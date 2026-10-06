Premium|cyber Security: CJPच्या मोर्चातल्या 'त्या' Hackerला थेट अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसकडून ई मेल!

Nisarga Adhikary: How a 19-Year-Old Cybersecurity Researcher Went From CJP Protest to US DOJ Recognitionजेमतेम १९ वर्षांच्या त्या मुलाला अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून म्हणजेच US Department of Justiceकडून ई मेल येतो. कॉफी पित रात्री टीपी करणाऱ्या कुठल्याही मुलाला वाटेल की हा तर स्पॅम आहे. कुणीतरी गंमत करतंय. पण निसर्ग अधिकारीला मात्र तसं वाटलं नाही. कारण डिजिटल यंत्रणा आणि त्यांच्यातील सुरक्षाव्यवस्था आणि पळवाटा हे सगळं तो अगदी कोळून प्यायलाय. तो स्वत: एक उत्तम हॅकर आहे.सीबीएसईच्या On-Screen Markingप्रणालीतील त्रुटी शोधणारा हाच तो तरुण. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या हॉल ऑफ फेममध्ये आता त्याला स्थान मिळणार आहे. त्याची ही यशस्वी वाटचाल नेमकी कशी झाली, ते समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..सप्टेंबर महिन्यातील शेवटचा आठवडा होता. मंगळवार २२ सप्टेंबर. मध्यरात्र उलटल्यानंतर अचानक निसर्गच्या कम्प्युटर स्क्रीनवर ई-मेल चमकला. कानपूरच्या स्टारबक्समध्ये बसून शांतपणे कॉफी पिताना आलेला हा मेल वाचून निसर्गची प्रतिक्रिया काही उत्साहाची, आश्चर्याची नव्हती. उलट शांतपणे त्याने ते स्वीकारलं.निसर्ग अधिकारी सांगतो, मला गोष्टी सोडवायला आवडतात. हॅकिंग म्हणजे काय, ते कसं काम करतं, हे समजून घेण्यासाठीच मी ते करतो. बाकी काही नाही.अमेरिकेतील न्याय विभागाने हा सन्मान का दिला?निसर्गने अमेरिकेच्या न्याय यंत्रणेतील सुरक्षा त्रुटी शोधून काढली त्यामुळे त्याला त्या विभागाने विशेष मेल पाठवत अभिनंदन केलं. पण असं करणं हा निसर्गच्या प्रोजेक्टचा किंवा काही करण्याच्या लिस्टमधला भाग नव्हता. ना कुणी व्यावसायिकदृष्ट्या त्याला हे काम लावलं होतं. पण एकूणच ही यंत्रणा कसं काम करते, हे समजून घेण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. त्याने अगदी सहज हे काम हाती घेतलं आणि त्या यंत्रणेतल्या त्रुटी शोधून काढल्या..कोण आहे निसर्ग अधिकारी?निसर्ग पश्चिम बंगालमधील सिलिगुडीचा आहे. त्याचे आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी आहेत. निसर्गने (JEE) द्यावी, असं दोघांनाही वाटत होतं. त्यामुळेच तोही FIITJEE च्या प्रोग्रॅममधून तयारी करत होता. मात्र फेब्रुवारी २०२६मध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) डिजिटल परीक्षा प्रणालीतील कथित सुरक्षा त्रुटी शोधल्यामुळे तो प्रकाशझोतात आला. त्यानंतर त्याला IIT कानपूरच्या सायबरसुरक्षा केंद्रात नोकरी मिळाली..Premium|CBSE 10th Passing Rule : पासिंग नियमावरून गोंधळ का झाला? दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जाणून घ्या सीबीएससीने सांगितलेले संपूर्ण नियम!.CBSEचा वादनिसर्गने CBSEच्या On-Screen Marking (OSM) प्रणालीच्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या भागांची तपासणी सुरू केली. स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांचं मूल्यमापन करण्यासाठी वापरलं जाणारं हे डिजिटल व्यासपीठ आहे. निसर्गने दावा केला की, या प्रणालीत अनेक त्रुटी आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे One-Time Password (OTP) पडताळणीची प्रक्रिया. ही सहज “बायपास” करता येते, असं मत निसर्गने मांडलं. त्यामुळे प्रत्यक्ष OTP न मिळवताही अनधिकृत व्यक्ती परीक्षकांच्या खात्यांमध्ये प्रवेश मिळवू शकते. .दुसरी त्रुटी म्हणजे, Amazon Web Services (AWS) वरील “अयोग्य पद्धतीने कॉन्फिगर केलेल्या” स्टोरेजमुळे त्याला सुमारे १८ लाख स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांपर्यंत प्रवेश मिळाल्याचा दावा त्याने केला.प्रत्यक्ष CBSE प्रणालीवर एका भौतिकशास्त्राच्या शिक्षकाचं अकाउंट अॅक्सेस करून त्याने अकाउंट ताब्यात घेण्याचा धोका असल्याचंही दाखवून दिलं.फेब्रुवारी २०२६मध्ये त्याने आपल्या या सगळ्या हॅकिंगची आणि तपासणीची, त्यातून आलेल्या निष्कर्षाची माहिती Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ला दिली. सायबरसुरक्षा घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वय साधणारी ही सरकारी संस्था आहे.इतकं करून तो थांबला नाही तर मे महिन्यापर्यंत आपल्याला काय आढळलं आहे, याचा सविस्तर लेखाजोखा प्रसिद्ध केला..Premium|Agentic AI Cyber Security Risks : क्लॉड मायथोसचा थरार! स्वतःहून विचार करणाऱ्या एआयमुळे जागतिक बँकिंग आणि गुप्तचर यंत्रणा संकटात.OSM प्रणाली लागू झाल्यानंतर त्यातील तांत्रिक त्रुटी, मूल्यमापनातील विसंगती आणि कार्यपद्धतीतील समस्यांबाबत विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक अनेकांना त्याबद्दल शंका वाटत होता पण निसर्गइतकं खोलात जाऊन कुणीच संशोधन केलं नव्हतं. त्यामुळेच निसर्गच्या दाव्यानंतर एकच खळबळ माजली. CBSEने सुरुवातीला आपल्या OSM पोर्टलमध्ये कोणतीही तडजोड झालेली नाही, असं सांगितलं. पण नंतर मात्र सायबरसुरक्षेच्या बाबतीत काही मुद्दे आहेत, असं मान्य केलं. त्यानंतर, ३१ मे रोजी CBSEने सांगितलं की, ते “OnMark पोर्टलमधील सुरक्षा त्रुटींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.” तसेच “सरकारच्या विविध विभागांमधील आणि IITमधील” सायबरसुरक्षा तज्ज्ञांची एक टीम गेल्या काही दिवसांपासून प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी काम करत असल्याचंही मंडळाने सांगितलं..राहुल गांधींनीही निसर्गचं कौतुक केलं. त्यांनी भेटायलाही बोलावलं होतं पण आपण गेलो नाही, असं निसर्ग सांगतो..कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलनातील सहभागपरीक्षांमधील गोंधळ, NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटी या सगळ्या मुद्द्यांवर Cockroach Janta Party (CJP) ने देशभरातील तरुणांना एकत्र आणलं होतं. एकीकडे नोकऱ्या नाहीत, रोजगार नाही आणि दुसरीकडे परीक्षांमधील घोळ, करिअरचा गोंधळ.. या सगळ्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीने देशव्यापी आंदोलन छेडलं. त्याला तरुणांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. या आंदोलनामध्ये निसर्गनेही सहभाग नोंदवला. CJPचा संस्थापक अभिजीत दिपकेसोबत फोटोही निसर्गने आपल्या अकाऊंटवर पोस्ट केला. .Premium | Gen Z protest : जेन झीने बदलले आंदोलनाचे अल्गोरिदम! समाज माध्यमांनी गाजवलेल्या या मोहिमेचं हे Social Analysis!.स्क्रीनवर पडीकनिसर्ग स्वतःचं वर्णन करताना “Nerd for Life” असं म्हणतो. कारण तो सगळा वेळ स्क्रीनवरच घालवतो. तंत्रज्ञान आणि हा सोशल मीडिया पल्याड आपल्याला दोस्तच नाहीत, असं निसर्ग सांगतो. CBSEच्या निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता निदर्शनाला आणून देणाऱ्या सार्थक सिद्धांतसोबतही त्याची ओळख Redditवर झाली होती. दोघे १५-१६ वर्षांचे असताना रेडिटवर भेटले होते. CBSE आणि त्यातील यंत्रणेच्या त्रुटींवर दोघांनी हल्लाबोल केला..एकीकडे स्वत:ला सामाजिकदृष्ट्या अतिशय डाव्या विचारांचा आणि आर्थिकदृष्ट्या उजव्या विचारांचा म्हणवणारा निसर्ग दुसरीकडे OpenAIचे प्रमुख सॅम ऑल्टमन आणि Metaचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना आदर्श मानतो..AI संशोधन प्रयोगशाळा Nous Researchमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेला क्षितिज कपूर हा निसर्गसारखाच आणखी एक अवलिया. या दोघांची ओळख Capture The Flag (CTF) या स्पर्धात्मक सायबरसुरक्षा उपक्रमातून झाली. अशा स्पर्धांमध्ये असुरक्षित प्रणाली किंवा प्रोग्राममध्ये लपवलेले मजकूराचे संकेत, म्हणजेच “flags”, शोधायचे असतात..IIT कानपूरपर्यंतचा प्रवास IIT कानपूरचे संचालक मनिंद्र अग्रवाल यांनी निसर्गशी संवाद साधला. निसर्गकडे असलेली प्रचंड हुशारी आणि त्याचं ज्ञान या सगळ्याचा सकारात्मक वापर व्हायला हवा, त्याच्याशी कोणी बोलण्याची गरज आहे, असं अग्रवाल यांना वाटत होतं. IIT कानपूरच्या सायबरसुरक्षेवर केंद्रित तंत्रज्ञान नवोन्मेष केंद्र C3iHubमध्ये Open-Source Intelligence (OSINT) आणि Threat Intelligence Engineer म्हणून रुजू झाला. संभाव्य सायबरसुरक्षा धोक्यांची ओळख पटवणं आणि त्यांचा अभ्यास करणं हे त्याच्या कामाचा भाग आहे..Premium|Iran-Israel cyber War : इराणमधील प्रार्थनेच्या अॅपवर कसा केला कब्जा? मोसादची कामगिरी की, अजून काही? सविस्तर वाचा!.भविष्यात निसर्गला तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्ये काम करायचं आहे. त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो संपूर्ण वेळ खरंतर संशोधनातच घालवतो कारण तेच त्याच्यासाठी अत्यंत प्रिय गोष्ट आहे.सीबीएसईपासून अमेरिकेच्या न्याय विभागातील त्रुटींपर्यंत अनेक यंत्रणा पिंजून काढणारा निसर्ग आता पुढे काय शोधणार, हे पाहणं जास्त मनोरंजक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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