केले आहे. आणि आता या कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणेकडून तपास सुरू असला, तरी या घटनेची सीबीआय चौकशी व्हावी, संबंधित फार्मा कंपनीचे लायसन्स रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशाल तिवारी नामक वकिलांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे..सर्दी, पडसे, खोकला, ताप ही आपल्याकडे वारंवार आढळणारी लक्षणे आहेत. सध्या अशा रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या आजारासाठी गोळ्या आणि पातळ औषधे वापरली जातात. पातळ औषध म्हणजे सिरप अनेक प्रकारचे असतात. सर्दी-खोकल्याच्या कारणांनुसार सिरपची निवड केली जाते. भारतीय बाजारात असंख्य औषध कंपन्या आहेत आणि ते असंख्य प्रकारची औषधे बनवत असतात. असंख्य हे विशेषण अतिशयोक्तीचे नाही, याची सुज्ञांनी गुगल आणि इतर शोधयंत्रे वापरून खात्री करावी. अशा असंख्य सिरपमधील एक औषध म्हणजे ‘कोल्ड्रिफ’. या ‘कोल्ड्रिफ’मुळे अजूनही मृत्यू होत आहेत..बालकांच्या मृत्यूची कारणेखोकल्याचे कोणतेही औषध तयार करत असताना त्यात मूळ औषध आणि सहऔषध असते. मूळ औषध म्हणजे सर्दीसाठीचे अँटीहिस्टामीन, श्वासनलिका रुंद होण्यासाठी ब्रांकोडायलेटर, खोकला थांबवण्यासाठी कफ सप्रेसंट किंवा कफ पातळ होण्यासाठी म्युकोलायटिक अशा औषधांची निवड केलेली असते. औषध स्थिर राहून ते पिण्यायोग्य व्हावे म्हणून त्यामध्ये सॉल्व्हंट म्हणजे द्रावक मिसळले जाते. कफ सिरपमध्ये सामान्यपणे पाणी, इथेनॉल (अल्कोहोल), ग्लिसरीन किंवा सॉर्बिटॉल ही द्रावके मिसळतात. या द्रावकातून औषध शरीरात सहजपणे शोषले आणि वितरित केले जाते. ‘कोल्ड्रिफ’ या कफ सिरपमध्ये पारंपरिक द्रावक न वापरता, डायइथिलिन ग्लायकॉल (डीईजी) आणि एथिलिन ग्लायकॉल (ईजी) ही विषारी द्रावके वापरली. त्यामुळे मुलांना सुरुवातीला उलटी, चक्कर, मळमळ ही लक्षणे आढळली. चयापचय क्रियेमध्ये बाधा येऊन ‘मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस’ झाले आणि मूत्रपिंडे हळूहळू निकामी झाली. त्यानंतर अवघ्या काही तासात एकेका मुलाला मृत्यूने जवळ केले..इशाऱ्याकडे दुर्लक्षहा प्रकार समोर आला, तेव्हा नागपूरच्या डॉक्टरांनी त्याचे कारण सर्वांत आधी म्हणजे २२ सप्टेंबरलाच सर्वांसमोर आणले. पण मध्य प्रदेशच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने त्यात तथ्य नसल्याचे सांगून ‘कोल्ड्रिफ’ला क्लीन चीट दिली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्वत: तपासणी यंत्रणा न राबवता, त्यांचीच री ओढली. पण तमिळनाडू औषध नियंत्रण संचालकांनी ‘कोल्ड्रिफ’च्या चाचण्या घेतल्या आणि त्यात त्यांना तब्बल ४८.६ टक्के डायइथिलिन ग्लायकॉल आढळले. श्रीसनच्या औषध कारखान्यातही स्वच्छता किंवा कोणत्याही मूलभूत सुविधा नसल्याचेही आढळून आले. .जीवघेणे डायइथिलीन ग्लायकॉल?जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, डायइथिलिन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल ही इंडस्ट्रिअल म्हणजे उद्योग व्यवसायात वापरावयाची द्रावके आहेत. मोटारींच्या ब्रेक यंत्रणेत, तसेच थंड प्रदेशात मोटारीतील रसायने गोठू नयेत, यासाठी गोठण- रोधक (अँटीफ्रीज एजंट) म्हणून वापरतात. याशिवाय रंग आणि प्लास्टिक उद्योगातही ती वापरतात. डायइथाईल ग्लायकॉल हे रसायन १८६०मध्ये एडॉल्फ वूर्झ या फ्रेंच गृहस्थाने तयार केले. १९३७ मध्ये अशाच चुकीच्या वापरामुळे अमेरिकेत शंभरहून अधिक लोकांचा बळी गेला. तिथे १९३८मध्येच औषध प्रशासनाने कडक कायदा केला, तो आजपर्यंत कायम आहे. त्यानंतर पनामा, हैती आणि भारतात या ‘डीईजी’मुळे मृत्यूच्या घटना घडल्या. ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२३ या वर्षभरात डायइथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉलमुळे जगभरात किमान ३०० मुलांचा मृत्यू झाल्याची जागतिक आरोग्य संघटनेची नोंद आहे. गॅम्बिया, उझबेकिस्तान, इराक, नेपाळ आणि घानामध्ये मुलांचे मृत्यू झाल्यानंतर ती औषधे भारतात परत पाठविली गेली. भारतातून अनेक देशांत जेनेरिक औषधे निर्यात होतात, त्या पार्श्वभूमीवर हे दुर्लक्षून चालणार नाही..नफेखोरीमुळे वापरडायइथिलीन ग्लायकॉल आणि एथिलीन ग्लायकॉल यांची चव सॉर्बिटॉलसारखी गोड आणि थंडसर असते. पण सॉर्बिटॉल महाग असल्याने त्याला स्वस्त पर्याय म्हणून औषध कंपन्या डायइथिलीन ग्लायकॉलचा वापर करतात. डीईजी आणि ईजी हे दोन्ही घटक देशी दारूमध्ये असलेल्या मिथाइल अल्कोहोलप्रमाणे काम करतात आणि दोन्ही रसायने शरीरासाठी मूत्रपिंडे, यकृत आणि मज्जासंस्था अत्यंत घातक असतात. यांचे किंचित प्रमाणही घातक असते. लहान मुलांमध्ये तर हे जीवघेणी ठरते. म्हणजेच कमी पैशात उत्पादन करून नफा मिळवणे हा संकेत पायदळी तुडविणारा अमानवीय उद्देश यामागे असतो. ‘कोल्ड्रिफ’मध्ये तब्बल ४८.६ टक्के डायइथिलिन ग्लायकॉल आढळले आहे..औषध निवडीपूर्वी काळजीएक ‘कोल्ड्रिफ’ हे औषध भेसळयुक्त निघाले, म्हणून खोकल्याचे औषध द्यायचेच नाही, असे नाही. सिरप हा औषधाचा एक प्रकार आहे. तो तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घ्यावा. भाजीपाला किंवा चॉकलेट खरेदी केल्यासारखे मेडिकलमधून औषध सल्ल्याशिवाय घेऊ नयेत. सर्दी, पडसे, खोकला, ताप यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. औषधे घेतल्यानंतर त्यावरील लेबल-ड्रग लायसन्स नंबर तपासावे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपायरी डेट पाहावी. औषधाचा रंग बदलणे, ते गढूळ होणे, तळाशी घट्ट पदार्थ साचणे किंवा बाटलीत काही पदार्थ तरंगणे या बाबी धोक्याच्या असतात. औषधे फ्रीजमध्ये ठेवावी लागतात का, याबद्दलच्या सूचना पाहाव्यात. पहिल्या डोसनंतर मळमळणे, उलटी होणे, चक्कर येणे, पोटात दुखणे, असे प्रकार झाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.लहान मुलांच्या बाबतीत अधिक दक्ष राहावे. लहान मूल म्हणजे प्रौढ व्यक्तींची छोटी कॉपी नव्हे. त्यामुळे प्रौढांना दिलेली औषधे चतकोर करून किंवा कमी मात्रेत देणे शहाणपणाचे नसते. त्याचे साइड इफेक्ट्स असतात. यापूर्वी अशाच तक्रारीसाठी लिहून दिलेली औषधे मेडिकल स्टोअरमध्ये दाखवून पुन्हा आणणे किंवा एका व्यक्तीला दिलेले औषध डॉक्टरी सल्ल्याशिवाय दुसऱ्यांसाठी वापरणे धोक्याचे असते..भेसळीवर मौनकायद्यानुसार ग्लिसरीन किंवा प्रॉपिलिन ग्लायकॉल असलेल्या प्रत्येक बॅचमध्ये ‘डायइथिलिन ग्लायकॉल’ची भेसळ आहे का, याची तपासणी करणे सक्तीचे आहे. दुर्दैवाने भारतात खोकल्याच्या औषधामधील ‘डायइथिलिन ग्लायकॉल’साठी हा कायदा लागू केलेला नाही. ‘कोल्ड्रिफ’चे नमुने अप्रमाणित ठरवल्याचे वृत्त काही राज्य प्रयोगशाळांनी दिले आहेत. राज्य/केंद्र औषध नियामक संस्था निरीक्षण करत आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होते, ते समजेलच. मात्र, एकंदर औषध निर्मिती, वितरण, विक्री आणि या प्रत्येक पातळीवर होणारी नफेखोरी, भेसळ, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यावर कोणी बोलत नाही..औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या गावोगावी, गल्लोगल्ली भूछत्राप्रमाणे उभ्या राहिल्या आहेत. त्यावर कोणाचाच अंकुश नाही का, असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. ‘अन्न आणि औषध प्रशासन व्यवस्था’ ही एकूण लोकसंख्या, औषध उत्पादक आणि विक्रेते यांच्या मानाने अपुरी तर आहेच, पण आहे ती यंत्रणा कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्हायला हवी. औषध ही गोष्ट एखादी व्यक्ती गरजेसाठी म्हणून घेते. औषधांमुळे आजार बरे होतात, एखाद्याचा जीव वाचतो. पण याच औषधात भेसळ असेल तर तो जीवघेणा ठरतो. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांवर अंकुश हवा. कडक कायदे आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हवेत. असे अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हवेहवेसे वाटावेत असे सुजाण नागरिक हवेत. सद्यस्थिती पाहता अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाला सुबुद्धी मिळो या प्रार्थनेसह, प्रत्येकाने औषध- विवेक जागा ठेवावा, ही विनंती..खोकल्याची औषधे, मृत्यू आणि कायदे‘मेडन फार्मा हरियाना’कडून निर्यात केलेल्या खोकल्याच्या औषधामुळे २०२२ मध्ये एकट्या गॅम्बियात ७० मुलांचा मृत्यू झाला.सहा महिन्यांनंतर ‘मॅरियन बायोटेक नोएडा’च्या खोकल्याच्या औषधामुळे उझबेकिस्तानमधील ६५ मुलांचा मृत्यू झाला.भारतातही डिसेंबर २०१९ ते जानेवारी २०२० या दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये हिमाचल प्रदेशच्या डिजिटल व्हीजन कंपनीच्या ‘कोल्डबेस्ट’ या औषधामुळे १२ मुलांचा मृत्यू झाला. याच कंपनीच्या ‘सेरिको सीपी’ नावाच्या गोळ्या २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात भेसळयुक्त आढळल्या. मात्र अजूनही या फार्मा कंपनीवर कुठली कारवाई झाली नाही.‘डीईजी’मुळे १९७२ मध्ये चेन्नईत १५ मृत्यू झाले. १९८६ मध्ये मुंबईत १४, १९८८ मध्ये बिहारमध्ये ११ तर गुरुग्राममध्ये ३३ मृत्यू झाले. या सर्व प्रकरणांमध्ये चौकशी-समिती-अहवाल-जामीन असे चक्र फिरले. सरकारी यंत्रणेला यात कधीच भेसळ सापडली नाही. बाहेरच्या यंत्रणांनी भेसळ सिद्ध केल्यानंतर थोडीफार कारवाई झाली.अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने २०२३ मध्ये ‘डीईजी’च्या भेसळीवरून जगभरातील २८ फार्मा कंपन्यांना फटकारले आहे, यात काही भारतीय कंपन्यांचाही समावेश आहे..Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.बंदीचा अधिकार वापरावाऔषधात भेसळ किंवा अन्य त्रुटी असल्यास कंपनीने औषध परत मागविण्याबद्दल कायदा चेन्नई प्रकरणानंतर करण्यात आला. त्यानंतर म्हणजे १९७६ ते २०१९ या दरम्यान या धोरणाबद्दल किमान दहा वेळा चर्चा झाली. शेवटी थोडा परिणाम झाला. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यात १९८६ मध्ये १८व्या कलमाची भर घातली गेली. कमी गुणवत्तेच्या औषधांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी आणली. औषध प्रशासकांना याचा अधिकार असतो. पण तो वापरायला हवा..Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.गुणवत्ता तपासणीसाठी कायदा?अगदी ताज्या बातमीनुसार, औषधांची गुणवत्ता तपासण्याचा नवा कायदा करण्याच्या विचारात सरकार आहे. तसेच 'औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्य प्रसाधने' या कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत नुकताच सादर करण्यात आला. सरकार तो मसुदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे समजते. 