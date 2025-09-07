Premium| Vice President Election 2025: NDA ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार जाहीर केले आहे. तर INDIA आघाडीने निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली आहे

सकाळ डायरी १. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारीराष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे हे पद रिक्त झाले आहे.सी.पी.राधाकृष्णन यांचा परिचय :जन्म : २० ऑक्टोबर १९५७, तिरुपुर, तमिळनाडू.वयाच्या १६-१७ व्या वर्षीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारतीय जनसंघ यांच्याशी जोडले गेले.२००३ ते २००६ या काळात ते तमिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते.१२ व्या लोकसभा निवडणुकीत (१९९८-९९) कोईम्बतूर (तमिळनाडू) मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा संसदेत गेले. पुन्हा याच मतदारसंघातून १३ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी (१९९९-२००४) ते निवडून आले..राज्यपाल म्हणून कारकीर्द :झारखंडचे राज्यपाल : १८ फेब्रुवारी २०२३ ते ३० जुलै २०२४.१९ मार्च २०२४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी आदेश काढून त्यांना तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुदुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभार दिला.३१ जुलै २०२४ रोजी ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाले..२. यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव्ह अवॉर्ड २०२५विजेते : बीबी फातिमा महिला बचत गट.हा पुरस्कार जागतिक आदिवासी दिनी (९ ऑगस्ट २०२५) जाहीर झाला.हा गट २०२५ च्या इक्वेटर इनिशिएटिव्ह पुरस्कार विजेत्या जगभरातील १० संस्थांपैकी एक आहे.या पुरस्काराला ''जैवविविधता संवर्धनासाठीचा नोबेल पुरस्कार'' असेही म्हटले जाते.२०२५ ची संकल्पना : ''निसर्ग-आधारित हवामान कृतीसाठी महिला आणि युवा नेतृत्व''.३. ''इंडिया'' आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार : निवृत्त न्यायमूर्ती बी.सुदर्शन रेड्डीन्यायमूर्ती बी.सुदर्शन रेड्डी यांचा परिचय जन्म : ८ जुलै १९४६, आकुला मायलारम (रंगा रेड्डी जिल्हा, आंध्रप्रदेश - सध्याचे तेलंगणा)१९७१ पासून वकिली व्यवसायाची सुरुवात१९८८ ते ९० या काळात आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात काम केले१९९५ मध्ये आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक५ डिसेंबर २००५ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती१२ जानेवारी २००७ ते ७ जुलै २०११ या काळात भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते२०१३ मध्ये गोव्याचे पहिले लोकायुक्त बनले.४. प्रमोशन अॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५सादरकर्ते : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव२० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत मंजूर२१ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यसभेत मंजूरतरतुदी :ऑनलाइन ''मनी गेम्स'' ऑफर करणाऱ्यांना ३ वर्षे तुरुंगवास किंवा १ कोटी दंड.अशा खेळांची जाहिरात करणाऱ्यांना २ वर्षे तुरुंगवास किंवा ५० लाख दंड. .५. आशिया चषक हॉकी स्पर्धा २०२५ साठी हरमनप्रीत सिंग कर्णधारहरमनप्रीत सिंग :२०१५ मध्ये भारताच्या ज्युनिअर संघातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण२०१६ च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग (अवघ्या २० व्या वर्षी)२०२१ च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाला ४१ वर्षांनंतर कांस्यपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका२०२३-२४ मध्ये भारतासाठी सर्वाधिक पेनल्टी कॉर्नर गोल करणारा खेळाडूउत्कृष्ट क्रीडा कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्कार (२०२१) प्राप्त.Premium |Study Room : पुलाच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी; कार्यकारी अभियंता म्हणून तुमची भूमिका काय? .६. रेल्वे ट्रॅकवर पोर्टेबल सोलर पॅनेल्सरेल्वे ट्रॅकदरम्यान पोर्टेबल सोलर पॅनेल्स बसवणारे वाराणसी हे भारतातील पहिले शहर बनले आहे.७. १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५सादरकर्ते : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (लोकसभेत २० ऑगस्ट २०२५)तरतुदी :जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री ''गंभीर'' फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरला,५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र ठरला,आणि सलग ३० दिवस तुरुंगवासात राहिला,तर राष्ट्रपती/राज्यपाल त्याला पदावरून दूर करतील.शिक्षा भोगून सुटल्यावर किंवा निर्दोष मुक्ततेनंतर पुन्हा नियुक्ती शक्य आहे.या १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे संविधानातील कलम ७५, १६४ आणि २३९AA या तीन कलमांमध्ये बदल घडून येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.