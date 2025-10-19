Premium| Crypto Currency: भांडवली बाजार आणि सोन्याप्रमाणे आभासी चलनातही चढ-उतार?

अतुल कहातेsaptrang@esakal.comशेअरबाजार व आभासी चलनाबाबत विचार करताना एक लक्षात घेतलं पाहिजे, उद्याविषयीची अनिश्चितता हे बाजारांसाठीचं मोठं संकट असतं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच विलक्षण आवडत असलेल्या आभासी चलनांच्या बाजारात सुद्धा याचं वादळ शिरताना दिसतं आहे. या सगळ्याचा डॉलरशी निकटचा संबंध आहे. पण अल्पकालीन मुदतीमध्ये नेमकं काय घडू शकेल हे सांगणं एकूणच खूप कठीण असताना ट्रम्पकाळामध्ये तर ते अशक्यच झालेलं आहे.काही वर्षांपूर्वी एका बिटकॉइनची किंमत एक कोटी रुपयांहून जास्त होईल, असं भाकीत कुणी केलं असतं तर कदाचित आपण त्या माणसाला वेड्यात काढलं असतं. आता ही किंमत एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी कशी झाली, असं म्हणून लोक त्याविषयी आश्चर्य व्यक्त करताना दिसतात. खरं म्हणजे कसलाही आगापीछा नसताना विलक्षण वेगानं वर-खाली होत असलेल्या आभासी चलनांच्या (क्रिप्टो करन्सी) दुनियेविषयी कसलीच भाकितं करणं जवळपास अशक्यप्राय आहे. .या पार्श्वभूमीवर या आठवड्यात बिटकॉइनसकट सगळ्या आभासी चलनांच्या किमतींमध्ये वेगानं घट झाल्यामुळे त्यामागची कारणमीमांसा तपासणं महत्त्वाचं ठरावं. अर्थात सध्या जगात कुठेही काहीही घडलं आणि खास करून ते अर्थकारणाशी संबंधित असलं, तर त्यामागे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अगदी थेट किंवा किमान अप्रत्यक्ष तरी हात असतोच, असं आढळत असल्यामुळे आभासी चलनांमधल्या या उलथापालथीं मागेही ट्रम्प हेच कारणीभूत असल्याचं वरकरणी दिसतं. ते नेमकं कसं?आपल्या राष्ट्रपतिपदाच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकामागून एका देशावर आर्थिक निर्बंध आयातकराच्या माध्यमातून लादण्याचा सपाटाच जणू ट्रम्प यांनी लावल्याचं आपल्याला माहीत आहेच. ज्या देशांना ट्रम्प जाहीरपणे शत्रू म्हणायचे अशा चीनपासून ज्यांना ते मित्र म्हणायचे अशा भारतापर्यंत सगळ्या देशांनी ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा रेटा सोसल्याचं दिसतं. याला काही जण आततायीपणा म्हणतात, तर काही जण धूर्तपणा. .कुठल्याही आर्थिक बाजारावर या धरसोड वृत्तीचे परिणाम उमटणं अगदी स्वाभाविक आहे. एक वेळ आर्थिक बाजार मंदी सोसू शकतात; पण धोरणसातत्यामधला अभाव, लहरीपणा या गोष्टी बाजार सहजपणे पचवू शकत नाहीत. उद्याविषयीची अनिश्चितता हे बाजारांसाठीचं सगळ्यात मोठं संकट असतं. याचेच पडसाद गेले अनेक महिने भांडवली बाजार वर-खाली होणं, सोन्याची किंमत वाढत जाणं अशा रूपांनी उमटलेले दिसतात. आता त्यात स्वत: ट्रम्प यांनाच विलक्षण आवडत असलेल्या आभासी चलनांच्या बाजारातसुद्धा याचं वादळ शिरताना दिसतं आहे.जेव्हा आर्थिक भविष्याबद्दल लोकांना खात्री वाटत नाही आणि खास करून ही परिस्थिती राजकीय धोरणांमधल्या अनिश्चिततेमुळे उद्भवलेली असेल, तेव्हा तर हमखासच लोक सोन्यासारख्या बचावात्मक पर्यायांकडे गुंतवणुकीसाठी धाव घेतात. इथे ‘लोक’ हा शब्द खूप व्यापक अर्थानं घेतला पाहिजे. .कारण फक्त सर्वसामान्य (म्हणजे ‘किरकोळ’) गुंतवणूकदारच नव्हे, तर संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि इतकंच नव्हे तर बलाढ्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकांसकट सगळे जण बाजारातल्या संभाव्य परताव्याकडे पाठ फिरवून किमान अल्प काळासाठी तरी खात्रीच्या पर्यायाला जास्त महत्त्वाचं मानतात. हा पर्याय म्हणजे अर्थातच सोनं. म्हणूनच सोन्याच्या किमती डोळे विस्फारतील अशा पातळीवर गेल्या आहेत. अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी आपल्याकडच्या सोन्याच्या साठ्यांमध्ये भरीव वाढ केली आहे. अलीकडच्या काळात काही लोक सोन्याला पर्याय म्हणून आभासी चलनांकडे बघतात. बिटकॉइन आणि इतर आभासी चलनांच्या किमतींमध्ये वाढ होत गेल्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक अस्थिरता आणि त्याचे अर्थकारणावर उमटणारे पडसाद हे आहे. जेवढी बाजारामध्ये जास्त साशंकता असेल, तेवढी आभासी चलनाच्या किमतीमध्ये वाढ होते; हे सर्वसाधारण प्रकारचं गृहीतक आहे. .आता मात्र काहीसा उलटाच प्रकार घडताना दिसतो. ट्रम्प यांनी चीनवर आधीच्या ३० टक्के आयातकरामध्ये तब्बल १०० टक्क्यांची भर टाकून तो थेट १३० टक्क्यांवर नेल्यावर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना अशांसारख्या प्रमुख आभासी चलनांच्या किमतींमध्ये आठवडाभरात पाच टक्क्यांची घट झाल्याचं बघायला मिळालं. असं का व्हावं? खरं म्हणजे या नव्या घोषणांमुळे बाजारातली अनिश्चितता वाढणं आणि त्यामुळे सोनं तसंच आभासी चलनं या तुलनेनं ‘स्थिर’ पर्यायांच्या किमतींमध्ये वाढ होणं अपेक्षित आहे. या ठोकताळ्याला बाजूला सारून लोकांनी आभासी चलनांची विक्री का केली असावी? अर्थातच हा जटिल प्रश्न असला, तरी त्यामागचं रहस्य उलगडणं अशक्यप्राय नाही. आभासी चलनांमधील गुंतवणूक कुणी प्रामुख्यानं केली आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते दडलं आहे. आभासी चलनांमध्ये ओतला जात असलेला पैसा मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून आलेला आहे. चिनी सरकार पूर्वीपासून अमेरिकी सरकार जारी करत असलेल्या रोख्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतं. याच जोरावर तर अमेरिकी सरकार आपल्या डोक्यावर प्रचंड मोठं कर्ज असूनही सतत नवी कर्जं काढू शकतं. .कारण हे कर्ज काढण्यासाठी अमेरिकी सरकार जेव्हा नवे रोखे बाजारात आणतं, तेव्हा ते विकत घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या प्रमुख देशांमध्ये चीनचा समावेश असतो. चीनला अमेरिकी सरकारचे रोखे विकत घेण्यामध्ये रस का असावा? याचं कारण म्हणजे चिनी माल मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेमध्ये निर्यात केला जातो. त्याचा मोबदला चीनला डॉलर्समध्ये मिळतो. या डॉलर्सचं चीन काय करणार? तर चीन हे डॉलर्स अमेरिकी सरकारच्या रोख्यांमध्ये गुंतवतो.तसंच अमेरिकी डॉलर आजही जागतिक बाजारामध्ये सगळ्यात मौल्यवान आणि मान्यताप्राप्त चलन असल्यामुळे ते एका अर्थानं प्रति-सोनं आहे. साहजिकच अमेरिकी डॉलर्सचा मोठ्या प्रमाणावर साठा करून ठेवणं बहुतेक सगळ्या देशांना महत्त्वाचं वाटतं.जागतिक पातळीवरही अमेरिकेशी दुरूनही संबंध नसलेल्या दोन देशांमधले आर्थिक व्यवहार डॉलर्सच्या माध्यमातून होतात. उदाहरणार्थ सौदी अरेबियाकडून तेल खरेदी करणारे देश त्याचा मोबदला अमेरिकी डॉलर्समध्ये देतात. .हे सगळे मुद्दे एकत्र केले, तर ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे आभासी चलनं का कोसळली, याचं उत्तर मिळेल. चीनची अमेरिकी डॉलर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झालेली असताना आता अमेरिकेनं जर चीनवर भयंकर मोठा आयातकर लादला तर कदाचित चीनची निर्यात कमी होईल. चीनला कमी डॉलर्स मिळतील. चीनची अमेरिकी डॉलर मधील गुंतवणूक घटू शकेल. दीर्घकालीन धोरण म्हणून कदाचित चीन जाणूनबुजून ही गुंतवणूक कमी करण्याकडे वळू शकेल. अमेरिकेला पर्याय म्हणून आपल्याला पसंती मिळावी या चीनच्या सुप्त इच्छेचं वास्तवात रूपांतर करण्याच्या दृष्टीनं टाकल्या जात असलेल्या अनेक चिनी पावलांमधलं हे एक पाऊल असू शकतं. खरोखरच हे सुरू राहील का, आपल्या चाणाक्ष किंवा धरसोड वृत्तीला अनुसरून कदाचित ट्रम्प अचानकपणे हा आयातकर रद्द करून टाकतील का, उलट म्हणजे ते कदाचित हा कर दुप्पट करतील का, चीन ट्रम्प यांच्या या निर्णयाकडे अल्पकालीन घटना म्हणून बघेल, का आपल्या मार्गक्रमणाला हे पूरकच आहे असं मानेल; अशा अनेक गोष्टींशी हे जोडलेलं आहे. .यामुळे आभासी चलनांच्या उलथापालथीला अनेक पदर आहेत. याच्या जोडीला आतापर्यंत आभासी चलनांमधील मोठी गुंतवणूक चीनमधून झालेली असल्याचं अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहेच. चीनमधून जर आभासी चलनांमध्ये मोठा पैसा आलेला असेल आणि आता ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे चीनची निदान अल्प काळासाठी व्यापारी कोंडी झाली, तर आभासी चलनांमधील गुंतवणूक चीन काही प्रमाणात काढून घेऊ शकतं, अशी भीती याला कारणीभूत आहे. अर्थातच जागतिक बाजारपेठांमध्ये विलक्षण वेगानं घडामोडी होत असल्यामुळे हे सगळं क्षणार्धात बदलू शकतं. तसंच ट्रम्प यांना उद्या काय वाटेल आणि कुणावर त्यांची मर्जी खप्पा होईल आणि कुठला शत्रू त्यांचा अचानकपणे जिगरी दोस्त बनेल, याचं उत्तर कुणीच देऊ शकत नसल्यामुळे ज्या वेगानं आभासी चलनं एका आठवड्यात खाली गेली, त्याच वेगानं ती पुन्हा उसळी मारून वरसुद्धा येऊ शकतात..Premium| Data and AI accountability: एआयमुळे ज्ञानाची मक्तेदारी स्वीकारायची की सार्वजनिक संसाधने खुली करायची?.हे चित्र बघून भारत सरकारनं धोरण म्हणून आभासी चलनांच्या व्यवहारांवर कडक निर्बंध घालण्याचं धोरण रास्त आहे, असं म्हटलं पाहिजे. आभासी चलनांकडे पारंपरिक चलनांना पर्याय म्हणून बघितलं जाणं हा जागतिक अर्थकारणाचा कणा मोडण्यासाठीचा मोठा धोका ठरू शकतो, यात वादच नाही. कदाचित आर्थिकदृष्ट्या खूप सक्षम असलेल्या देशांना याचा तितका धोका नसेलही; पण भारतासारख्या देशामधल्या लोकांनी भांडवली बाजार, रोखे बाजार, बँका अशांसारख्या पर्यायांमधून अंग काढून घेऊन आभासी चलनांची वाट धरणं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चितच पूरक नाही. अर्थात सोन्याच्या बाबतीतसुद्धा कदाचित हे म्हणता येईल. म्हणूनच सध्या सोनं आणि चांदी या दोन्हींमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीचे आकडे विलक्षण फुगत चाललेले असताना काही तज्ज्ञ या बाबतीतसुद्धा इशारा देतात. आभासी चलनांच्या बाजारपेठांमध्ये आलेली अल्पकालीन घसरण नजीकच्या भविष्यात सोन्याच्या बाबतीतसुद्धा असं घडू शकेल याचं द्योतक ठरण्याची शक्यता म्हणूनच साफ नाकारण्यासारखी नाही. .Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.सारांश म्हणजे अल्पकालीन मुदतीमध्ये नेमकं काय घडू शकेल हे सांगणं एकूणच खूप कठीण असताना ट्रम्पकाळामध्ये तर ते अशक्यच झालेलं आहे. कुठल्याही घडामोडींकडे खूप दीर्घकालीन विचार न करता ‘हेही दिवस सरतील’ अशाच दृष्टीनं बघणं ही आताची गरज झालेली आहे !( लेखक अमेरिकन धोरणाचे व विविध देशांतील अर्थव्यवहाराचे अभ्यासक आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 