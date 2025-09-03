Premium| Criminalization of politics: राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्राने १३० वी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे; मात्र ती फक्त मंत्र्यांवर लागू असून आमदार-खासदारांवर नाही.

डॉ. उदय वारुंजीकरudaywarunjikar@rediffmail.comराजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे. परंतु, प्रस्तावित दुरुस्ती योग्य आहे की अयोग्य याबाबत प्रत्येक नागरिकाने आपले मत तयार करून ते समितीला कळवले पाहिजे. खऱ्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती करावीच लागेल. परंतु, ती प्रस्तावित मसुद्याप्रमाणे करायची की त्यात बदल करायचे, याबाबत सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालपत्रांद्वारे प्रयत्न केलेले आहेत. अशा निकालपत्रांची यादी बनवायची झाल्यास ती खूप मोठी होईल. परंतु, कायदा बनवण्याची जबाबदारी राज्यघटनेतील ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स’ तत्त्वानुसार कायदेमंडळाची आहे. त्यामुळे भारतीय संसदेने कायदा बनवावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रांमध्ये नमूद केलेली आहे.राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. लोकशाहीचे पावित्र्य राखण्यासाठी निवडून आलेले प्रतिनिधी निर्दोष चारित्र्याचे असावेत, असा ठाम संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही प्रत्यक्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली मंडळी राजकारणात प्रवेश करून निवडणुका जिंकताना आणि मंत्रिपदे भूषवताना दिसतात..ही स्थिती चिंताजनक आहे आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का पोहोचवणारी आहे. त्यामुळे भारतीय संसदेने कायदा बनवावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केलेली आहे. एवढेच नव्हे; तर सर्वोच्च न्यायालयाने लॉ कमिशन ऑफ इंडियाने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यानुसार पुढील कारवाई करायला पाहिजे, असेही म्हटले होते. २०१३ मधील केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार लाॅ कमिशन ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये आपला अहवाल दिला. त्या अहवालामधील काही बाबींचा स्वीकार करून आणि काही गोष्टी नव्याने घालून केंद्र सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यघटनेच्या १३० व्या दुरुस्तीसाठी कायद्याचा मसुदा सादर केला. त्या मसुद्यानुसार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५, अनुच्छेद १६४ आणि अनुच्छेद २३९ अ अ मध्ये आता दुरुस्ती होणार आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती असे सांगते, की जर एखाद्या मंत्र्याला तुरुंगात टाकलेले असेल आणि सदर जेल जर सलग ३० पेक्षा जास्त दिवस झालेली असेल तर त्या पार्श्वभूमीवर ३१ व्या दिवशी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला पदावरून हटवू शकतात. अर्थात ज्या गुन्ह्यामध्ये संबंधित मंत्र्याला अटक झालेली असेल तर त्या गुन्ह्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असली पाहिजे, असेही तरतुदीत ठरवलेले आहे. समजा पंतप्रधानांनी सल्ला दिला नाही तरी राष्ट्रपतींना त्याबाबत स्वतःहून कारवाई करण्याबाबतचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. राज्य पातळीवरील मंत्र्यांच्या बाबतीत तशाच प्रकारची तरतूद असून फक्त राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून अशा प्रकारचा आदेश पारित करण्याचे अधिकार प्रस्तावित आहेत..संबंधित मसुदा संसदेत सादर करण्यात आला तेव्हा विविध पक्षांनी त्याला विरोध दर्शवला. त्यामुळे २० ऑगस्ट रोजी तो संयुक्त संसदीय समितीकडे (जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी) पाठवण्याचा निर्णय झाला. त्या समितीत लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० खासदार असतील. त्या समितीने पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा, असा ठराव संसदेत पारित करण्यात आला आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे.भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत हळूहळू गुन्हेगारांचा समावेश वाढत आहे. पूर्वी गुन्हेगार किंवा आरोपी कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते. नंतर मात्र अनेक आरोपी निवडणुका लढवू लागले. त्याचप्रमाणे अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले आणि त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वेगाने वाढले. त्यासंदर्भातील आकडेवारी पाहिल्यास, लॉ कमिशनच्या २४४ व्या अहवालात (फेब्रुवारी २०१४) त्याबाबत माहिती आहे. २००४ ते २०१४ अशा १० वर्षांत लोकप्रतिनिधींविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्यांचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे.२००४ आणि २०१४ च्या आकडेवारीची तुलना केल्यास, आमदार आणि खासदारांविरुद्ध दाखल झालेली अनेक प्रकरणे दिसून येतात. लॉ कमिशनच्या अहवालानुसार, २००९ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या १६२ लोकसभा खासदारांविरुद्ध फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यांपैकी ७६ खासदारांविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप होते. २००४ आणि २००९ च्या लोकसभेची तुलना केल्यास, फौजदारी प्रकरणे असलेल्या खासदारांची संख्या २४ वरून ३० टक्के झाली होती. २००९ च्या निवडणुकीत १८ टक्के उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित होती. २००४ मध्ये १२५ खासदारांविरुद्ध (२३ टक्के) फौजदारी प्रकरणे होती. २००९ मध्ये १६२ खासदार (३० टक्के) आणि २०१४ मध्ये १८५ खासदार (३४ टक्के) अशी वाढ झाली. २०१९ मध्ये २३३ खासदारांविरुद्ध (४३ टक्के) आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर २५१ खासदारांविरुद्ध (४६ टक्के) फौजदारी प्रकरणे आहेत..लॉ कमिशनच्या अहवालानुसार ११,०६३ उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी प्रकरणे दाखल होती. त्यांपैकी ५,२६३ उमेदवारांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांचे आरोप होते. खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडा आणि निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन यांचा त्यात समावेश होता. त्या पार्श्वभूमीवर, लॉ कमिशनने कायद्यात बदल सुचवले होते. त्यांनी एक कन्सल्टेशन पेपर तयार केला होता, ज्याचे जाहीर वितरण करण्यात आले होते. अनेक राजकीय पक्षांनी त्यावर आपली मते व्यक्त केली. त्यानंतर लॉ कमिशनने आपला अहवाल सादर केला, ज्यात कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता आणि विद्यमान कायद्याची त्रुटी अधोरेखित केली गेली. त्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील आमदार आणि खासदारांविरुद्ध प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करून ती सार्वजनिक संकेतस्थळावर (पब्लिक डोमेन) जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, अशी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्रातील आकडेवारी पाहिल्यास, मार्च २०२४ मध्ये ४२९ प्रकरणे होती. जुलै २०२५ मध्ये ती ५१६ झाली आहेत. याचा अर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२४ मध्ये १०६ प्रकरणे होती, ती जुलै २०२५ मध्ये १२२ झाली. नागपूर खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात मार्च २०२४ मध्ये ७३ प्रकरणे होती, ती जुलै २०२५ मध्ये ९७ झाली. मुंबईच्या मुख्य पीठाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणेही वाढली. मार्च २०२४ मध्ये २२६ प्रकरणे होती, ती आता २६५ झाली आहेत..या सर्व दाखल गुन्ह्यांचा तपशील उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आमदार आणि खासदारांविरुद्धचे आरोप पाहिल्यास, धनादेश न वटण्यापासून ते महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत जमावबंदीचे आदेश मोडणे, दंगल घडवणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग कायद्याअंतर्गत गुन्हे, बदनामी, निवडणूक-संबंधित गुन्हे, प्राण्यांविरुद्ध क्रूरता कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, जल आणि आवश्यक वस्तू कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीस प्रतिबंध कायदा, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा आणि भारतीय विद्युत कायदा यांचा समावेश आहे.ही यादी पाहता, प्रस्तावित घटनादुरुस्ती कायद्यात पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे जुलै २०२५ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ५१६ आमदार आणि खासदारांविरुद्ध प्रलंबित प्रकरणे असली, तरी पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची प्रकरणे कमी आहेत. सदर प्रस्तावित घटनादुरुस्ती ही आमदार आणि खासदारांना लागू नसून फक्त मंत्र्यांना लागू आहे. त्यामुळे सध्याच्या नियमानुसार एकूण आमदारांपैकी फक्त १० टक्के लोकांनाच मंत्रिपद मिळते. म्हणून घटनादुरुस्ती झाली, तरी ती फक्त निवडून आलेल्या १० टक्के मंत्र्यांनाच लागू होईल. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो, की राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी हा प्रस्तावित मसुदा फक्त मंत्र्यांना लागू करणे पुरेसे आहे का? एकीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालपत्रांद्वारे राजकारणाचे.गुन्हेगारीकरण थांबवण्याचे प्रयत्न केले आहेत आणि लॉ कमिशननेही कायद्यात दुरुस्ती सुचवली आहे. या प्रस्तावात राज्यघटनेसह रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्टमध्येही दुरुस्तीचा समावेश आहे. त्यामुळे आमदार आणि खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याऐवजी फक्त मंत्र्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यामागील कारण स्पष्ट होत नाही.सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सलग ३० दिवस तुरुंगवास आणि अपात्रतेचा काय संबंध आहे, हे स्पष्ट होत नाही. लॉ कमिशनच्या २४४ व्या अहवालानुसार, जर न्यायाधीशांनी आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र (चार्ज फ्रेम) ठरवले असेल, तर न्यायालयाने त्या गुन्ह्याची दखल घेतली आहे, असे समजले जाते. प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) नोंदवल्यानंतर तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तपासानंतर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल होते आणि न्यायाधीशांना त्याची दखल घेताना चार्ज फ्रेम करावा लागतो. चार्ज फ्रेम करणे म्हणजे प्रथम खबरी अहवाल आणि तपासाची न्यायिक पडताळणी करणे. परंतु, प्रस्तावित मसुद्यात ३० दिवस सलग तुरुंगवासाला महत्त्व देण्यात आले आहे आणि न्यायिक दोषारोपपत्राला स्थान नाही. त्यामुळे ३० दिवस तुरुंगवासाऐवजी चार्ज फ्रेम झाल्यावर मंत्र्यांना पदावरून हटवले पाहिजे.एवढेच नाही, तर मंत्र्यांना पदावरून हटवणे पुरेसे नाही. पूर्वी चार्ज फ्रेम करण्यास विलंब होत होता; परंतु जुलै २०२४ पासून लागू झालेल्या नवीन कायद्यानुसार चार्ज फ्रेमसाठी वेळेचे बंधन आहे. तसेच, हे खटले जलद गतीने चालवले पाहिजेत. जर एखाद्या प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झाली, तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्टमधील कलम ८ नुसार तो अपात्र ठरतो. परंतु, शिक्षा होण्याआधीच एखाद्या व्यक्तीला पदावरून हटवायचे असेल, तर ३० दिवस तुरुंगवासाऐवजी चार्ज फ्रेम हा निकष असावा, ज्यामुळे कायदा न्यायिक चौकटीत टिकेल..Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचे गुन्हेगारीकरण वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत वारंवार निकालपत्रे दिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जर राज्यघटनेत दुरुस्ती करायची असेल, तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्टमध्ये दुरुस्ती परवडेल का, याबाबत चर्चा होत आहे. जर हा कायदा पुरेसा वाटत नसेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. आता संयुक्त संसदीय समितीकडे हा मसुदा पाठवला असल्याने, प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे की, याबाबत आपले मत समितीला कळवावे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे. परंतु, प्रस्तावित दुरुस्ती योग्य आहे की अयोग्य याबाबत प्रत्येक नागरिकाने आपले मत तयार करून ते समितीला कळवले पाहिजे. लोकशाही यंत्रणेचे पावित्र्य जपायचे आणि खऱ्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती करावीच लागेल. परंतु, ती प्रस्तावित मसुद्याप्रमाणे करायची की त्यात बदल करायचे, याबाबत सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. आता संयुक्त संसदीय समितीकडे मसुदा गेला असल्याने, प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने आपले मत व्यक्त करून भारतातील लोकशाही अधिक समृद्ध करण्यात योगदान द्यावे. कदाचित या मसुद्याला विविध पातळीवरून विरोध होण्याची शक्यता आहे. कदाचित विरोधकच नव्हे; तर सत्ताधारी गटामधील काही खासदार, आमदारही त्याला विरोध करतील. पण, मूळ मुद्दा हा निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याबाबत आहे. आपल्या खंडप्राय देशातही ‘तारीख पे तारीख’ पद्धतीमुळे सामान्य माणसाचा विश्वास कमी होत आहे. म्हणूनच आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधातील प्रकरणे तातडीने चालवली तर ही प्रक्रिया शुद्ध होऊ शकते. काही दुरुस्ती करून संबंधित मसुदा सुयोग्य केल्यास भारतीय लोकशाहीचे निश्चित भले होईल.(लेखक ज्येष्ठ वकील असून महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.