Premium|US Corn controversy: अमेरिकेतला मका बांग्लादेशात टीकेचा धनी का ठरतोय?

ढाक्यातील अमेरिकन दूतावासाने बांग्लादेशमध्ये मका पाठवण्याची घोषणा केली आणि वादाला तोंड फुटलं. सोशल मीडियावरून या मक्याविरुद्ध जणू काही आघाडीच उघडली गेली. पण असं नेमकं झालं तरी काय? एकीकडे अमेरिकेने बांग्लादेशसोबत व्यापार सुरू ठेवावा यासाठी बांग्लादेशचे सध्याचे प्रधानमंत्री युनुस यांनी मुत्सद्देगिरी केली होती पण जेव्हा अमेरिका त्यांच्याकडील माल पाठवू इच्छित होती तेव्हा हा नवा वाद निर्माण झाला. अन्नधान्याचा घटक असलेला मका अचानक धार्मिक संवेदनशीलतेचं प्रतीक बनला. बांग्लादेशसह सगळीकडच्या सोशल मीडियावर हा वाद उफाळला. बांग्लादेशमधील मुस्लिमबहुल लोकसंख्येच्या भावना दुखावण्याइतपत मक्याचा संबंध कसा जोडला गेला, सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .अमेरिकेने मका बांग्लादेशला का पाठवला?हे समजून घ्यायचं असेल तर थोडं मागे जावं लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यावर त्यांनी परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत काही धाडसी समजले जाणारे निर्णय घेतले. शिवाय त्यांच्या रोखठोक आणि कधीकधीतर अतर्क्य भासणाऱ्या भूमिकांचे परिणाम अमेरिकेच्या संपूर्ण धोरणावर झाले. .अमेरिकेत मक्याच्या लागवडीसाठी बऱ्याच सरकारी योजना राबवल्या जातात. त्यासाठी सोयीसुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे अमेरिकेत मका हे पीक मोठ्या प्रमाणात येते. २०२५मध्ये अमेरिकेत मक्याचं विक्रमी उत्पादन झालं. अमेरिकेत या वर्षी अंदाज ४२५-४२६ दशलक्ष मेट्रिक टन इतका मका पिकला..अमेरिकेत दरवर्षीच मक्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे त्यांना मक्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात करायची असते. यंदा अमेरिका-चीन यांच्यातील थेट व्यापारीशुल्क संघर्षामुळे त्या व्यापारावर परिणाम झाला. चीनने अमेरिकेतील कृषी उत्पादन (विशेषत: मका आणि सोयाबीन)यांची खरेदी थोडी कमी केली. साहजिकच अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडे अतिरीक्त पुरवठा राहिला आहे. आता हा मका जागतिक बाजारपेठेत खपवण्यासाठी अमेरिका तो विकसनशील देशांना निर्यात करण्याचे धोरण आखते..Premium|Bangladesh Elections : तारीक रेहमान बांग्लादेशचे नवे पंतप्रधान होतील का? त्याचा भारतावर कसा परिणाम होणार?.बांग्लादेश आणि अमेरिकेत व्यापारशुल्कावरून मतभेद झाले. अमेरिकेने बांग्लादेशवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादले. त्यामुळे बांग्लादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला.यथावकाश युनुस आणि ट्रम्प यांच्यात चर्चा झाली आणि व्यापारशुल्कात थोडी घट आणण्याविषयी चर्चा झाली. याच चर्चेचा एक भाग म्हणून बांग्लादेशने अमेरिकेकडून काही कृषी उत्पादने आयात करण्याचं मान्य केलं..मग वादाची ठिणगी कशी पडली?ढाका येथील अमेरिकन दूतावासाने एक्सवरून एक पोस्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं, ''या महिन्यात अमेरिकन मका बांग्लादेशात येत आहे. त्याच्या पौष्टिक गुणवत्तेसाठी ओळखला जाणारा हा मका कॉर्नब्रेड आणि ब्रेकफास्ट सिरिल्ससारख्या अनेक खाद्यपदार्थांमधील मुख्य घटक आहे. मक्याचा वापर प्राण्यांच्या खाद्यान्नासाठी केला जातो. ज्यामुळे मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अंडी यांचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होते.''.Premium|Bangladesh Political Crisis 2025 : राष्ट्रवादाच्या धगीमध्ये होरपळणारा बांगलादेश .या एका पोस्टनंतर अचानक अमेरिकेतील मका आणि तो पिकवण्याच्या पद्धती चर्चेत आल्या. अमेरिकेत मका शेतीसाठी डुकरांच्या विष्ठेचे खत वापरले जाते. मात्र इस्लामिक आहारपद्धतींनुसार डुकराशी संबंधित सर्वच गोष्टी निषिद्ध मानल्या जातात. असे असताना अमेरिकेने बांग्लादेश या मुस्लिमबहुल देशांत हा मका पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल एकच हल्लकल्लोळ माजला..सोशल मीडियावर गोंधळसोशल मीडियावर या निर्णयावरून अनेक उपरोधीक आणि टीकात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहेत. श्रीमय तालुकदार या पत्रकाराने एक्सवर पोस्ट केली की, "डॉनला खुश करण्यासाठी बांगलादेशला अमेरिकन मका (जो डुकराच्या विष्ठेच्या खतावर वाढला आहे) मिळत आहे, तर पाकिस्तानला गाझामध्ये 'शांतता रक्षक दल' पाठवण्याची संधी मिळत आहे.".इतर काही पोस्टमध्ये डुकराच्या खतापासून बनवलेल्या मक्याविषयी उपरोधीक कमेंट्स केलेल्या आहेत.या वादावर अमेरिकन दूतावासाने अद्याप कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही..डुकराच्या विष्ठेचा मुद्दा इतका का गाजला?मका लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खतांची आवश्यकता असते. अमेरिकेत पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी प्राण्यांच्या विष्ठेतील घटकांचा वापर करणं त्यातही डुकरांच्या विष्ठेचा वापर करणे, ही एक सामान्य गोष्ट आहे. अमेरिकन शेतीसाठी ही सामान्य गोष्ट असली तरी कट्टर इस्लामपंथीयांसाठी ती अडचणीची आहे. कारण इस्लाममध्ये डुकराशी संबंधित सर्वच गोष्टी निषिद्ध आहेत. .यापूर्वी बांगलादेशात 'मीट अँड बोन मील' (MBM)या मुद्द्यावरून मोठा वाद झाला होता. आयात केलेल्या पशुखाद्यात डुकराच्या मासाचे अंश आढळल्याने बांगलादेशाने त्यावर बंदी घातली होती..बांग्लादेश-अमेरिका संबंधांचं काय?बांग्लादेश आणि अमेरिकेतील संबंध सध्या फारसे उत्तम नाहीत. बांगलादेशचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार तुटवडा सध्या सुमारे ६ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. २०२५च्या सुरूवातीला अमेरिकेने बांगलादेशी निर्यातीवर ३७% पर्यंत शुल्क लादले होते. १५% वरून ही रक्कम ३७%वर पोहोचल्याने त्याचा मोठा फटका बांग्लादेशातील वस्त्रोद्योगाला बसला. त्यामुळे बांग्लादेशचे सध्याचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहिलं आणि रदबदलीसाठी प्रयत्न केले. बांग्लादेश गहू, मका आणि सोयाबीनसह अमेरिकन वस्तूंची आयात वाढवेल असं आश्वासन दिल्यानंतर अमेरिकेने व्यापार शुल्क दर २०% पर्यंत कमी केला.मक्याबरोबरच बांग्लादेश सरकारने एका कराराअंतर्गत सुमारे २ लाख वीस हजार मेट्रीक टन इतका अमेरिकन गहू खरेदी करण्यास मान्यता दिलीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.