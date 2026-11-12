Premium|Cyber Warfare India : सायबर युद्धाचा अदृश्य सत्तासंघर्ष; भारताच्या डिजिटल सुरक्षेसमोर नवी आव्हाने

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comभूराजकारणातील सत्तासंघर्ष आता केवळ सीमांवर किंवा रणांगणावर लढला जात नाही; तर तो सायबर विश्वातही सुरू आहे. बंदुकीची एकही गोळी न झाडता देशाची सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सामान्यांचे जीवन विस्कळित करू शकणारे सायबर युद्ध गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे अशा अदृश्य युद्धाची व्याप्ती आणि गुंतागुंत वाढणार आहे. जागतिक वर्चस्वाच्या नव्या सत्तासंघर्षात भारताची डिजिटल प्रगती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भक्कम सायबर सुरक्षा, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि दूरदृष्टीपूर्ण सज्जता निर्णायक ठरणार आहे.२२ नोव्हेंबर २०२२ ची ती सकाळ होती. नवी दिल्लीतील ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था’ म्हणजेच ‘एम्स’ (AIIMS) मधील वैद्यकीय कर्मचारी, परिचारिका आणि अधिकारी नेहमीप्रमाणे कामावर पोहोचले; पण काही क्षणांतच त्यांच्या लक्षात आले, की देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित सार्वजनिक रुग्णालयाचा अखंड चालणारा संगणकीय कारभार अचानक पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. अनेक दशकांपासून अखंड धावणारी रुग्णालयाची संगणक यंत्रणा अचानक शांत झाली होती. रुग्णांच्या नोंदी, उपचारांचे जुने अहवाल, ओपीडीच्या रांगा, आंतररुग्णांचे व्यवस्थापन, चाचण्यांचे अहवाल, बिलिंग आणि प्रशासकीय कामांचे दैनंदिन चक्र हे सर्वच्या सर्व एका क्षणात दिसेनासे झाले. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गोपनीय डिजिटल डेटा गळती झाल्याचे वृत्त समोर आले. या भीषण संकटातून सावरण्यासाठी आणि आयटी पायाभूत सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी अनेक आठवडे रुग्णालयाची प्रणाली अंशतः ऑफलाइन ठेवावी लागली. भारताने यापूर्वी अनेक सायबर संकटे पाहिली होती, त्या दृष्टीने ‘एम्स’वरील हा हल्ला देशाच्या इतिहासातील तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा किंवा अत्यंत गुंतागुंतीचा होता, असे अजिबात नाही. तरीही, सामान्य दृष्टिकोनातून तो अंगावर काटा आणणारा आणि सर्वात भयप्रद असाच ठरला. कारण या हल्ल्याने अशी एक अभेद्य रेषा ओलांडली होती, जिचा विचार सामान्य माणूस दैनंदिन जीवनात कधीही करत नाही. सायबर हल्ला हा आता केवळ कॉर्पोरेट ताळेबंदातील आर्थिक नुकसानीचा एक आकडा राहिला नव्हता; तर तो जीवन-मरणाच्या दारात उभ्या असलेल्या एका निष्पाप आजारी रुग्णाच्या आणि त्याला वाचवणाऱ्या डॉक्टरांच्या मध्ये थेट उभा ठाकणारा एक अदृश्य, जीवघेणा अडथळा बनला होता.डिजिटल सावल्यांमधील नवी जागतिक सत्तास्पर्धादिल्लीतील त्या एका प्रसंगाचा धागा पकडून विचार केला; तर आज आपले जग नेमके कुठे येऊन पोहोचले आहे, याचे दाहक वास्तव स्पष्टपणे उलगडत जाते. पूर्वीच्या काळी संगणकीय जाळ्यांमधील सायबर चोऱ्या आणि फेरफार करणे हा केवळ चोऱ्या करणाऱ्यांचा, हॅकर्सचा किंवा उपद्रवी समाजकंटकांचा उद्योग मानला जायचा; पण आज परिस्थिती मुळापासून बदलली आहे. सायबर कारवाया हे आता आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे, परराष्ट्र धोरणाचे आणि सत्ताकारणाचे सर्वात प्रभावी हत्यार बनले आहे. जागतिक पातळीवरील प्रत्येक प्रबळ राष्ट्राच्या सुरक्षा भात्यामध्ये कठोर आर्थिक निर्बंध, मुत्सद्दी वाटाघाटी आणि लष्करी सज्जता यांच्या सोबतीने सायबर अस्त्रे तितक्याच ताकदीने ठाण मांडून बसली आहेत. हे भयावह स्थित्यंतर नेमके कसे घडून आले? कोणती तंत्रज्ञाने या छुप्या आक्रमकतेला जन्म देत आहेत? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील इतर कोणत्याही लोकशाही देशापेक्षा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा गाडा संपूर्णपणे डिजिटल रुळांवर धाडसाने आणून ठेवणाऱ्या १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारतासारख्या अवाढव्य देशासाठी या अदृश्य युद्धाचे नेमके धोके काय आहेत? याच गंभीर प्रश्नांचा ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न करूया...‘ग्रे झोन’चे गुंतागुंतीचे आणि छुपे युद्धया विषयातील सर्वात जुना, मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे, जो आज जगभरातील सरकारांना स्वीकारणे सर्वांत कठीण जात आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये थेट युद्धाच्या सीमारेषेखाली चालणाऱ्या एका विशिष्ट संघर्षाचा मोठा वर्ग अस्तित्वात आहे. एक देश दुसऱ्या देशाची अतिसंवेदनशील गुपिते सहज चोरू शकतो, त्याच्या राष्ट्रीय बँकांची व्यवस्था क्षणात ठप्प करू शकतो, त्याच्या महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअर पुरवठा साखळीमध्ये प्राणघातक डिजिटल विष कालवू शकतो आणि त्याच्या रेल्वे वाहतुकीची यंत्रणा जागीच खिळवून ठेवू शकतो; परंतु यापैकी एकाही कृत्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार थेट ‘सशस्त्र लष्करी हल्ला’ ठरवता येत नाही. सुरक्षा विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी या धूसर क्षेत्राला ‘ग्रे झोन’ (Grey Zone) असे संबोधतात. आजच्या जगातील खरीखुरी, जीवघेणी आणि निर्णायक युद्धे प्रामुख्याने याच ‘ग्रे झोन’मध्ये लढली जात आहेत. हे युद्धक्षेत्र महासत्तांना कमालीचे आकर्षक वाटते; कारण ते अत्यंत स्वस्त असते, त्यात केलेले कृत्य उघडपणे नाकारणे अत्यंत सोपे असते आणि समोरच्या देशाला त्याला थेट लष्करी प्रत्युत्तर देणे प्रचंड अवघड जाते.पुराव्यांची धूसर सीमा आणि प्रत्युत्तराची हतबलतायाच कारणामुळे सायबर हल्लेखोराची ओळख निश्चित करणे, म्हणजेच ‘ॲट्रिब्यूशन’ (Attribution) ही आजच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेसमोरील सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरलेली आणि न सुटलेली समस्या बनली आहे. पारंपरिक युद्धामध्ये पुरावे हे भौतिक, दृश्यमान आणि उघड स्वरूपाचे असतात. विमानांचे अवशेष, तोफगोळे किंवा रणगाड्यांचे क्रमांक सर्वांना उघड्या डोळ्यांनी पाहता येतात; परंतु सायबर विश्वामध्ये हल्लेखोर कमालीची चलाखी करू शकतो. तो एकाच वेळी जगातील वेगवेगळ्या सहा देशांमधील आधीच हॅक केलेल्या निष्पाप संगणकांच्या माध्यमातून आपला डिजिटल मार्ग तयार करू शकतो, उघड्या बाजारात सहज विकत मिळणाऱ्या साधनांचा व मालवेअरचा वापर करू शकतो, तपासाची दिशा भलतीकडेच वळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुसऱ्याच देशाच्या खुणा मागे सोडू शकतो आणि एखाद्या संगणक प्रणालीत घातक कोड पेरून ठेवल्यानंतर प्रत्यक्षात तो कार्यान्वित करण्यासाठी दोन-दोन वर्षे शांतपणे वाट पाहू शकतो..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६.स्टक्सनेट : डिजिटल कोडने घडवलेला पहिला भौतिक विध्वंसअनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक २०१० या वर्षाला खऱ्याखुऱ्या पहिल्या सायबर अस्त्राच्या जन्माचा क्षण मानतात. याच वर्षी ‘स्टक्सनेट’ (Stuxnet) नावाचे एक विलक्षण आणि अत्यंत विचित्र सॉफ्टवेअर इराणमधील अणुकेंद्रांच्या औद्योगिक नियंत्रण प्रणालींमध्ये संथ गतीने सरपटताना पकडले गेले. ‘स्टक्सनेट’ हा साधासुधा हेरगिरी करणारा डिजिटल बग नव्हता. त्याची रचना एकाच विशिष्ट आणि भयानक उद्देशाने करण्यात आली होती... इराणच्या नतांझ येथील युरेनियम समृद्धीकरण प्रकल्पातील सेंट्रीफ्यूज यंत्रांपर्यंत पोहोचणे, तेथील संवेदनशील गती नियंत्रण यंत्रणेचा ताबा घेणे आणि त्या सेंट्रीफ्यूजची फिरण्याची गती इतकी अफाट वाढवणे, की ते स्वतःच्याच प्रचंड वेगामुळे आतल्या आत मोडून-तोडून नष्ट व्हावेत. अमेरिका आणि इस्राईल या दोन देशांनी अनेक वर्षांच्या अत्यंत गुप्त आणि अथक परिश्रमांतून हे अस्त्र एकत्र विकसित केल्याचे जागतिक स्तरावर मानले जाते. सायबर सुरक्षेच्या इतिहासात ‘स्टक्सनेट’चे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरले; कारण एका डिजिटल कोडच्या तुकड्याने प्रत्यक्ष भौतिक जगातही स्फोटासारखा विनाश घडवून आणला जाऊ शकतो, हे त्याने जगाला पहिल्यांदाच सिद्ध करून दाखवले.युक्रेन : सायबर युद्धाची थेट खुली प्रयोगशाळा‘स्टक्सनेट’च्या घटनेनंतर तीनच वर्षांनी, सायबर आक्रमणांची बचावात्मक आणि विध्वंसक आवृत्ती कशी असू शकते, याचे भीषण दर्शन युक्रेनमध्ये जगाला घडले. डिसेंबर २०१५ मध्ये आणि त्यानंतर पुन्हा २०१६ मध्ये, रशियन यंत्रणांशी जोडलेल्या हॅकर्सनी युक्रेनमधील प्रादेशिक वीज वितरण कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण जाळ्यांमध्ये घुसखोरी केली. क्षणार्धात देशातील अनेक भागांमधील वीजप्रवाह एकाच वेळी खंडित झाला. भर हिवाळ्याच्या गोठवणाऱ्या थंडीमध्ये तब्बल अडीच लाख सामान्य नागरिक अंधारात गारठून गेले. एका सुनियोजित सायबर कारवाईमुळे संपूर्ण प्रदेशाची वीज भौतिकदृष्ट्या गुल होण्याचा (ब्लॅकआऊट) हा इतिहासातील पहिला प्रमाणित प्रसंग ठरला. यानंतर युक्रेन हे भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या नव्या डावपेचांची चाचणी घेणारी एक थेट खुली जागतिक प्रयोगशाळाच बनली. सरकारी संगणकांमधील संपूर्ण माहिती क्षणात पुसून टाकणारे ‘डेटा वायपर्स’ (Data Wipers), रेल्वे वाहतूक व्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांवर झालेले सातत्यपूर्ण हल्ले आणि पुढे २०२२ मध्ये युक्रेनियन सरकारी यंत्रणांमध्ये खोलवर दडवून ठेवलेला असा दुर्भावनायुक्त कोड सापडला, जो प्रत्यक्ष स्फोटाच्या लष्करी आदेशाची अनेक महिने अत्यंत शांतपणे वाट पाहत दबा धरून बसला होता. जागतिक सुरक्षा विश्लेषक या रणनीतीला ‘प्री-पोझिशनिंग’ (Pre-positioning) किंवा आधीच घुसखोरी करून दबा धरून बसणे, असे म्हणतात. यामागील रणनीती अत्यंत सोपी आणि तितकीच भयानक आहे... संकटाच्या किंवा प्रत्यक्ष युद्धाच्या ऐन क्षणी शत्रूच्या तटबंदीमध्ये नव्याने घुसखोरी करण्याची गरजच उरू नये. हल्लेखोर महिने किंवा वर्षे आधीच तुमच्या संवेदनशील यंत्रणेत हळूच प्रवेश करतो, स्वतःला अदृश्य ठेवतो आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या दिवशी केवळ एका आदेशाची वाट पाहत दबा धरून बसतो.शांततेच्या काळात पायाभूत सुविधांवर अदृश्य ताबादबा धरून बसण्याची हीच धूर्त रणनीती आता केवळ युद्धातच नाही; तर शांततेच्या काळातही महासत्तांकडून वेगाने वापरली जात आहे. २०२३ मध्ये अमेरिकी गुप्तहेर संस्थांनी आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांनी एक गंभीर इशारा जारी केला. ‘व्होल्ट टायफून’ (Volt Typhoon) नावाच्या एका चिनी हॅकिंग गटाने अमेरिकेतील पाणीपुरवठा केंद्रे, ऊर्जा कंपन्या, दूरसंचार जाळी आणि वाहतूक यंत्रणा यांच्या संगणकीय नियंत्रणात अत्यंत खोलवर आपले छुपे तळ स्थापन केले असल्याचे उघड झाले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी, म्हणजेच २०२४ मध्ये, ‘सॉल्ट टायफून’ (Salt Typhoon) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणखी एका चिनी सायबर टोळीने अमेरिकेतील अनेक प्रमुख टेलिफोन कंपन्यांच्या अंतर्गत नेटवर्कमध्ये थेट घुसखोरी केली. त्याच वर्षी अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि त्यांच्या अनेक मित्रराष्ट्रांनी मिळून एक संयुक्त सुरक्षा सल्लागार पत्रक काढले. त्यामध्ये रशियन लष्करी सायबर यंत्रणा जगभरातील देशांच्या ऊर्जा, वीज आणि नागरी उपयुक्तता जाळ्यांमध्ये अत्यंत निर्लज्जपणे ‘प्री-पोझिशनिंग’ म्हणजेच आगाऊ घुसखोरी करत असल्याचा स्पष्ट आणि थेट इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे, जेव्हा या मोहिमा पकडल्या गेल्या त्या क्षणी या हॅकर्सनी कोणतीही मोठी तोडफोड किंवा नाट्यमय विध्वंस घडवून आणलेला नव्हता. नेमका हाच या रणनीतीचा मुख्य हेतू होता. ही हल्लेखोरांनी शांततेच्या काळात केलेली एक दीर्घकालीन डिजिटल गुंतवणूक होती; जेणेकरून भविष्यात कधीतरी भूराजकीय तणाव शिगेला पोहोचेल, तेव्हा या घुसखोरीचा पुरेपूर फायदा उठवून एका झटक्यात समोरच्या देशाला गुडघ्यावर आणता येईल.‘रॅन्समवेअर’चे व्यावसायिक सावट आणि खंडणीची रणनीतीजर पूर्वतयारी करून यंत्रणेत दबा धरून बसणे हा सायबर विश्वातील शीतयुद्धाचा भाग असेल, तर ‘रॅन्समवेअर’ (Ransomware) हा त्याचा गोंगाट करणारा, व्यावसायिक व्यापारी चुलत भाऊ ठरतो आणि आज हे दोन्ही प्रकार एकमेकांमध्ये इतके बेमालूमपणे गुंतले आहेत, की त्यांच्यातील सीमारेषा पूर्णपणे पुसट झाली आहे. २०२१ मध्ये अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या ‘कलोनियल पाइपलाइन’वर झालेला भयानक हल्ला हा कोणत्याही देशाच्या अधिकृत सरकारने केलेला नव्हता; तर तो पैशांच्या हव्यासापोटी एका गुन्हेगारी टोळीने घडवून आणला होता. त्या सायबर गुन्हेगारांनी अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर इंधनाचा मुख्य पुरवठा करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या पाइपलाइनचे संगणकीय सॉफ्टवेअर पूर्णपणे एनक्रिप्ट करून कुलूपबंद केले. या हल्ल्यामुळे अमेरिकेतील तब्बल १९ राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला, वाहनचालकांच्या पेट्रोलपंपांवर मैलोन्-मैल रांगा लागल्या आणि परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली, की शेवटी फेडरल सरकारला आणीबाणी जाहीर करावी लागली. अखेर त्या खासगी कंपनीने गुन्हेगारांना सुमारे ४० लाख डॉलर्सची भलीमोठी खंडणी दिली, ज्यातील काही रक्कम पुढे एफबीआयने मोठ्या शिताफीने परत मिळवली.नॉटपेतिया : सीमारेषा न मानणारा जागतिक भडकाइतिहासातील सर्वांत महागडी आणि प्रचंड आर्थिक नुकसान घडवून आणणारी सायबर मोहीम म्हणून २०१७ मधील ‘नॉटपेतिया’ (NotPetya) या हल्ल्याकडे पाहिले जाते. या हल्ल्याचे स्वरूप एका वेगळ्याच कारणासाठी डोळे उघडवणारे ठरते. वरवर पाहता हा हल्ला एखाद्या साध्या रॅन्समवेअरसारखा दिसत होता. त्याचे वर्तनही स्क्रीनवर पैसे मागणाऱ्या खंडणीखोरासारखेच होते; परंतु प्रत्यक्षात तो निव्वळ पैसे उकळण्यासाठी नव्हताच; तर रशियाच्या लष्करी गुप्तहेर खात्याने युक्रेनसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनियन संस्थांचा डेटा कायमचा नष्ट करण्यासाठी तयार केलेला तो एक विषारी ‘वायपर’ (Wiper) होता. हा डिजिटल विषाणू एकदा बाहेर पडला आणि अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने अनियंत्रित झाला.युक्रेनमधील बहुतेक व्यावसायिक कंपन्या कर आणि हिशेबांसाठी वापरत असलेल्या एका सामायिक सॉफ्टवेअरच्या अपडेट्समधून हा व्हायरस जगभर पसरला. या डिजिटल वणव्याने इतर देशांचे राष्ट्रीय हित, सीमा किंवा सुरक्षेची कोणतीही तमा बाळगली नाही. डेन्मार्कच्या महाकाय जागतिक मालवाहतूक कंपनीची (शिपिंग जायंट) जगभरातील बंदरांवरील हजारो कंटेनर्सची रिअल-टाइम माहिती एका क्षणात अंधारात गेली आणि त्यांना त्यांची संपूर्ण जागतिक आयटी यंत्रणा शून्यापासून पुन्हा नव्याने उभी करावी लागली. अमेरिकेतील एका मोठ्या औषधनिर्मिती कंपनीचे उत्पादन ठप्प झाले. नॉर्वेची एक तेल सेवा पुरवणारी कंपनी, जर्मनीतील आघाडीचा उत्पादन उद्योग आणि जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपन्यांना या एकाच हल्ल्याने उद्ध्वस्त करून सोडले.या एका सायबर संसर्गाने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचे (अंदाजे ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक) अतोनात नुकसान केल्याचा अंदाज वर्तवला जातो. यामुळे मानवी इतिहासातील हा सर्वांत विनाशकारी सायबर हल्ला ठरला. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या शेकडो जागतिक कंपन्यांचे यात कंबरडे मोडले त्यांपैकी बहुतांश हे या हल्लेखोरांचे मूळ लक्ष्यच नव्हते. सायबर विश्वातील अप्रत्यक्ष विध्वंस (Collateral Damage) हा कोणत्याही देशाच्या राजकीय सीमा, आंतरराष्ट्रीय लष्करी युती किंवा कंपन्यांच्या कायदेशीर नियमावलींचा अजिबात आदर करत नाही, हेच यातून सिद्ध झाले..सोलरविंड्स : पुरवठा साखळीतील महाकाय हेरगिरी‘नॉटपेतिया’नंतर दोन वर्षांनी, २०१९-२० मध्ये ‘सोलरविंड्स’ प्रकरण घडले. या घटनेत पीडित ठरलेली मूळ संस्था हे पारंपरिक अर्थाने शत्रूचे कोणतेही लष्करी किंवा राजकीय लक्ष्य नव्हते. ‘सोलरविंड्स’ ही नेटवर्क व्यवस्थापनाची साधने बनवणारी एक नामांकित अमेरिकी सॉफ्टवेअर कंपनी होती. तिचे सॉफ्टवेअर जगातील हजारो मोठ्या कंपन्यांच्या आणि अमेरिकी सरकारच्या अत्यंत संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांच्या संगणक जाळ्यांमध्ये शांतपणे कार्यरत होते. चतुर सायबर हल्लेखोरांनी थेट सरकारी यंत्रणांवर हल्ला न करता या मूळ सॉफ्टवेअर कंपनीच्या अंतर्गत प्रणालीमध्ये आधी गुप्त प्रवेश मिळवला. त्यांनी कंपनीच्या अधिकृत आणि वैध सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये एक अत्यंत सूक्ष्म छुपी डिजिटल खिडकी (Backdoor) पद्धतशीरपणे घुसवून दिली. कंपनीने पाठवलेले हे नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट त्यांच्या सर्व ग्राहकांनी पूर्ण विश्वासाने स्वतःच्या सिस्टीममध्ये इन्स्टॉल करून घेतले. तब्बल १८ हजार सरकारी आणि खासगी संस्थांनी हा दूषित कोड आपल्या पदरात पाडून घेतला. यानंतर हल्लेखोरांनी त्या अफाट समूहातून अत्यंत निवडक संस्थांची यादी तयार केली आणि केवळ त्यांच्याच संगणक जाळ्यांमधून अतिसंवेदनशील राष्ट्रीय गुपिते चोरण्यास सुरुवात केली. डिजिटल संरक्षकांसाठी हा धडा अत्यंत क्रूर, डोळ्यात अंजन घालणारा आणि कायमस्वरूपी सावध करणारा ठरला. कोणत्याही मजबूत सुरक्षा असलेल्या यंत्रणेत घुसण्यासाठी ‘सॉफ्टवेअर पुरवठा साखळी’ (Supply Chain) हा आजचा सर्वांत सोपा आणि छोटा डिजिटल महामार्ग बनला आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता : दुधारी तलवारीचा नवा खेळया क्षेत्रातील दुसरा क्रांतिकारक बदल म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) होय. सायबर हल्लेखोर याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करत आहेत. एआयद्वारे तयार झालेल्या प्रगत मशीन ट्रान्सलेशन आणि लार्ज लँग्वेज मॉडेल्समुळे (LLMs) सायबर फसवणुकीच्या (Phishing) ई-मेल्समधील जुन्या चुका आता पूर्णपणे नाहीशा झाल्या आहेत. आवाजाची हुबेहूब नक्कल करणाऱ्या ‘व्हॉइस क्लोनिंग’ तंत्रज्ञानामुळे कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा किंवा बँकेतील वरिष्ठ व्यवस्थापकाचा आवाज काढून फोनवरून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणे हल्लेखोरांना आता सहज शक्य झाले आहे. सायबर हल्ल्यांमधील कंटाळवाणी, वेळखाऊ आणि दैनंदिन कामे आता मानवाऐवजी थेट सॉफ्टवेअरला आऊटसोर्स केली जाऊ लागली आहेत... परंतु याहूनही अधिक चिंताजनक प्रश्न असा आहे, की ज्याची सायबर सुरक्षा उद्योगाबाहेर कोणीही उघड चर्चा करत नाही. आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्था लवकरच अशा सांख्यिकी मॉडेल्सवर (Statistical Systems) संपूर्णपणे अवलंबून राहू पाहत आहेत, ज्यांना अगदी सहजपणे चकवले जाऊ शकते. संवेदनशील कायदेशीर कागदपत्रे तपासणे, रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांचे तातडीनुसार वर्गीकरण करणे, बँकांमध्ये कर्जाचे अर्ज मंजूर करणे किंवा सॉफ्टवेअरचा कोड लिहिण्यासारखी गुंतागुंतीची कामे करणाऱ्या एआय मॉडेल्सना केवळ विशिष्ट शब्दांची फेरफार करून किंवा ‘प्रॉम्प्ट इंजेक्शन’ (Prompt-Injection) आणि ‘ॲडव्हर्सरियल इनपुट’च्या (Adversarial-Input) माध्यमातून सहज फसवले जाऊ शकते. एआय तंत्रज्ञान नेमके कसे कार्य करते, त्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन त्याला चुकीचे निर्णय घेण्यास कसे प्रवृत्त केले जाऊ शकते यांसारखे प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. आपल्या महत्त्वाच्या कामकाजात एआय प्रणालींचा थेट वापर करणाऱ्या संस्था आणि बँका नकळत मोठ्या धोक्याला आमंत्रण देत आहेत. या धोक्याची व्याप्ती आणि भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान यांचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक असलेली सूत्रे आज जगाकडे उपलब्ध नाहीत.अंतराळ, समुद्र आणि सायबरचे त्रिवेणी महासंकटसायबर विश्वातील तिसरी तांत्रिक घडामोड ही सर्वांत शांत, पडद्यामागे घडणारी आणि कदाचित सर्वांत धोकादायक ठरणारी आहे. ती म्हणजे, सायबर अवकाश, बाह्य अंतराळ आणि पारंपरिक लष्करी ताकद यांचा झालेला महासंगम. रणांगणावर सैन्याला थेट आणि सुरक्षित दळणवळण पुरवणारे उपग्रहांचे जाळे (Satellite Constellations) हे स्वतःच आता सायबर हल्ल्यांचे प्रमुख लक्ष्य बनले आहे. उपग्रहांचे सिग्नल जॅम करून ते निकामी करणे आणि जमिनीवर असणाऱ्या त्यांच्या नियंत्रण केंद्रांच्या संगणकांमध्ये थेट घुसखोरी करणे, हे प्रकार वेगाने वाढले आहेत.दुसरीकडे, जगातील एका खंडातून दुसऱ्या खंडात जाणारा तब्बल ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा हा समुद्राच्या तळाशी पसरलेल्या फायबर-ऑप्टिक केबल्समधून वाहतो. २०२३ ते २०२५ दरम्यान बाल्टिक समुद्रात घडलेल्या संशयास्पद घटनांच्या मालिकेने दाखवून दिले, की समुद्राखालील या अत्यंत महत्त्वाच्या केबल्सना अशा जहाजांकडून सहजपणे भौतिक नुकसान पोहोचवले जाऊ शकते, ज्या जहाजांचे मालकी हक्क कोणत्याही देशाशी थेट सिद्ध करणे अशक्य असते.जागतिक महासत्तांचे आखाडे आणि डिजिटल सैन्यजगातील प्रमुख महासत्तांनी या कटू वास्तवाची दखल घेत आपल्या लष्करी आणि राजकीय यंत्रणांची नव्याने पुनर्रचना केली आहे. अमेरिकेकडे आज जगातील सर्वांत सक्षम, अत्याधुनिक आणि अधिकृतपणे नोंदणीकृत सायबर यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांनी यासाठी स्वतंत्र लष्करी सायबर कमांड स्थापन केली असून, विरोधकांना धाक दाखवणे, शत्रूची नावे उघडपणे जगासमोर आणून त्यांची बदनामी करणे आणि त्यांच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादणेया त्रिसूत्रीवर त्यांचे धोरण आधारलेले आहे.रशिया सायबर विश्वाकडे युद्ध काळातील तात्पुरते हत्यार म्हणून पाहत नाही; तर ते त्याला सतत, २४ तास चालू असणारे एक अखंड युद्धक्षेत्र मानतात. याच कारणामुळे त्यांच्या सायबर मोहिमा थांबून थांबून होण्याऐवजी अविरतपणे सुरू असतात. म्हणूनच रशिया स्वतःच्या भूमीवरून सुरक्षितपणे कारभार चालवणाऱ्या खंडणीखोर सायबर गुन्हेगारांशी एक अत्यंत सोयीस्कर, धूर्त आणि अस्पष्ट संबंध राखून आहे.चीनने या क्षेत्रात सर्वांत दीर्घकालीन आणि प्रचंड संयमी रणनीती आखली आहे. त्यांनी एका बाजूला पाश्चात्त्य देशांमधून प्रचंड प्रमाणावर तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा चोरण्यासाठी औद्योगिक हेरगिरीची मोहीम राबवली; तर दुसऱ्या बाजूला परदेशी मायक्रोचिप्स, परदेशी क्लाउड सेवा आणि परदेशी सॉफ्टवेअरवर अजिबात अवलंबून नसलेली स्वतःची संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्रीय डिजिटल परिसंस्था निर्माण करण्याचे धोरण राबवले.दुसरीकडे, इराण आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांनी या विषम युद्धाची (Asymmetric Warfare) सर्वांत थक्क करणारी चुणूक दाखवून दिली आहे. विशेषतः उत्तर कोरियाचे सायबर कर्तृत्व पाहिले तर एखादा गर्भश्रीमंत देशही थक्क होईल. २०१६ मध्ये न्यूयॉर्कच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेत असलेल्या बांगलादेशच्या मध्यवर्ती बँकेच्या खात्यावर उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सनी टाकलेला दरोडा जगप्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जवळपास १० कोटी डॉलर (सुमारे ८०० कोटी रुपये) अत्यंत शिताफीने पळवले. त्यानंतर २०२२ मध्ये एका क्रिप्टोकरन्सी ब्रिजमधून तब्बल ६० कोटी डॉलरची अभूतपूर्व डिजिटल चोरी त्यांनी करून दाखवली. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे खुल्या बाजारातून पारंपरिक लढाऊ विमाने किंवा तोफा विकत घेण्याची आर्थिक ताकद नसलेल्या एका कंगाल देशाने असा सायबर कार्यक्रम उभा केला आहे, जो स्वतःच्या चोरीच्या पैशातून देशाच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना आर्थिक रसद पुरवत आहे.भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा अफाट विस्तारया सर्व जागतिक रणधुमाळीत भारताचे नेमके स्थान कुठे आहे? या प्रश्नाकडे कोणत्याही फाजील आत्मविश्वासाने किंवा अवाजवी भीतीपोटी न पाहता, अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज आहे. कोणत्याही मोठ्या लोकशाही देशाने स्वप्नातही विचार केला नसेल अशा प्रकारच्या अफाट आणि महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ (DPI) भारताने गेल्या दशकात यशस्वीपणे उभ्या केल्या आहेत. देशाची आधार (Aadhaar) ही बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच ‘यूपीआय’ आणि नागरिकांचे कागदपत्र व डिजिटल संमती देणाऱ्या एकात्मिक प्रणालींनी मिळून देशातील सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जगण्याचा एक डिजिटल पायाच तयार केला आहे. या क्रांतीचा विस्तार खरोखरच अवाढव्य आणि विस्मयकारक आहे. आज भारताची ही डिजिटल पेमेंट यंत्रणा दरमहा तब्बल १० अब्जांपेक्षा जास्त (एक हजार कोटींहून अधिक) आर्थिक व्यवहारांची यशस्वी पूर्तता करते. या महाकाय प्रमाणाला संपूर्ण जगात कुठेही साधा तोडगा किंवा समांतर उदाहरण अस्तित्वात नाही. हे निःसंशयपणे भारताचे एक अद्वितीय राष्ट्रीय यश आहे, ज्याने देशातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक प्रवाहात सामावून घेतले, सामान्यांचे जीवन अत्यंत सुकर केले आणि सरकारी योजनांमधील हजारो कोटी रुपयांची गळती रोखून दाखवली... परंतु या अतुलनीय यशाने एका अनोख्या आणि गंभीर समस्येलाही जन्म दिला आहे. आपले संपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवन अशा एकाच सामायिक डिजिटल महामार्गावर आहे. यामुळे संपूर्ण देशाचा राष्ट्रीय धोका एकाच संवेदनशील बिंदूवर एकवटतो. जर या सामायिक स्विचिंग नेटवर्कमध्ये एखादा तांत्रिक बिघाड झाला किंवा त्यावर सायबर हल्ला झाला, तर ते केवळ एका खासगी बँकेचे किंवा कंपनीचे नुकसान नसते; तर तो संपूर्ण देशाचा व्यवहार जागीच रोखणारा एक महाकाय राष्ट्रीय आणीबाणीचा प्रसंग बनतो.धोक्याचे इशारे आणि धोरणात्मक संस्थांची सद्यस्थितीभारताने आजवर अनुभवलेले सायबर हल्ले हे केवळ धोक्याचे इशारे होते. सुदैवाने अजून तरी त्यांचे महाविनाशात रूपांतर झालेले नाही. २०२२ मधील दिल्लीच्या ‘एम्स’ रुग्णालयावरील हल्ल्यापूर्वी, २०१९ मध्ये तमिळनाडूतील ‘कुडनकुलम’ अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रशासकीय संगणक प्रणालीमध्ये मालवेअरचा संसर्ग झाल्याचे उघड झाले होते. सुरक्षा यंत्रणांनी वेळीच हस्तक्षेप करून हा धोका रोखला आणि अणुप्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष सुरक्षितता यंत्रणेला कोणताही धक्का लागलेला नाही हा संबंधित अधिकाऱ्यांचा दावा तांत्रिकदृष्ट्या अगदी खरा होता; परंतु तरीही या गंभीर घटनेने संपूर्ण देशाला स्पष्ट संदेश दिला की, देशातील अत्यंत संवेदनशील आणि धोकादायक अणुऊर्जा प्रकल्पसुद्धा बाहेरील सामान्य इंटरनेट विश्वाच्या त्याच सायबर हल्ल्यांच्या परिघात येतात, ज्यात देशातील इतर सर्वसामान्य संगणक येतात. याशिवाय, परदेशी हॅकिंग टोळ्यांनी भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि अंतराळ संशोधन संस्थांच्या (ISRO - DRDO) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या ई-मेल खात्यांमध्ये अनधिकृत घुसखोरी केल्याचे वृत्त वेळोवेळी समोर आले आहे. देशातील विमान आणि रेल्वे वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करण्याचे अनेक छुपे प्रयत्न नोंदवले गेले आहेत. सुदैवाने, यांपैकी कोणत्याही प्रयत्नाचे मोठ्या राष्ट्रीय आपत्तीत रूपांतर झालेले नाही. मात्र, याचा वस्तुनिष्ठ अर्थ असा की, भारतीय यंत्रणांच्या डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी शोधण्यासाठी आणि त्यातील संभाव्य कमकुवत दुवे हेरण्यासाठी अत्यंत गोपनीय आणि पद्धतशीर प्रयत्न २४ तास सुरू आहेत.संस्थात्मक पातळीवर भारताने निश्चितपणे काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. संगणकीय आणीबाणीसाठी राष्ट्रीय नोडल एजन्सी म्हणून ‘सर्ट-इन’ (CERT-In) कार्यरत आहे. देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या माहिती पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी ‘एनसीआयआयपीसी’ (NCIIPC) ही समर्पित संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. तिन्ही सशस्त्र दलांनी मिळून स्वतःच्या संरक्षण सायबर कमांडची स्थापना केली आहे. २०२३ मध्ये संसदेने संमत केलेला ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ (DPDP Act) हा खरोखरच एक मैलाचा दगड असून त्याची देशाला अनेक वर्षांपासून तीव्र गरज होती.अर्थव्यवस्थेला बसणारा अदृश्य तडाखाजागतिक सायबर सुरक्षेतील आघाडीच्या संस्थांच्या वारंवार केलेल्या अंदाजानुसार, सायबर गुन्हेगारीमुळे जगाला दरवर्षी तब्बल ६ ते १० लाख कोटी डॉलरचा अफाट भुर्दंड सहन करावा लागतो. या अवाढव्य आकड्यामध्ये केवळ खंडणीपोटी दिलेले पैसे समाविष्ट नाहीत; तर ठप्प पडलेला व्यापार, यंत्रणा पूर्ववत करण्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च, नियामकांनी लादलेले दंड, चोरीला गेलेली बौद्धिक संपदा आणि ग्राहकांच्या उडालेल्या विश्वासामुळे झालेले दीर्घकालीन नुकसान या सर्वांचा समावेश होतो. हा आकडा केवळ ढोबळ अंदाज मानला, तरीही तो जगातील एखाद्या मोठ्या प्रबळ देशाच्या संपूर्ण वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्नाइतका (जीडीपी) भरतो आणि ही अफाट संपत्ती दरवर्षी या डिजिटल विश्वात कोणत्याही युद्धाच्या बातमीशिवाय शांतपणे भस्मसात होत आहे.आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पोकळी आणि महासत्तांची सोयसायबर धोके ज्या वेगाने विस्तारत आहेत, त्या वेगाने या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम विकसित होऊ शकलेले नाहीत. त्यामागील कारणे अत्यंत संरचनात्मक आहेत. जबाबदार राष्ट्रांच्या सायबर वर्तनासाठी जागतिक नियम आणि आचारसंहिता तयार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ दोन समांतर प्रक्रिया चालवल्या आहेत. परंतु या दोन्ही चर्चा नेहमी त्याच मूलभूत प्रश्नांवर येऊन ठप्प होतात : नेमक्या कोणत्या सायबर हल्ल्याला प्रत्यक्ष ‘लष्करी हल्ला’ मानायचे? एखाद्या देशाच्या ‘महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधां’मध्ये नेमका कशाचा समावेश होतो? हल्लेखोराची ओळख निर्विवादपणे कशी सिद्ध करायची? आणि हे नवे नियम जगातील बलाढ्य महासत्तांना आणि लहान-कमकुवत देशांना अगदी समान न्यायाने लागू होणार का?शीतयुद्धाच्या काळात जगातील अण्वस्त्रांची संख्या आणि संहारकता किमान मोजता यावी यासाठी जशी आंतरराष्ट्रीय शस्त्र-तपासणीची औपचारिक व्यवस्था उभी केली गेली होती, तशी कोणतीही तपासणी यंत्रणा सायबर अस्त्रांच्या बाबतीत जगात अस्तित्वात नाही. कोणती सायबर कारवाई नेमकी कोणत्या मर्यादेवर पोहोचल्यानंतर ती थेट ‘युद्धाची कृती’ (Act of War) मानली जाईल याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या आज उपलब्ध नाही. सायबर हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या देशाला खात्रीशीरपणे शिक्षा करता येईल, अशी प्रभावी जागतिक यंत्रणाही अस्तित्वात नाही. नजीकच्या भविष्यात अशी यंत्रणा उभी राहील, अशी आशा बाळगण्यासही सध्या ठोस आधार दिसत नाही.याचे उघड कारण असे आहे, की जगातील महासत्तांना या क्षेत्रातील कायद्यांची ही अनिश्चितता आणि संदिग्धता स्वतःच्या फायद्याची वाटते. जर सायबर कारवायांवर कठोर निर्बंध आणणारी आंतरराष्ट्रीय नियमावली खरोखरच लागू झाली, तर जगातील प्रत्येक सक्षम देशाला आपल्या हातातील सर्वांत स्वस्त, गुप्त आणि प्रभावी अस्त्र कायमचे सोडून द्यावे लागेल. म्हणूनच आजच्या जगाने परिपूर्ण कायद्यांऐवजी तात्पुरत्या सोयीस्कर तडजोडी स्वीकारल्या आहेत.भविष्यातील क्वांटम कॉम्प्युटरनाही सहजपणे भेदता येणार नाही, अशा ‘पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी’कडे इंटरनेटची सुरक्षा व्यवस्था वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु त्यांचा वेग अपेक्षेपेक्षा संथ आहे. या बदलाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या मानकीकरण संस्थांनी अशा पहिल्या पोस्ट-क्वांटम अल्गोरिदम्सची अधिकृत घोषणा केली. या घडामोडीमागील तातडी समजून घेणे आवश्यक आहे.आज काही शत्रूराष्ट्रे जगभरातील एनक्रिप्ट केलेला सर्व डिजिटल डेटा मोठ्या प्रमाणावर साठवून (Harvesting) ठेवत आहेत. भविष्यात शक्तिशाली क्वांटम कॉम्प्युटर उपलब्ध झाल्यावर हा डेटा उलगडून वाचता येईल, अशी त्यामागील अपेक्षा आहे. ज्या गोपनीय माहितीचे आयुष्य २० वर्षांचे असते (देशाचे परराष्ट्र धोरण, संरक्षण करार, लष्करी रणनीती आणि आरोग्यविषयक गुपिते) ती आज तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात नसलेल्या; परंतु भविष्यात येणाऱ्या एका अदृश्य धोक्यासमोर आत्ताच उघडी पडलेली आहे..Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६.भविष्यातील तीन अपरिहार्य आव्हानेभविष्याचा वेध घेताना प्रत्येक नागरिकाने आणि धोरणकर्त्याने तीन मूलभूत गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.पहिली गोष्ट म्हणजे, सायबर युद्धात हल्ला कधी आणि किती वेगाने करायचा, हे बहुतांश वेळा हल्लेखोर ठरवतो. त्याच वेळी, सायबर हल्ला घडवून आणण्याचा खर्चही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. २०१० मध्ये ‘स्टक्सनेट’सारखा अत्यंत गुंतागुंतीचा हल्ला घडवून आणण्यासाठी उच्च दर्जाचे वैज्ञानिक ज्ञान आणि तज्ज्ञांची मोठी फौज आवश्यक होती. आज मात्र सहज उपलब्ध असलेली डिजिटल साधने, भाड्याने मिळणारे सर्व्हर आणि स्वतःहून कोड तयार करू शकणारी एआय प्रणालीमुळे सायबर हल्ले घडवून आणणे तुलनेने सोपे झाले आहे. परिणामी, घातक सायबर हल्ले करण्याची क्षमता असलेल्या घटकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार, धार्मिक-राजकीय कट्टरतावादी गट आणि मर्यादित आर्थिक संसाधने असलेले लहान देशही त्यात तितक्याच ताकदीने सामील झाले आहेत.दुसरी गोष्ट म्हणजे, इंटरनेटशी जोडलेली प्रत्येक डिजिटल वस्तू हे आज हल्लेखोरांचे संभाव्य लक्ष्य बनले आहे आणि ‘महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधां’ची (Critical Infrastructure) व्याख्या इतकी विस्तारली आहे, की ज्या गोष्टींचा पूर्वी कोणी स्वप्नातही विचार केला नव्हता त्याही आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनल्या आहेत.तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मानवाने निर्माण केलेल्या प्रत्येक तंत्रज्ञान प्रणालीमधील सर्वांत दुबळा आणि कच्चा दुवा हा स्वतः ‘माणूस’ हाच राहिला आहे. आज सायबर सुरक्षेच्या उद्योगात माणसाच्या याच मानसिक कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेणाऱ्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ तंत्रांवर हल्लेखोरांकडून सर्वांत जास्त आर्थिक आणि बौद्धिक गुंतवणूक केली जात आहे.लोकशाहीसमोरील नवे संकटसायबर क्षमता ही केवळ देशातील निर्जीव संगणक यंत्रणा किंवा फॅक्टरीची मशिनरी बंद पाडण्याचे साधन राहिलेली नाही. ती आता कोट्यवधी जनतेच्या भावना, विचार आणि मते यांना पद्धतशीरपणे नियंत्रित करण्याचे आणि जनमताचे अपहरण करण्याचे एक महाभयंकर अस्त्र बनली आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने हुबेहूब वाटणारे बनावट ऑडिओ, खोटे व्हिडिओ (Deepfakes) किंवा प्रक्षोभक मजकूर तयार करण्याचा खर्च अक्षरशः शून्यावर आला आहे. जगातील एकापाठोपाठ एका देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अशा कृत्रिम बनावट साहित्याचा महापूर उसळताना दिसत आहे. यातील काही गोष्टी स्थानिक राजकीय यंत्रणांकडून स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केल्या जातात; तर काही मोहिमा या परदेशी गुप्तहेर यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक चालवल्या जातात, जेणेकरून एखाद्या लोकशाही समाजातील परस्पर विश्वासाचा धागा तोडून त्या समाजात अंतर्गत दुफळी आणि अराजक माजवता यावे.या संकटाविरुद्धचा बचाव कोणत्याही तांत्रिक फायरवॉलच्या साहाय्याने करता येत नाही. एखाद्या नेत्याचा किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तीचा व्हायरल झालेला बनावट डीपफेक व्हिडिओ रोखण्याची ताकद कोणत्याही अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरमध्ये नसते. या हल्ल्यांविरुद्धचा खरा बचाव हा पूर्णपणे संस्थात्मक आणि सामाजिक स्वरूपाचा आहे. देशातील वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वतः सामान्य मतदारांनी समाजमाध्यमावरील प्रत्येक माहितीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवण्यापूर्वी क्षणभर थांबणे, हा व्हिडिओ किंवा मेसेज नेमका कुठून आला आहे याचा शोध घेणे आणि कोणतीही माहिती डोळ्यांसमोर वेगाने आली म्हणजे ती खरीच असेल या मानसिकतेतून बाहेर पडून प्रत्येकाने डिजिटल साक्षरता व सजगता बाळगणे हाच यावरील एकमेव जालीम उपाय आहे.भारतासमोरील आव्हाने आणि धोरणात्मक पर्यायप्रगत मायक्रोचिप्सची निर्मिती, सुरक्षित आणि स्वदेशी क्लाऊड सर्व्हर्स, दूरसंचार नेटवर्कसाठी आवश्यक उपकरणे तसेच या गुंतागुंतीच्या यंत्रणा अहोरात्र सांभाळणारे कुशल सायबरतज्ज्ञ देशातच घडवण्यावर आपल्याला भर द्यावा लागेल. कार्यालयीन नेटवर्क हे प्रत्यक्ष औद्योगिक नियंत्रण नेटवर्कपासून पूर्णपणे वेगळे आणि सुरक्षित ठेवले पाहिजे. सायबर हल्ला किंवा अन्य संकटानंतर यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी नियमित चाचण्या घेतल्या पाहिजेत. ‘आपल्या यंत्रणेत कधी ना कधी घुसखोरी होणारच आहे’ हे गृहीत धरून अशा संकटाला कसे तोंड द्यायचे याचा वारंवार सराव केला पाहिजे.दैनंदिन जीवनातील सोय आणि सुरक्षेचा खरा अर्थआपल्या दैनंदिन जीवनात आलेल्या डिजिटल सुविधा आणि त्यातून मिळालेली समृद्धी ही अत्यंत मौल्यवान आहे. तिचे रक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. मात्र, या सुविधांच्या जोडीने त्यांची नाजूकता आणि असुरक्षितताही सावलीसारखी वावरत असते. सायबर विश्वाचे अस्वस्थ करणारे वास्तव हेच, की येथे कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था कधीही ‘अंतिम आणि परिपूर्ण’ ठरू शकत नाही. कारण, या युद्धाला ना अंताची निश्चित तारीख आहे, ना कायमस्वरूपी विजयाची हमी.माणसाने निर्माण केलेल्या प्रत्येक संगणक प्रणालीची भविष्यात कधी ना कधी कसून तपासणी होईल आणि तिच्यावर हल्लेही होतील. तिच्या सुरक्षेसाठी उभारलेल्या प्रत्येक उपायाचा शत्रूकडून बारकाईने अभ्यास केला जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता असो वा क्वांटम कॉम्प्युटिंग, जगासमोर येणाऱ्या प्रत्येक नव्या तंत्रज्ञानाचा या नव्या रणांगणात शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न होईल.ज्या युद्धात एकही बंदुकीची गोळी झाडली गेली नाही, असे महायुद्ध भविष्यात कधीतरी सुरू होणार आहे, असे नाही. ते गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून अविरतपणे सुरू आहे. आपल्या रोजच्या आयुष्यातील सामान्य घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, अत्यंत शांतपणे हे सायबर युद्ध अहोरात्र लढले जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या संगणकीय प्रणालींवर आपले संपूर्ण दैनंदिन जीवन अवलंबून आहे, नेमक्या त्याच व्यवस्था युद्धाचे प्रमुख लक्ष्य बनल्या आहेत.सायबर युद्धाला खरे उत्तर प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून दूर राहून, प्रचंड खर्च आणि संयमाची कसोटी पाहणारे सातत्यपूर्ण काम करण्यात आहे. देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरुवातीपासूनच भक्कमपणे करणे, संकटाच्या काळात त्या किती तग धरू शकतात, याची वारंवार चाचणी घेणे आणि केवळ ‘कामाचा वेग’ म्हणजेच ‘यंत्रणेची खरी ताकद’ अशी स्वतःची खोटी समजूत करून न घेणे याच त्या कामात समावेश होतो. डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे हे शांत, खडतर आणि दीर्घकालीन कामच आजच्या अन् उद्याच्या सुरक्षित डिजिटल युगाचा पाया आहे. जगातील कोणत्याही संहारक अस्त्रापेक्षाही या कामाचे महत्त्व अधिक आहे; कारण त्यावरच आपल्या डिजिटल जीवनाची सुरक्षितता आणि भविष्यातील स्थैर्य अवलंबून आहे.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे ‘द क्लाऊड चॅरियट’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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