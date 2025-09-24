Premium|Reading Habit: लहान वयात वाचनाची गोडी लावण्यासाठी शिक्षक आणि पालकांनी नेमके काय करावे.?

रिता राममूर्ती गुप्तामुलांना त्यांच्या इच्छेनुसार पुस्तकाची निवड करू देणं हेच त्यांच्यासाठी सर्वात मोठं स्वातंत्र्य असतं. म्हणूनच मुलांना काय करायचं हे सांगण्याऐवजी, स्वतःची पुस्तके निवडू द्या. त्यांना वाचक बनवण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.लहानपणीच वाचनाची गोडी चांगल्या प्रकारे रुजते. शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वाचनाची चांगली सवय लागली तर ती आयुष्यभराच्या शिक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. पहिली ते चौथीच्या वर्गांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. कारण शाळेतल्या वातावरणातच पुस्तकं मुलांसाठी आनंददायी आणि अर्थपूर्ण ठरतात. प्रत्येक मुलाच्या मेंदूत न्यूरॉन्स असतात. त्या सक्रियपणे नवे संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत असतात. एकदा का हे संबंध तयार झाले, की ते मेंदूत माहितीचे मार्ग तयार करतात आणि त्यातूनच अनेक कौशल्यं विकसित होत असतात.या काळात, मुलांना वाचनाची गोडी लावण्यासाठी शिक्षक आणि पालकांना खाली दिलेल्या पाच सोप्या पद्धतींचा वापर करता येईल. .वाचनाला खेळांबरोबर जोडणंप्रत्येक शिक्षकाने आपल्या वर्गासाठी वाचनाशी संबंधित खेळ तयार करायला हवेत. ‘वाचन म्हणजे मजा आहे, काम नाही’ ही कल्पना अगदी सुरुवातीपासूनच मुलांमध्ये रुजायला हवी. उदा., पुस्तक वाचत असताना-त्यावर चर्चा करत असताना, ‘पुढे काय झालं असेल, सांगा बरं’ असा प्रश्न विचारून खेळ खेळता येईल. एखादा परिच्छेद वाचल्यानंतर शिक्षकांना मुलांना पुढे काय होईल, याचा अंदाज लावायला सांगता येईल. त्यांच्याकडून काही उत्तरं आल्यावर मग शिक्षक मूळ कथेत काय घडतं, ते सांगतील. यामुळे प्रत्येक मूल कथेच्या प्रवासात गुंतेल आणि पुढे त्याची वाचण्याची उत्सुकता वाढेल... त्यांना वाचनाची गोडी लागायला सुरुवात होईल. त्यानंतर ‘ॲक्ट इट आऊट’ नावाचा खेळ खेळता येऊ शकेल. शिक्षक एखादा प्रसंग वाचून दाखवतील आणि मुलांना ते अभिनय करून दाखवायला सांगतील. यामुळे मुलं पूर्णपणे कथेत गुंततील आणि स्वत:च्या कल्पना मांडायला लागतील. कथेच्या शेवटी, ‘व्हॉट इफ?’ हा खेळ खेळता येईल. या खेळात, ‘त्या कथेतल्या पात्राने जर वेगळा निर्णय घेतला असता तर, कथा कशी संपली असती?’ असे प्रश्न मुलांना विचारले तर त्या उत्सुकतेपोटी ते संपूर्ण पुस्तक वाचतील. अशा प्रकारे खेळांच्या माध्यमातून पुस्तकांवर काम करत आणि त्यातून मिळालेले धडे शिकत शिकत वाचन अधिक रंजक होतं आणि मुलं वाचनात रमतात. .मोठ्याने वाचनाची मजेदार सत्रंमुलांच्या गटाला मोठ्याने पुस्तकं वाचून दाखवणं त्यांच्यासाठी रोमांचक असतं; कारण ते एकमेकांशी त्यांच्या भावनांबद्दल बोलू शकतात आणि पुस्तकांबद्दल आकर्षण वाटायला लागतं. उदाहरणार्थ, एखादं कुटुंब एकत्र बसून पुस्तक वाचतं आणि त्यातलं कथावाचन आवाज बदलून करतं, तेव्हा वाचन एकदम मजेशीर आणि लक्षात राहणारं ठरतं. यात शिक्षकही महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. त्यांनीही जर प्रवाही, भावपूर्ण आवाजात वाचन केलं आणि ‘पुस्तकं म्हणजे आनंदाचा स्रोत आहेत,’ हे दाखवून दिलं तर मुलं वाचनात अधिक रस घेतात. प्रत्येक वर्गात रोज किमान पाच मिनिटांचं ‘रीड अलाउड’ सत्र असावं. यात दररोज वेगवेगळी मुलं मोठ्याने वाचतील. वाचन केवळ एखाद्या भाषा किंवा गोष्टींच्या तासापुरतंच मर्यादित न ठेवता, शाळांनी त्यांना विविध विषयांमधल्या वाचनासाठी प्रोत्साहित केलं तर मुलांमधली त्याबाबतची गोडी वाढायला मदत मिळेल. कारण गणितीय प्रमेय असोत किंवा वैज्ञानिक स्पष्टीकरणं असोत, वाचन हे सर्व विषयांमध्ये वापरलं जाणारं एक महत्त्वाचं कौशल्य आहे. कथा किंवा नाट्यसंवाद वाचताना किंवा सादर करताना मुलं आपल्या चुकांविषयी जागरूक होतात आणि भाषेचं शिक्षण मजेदार होतं. यात ‘रीड अलाउड’मध्ये परिकथा, लोककथा, विनोदी कथा, कविता आणि माहितीपूर्ण पुस्तकं यांचा समावेश असावा. त्यामुळे मुलांना वाचनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची ओळख होते. अशा वाचनसत्रांमुळे मुलांमध्ये कल्पनाशक्ती, सहानुभूती आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते. जेव्हा मुलं आनंदी कथाकथन ऐकतात, तेव्हा ते आपोआपच स्वतः पुस्तकं वाचायला उत्सुक होतात. .Premium| Reading vs Scrolling: स्क्रीनवर स्क्रोलिंग एकाग्रता कमी करते तर पुस्तक वाचन एकाग्रता वाढवते.वाचन करणाऱ्या मुलांना प्रोत्साहन द्याप्रत्येक वर्गात एक ‘रीडिंग मॉनिटर’ म्हणजे ‘वाचन निरीक्षक’ निवडला जाऊ शकतो. हा निरीक्षक लायब्ररीमधून घेतलेली पुस्तकांची संख्या, दिलेला सारांश इत्यादी निकषांवर ठरवला जाऊ शकतो. त्याला एक बॅज आणि विशेष सन्मान देता येईल. अगदी वार्षिक समारंभात मिळणाऱ्या शैक्षणिक पारितोषिकांसारखा! हा वाचन निरीक्षक शाळेतल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी कोणती पुस्तकं वापरायची याबाबत मत मांडू शकतो. वर्गात सुरू असलेल्या धड्यांशी संबंधित चित्रं, कॉमिक्स किंवा लेख आणण्याची जबाबदारीही त्याला देता येईल. त्यामुळे मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे वाचन अनुभवायला मिळेल आणि त्यांची उत्सुकता वाढेल. वर्षाअखेरीस कोणती पाच नवी पुस्तकं लायब्ररीत आणायची याबाबतही हे निरीक्षक सूचना देऊ शकतात.रिपोर्ट कार्डमध्ये 'वाचन स्तर गुण' द्याप्रत्येक मूल वेगळं असतं आणि त्यांची क्षमतासुद्धा भिन्न असते. ते कोणती पुस्तकं वाचतात यावरून त्यांची आवड समजते. त्यांचा वाचन स्तर त्यांच्या विचारांची गुंतागुंत दाखवतो. शिक्षक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वाचन क्षमतेनुसार गटांमध्ये विभागू शकतात. अशा गटांमध्ये त्यांना हळूहळू फोनिक्स, साईट वर्ड्ज किंवा आकलनाचा सराव देता येतो. रिपोर्ट कार्डमध्ये 'वाचन स्तर गुण' हा इतर विषयांच्या गुणांइतकाच म्हणजेच 'ए' ग्रेड मिळण्याइतकाच महत्त्वाचा असावा. कारण वाचन हा असा पाया आहे ज्यावर इतर सर्व बौद्धिक कौशल्यं उभी राहतात. .सामुदायिक पुस्तक क्लब सुरू कराआपण वाचन करायला शिकायला ६० कोटी वर्षं लागली; पण पुढच्या ६०० वर्षांत आपण ही कला गमावून बसू, अशी दाट शक्यता आहे. त्यामुळे समाज गटाचा आकार कितीही लहान-मोठा असो - मग तो एखाद्या इमारतीचा असो, सोसायटीचा असो किंवा समवैचारिक गट असो - पुस्तक क्लब सुरू करा. स्थानिक लोकांनी हे गट चालवावेत. सण, संस्कृती किंवा ऐतिहासिक व्यक्तींवर आधारित गोष्टी मुलांसाठी सोप्या आणि मनोरंजक पद्धतीने वाचनात आणता येतात. लहान मुलांना थोड्या मोठ्या मुलांसोबत वाचायला सांगितल्यास त्यांना मार्गदर्शन आणि आत्मविश्वास मिळतो. मोठ्या मुलांनाही आपल्यापेक्षा लहान अस 