Premium| Dalit Politics: सत्तेच्या राजकारणामुळे आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक फरपट का झाली आहे?

बी.व्ही.जोंधळेदलितांचे आजचे राजकारण व्यक्तिवाद, गटबाजी, वैचारिक तत्त्वशून्यता यांच्या दलदलीत सापडले आहे. या राजकारणाने सतत सत्तेच्या तुकड्याचे राजकारण केले. यात वंचितांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहात आहेत. प हिली काँग्रेस-रिपब्लिकन युती घडवून आणली होती, ती राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्याशी हातमिळवणी करून. या युतीची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. त्यावेळी महाराष्ट्रात एक सांस्कृतिक संघर्ष सुरु झाला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारून जे धर्मांतर केले, त्यामुळे दलित समाजावरील अत्याचारात वाढ होऊन त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येऊ लागले होते. .डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्यांचीही विटंबना होऊ लागली होती. या पार्श्वभूमीवरील ही युती राजकीय कमी व सामाजिक अभिसरणाला प्राधान्य देणारी अधिक होती. पण या युतीचे पुढे परिणाम काय झाले, हे पाहायला हवे. एक म्हणजे ‘रिपब्लिकन’च्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची चटक लागली व नेते स्वार्थासाठी सौदेबाज तडजोडी करून चळवळ मोडून-तोडून खाऊ लागले. एखादी आमदारकी, खासदारकी यासाठी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळ केले. .एवढेच नव्हे, तर पुढे शिवसेनेशीही मैत्री केली जाऊ लागली. आता तर वैचारिक कडेलोट इतका झाला आहे की, ज्यांच्याशी लढावयाचे त्यांच्याच मांडीवर दलित नेते जाऊन बसलेले दिसतात. काहीजण भाजपशी मैत्री असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी मैत्री करताना आढळतातः तेव्हा मुद्दा असा आहे, की हिंदुत्ववाद्यांशी आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या नेत्यांची राजकीय मैत्री कशी होऊ शकते?.दलित चळवळीतील फाटाफुटीचा यासंदर्भात परामर्श घ्यायला हवा. रिपब्लिकन पक्ष असो वा दलित पँथर असो की दलित साहित्यचळवळ असो, या सर्व चळवळी फुटण्यास आंबेडकरवाद की मार्क्सवाद हे एक निमित्तही कारणीभूत ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मार्क्सवादासंदर्भात काही मूलभूत मतभेद जरूर होते. शोषण वा भांडवलशाहीविरोधातील मार्क्सवादाचा हिंसेचा पुरस्कार जसा बाबासाहेबांना मान्य नव्हता; तसेच कम्युनिस्टांना जातिनिर्मूलनाचा प्रश्न कळलेला नाही, हा बाबासाहेबांचा मार्क्सवादावर मूळ आक्षेप होता. .याचा अर्थ बाबासाहेब मार्क्सला आपला वैचारिक शत्रू मानत होते असा नव्हे. बाबासाहेबांचा महाडच्या चवदार तळ्यावरील सत्याग्रह असो, की नाशिकच्या काळाराम मंदिरप्रवेशाचा सत्याग्रह असो, या दोन्ही सत्याग्रहांत काही कम्युनिस्ट कार्यकर्ते सहभागी होते.सात नोव्हेंबर १९३८मध्ये कामगार कायद्याविरुद्ध जे आंदोलन झाले, त्या आंदोलनात बाबासाहेब व कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे सोबत होते. अर्थात कॉ. डांगे यांनी १९५२च्या निवडणुकीत बाबासाहेबांना मत देऊ नका,अशी भूमिका घेणारी घोडचूक केली होती, हे खरेच, मात्र तत्पूर्वी १० जानेवारी १९३८ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने मुंबईत असेंब्लीवर जो मोर्चा काढण्यात आला होता, त्या मोर्चात कम्युनिस्ट कार्यकर्ते सहभागी होते. .कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी जे अभूतपूर्व भूमिमुक्ती आंदोलन केले होते, त्यातही कम्युनिस्टांचा सहभाग होता. प्रश्न असा आहे की, बाबासाहेबांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या कुठल्याच चळवळीत संघ, जनसंघ वा आजचा भाजप कधीही सहभागी झालेला नसताना कोणत्या वैचारिक तत्त्वाधारे रिपब्लिकन गट हिंदुत्ववादी पक्षांशी युती करत आहेत? नेत्यांचा तात्कालिक फायदा असला तरी अशी युती समाजासाठी घातक आहे..बाबासाहेबांनी जातिव्यवस्थेची आणि धर्माची चिकित्सा करताना फॅसिस्ट प्रवृत्तीना विरोध केला. भाजप आणि संघाचे कडवे हिंदुत्व त्यांना मान्य नव्हते. बाबासाहेबांनी स्पष्ट शब्दात नोंदवून ठेवले आहे की, ‘‘जर हिंदू राष्ट्र आस्तित्वात आले तर देशाचा सत्यानाश होईल. म्हणून हिंदू राष्ट्र निर्माण होणार नाही, यासाठी आपणाला सदैव जागरून राहून प्रयत्नशील रहावे लागेल,’’ बाबासाहेबांच्या या इशाऱ्याचाही काहींना विसर पडावा काय? माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये जी बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती करून घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या ज्या दोन शब्दांची भर घातली, हे शब्दही काढून टाकण्याची मागणी अलीकडे भाजपाकडून जोरकसपणे होत आहे. .ही मागणी करताना असे भासविण्यात येत आहे की, बाबासाहेबांचा जणू या दोन शब्दांना विरोध होता. वस्तुतः बाबासाहेब समाजवादाचे पुरस्कर्ते होते.‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’च्या मार्फत घटनासमितीस सादर केलेल्या मसुद्यात त्यांनी मागणी केली होती की, महत्त्वाचे उद्योग सरकारच्या मालकीचे करून ते चालवावेत. सर्व शेतजमिनींचे राष्ट्रीयीकरण करून शेती सामुदायिक पद्धतीने करावी. विम्याचे राष्ट्रीयीकरण करावे. या योजनेस त्यांनी ‘घटनात्मक शासकीय समाजवाद’ म्हटले होते..बाबासाहेब धर्मनिरपेक्ष होते. घटना समितीस सादर केलेल्या ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’च्या मसुद्यात त्यांनी कोणत्याही धर्माला ‘शासनाचा धर्म’ म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. शिवाय ‘शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन’च्या जाहीरनाम्यात त्यांनी हिंदुत्ववादी पक्षांशी युती होऊ शकत नाही, असे नमूद केले होते. सबब ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन शब्द मूळ प्रास्ताविकेत नव्हते, हे खरे असले तरी घटनेने स्वीकारलेल्या मूलभूत अधिकार व घटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे पाहता त्याचा आशय ‘कल्याणकारी राज्य’ या अर्थाने समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता घटनेस अभिप्रेत आहे, असा आहे. मग भाजपचा ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्षता’ या दोन शब्दांना विरोध का? तर हिंदूराष्ट्र संकल्पनेच्या आड हे दोन शब्द येतात, असे भाजपला वाटते म्हणून!.केंद्र सरकार अलीकडे २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करते. ही चांगली गोष्ट आहे; पण एकीकडे हे करीत असतानाच हिंदूराष्ट्र या संकल्पनेस उजाळा देण्यात येतो, हे विसंगत आहे. डॉ. आंबेडकर हे तत्त्वनिष्ठ राजकारणी होते. ना त्यांनी पक्ष बदलले, ना संधी साधून युत्या आघाडया केल्या. एकसंधतेवर, संघटनात्मक ऐक्यावर त्यांचा भर होता. आपला पक्ष सोडून कुणाशी तत्त्वहीन समझोता करणे म्हणजे आत्मनाश करून घेणे होय, असा इशारा देतानाच त्यांनी असेही म्हटले की, समझोता करावयाचाच झाला तर ज्या पक्षाचा कार्यक्रम आपल्या कार्यक्रमाशी जुळेल त्या पक्षाबरोबर जायला हरकत नाही..सत्तेच्या तुकड्यांसाठीदलितांचे आजचे राजकारण व्यक्तिवाद, गटबाजी, वैचारिक तत्त्वशून्यता, संघटनात्मक विस्कळीतपणा, तडजोडीचे राजकारण व संधीसाधूपणाच्या दलदलीत सापडले आहे. या राजकारणाने सतत सत्तेच्या तुकड्याचे राजकारण केले. खरेखुरे राजकीय यश मिळविण्यासाठी सांस्कृतिक बदल होणे आवश्यक असते. यासाठी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व घटना सुरक्षित राखण्याच्या दृष्टीने आपली एक सांस्कृतिक- प्रागतिक विचारसरणी निर्माण करावी लागते. हे घडले नाही. दलित नेते एकसंधतेचे महत्त्व न ओळखता सत्तेच्या तुकडयासाठी, व्यक्तिगत स्वार्थासाठी नेतृत्वाच्या अहंकारापायी दलितशक्तीचे संघटन न करता कुणाच्या तरी वळचणीला जाऊन बसण्याचेच सत्त्वहीन राजकारण करीत आले. .Premium|India US trade deal: ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या सावटाखाली भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो. या संकटातून मार्ग शोधण्यासाठी भारताने स्पर्धात्मक धोरणे आखली पाहिजेत.गट-तट निर्माण करून मठाधिपती होऊन बसले. यामुळे दलित-वंचित कष्टकरी वर्गाचे जगण्या–मरण्याचे प्रश्न न सुटता कायम राहिले. चळवळ थंडावली. म्हणूनच तरुण नवनेतृत्व पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपणास एक लोकशाहीवादी प्रागतिक सांस्कृतिक जीवन उभारावे लागेल. भावनात्मक, प्रतिक्रियावादी राजकारणातून बाहेर पडून जागतिकीकरणाच्या संदर्भात बदललेल्या प्रश्नाना भिडून आंबेडकरी अवकाश व्यापक करताना दलित-शोषितांच्या प्रश्नावर चळवळी उभ्या कराव्या लागतील. .Premium| ChatGPT opportunities: चॅटजीपीटी म्हणजे विचार करणारे यंत्र नाही. ते एक शक्तिशाली साधन आहे, ज्याचा योग्य वापर करणे आपल्या हाती आहे.घटना, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने जे पक्ष उभे आहेत, त्यांना पाठबळ द्यावे लागेल. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता वाचविण्यासाठी सेक्युलरांबरोबर रहाणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे.(लेखक दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.