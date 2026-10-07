Premium|Study Room : पुण्या-मुंबईजवळ डेटा सेंटर्स आल्याने काय बदलणार?

श्रध्दा कोळेकर पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स उभी राहत आहेत. या डेटा सेंटर्सला अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. या विरोधामध्ये कोणाचा पर्यावरणाचा मुद्दा आहे, कोणाचा जागेचा मुद्दा आहे, कोणाचा वीज आणि पाण्याचा तर कोणाचा विश्वासार्हतेचा.. यामध्ये राजकारण, अर्थकारण तर आहेच. पण त्याही पलिकडे जाऊन या डेटा सेंटरमुळे सामान्य व्यक्तीच्या आयुष्यात काय फरक पडू शकेल? त्याला रोजगार उपलब्ध होतील? त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात खरोखरच भर पडेल, त्यामुळे सामान्य माणून हवापाण्याच्या म्हणजेच पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून कोणतीही हानी न होता शांतपणे जगू शकेल का? आणि यातून दीर्घकालीन फायदे होतील का? अशा सगळ्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे शोधण्याचा या लेखाच्या माध्यमातून प्रयत्न करूया..मुळात डेटा सेंटरचे काम काय असते आणि ते कसे चालते?आपण मोबाईलवर जेव्हा युट्यूबचा व्हिडिओ पाहतो, व्हॉट्सॲपवर फोटो पाठवतो, गुगलवर काही शोधतो किंवा फोनपे किंवा गुगलपे द्वारे पैसे पाठवतो, तेव्हा ही सगळी माहिती हवेत नसून एका विशेष इमारतीत ठेवलेल्या शेकडो सर्व्हरमध्ये साठवली जाते. याच इमारतीला डेटा सेंटर म्हटलं जातं. हे डेटा सेंटर २४ तास चालू असतात. ते सतत चालू राहावेत म्हणून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विजेची आवश्यकता असते. अचानक वीज पुरवठा खंडित झाल्यास काम थांबणार नाही, यासाठी मोठी बॅटरी आणि जनरेटरची व्यवस्था केली जाते. सतत चालू असल्यामुळे हे कॉम्प्युटर्स किंवा सर्व्हर प्रचंड प्रमाणात तापतात. ते गरम होऊ नयेत आणि थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पंखे, एसी आणि पाण्याचा वापर केला जातो..डेटा सेंटर उभारण्याचा निर्णय खरंच झाला आहे का?महाराष्ट्राच्या Information Technology and Information Technology Enabled Services Policy 2023 मध्ये 'डेटा सेंटर पार्क' साठी स्वतंत्र प्रोत्साहन आणि एमआयडीसीमार्फत जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. सध्या तळोजा आणि खालापूर येथे प्रत्येकी ५०० एकर, तर तळेगाव येथे २५० एकर जागेवर डेटा सेंटर पार्क प्रस्तावित आहेत. मुंबईचा डेटा सेंटर बाजार सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत भारताच्या एकूण क्षमतेपैकी ५३ टक्के होता; ज्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई परिसर देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर क्लस्टरपैकी एक बनला आहे.ही डेटा सेंटर्स कुठे उभारली जाणार आहेत?महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्सची प्रमुख केंद्र मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे परिसरात आहेत. नवी मुंबईतील पनवेल, ऐरोली आणि महापे भागात मोठे प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यात आहेत. पुण्यात हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरातही विविध कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. याशिवाय मुंबईतही NTT, STT GDC यांसारख्या कंपन्यांची डेटा सेंटर सुविधा कार्यरत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील मुख्य डेटा सेंटर कॉरिडॉर हा मुंबई, नवी मुंबई, पुणे असा आहे.डेटा सेंटर्सच्या उभारणीला कोणी विरोध केला आहे आणि त्यांचे म्हणणे काय आहे?ठाण्यातील ॲमेझॉनच्या डेटा सेंटरला ‘वेक अप ठाणेकर’च्या म्हणत स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे. पाणी, वीज, आवाज, उष्णता, वृक्षतोड आणि प्रकल्पाची जागा याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शिवसेनेचे ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी स्थानिक विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती; वृक्षतोडीसह पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित केले गेले. आदित्य ठाकरे यांनी बाळकूममधील डेटा सेंटरला विरोध करत हा प्रकल्प MIDCच्या ‘Red Zone’मध्ये हलवावा, अशी मागणी केली. पाणी, ध्वनीप्रदूषण, उष्णता आणि पर्यावरणाचे मुद्देही त्यांनी उपस्थित केले. तर मनसेचे अनिल शिदोरे यांनीही मुद्दा केवळ ठाण्यापुरता न ठेवता मुंबई-पुणे परिसरात वाढणाऱ्या डेटा सेंटरचे व्यापक ऑडिट सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. वीज, पाणी, जमीन, स्थानिक रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या तुलनेत होणारा फायदा याबाबत सरकारने माहिती द्यावी आणि गरज असल्यास श्वेतपत्रिका काढावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Premium|Maheshwari Saree : माहेश्वरी साडीचा राजेशाही वारसा; नर्मदेच्या काठावर फुललेल्या कलापरंपरेची सुंदर ओळख.यावर सरकारची भूमिका काय आहे?सरकारी भुमिकेनुसार मुंबई-नवी मुंबई हे आशियाचे डिजिटल कॅपिटल बनत असून, १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी डेटा सेंटर्सचा विस्तार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या भाषणांमध्ये सांगितलं आहे.उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, डेटा सेंटर्समुळे राज्यात हजारो कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक येत असून, या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीसोबतच डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत होत आहेत.या विषयातील वस्तुस्थिती काय आहे?अ) डेटा सेंटरला खूप पाणी लागते, हे खरे आहे का?पर्यावरण, हवामान बदल, ऊर्जा, पाणी आणि शहरी विकास या विषयांवर संशोधन करणाऱ्या 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया' च्या मे २०२६ च्या विश्लेषणानुसार, भारतातील निम्म्याहून अधिक डेटा सेंटर्स हे पाणीटंचाई असलेल्या भागात आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष पाणीवापर हा कूलिंग टेक्नॉलॉजी, हवामान आणि प्रकल्पाच्या रचनेनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतो. काही डेटा सेंटर्स आपण पाण्याचा वापर करत नसल्याचा दावाही करतात.ब) डेटा सेंटर्समुळे रोजगार निर्माण होत नाहीत, हा आरोप किती खरा आहे?डेटा सेंटरमधील गुंतवणूक भलेही मोठी असली, तरी तेथील कायमस्वरूपी रोजगाराची संख्या तुलनेने मर्यादित असू शकते. 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया'च्या अहवालानुसार आणि अमेरिकेतील १२०० हून अधिक डेटा सेंटर्सच्या आढाव्यानुसार, अगदी मोठ्या केंद्रांमध्येही १५० पेक्षा कमी कायमस्वरूपी कामगार असतात; तर काही केंद्रांमध्ये ही संख्या अवघी २५ इतकी कमी आढळली आहे.क) यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो का?आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, आज डेटा सेंटरसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेमध्ये कोळशाचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. भारतात पाण्याचा प्रश्नही अत्यंत संवेदनशील आहे. 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया' च्या मे २०२६ च्या विश्लेषणानुसार, देशातील निम्म्याहून अधिक डेटा सेंटर्स पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये आहेत, तर ७५ टक्के डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रासह केवळ पाच राज्यांत केंद्रित आहेत. त्यामुळे डेटा सेंटरचा पर्यावरणीय परिणाम मोजताना वीज किती लागते, ती वीज कुठून येते आणि कूलिंगसाठी पाणी किती वापरले जाते, हे तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. हा मुद्दा भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून असला, तरी डेटा सेंटर्समुळे पर्यावरणाचे प्रश्न जगभरात उभे राहिले आहेत, हे देखील तितकेच खरे आहे..ड) या डेटा सेंटरमुळे महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक आली?२०१९ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान भारतात डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी सुमारे ९४ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे करार आले आहेत आणि महाराष्ट्र हा यातील प्रमुख गुंतवणूकदार राज्यांपैकी एक आहे. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याला कर व विविध शुल्कांच्या माध्यमातून महसूल मिळू शकतो. डेटा सेंटर्ससाठी वीज, फायबर, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित होतात. तसेच, मोठे डेटा सेंटर क्लस्टर तयार झाल्यानं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, आयटी आणि फिनटेक सारख्या उद्योगांना महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे रोजगार वाढण्याची शक्यता बळावते. मात्र, हा सर्व भाग परिस्थितीवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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