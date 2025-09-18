Premium| Cotton Import India: कापूस आयात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फटका बसणार का?

डॉ. माधव शिंदेअमेरिकेसारख्या देशात शेतमाल किमतींमध्ये होणाऱ्या घसरणीपासून बचाव करणाऱ्या विविध ‘शेतमाल किंमत विमा योजना’ कार्यान्वित असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना किंमत घसरणीचा फटका बसत नाही. भारतातही अशा प्रकारच्या शेतमाल किंमत विमायोजनेची अंमलबजावणी व्हायला हवी.‘ट्रम्प टॅरिफ’चा फटका कमी करण्यासाठी भारताने कापसासारख्या कृषी उत्पादनावरील आयातशुल्कात १९ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी ११ टक्के एवढी सूट देत अमेरिकेसोबत अजूनही रास्त व्यापार तडजोडी होऊ शकतात, हे भारताने दर्शवले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतामध्ये कापसाची आयात वाढणार असून, त्याचा देशातील कापूस मूल्यसाखळी आणि कापड उद्योगाला लाभ होणार असला तरी, कापसाचे बाजारभाव कमी होऊन कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, असेच दिसत आहे. .मुळात, भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण मोठे आहे. जून २०२५ ची आकडेवारी पाहता, भारतातून अमेरिकेला जवळपास ७१ हजार २८६ कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. तर भारतात अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचा विचार करता, ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशुल्काचे हत्यार उपयोगात आणले आहे. अमेरिकेने स्वीकारलेले हे धोरण अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असले तरी, ते जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना धरून नाही, हेही तितकेच खरे. याचा परिणाम मात्र, भारतातील इलेक्ट्रिक यंत्रे आणि साधने, खनिज तेल, मौल्यवान धातू आणि दगड यासारख्या उद्योगाबरोबरच कापड उद्योगालाही फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. देशातील उद्योगक्षेत्राला बसणाऱ्या या फटक्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून कापसाच्या आयातीवरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय हा याच प्रयत्नांचा भाग असल्याचे म्हणता येईल. .आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कापसाच्या किमती ह्या देशातील कापसाच्या तुलनेत पाच ते सात टक्क्यांनी स्वस्त असल्याने भारतातील कापड कारखानदारांना परदेशातून कापूस आयात करणे फायद्याचे ठरते. त्यासाठी भारतातील कापड उद्योगसंघ सरकारकडे आग्रह धरतो. तर सरकारनेही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत वेळोवेळी कापसाच्या आयातीला परवानगी दिल्याचे दिसून येते. दोन वर्षापूर्वी भारत सरकारने ऑस्ट्रेलियासोबत यासंबधी व्यापार करार करत दरवर्षी जवळपास ५१ हजार टन कापसाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून, या कराराअंतर्गत आजही ऑस्ट्रेलियातून भारतात कापसाची आयात सुरु आहे. सध्यादेखील भारत सरकारने कापड उद्योगाचा आग्रह आणि अमेरिकी प्रशुल्काचा दबाव यामुळे कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क रद्द करत आयातीला परवानगी दिली आहे. मात्र सरकारने हा निर्णय घेताना देशातील लाखो कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केलेला दिसत नाही, ही दुर्दैवाची बाब.खरंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश असला तरी, तो अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका यासारख्या देशांकडून कापसाची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. यामध्ये कापसाची सर्वाधिक आयात ही अमेरिकेतून केली जाते. २०२५-२६ या हंगामात देशातील कापूसउत्पादनात घट होण्याचा अंदाज असल्याने या आयातीस सरकारने परवानगी दिल्याचे बोलले जात आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत देशातील कापड उद्योजक आवश्यक त्या प्रमाणात कापसाचा साठा करून ठेवतील. याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाची मागणी कमी होऊन किमती घसरण्यावर होईल, हे वेगळे सांगायला नको. एकीकडे शेतमालाच्या उत्पादनखर्चात वेगाने होणारी वाढ आणि दुसरीकडे सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे बाजारभावात होणारी घसरण या कात्रीत सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाचा दुसरा खात्रीशीर स्त्रोत नसल्याने कायमच आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो, हे खरे. .Premium| Agricultural exports: कृषी निर्यातीने या वर्षी इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र ट्रम टॅरिफच्या वादळासमोर ही कामगिरी अशीच चालू राहिल का?.खरंतर सरकार विविध शेतीपिकांसाठी दरवर्षी किमान हमीभाव जाहीर करते. मात्र या हमीभावाची बाजारपेठेला सक्ती नसल्याने त्याचे लाभ शेतकरीवर्गाला मिळत नाहीत. २०२४-२५ च्या हंगामामध्ये ‘राष्ट्रीय कृषिखर्च आणि मूल्य आयोगा’ने कापसाचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च ४,७४७ रुपये निश्चित केला होता. त्यानुसार कापसाला रु. ७१२१ प्रतिक्विंटल एवढा किमान हमीभाव जाहीर करण्यात आला. मात्र या हमीभावाने देशातील एकूण कापूसउत्पादनापैकी केवळ ३० टक्के कापसाचीच सरकारने खरेदी केली. उर्वरित ७० टक्के कापूस ५.५ ते सहा हजार रुपये बाजारभावाने विकला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक ते दीड हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. हीच स्थिती कमीअधिक प्रमाणात सोयाबीन, कांदा, मका, हरभरा यासारख्या पिकांच्या बाबतीतही दिसून येते. सरकारच्या अनिश्चित आयात-निर्यात धोरणाचा या पिकांच्या किमतीवरही सतत परिणाम होत आला आहे. एकीकडे, सरकार हमीभाव जाहीर करते. मात्र त्याचे पालन होत नसल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या बाजारभावाने आपला शेतमाल विकावा लागतो. बहुतांशवेळा बाजारभाव हा हमीभावापेक्षा खूप कमी राहिल्याचीच उदाहरणे आहेत. अशा स्थितीत सरकारद्वारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या किमान हमीभावाचा लाभ मिळत नसल्याने त्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.महाराष्ट्राचा विचार करता, विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे कापूस हे प्रमुख पीक आहे. या भागातील हजारो शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कापसाच्या पिकावर अवलंबून असल्याने त्याला मिळणारी किमत महत्त्वाची ठरते. २०२४-२५ या हंगामामध्ये महाराष्ट्रात जवळपास ९२.३२ दशलक्ष बेल एवढे कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन झाले असून त्यापैकी केवळ १४.४५ दशलक्ष टन एवढ्या कापसाची किमान हमीभावाने सरकारी खरेदी झाली. तर उर्वरित कापूस अत्यल्प बाजारभावाने विकला गेला. २०२५-२६ च्या हंगामात राज्यातील एकूण पेरणीखालील क्षेत्रापैकी २६.४ टक्के एवढे क्षेत्र कापूसपिकाखाली असून कापूस उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनाही आपल्या उत्पन्नात चार पैसे वाढ होण्याची अपेक्षा असतानाच सरकारच्या कापसाच्या आयात निर्णयामुळे ती अपेक्षा पूर्ण होईल की नाही, अशी शंका निर्माण होते. सरकारचे धोरण असेच चालू राहिल्यास शेतमालाला रास्त बाजारभाव कसा मिळेल? .Premium|Asian Paints Vs Varun Beverages : रंगाच्या व्यवसायातील कंपन्यांतील चढाओढ.दूरगामी प्रभावमुळात, जागतिकीकरणाच्या व्यवस्थेत प्रत्येक देशाचे इतर देशांसोबतचे व्यापारसंबंध वाढणे निश्चित असल्याने उत्पादनांची आयात-निर्यात होणे अपरिहार्य आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या आयात-निर्यात निर्णयांचा शेतमालासारख्या उत्पादनांच्या बाजारकिमतींवर होणारा परिणाम दूरगामी प्रभाव निर्माण करणारा ठरतो. भारतामध्ये सरकारच्या आयात-निर्यात निर्णयांचा शेतमाल किमतींवर सातत्याने विपरीत परिणाम होत आला आहे. त्यामुळे नेमके कोणत्या पिकाचे उत्पादन घ्यावे म्हणजे रास्त बाजारभाव मिळेल, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे. आयात-निर्यात निर्णयांमुळे शेतमाल किमतीत होणाऱ्या घसरणीपासून बचाव करणारी अमेरिकेसारख्या देशात शेतमाल किमतींमध्ये होणाऱ्या घसरणीपासून बचाव करणाऱ्या विविध शेतमाल किमत विमा योजना कार्यान्वित असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना किमत घसरणीचा फटका बसत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची वाढती व्याप्ती आणि त्याचे शेतमाल किमतींवर सततचे होणारे परिणाम लक्षात घेता, भारतातही अशा प्रकारच्या शेतमाल किमत विमा योजनेची अंमलबजावणी होणे, ही काळाची गरज आहे.(लेखक 'अहमदनगर महाविद्यालया'त अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) 