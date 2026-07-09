Premium|Study Room : भारतातील सायबर फसवणुकीचा वाढता धोका आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

प्रस्तावनाभारताने युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) च्या माध्यमातून आर्थिक डिजिटलायझेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. मात्र, या वेगवान प्रगतीसोबतच सायबर गुन्हेगारीच्या स्वरूपात एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, केवळ २०२४ या एका वर्षात भारतीयांना सायबर फसवणुकीमुळे तब्बल २२,८४५ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे (२०२३ च्या तुलनेत २०६% वाढ). २०२४ मध्ये ३६ लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. ही वाढती सायबर गुन्हेगारी केवळ वैयक्तिक नुकसान नसून भारताच्या समष्टी अर्थशास्त्रासाठी (Macroeconomy) आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोका बनली आहे.डिजिटल फसवणुकीचे मुख्य प्रकारसायबर भामट्यांनी फसवणुकीसाठी तंत्रज्ञान आणि मानवी मानसशास्त्र यांचा मेळ घातला आहे.अ) डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) : सीबीआय (CBI) किंवा कस्टम अधिकारी असल्याची बतावणी करून पीडितांना मानसिक दबावाखाली आणणे आणि खंडणी उकळणे.ब) आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि डीपफेक (AI & Deepfake) : 'व्हॉईस क्लोनिंग' आणि बनावट व्हिडिओंच्या माध्यमातून ओळखीच्या व्यक्तीच्या नावाने तातडीने पैशांची मागणी करणे.क) गुंतवणूक आणि पोन्झी योजना (Fake Investment Apps) : शेअर बाजारात अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून बनावट अॅप्सद्वारे पैसे गोळा करणे.ड) फिशिंग आणि ओटीपी चोरी (Phishing & OTP Scams) : केवायसी (KYC) अपडेट करणे किंवा वीज बिल भरण्याच्या बहाण्याने मालवेअर (Malware) लिंक्स पाठवून खात्याची माहिती चोरणे..भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावडिजिटल फसवणुकीचे अर्थव्यवस्थेवर बहुआयामी आणि गंभीर परिणाम होत आहेत.अ) भांडवल पलायन (Capital Flight) आणि हवाला नेटवर्क : फसवणुकीतून लुटलेला बहुतांश पैसा अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून बाहेर काढला जातो. क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) किंवा हवाला नेटवर्कचा वापर करून हा पैसा म्यानमार, कंबोडिया यांसारख्या आग्नेय आशियाई देशांमधील सायबर सिंडिकेट्सकडे वळवला जात आहे. यामुळे देशांतर्गत संपत्तीचे नुकसान होऊन परकीय चलनाच्या साठ्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो.ब) वित्तीय समावेशनाला आणि 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला धक्का : भारत सरकार 'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत वित्तीय समावेशनावर (Financial Inclusion) भर देत आहे. मात्र, सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे जनतेमध्ये, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये, अविश्वास निर्माण होत आहे. यामुळे अनेक जण पुन्हा 'रोख' (Cash Transactions) अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याचा धोका आहे.क) काळ्या अर्थव्यवस्थेची (Parallel Economy) वाढ : फसवणुकीतून जमा झालेला पैसा कर प्रणालीच्या (Taxation System) जाळ्यात येत नाही. हाच काळा पैसा संघटित गुन्हेगारी (Organized Crime) आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा (Terror Financing) करण्यासाठी वापरला जाण्याची दाट शक्यता असते.ड) संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण : सायबर हल्ले रोखण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांना 'सायबर सिक्युरिटी कंप्लायन्स'वर (Cybersecurity Compliance) अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. तसेच, पोलीस दल, न्यायव्यवस्था आणि सायबर सेल्सवर तपासाचा प्रचंड ताण येत आहे..Premium|Study Room : डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत होत आहे मोठे परिवर्तन.आरबीआयचा उपाय : 'डिजिटल स्कॅम कॉम्पन्सेशन पायलट'सायबर सुरक्षेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि फसवणूक झालेल्या सामान्य ग्राहकांना (ज्यांच्या स्वतःच्या चुकीने किंवा दबावाखाली फसवणूक झाली आहे) दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने 'रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट (तिसरी दुरुस्ती) निर्देश, २०२६' जारी केले आहेत.योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येअ) पात्रता : 'डिजिटल अरेस्ट', ओटीपी शेअर करणे किंवा मानसिक दबावाखाली (Coercion) स्वतः ग्राहकाने केलेले अनधिकृत व्यवहार. (बँकेच्या चुकीमुळे फसवणूक झाल्यास जुना 'झिरो लायबिलिटी' नियमच लागू राहील.)ब) तक्रार मुदत : फसवणूक झाल्यापासून ५ कॅलेंडर दिवसांच्या आत बँक आणि राष्ट्रीय सायबर क्राईम पोर्टलवर (NCRP - १९३०) तक्रार करणे बंधनकारक.क) क्रेडिट कार्ड सवलत (Shadow Reversal) : क्रेडिट कार्डवरील अनधिकृत व्यवहाराची तक्रार केल्यावर तपास पूर्ण होईपर्यंत बँकेने ५ दिवसांच्या आत तात्पुरती रक्कम (Shadow Reversal) जमा करणे अनिवार्य आहे.नुकसानभरपाईचे गणित आणि मर्यादानिकष मर्यादा / तरतूदकमाल व्यवहार मर्यादा - एका व्यवहारात जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांपर्यंतचे नुकसान पात्र राहीलभरपाईची रक्कम - नुकसानीच्या ८५% किंवा २५,००० रुपये (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती) लाभ घेण्याची मर्यादा - ग्राहकाला त्याच्या आयुष्यात फक्त एकदाच लाभ .वित्तीय भार विभागणीअ) ६५% - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)ब) २५% - लाभार्थी बँक (ज्या बँकेत भामट्याचे खाते आहे)क) १०% - ग्राहकाची बँक (ज्या बँकेतून पैसे गेले) (टीप : लाभार्थी बँक परदेशी असल्यास ६५% RBI आणि ३५% ग्राहकाची बँक असा भार राहील.)शासनाच्या इतर उपाययोजनाअ) भारतीय सायबर क्राईम समन्वय केंद्र (I4C) : गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या या संस्थेद्वारे सायबर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवले जाते.ब) नागरिक आर्थिक फसवणूक अहवाल आणि व्यवस्थापन प्रणाली (CFCFRMS) : या अंतर्गत १९३० ही हेल्पलाइन सुरू असून, २०२४ मध्ये या माध्यमातून ५,४८९ कोटी रुपये भामट्यांच्या खात्यात जाण्यापूर्वीच गोठवण्यात (Freeze) यश आले आहे.क) दूरसंचार विभागाची कारवाई (DoT) : बनावट कागदपत्रांवर मिळवलेले ९.४२ लाख खोटे सिम कार्ड आणि २.६ लाख मोबाईल हँडसेट (IMEI) ब्लॉक करण्यात आले आहेत.ड) संशयित नोंदवही (Suspect Registry) : बँकांच्या साखळीतून संशयास्पद खात्यांची एक केंद्रीय यादी तयार केली जात आहे.निष्कर्ष आणि पुढचा मार्गआरबीआयचा 'डिजिटल स्कॅम कॉम्पन्सेशन पायलट' हा अत्यंत पुरोगामी निर्णय आहे. यामुळे डिजिटल परिसंस्थेवरील ग्राहकांचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल. मात्र, हे केवळ 'रोगावरील तात्पुरते औषध'आहे.दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या दृष्टीने सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी पोलीस दल, तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेचे तांत्रिक सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आधुनिक सायबर गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार तपास अधिकाऱ्यांना डिजिटल फॉरेन्सिक, डेटा विश्लेषण, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, ऑनलाइन व्यवहारांची तपासणी आणि सायबर सुरक्षेचे विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल पुराव्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेलाही तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे.याशिवाय, सायबर गुन्हे हे अनेकदा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असल्यामुळे विविध देशांमधील समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. 'म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटीज' (MLATs), इंटरपोल (Interpol) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून आग्नेय आशियातील तसेच इतर भागांतील संघटित सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कचा शोध घेऊन त्यांच्यावर प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त तपास मोहीम आणि कायदेशीर सहकार्य यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यास मदत होईल.यासोबतच नागरिकांमध्ये डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता वाढवणे ही दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमधील महत्त्वाची बाब आहे. डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार आणि इंटरनेट सेवांचा वापर वाढत असताना सामान्य नागरिकांना सायबर सुरक्षेच्या मूलभूत नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून OTP, ATM PIN, पासवर्ड किंवा बँकिंगशी संबंधित गोपनीय माहिती कोणालाही न देण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.आर्थिक फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाईसाठी १९३० हेल्पलाइनचा वापर करण्याबाबतही नागरिकांना माहिती देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइममध्ये विश्लेषण करणे आणि फसवणुकीचे व्यवहार त्वरित ओळखून रोखणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे तंत्रज्ञान, प्रशासनिक क्षमता आणि नागरिकांची जागरूकता यांचा समन्वय साधल्यास डिजिटल गुन्हेगारीला प्रभावीपणे नियंत्रित करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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