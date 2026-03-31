Premium|CSR policy changes 2026: ‘सामाजिक उत्तरदायित्वा’ची नवी वाट

New CSR Rules Ahead: Big Boost for Development or Setback for NGOs?डॉ. अनिल धनेश्वर, सामाजिक, आर्थिक विषयांचे अभ्यासक एखाद्या सामाजिक उपक्रमावर जेव्हा सरकार १०० रुपये खर्च करते, तेव्हा त्याचा समाजाला ५० ते ६० रुपयांचा लाभ होतो. पण हेच पैसे जेव्हा ‘सीएसआर’ माध्यमाद्वारे खर्च केले जातात, त्यात समाजाला कमीतकमी १०० किंवा त्याहीपेक्षा जास्त लाभ होऊ शकतो. विकसित भारत २०४७ या दिशेने होणाऱ्या प्रवासाला ‘सीएसआर’मुळे साथ मिळून गती येईल, अशी आशा आहे..उद्योगसंस्थांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी म्हणजेच ‘सीएसआर’ ही संकल्पना आपल्याकडे राबविण्यात आली, त्याला आजमितीस १२ वर्षे झाली. एकूण आर्थिक-सामाजिक विकासात या योजनेचा निश्चितच उपयोग झाला. यात कालानुरूप काही बदल करणे आवश्यक असल्याने त्यादृष्टीने काही नवे नियम येऊ घातले आहेत. त्याची साधकबाधक चर्चा आवश्यक आहे. .Premium| India GDP series: नवीन जीडीपी मालिकेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही अंदाज आधीपेक्षा वेगळे!.भारतात ‘सीएसआर’ प्रकल्पावर खर्च करणे हे नफ्यातील कंपन्यांना एक एप्रिल २०१४ पासून बंधनकारक केले गेले. पहिल्याच आर्थिक वर्षात १० हजार ०६६ कोटी रुपये एवढी रक्कम कंपन्यांनी खर्च केली. अशा नफ्यातील कंपन्यांची संख्या होती १६ हजार ७८५. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे २,८०० कंपन्यांनी अंदाजे ३८ हजार कोटी व २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात सुमारे तीन हजार कंपन्यांनी जवळजवळ ४२ हजार कोटींपर्यंत रक्कम खर्च केली. .केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच ‘कंपनी कायदा सुधारणा विधेयक २०२६’ लोकसभेमध्ये सादर केले. कंपन्यांसाठी नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि फौजदारी दंडाऐवजी आर्थिक दंडाचा वापर करून किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करणे, ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. कंपन्यांद्वारा ‘सीएसआर’वर होणाऱ्या खर्चात गैरव्यवहार आहे, असा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. अर्थमंत्र्यांनीच याविषयीची माहिती संसदेत दिली. ‘सीएसआर’ खर्चाच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंतच्या गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये ३० कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या ३० कंपन्यांचा एकत्रित दंडाची रक्कम १९.९४ कोटी रुपये आहे, ज्याची वसुली येणाऱ्या आर्थिक वर्षात केली जाईल. .Premium|Future of Jobs and AI Revolution : भाष्य: नवयुगातील नवरोजगार.पाच कोटी करपूर्व निव्वळ नफा हा निकष १० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा परिणाम म्हणजे यातून अनेक लघु उद्योगांना ‘सीएसआर’ माध्यमातून निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के सेवाभावी प्रकल्पावर पैसे खर्च करण्यापासून मुभा मिळेल. परंतु ‘सीएसआर’ची उपलब्धता ही प्रत्येक वर्षाला अंदाजे ७,००० ते ८,००० कोटी रुपयांनी कमी होईल. याचा विपरीत परिणाम अनेक छोट्या सेवाभावी संस्थांवर होईल. त्यांना ‘सीएसआर’ फंड मिळण्यात अडचणी येतील. हा प्रस्ताव ३१ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ सोपविला जाणार आहे..फंडाची वाढती उपलब्धताया संसदीय समितीत २१ सदस्य हे लोकसभेचे, तर दहा सदस्य हे राज्यसभेचे असतील. समितीने अहवाल लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. परंतु याचा विपरीत परिणाम अनेक लहान सेवाभावी संस्थांच्या सामाजिक -आर्थिक प्रकल्पांवर होऊ शकेल. आर्थिक मदतीशिवाय त्यांचे सामाजिक प्रकल्प खंडित होऊ शकतील. तत्पूर्वी पाच डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यसभेमध्ये ‘सीएसआर’ कायद्यात बदल सूचित करण्याबद्दल ठराव मंजूर झाला आहे. यात कमीतकमी पाच कोटी करपूर्व निव्वळ नफा ही तरतूद आता बदलून ती तीन कोटी करपूर्व निव्वळ नफा, अशी खाली आणली आहे. त्यामुळे जर राज्यसभेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला तर ‘सीएसआर’ निधीच्या माध्यमातून सामाजिक आर्थिक विकासाला फार मोठा हातभार लागू शकेल. तसेच अनेक लहानसहान सेवाभावी संस्थांनादेखील ‘सीएसआर’ फंड मिळण्याची शक्यता वाढेल. .Premium|AI Global Impact Summit : आत्मनिर्भरतेची नव्याने मांडणी.जर राज्यसभेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला तर ‘सीएसआर’ निधीची उपलब्धता वाढू शकेल, मात्र लोकसभेच्या प्रस्तावानुसार तो निधी कमी होईल. याचाच अर्थ लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर जो निर्णय होईल तो आर्थिक वर्ष २०२७-२८पासून लागू होईल. याचा परिणाम म्हणजे ‘सीएसआर’वर खर्च करणाऱ्यास पात्र असलेल्या कंपन्यांची संख्या दुपटीने वाढेल व त्यांची संख्या कमीतकमी ४० हजाराने वाढू शकेल. .आपली अर्थव्यवस्था गतिमान असल्याने ‘सीएसआर’ फंडाची उपलब्धता दरवर्षी सुमारे सहा टक्के दराने वाढत जाईल. त्यामुळे आपल्या सामाजिक- आर्थिक विकासाला अजून गती येईल. लहान तसेच दुर्गम भागांतील सेवाभावी संस्थांना ‘सीएसआर’ फंड मिळण्याची शक्यता त्यामुळे वाढली आहे. परंतु त्यासाठी प्रत्येक इच्छुक सेवाभावी संस्थेकडे ‘सीएसआर क्रमांक १’ हे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ‘सीएसआर’ फंड घेण्यास ते पात्र होऊ शकत नाहीत. थोडक्यात पुढील आर्थिक वर्षापासून ‘सीएससार’च्या बाबतीत नक्की काय निकष असतील याबद्दल असंदिग्ध परिस्थिती ही लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन होईपर्यंत अशीच असेल..आमूलाग्र सकारात्मक बदलप्रश्न असा येतो की एकाच वेळेला राज्यसभा व लोकसभा या दोन्हीही संस्था ‘सीएसआर’ या एकाच मुद्यावर ठराव मंजूर करून विरोधाभास निर्माण करत आहेत. राज्यसभेच्या प्रस्तावानुसार ‘सीएसआर’ फंडाची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता वाढू शकेल व त्यामुळे ‘सीएसआर’द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकासात वेगाने प्रगती होईल, तर लोकसभेच्या प्रस्तावानुसार त्यात खूप घट होईल. त्यामुळे ‘सीएसआर’द्वारा होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक विकासात मंदी येईल. राज्यसभा व लोकसभा यात सामाजिक विकास या प्रश्नावर एकमत होत नसेल किंवा समन्वय नसेल तर हा निश्चितच एक चिंतेचा विषय आहे. मग यात सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्ष असो, यात एकमत न होण्यासारखे खरं तर काहीच नाही. पण या अवस्थेमुळे आज कॉर्पोरेट व सेवाभावी संस्था या क्षेत्रात एक प्रकारचे असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..आपल्या देशात ७.९८ कोटी हे नोंदणीकृत लघुउद्योग आहेत. त्यांची व्याख्यादेखील एक एप्रिल २०२५पासून बदलली आहे. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल सुचविला गेला आहे. तो म्हणजे ‘सीएसआर’ समितीवर ‘सीएसआर’ क्षेत्रातील व्यापक अनुभव असलेल्या प्रमाणित स्वतंत्र संचालकाची नियुक्ती करणे हेदेखील बंधनकारक केले आहे. हा नियम भागभांडवल बाजारात नोंदणी असलेल्या सुमारे आठ हजार कंपन्यांना लागू होणार आहे. सेवाभावी संस्थांना प्रशासन, अद्ययावत कागदपत्रे, सेवाभावी प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्याचा अनुभव, प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, या व अशा विविध मुद्यांवर भविष्यकाळात रेटिंग दिले जाईल.ज्या सेवाभावी संस्थांचे रेटिंग उत्तम असेल त्यांनाच ‘सीएसआर’ फंड मिळू शकतील, अशीदेखील योजना विचाराधीन आहे. ‘सोशल स्टॉक एक्सचेन्ज’वर ‘सीएसआर’ निधीद्वारा देणगी देण्याची सुविधादेखील भविष्यकाळात येऊ शकेल. ‘सीएसआर’ विषयावर प्रशिक्षणही आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ प्रकल्पाच्या अंबलबजावणीमध्येदेखील आमूलाग्र सकारात्मक बदल होऊ शकतील. ज्याचा समाजामधील गरजू व गरिबांना अधिक लाभ होईल. नजीकच्या भविष्यकाळात ‘सीएसआर’ नियमावलीमध्ये होणारे बदल जाणून घेऊन त्यादृष्टीने कंपन्या व सेवाभावी संस्था यांनी तयारी सुरू करणे अपेक्षित आहे. यामुळे 'सीएसआर' माध्यमाद्वारा सामाजिक व आर्थिक विकासाला अधिक गती येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे तळागळातील व अविकसित, दुर्गम व ग्रामीण भागातील रहिवासी यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होतील.. 