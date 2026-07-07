Premium|Reservation In Maharashtra: उपवर्गीकरणाच्या वादात दलित समाज नेमका काय जिंकतोय आणि काय हरवतोय?

विदयासागर सखू सुरेश झुबरेपुणे - अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाचा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील सर्वाधिक संवेदनशील सामाजिक आणि राजकीय विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये राज्यांना वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार मान्य केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने अहवाल सादर केला असला तरी तो अद्याप संपूर्णपणे सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे नेमकी शिफारस काय आहे, कोणत्या निकषांवर वर्गीकरण सुचविले आहे आणि कोणत्या समुदायाचा कोणत्या गटात समावेश केला आहे, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुरू आहेत.परंतु या सर्व प्रक्रियेदरम्यान एक वेगळीच घटना घडताना दिसत आहे. धोरणावरील चर्चा हळूहळू समाज विरुद्ध समाज अशा संघर्षात बदलताना दिसते. विशेषतः सोशल मीडियावर महार आणि मातंग समाजाबाबतची भाषा अधिक आक्रमक, भावनिक आणि कधीकधी अपमानास्पद होत चालली आहे. त्यामुळे एक प्रश्न उभा राहतो. उपवर्गीकरणाचा अंतिम निर्णय काहीही असो, या संघर्षात दलित समाज आधीच काहीतरी गमावू लागला आहे का? हा एकूणातच विषय काय आहे हे समजून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून....सोशल मीडियाने विचारांची देवाणघेवाण वाढवली की दरी?पूर्वी समाजातील मतभेद सभा, परिसंवाद किंवा संघटनांच्या बैठकीपुरते मर्यादित असत. आज Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Live, X (Twitter) आणि WhatsApp Forward हेच अनेकांसाठी माहितीचे प्रमुख स्रोत बनले आहेत. दुर्दैवाने, या माध्यमांवर माहितीपेक्षा भावना अधिक वेगाने पसरतात.एखादा ३० सेकंदांचा व्हिडिओ, संदर्भविरहित आकडा किंवा अर्धवट भाषण लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते; परंतु न्यायालयीन निर्णय, आयोगांचे अहवाल किंवा संशोधन अभ्यास फार कमी लोक वाचतात. परिणामी, अनेकदा धोरणात्मक प्रश्न वैयक्तिक आणि जातीय संघर्षात रूपांतरित होतात.आज अनेक पोस्टमध्ये असे दिसते की एखाद्या समाजाच्या संपूर्ण इतिहासाचे मूल्यमापन काही निवडक उदाहरणांवर केले जाते. 'संपूर्ण लाभ एका समाजाने घेतला', 'अमुक समाजामुळे आम्ही मागे पडलो', 'तमुक समाजाने बाबासाहेबांना स्वीकारले नाही' अशा प्रकारची विधाने मोठ्या प्रमाणावर शेअर होतात. अशा सर्वसाधारण निष्कर्षांना बहुतेक वेळा पुरेसा शास्त्रीय आधार नसतो.महार–मातंग वाद : मतभेद की वैर?आज सोशल मीडियावर महार आणि मातंग समाजांमध्ये सुरू असलेला वाद अनेकांना चिंतेचा विषय वाटतो.मातंग समाजातील अनेक संघटना असा मुद्दा मांडतात की अनुसूचित जातींतील काही समुदायांच्या तुलनेत त्यांना शिक्षण, सरकारी नोकरी, प्रशासकीय सेवा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात अपेक्षित संधी मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे उपवर्गीकरणाद्वारे सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने पोहोचावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.दुसरीकडे, अनेक महार आणि आंबेडकरी संघटना उपवर्गीकरणाला विरोध करतात. त्यांच्या मते अनुसूचित जातींची घटनात्मक ओळख ही सामूहिक ऐतिहासिक अन्यायावर आधारित आहे आणि अंतर्गत विभागणीमुळे दलित ऐक्य कमकुवत होऊ शकते. त्यांचा आग्रह असा आहे की शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधी वाढवाव्यात; परंतु आरक्षणाच्या चौकटीत फूट पडू नये.या दोन भूमिका लोकशाहीत स्वाभाविक आहेत. मात्र समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा भूमिकांवर टीका करण्याऐवजी संपूर्ण समाजावर टीका सुरू होते..समाजसुधारकांनाही जातीय चौकटीत अडकवण्याची चूकया वादात आणखी एक चिंताजनक प्रवृत्ती दिसते. अण्णा भाऊ साठे, लहुजी वस्ताद साळवे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा आणि इतर समाजसुधारक यांचे कार्य त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात न पाहता त्यांच्या जातीय ओळखीच्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे.अण्णा भाऊ साठे हे केवळ मातंग समाजाचे लेखक नव्हते; त्यांनी श्रमिक, स्थलांतरित, वंचित आणि उपेक्षित भारताचा आवाज साहित्याला दिला. लहुजी वस्ताद साळवे यांनी सामाजिक जागृती आणि स्वाभिमानाची परंपरा निर्माण केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिताना कोणत्याही एका जातीसाठी नव्हे, तर संपूर्ण भारतातील समान नागरिकत्वाची संकल्पना मांडली.आज जर या महान व्यक्तिमत्त्वांचा उपयोग समाज विरुद्ध समाज असा वाद वाढवण्यासाठी होत असेल, तर तो त्यांच्या विचारांचा विजय नसून पराभव आहे.'बाबासाहेब कोणाला समजले?' हा प्रश्न पुरेसा आहे का?सोशल मीडियावर अनेकदा असा दावा केला जातो की 'अमुक समाजाला बाबासाहेब समजले नाहीत.'परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे ज्यांना वाटते की बाबासाहेबांचे विचार त्यांना समजले, त्यांनी ते इतर समाजांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय केले?बाबासाहेबांनी 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा' हा संदेश दिला. तो एका समाजापुरता नव्हता. त्यांनी संविधान, समता, बंधुता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन यांचा पुरस्कार केला. जर एखादा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिला असेल, तर त्याची थट्टा करणे किंवा त्याला कमी लेखणे हा बाबासाहेबांचा मार्ग कधीच नव्हता. खरा आंबेडकरी विचार म्हणजे मागे राहिलेल्याला पुढे आणणे त्याच्याविरुद्ध उभे राहणे नव्हे..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.BARTI आणि संधींचा प्रश्नउपवर्गीकरणाच्या चर्चेत BARTI चाही उल्लेख वारंवार होतो. काहींचे मत आहे की BARTIच्या प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्यविकास योजनांचा लाभ सर्व अनुसूचित जातींना समान प्रमाणात मिळाला का, याचा स्वतंत्र अभ्यास व्हायला हवा. अशा संस्थांचे मूल्यमापन भावनेने नव्हे तर आकडेवारीने झाले पाहिजे. जर एखादा समुदाय मागे राहत असेल, तर त्यासाठी प्रवेश, माहिती, पोहोच किंवा अंमलबजावणीतील अडथळे कोणते आहेत, हे ओळखून सुधारणा करणे आवश्यक आहे. निष्कर्ष सार्वजनिक डेटावर आधारित असावेत, अनुमानांवर नव्हे.बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक का व्हावा?आज सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की ज्यावर संपूर्ण राज्यात वाद सुरू आहे, तो बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल अजूनही सार्वजनिक झालेला नाही. विविध संघटना आणि सार्वजनिक प्रतिनिधींनीही अहवाल प्रसिद्ध करून त्यावरील निकष, आकडेवारी आणि शिफारशी सर्वांसमोर ठेवण्याची मागणी केली आहे. अहवाल उपलब्ध झाल्याशिवाय लोकांचा विश्वास निर्माण होणे कठीण आहे.खरा धोका कोणता?उपवर्गीकरण लागू होईल की नाही, त्याचे स्वरूप काय असेल? याचा निर्णय शासन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून होईल. पण आजच एक गोष्ट घडत आहे. दलित समाजातील परस्पर विश्वास कमी होत आहे. सोशल मीडियावरील कटु भाषा, ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवर होणारे जातीय हल्ले, एकमेकांच्या संघर्षाचे अवमूल्यन आणि भावनिक प्रचार यामुळे समाजांमधील मानसिक अंतर वाढत आहे.याचा सर्वात मोठा फायदा कोणाला होईल? कदाचित त्या शक्तींना, ज्यांना दलित समाज एकसंध राहू नये असे वाटते. आणि सर्वात मोठा तोटा कोणाचा होईल? तो संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाचा कारण जेव्हा संघर्ष बाहेरच्या अन्यायाविरुद्ध न राहता एकमेकांविरुद्ध सुरू होतो, तेव्हा सामाजिक न्यायाची सामूहिक लढाई कमकुवत होते..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .पुढचा मार्गआज गरज आहे ती चार गोष्टींचीबदर समितीचा संपूर्ण अहवाल आणि त्यामागील आकडेवारी सार्वजनिक करणे.स्वतंत्र तज्ज्ञ, संशोधक आणि सर्व अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींच्या सहभागातून खुली चर्चा घडवणे.सोशल मीडियावरील द्वेषपूर्ण भाषेला नाकारून पुराव्यावर आधारित सार्वजनिक संवादाला प्रोत्साहन देणे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या घटनात्मक मूल्यांना चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवणे.उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा कोण जिंकणार आणि कोण हरणार याचा नसावा. तो प्रत्येक वंचित व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचवण्याचा असावा.आज जर महार, मातंग, चर्मकार, ढोर, होलार, मेहतर, मांग-गारुडी आणि इतर अनुसूचित जाती एकमेकांविषयी संशयाने पाहू लागल्या, तर इतिहासातील सर्वात मोठे नुकसान कोणत्याही एका समाजाचे होणार नाही ते दलित ऐक्याचे होईल.बाबासाहेबांनी दिलेली लढाई ही जातीविरुद्ध होती; जातींमधील संघर्षासाठी नव्हती. त्यामुळे मतभेद असले तरी ते संशोधन, संविधान आणि संवादाच्या चौकटीत मांडले गेले, तरच सामाजिक न्यायाचा प्रवास अधिक मजबूत होईल.----------------माहितीसाठी - या लेखातील मते ही लेखकाची वैयक्तिक असून त्या मतांशी सकाळ माध्यम समुह सहमत असेलच असे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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