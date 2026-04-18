Premium|Cyber Fraud in Fixed Deposit : फक्त एक ओटीपी आणि 'एफडी'चे पैसे गायब! सायबर गुन्हेगार तुमची आयुष्यभराची कमाई कशी लुटतात?

मुकुंद बी. अभ्यंकर - mbabhyankar@gmail.com सा यबर फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. केवळ ओटीपी शेअर केल्यानंतर बँकेतील संपूर्ण रक्कम सायबर गुन्हेगारांनी काढून घेतल्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा कल बँकेत मुदतठेव (एफडी) करण्याकडे असतो. अशा वेळी, बँक खाते नेटबँकिंगशी जोडलेले असेल, तर 'एफडी'देखील त्या कक्षेत येते. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांकडून 'एफडी'मधील रक्कम लांबवली जाईल का, अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण होते. या शंकेचे काही प्रमाणात निरसन करण्याचा प्रयत्न.टबँकिंगच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपात मुदत ठेव (एफडी) ठेवल्यास ती पूर्णपणे ऑनलाइन व्यवस्थापित करता येते. मुदत पूर्ण झाल्यावर किंवा त्याआधीही ती मोडून रक्कम सहजपणे आपल्या बचत खात्यात जमा करता येते. यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नसते. मात्र, याच कारणामुळे डिजिटल 'एफडी' सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक ठरू शकते. सायबर गुन्हेगारांना तुमच्या नेटबँकिंगचा प्रवेश मिळाला, तर ते बचत खात्यासोबतच 'एफडी'मधील रक्कमही काढू शकतात. त्यामुळे काहीजण डिजिटल 'एफडी'ऐवजी बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन कागदी पावतीसह 'एफडी' करण्याचा पर्याय निवडतात. हा पर्याय कितपत सुरक्षित आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे..Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.'एफडी'च्या कागदी रिसीटची सुरक्षिततापूर्वी फिजिकल 'एफडी रिसीट' ही सुरक्षिततेचे मजबूत साधन मानली जात होती. जोपर्यंत खातेदार स्वतः बँकेत जाऊन पावतीवर सही करून ती डिस्चार्ज करत नाही, तोपर्यंत बँक पेमेंट करत नसे. ही व्यवस्था खरोखरच सुरक्षित होती. कारण,१) रिसीटशिवाय 'एफडी' मोडता येत नसे.२) रिसीटवरील स्वाक्षरीची पडताळणी केली जात असे.३) 'एफडी' हरवल्यास विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पैसे मिळत नसत.अधिक सुरक्षिततेसाठी काय करावे?'एफडी'ची रिसीट कागदी स्वरूपात असेल, तर मुदतीपूर्वी किंवा मुदतीनंतर सायबर चोरटे अशा 'एफडी'मधील रक्कम परस्पर लांबवू शकतात किंवा नाही याबाबत शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची गुंतवणूक प्रामुख्याने 'एफडी'मध्येच केलेली असते. त्यामुळे सायबर चोरीपासून थोडे अधिक सरंक्षण मिळावे या हेतूने सायबर फसवणुकीपासून अतिरिक्त संरक्षण मिळविण्यासाठी 'एफडी'वर 'लीन मार्क' करण्याचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.बँकिंग परिभाषेत 'लीन' म्हणजे ठेवीवर घातलेली अशी अट, ज्यामुळे ती ठेव ठराविक लेखी परवानगीशिवाय मोडता, हस्तांतरित करता किंवा वापरता येत नाही. एखाद्याने खातेदाराची ऑनलाइन माहिती किंवा ओटीपी मिळविले, तरीही 'लीन' असलेली एफडी सहजपणे 'एन्कॅश' करता येत नाही..'लीन मार्क' कसे करावे?'लीन मार्क' करण्यासाठी खातेदाराने बँक शाखेत प्रत्यक्ष जावे लागते. ऑनलाइन किंवा मोबाईल अॅपद्वारे ही प्रक्रिया शक्य नाही, हाच या उपायाचा मोठा फायदा आहे. 'लीन' मार्क करून घेण्यासाठी खातेदाराला पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात-१) मूळ 'एफडी' पावती२) ओळखपत्र३) खात्याचा तपशीलयानंतर बँक 'एफडी' पावतीवर 'Lien Marked' अशी नोंद करते आणि बँकेच्या सिस्टीममध्ये (Core Banking System) ही माहिती अद्ययावत केली जाते. 'लीन' स्वतःच्या नावाने (Self Lien) किंवा जवळच्या नातेवाईकाच्या नावाने करता येते. 'सेल्फ लीन' असल्यास मालकी हक्क खातेदाराकडेच राहतो. मात्र, 'एफडी' मोडण्यासाठी शाखेत प्रत्यक्ष पडताळणी आणि लेखी मंजुरी आवश्यक ठरते.सायबर फसवणुकीविरुद्ध संरक्षणआजकाल सायबर गुन्हेगारांकडे ओटीपी, पिन आणि वैयक्तिक माहिती असू शकते. परंतु, 'लीन' असलेल्या 'एफडी'च्या बाबतीत-१) ऑनलाइन 'एफडी' मोडता येत नाही.२) रक्कम थेट खात्यात वर्ग करता येत नाही.३) शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि स्वाक्षरी पडताळणी आवश्यक असते.यामुळे सायबर फसवणुकीचे धोके मोठ्या प्रमाणात कमी होतात.लीन कधी आणि कसे काढता येते?लीन काढण्यासाठी-खातेदाराने शाखेत प्रत्यक्ष जावे लागते.लेखी अर्ज द्यावा लागतो.ओळख व स्वाक्षरी पडताळणी आवश्यक असते.ऑनलाइन पद्धतीने किंवा ओटीपीच्या माध्यमातून 'लीन' काढता येत नाही, हीच त्याची सर्वांत मोठी सुरक्षितता आहे.थोडक्यात, डिजिटल सोयींमुळे व्यवहार सुलभ झाले असले, तरी सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे योग्य माहिती, सावधगिरी आणि 'लीन'सारख्या उपायांचा वापर करून आपण आपल्या गुंतवणुकीचे अधिक चांगले संरक्षण करू शकतो..ऑनलाइन बँकिंगमुळे बदलली परिस्थितीआजच्या काळात सर्व बँक खाती 'कस्टमर आयडी'शी जोडलेली असतात. त्यामुळे कोणाला तुमचा मोबाईल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी यांसारखी संवेदनशील माहिती मिळाली, तर तो फिजिकल पावती नसतानाही 'एफडी' मोडू शकतो, असे मत व्यक्त केले जाते. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, फिजिकल पावती जवळ असली, तरी ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका पूर्णपणे टळत नाही. कारण 'एफडी' उघडताना दिलेले बचत खाते हेच ऑनलाइन व्यवहारांसाठी वापरले जाते. नेटबँकिंग सुविधा घेताना आपण बँकेला ऑनलाइन व्यवहारांसाठी परवानगी दिलेली असते. म्हणजेच कदाचित फिजिकल रिसीट असूनही डिजिटल पद्धतीने 'एफडी' काढता येण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे काही प्रमाणात धोका कायम राहतो.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ९८२२४७५६११).