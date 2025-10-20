Premium| Data decentralisation in India: गॅझेटियरच्या पुनरुज्जीवीकरणामुळे स्थानिक ज्ञानाचा अनमोल ठेवा प्रकाशात येवू शकतो

युगांक गोयलप्राध्यापक, ‘फ्लेम’ विद्यापीठकृती भार्गव विद्यार्थिनीविकेंद्रीकरण हेच लोकशाहीचे भविष्य असेल, तर त्यापूर्वी ज्ञानाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. जगातील सर्वांत व्यापक डेटा व्यवस्थांपैकी असलेल्या राष्ट्रांमध्ये भारत हा प्रमुख देश आहे. मात्र, देशातील आकडेवारी आणि माहिती विखुरलेल्या स्थितीत असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात करण्यात आलेल्या ‘गॅझेटियर’चे महत्त्व अधिक आहे. या गॅझेटियरचे अद्ययावतीकरण करणे गरजेचे आहे.भारतामधील नागरिकांना आकडेवारीमध्ये कायमच रस असतो. दर काही महिन्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरची आकडेवारी बातम्यांचा मथळा होते. जीडीपी, बेरोजगारी दर, साक्षरतेचे प्रमाण, जनगणनेतील काही विश्लेषण, अशा विविध मुद्द्यांमधील आकडेवारी बातमीचा विषय होते. पण ही आकडेवारी त्यामागच्या जीवनाच्या वास्तवांबद्दल फारच कमी सांगतात. प्रत्येक टप्प्यामागे एक गोष्ट दडलेली आहे: त्रिशूरची आजी विद्यारंभमाच्या दिवशी तांदळाच्या कणांवर नातीसाठी अक्षरे काढत आहे; गडचिरोलीचे शिक्षक जंगलातील वस्तीत एकाच खोलीत शाळा चालवत आहेत; सांगलीचा शेतकरी ऊस लावण्यापूर्वी पावसाचा अंदाज तपासत आहे. या केवळ केवळ घटना नाहीत, तर एका राष्ट्राची स्पंदने आहेत. भारताचा आत्मा एकत्रित आकड्यांमध्ये नाही तर त्याच्या जिल्ह्यांमध्ये आहे. ७००हून अधिक विशिष्ट लोकांचे एक वेगळे विश्व आहे. त्यात लोक, हस्तकला, पर्यावरण, बोलीभाषा आणि अर्थव्यवस्था यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्हा हे स्थानिक स्वराज्य आणि दैनंदिन जीवनाची एक प्रयोगशाळा आहे. तरीही, बहुतेक नागरिकांसाठी जिल्ह्यांचा काही भाग अद्यापही अंधारातच राहिला आहे. .स्थानिक दृष्टिकोनातून भारताचे दर्शनभारतासारख्या जटिल देशाचे सरकारच चालवण्यासाठी, आपल्याला स्थानिक दृष्टिकोन काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. राज्यांचे नकाशे म्हणून नव्हे, तर जिल्ह्यांची रचना काय आहे म्हणून. दिल्ली किंवा मुंबईमध्ये रचलेली धोरणे नंदुरबार किंवा गडचिरोलीमध्ये अयशस्वी होतात कारण ती सरासरीवर आधारित असतात. त्यामागे कोणतेही वास्तव नसते. जिल्हास्तरीय उपलब्ध आकडेवारी, गतिशील बदलू घडवू शकते. उदाहरणार्थ, आरोग्याबाबतची लक्षणे केवळ विविध राज्यांमध्ये नाहीत, तर एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या तालुक्यांतही भिन्न आहेत, हे दिसून येते. एका विशिष्ट भागात सिंचन तलाव टिकून राहतात. मात्र, शेजारील भूभागात ते टिकून राहत नाहीत. साक्षरतेचे प्रमाण सांस्कृतिक संस्थांसोबत कसे जुळतात, हे सांगितले जाते. त्याचवेळी आपली सांस्कृतिक स्मृती, स्थानिक इतिहास, मौखिक परंपरा आणि जिल्ह्यांना त्यांचा पोत देणारी हस्तकला लुप्त होत असल्याचे चित्र आहे. आज बहुतेक तरुण काही सेकंदात जागतिक डेटा शोधू शकतात; परंतु त्यांच्या स्वत:च्या शहराच्या आकडेवारीबद्दल आणि सद्यःस्थितीबद्दल त्यांना फारच कमी माहिती आहे. याबाबत माहिती नसल्यामुळे स्थानिक नागरिकांशी असलेला आपलेपणा कमी होतो आणि सरकारी धोरणे स्थानिक संदर्भांपासून दूर राहतात. जेव्हा नागरिक अशा गोष्टी जवळून पाहतात, तेव्हा त्यांचा सहभागही असतोच. जेव्हा प्रशासकांना त्यांच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल विश्वसनीय, अद्ययावत माहिती मिळू शकते, तेव्हा हे नियोजन हे सूत्राऐवजी संदर्भाधारित बनते. जेव्हा विद्वान आणि पत्रकार स्थानिक माहितीसह विश्लेषण करतात, तेव्हा हा अभ्यास अधिक सखोल, समृद्ध आणि सत्याच्या जवळ जाणारा असतो. .गॅझेटियरचे विस्मृतीत गेलेले मूल्यब्रिटिशांना या प्रकारच्या सूक्ष्म माहितीचे महत्त्व कळले. १९ व्या शतकापासून त्यांनी तपशीलवार जिल्हा गॅझेटियर्स तयार केले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज आणि संस्कृतीची सविस्तर वर्णने त्यात करण्यात आली. ही गॅझेटियर्स वसाहतवादी हेतूने तयार केली गेली असली, तरी त्यांनी एक सखोल सत्य उघड केले, ते म्हणजे सत्ता ज्ञानावर अवलंबून असते आणि तपशीलावर शासन चांगले चालते. एखाद्या जिल्ह्याच्या सर्व तपशिलांसह तेथील नद्या, मृदा, सण आणि जातीसमूह जाणून घेणे आवश्यक असते. हे जाणून घेतल्यास त्या जिल्ह्याचे प्रशासन कसे करावे, याबाबत समजते. स्वातंत्र्यानंतर या प्रयत्नांना गती मिळेनाशी झाली. गॅझेटियर विभाग अजूनही अस्तित्वात आहेत, परंतु बऱ्याच गॅझेटियरचे अर्ध्या शतकापासून अद्ययावतीकरण झालेले नाही. त्यांची पाने सरकारी कपाटांमध्ये पिवळी पडलेली आहेत. त्यातील भाषाही आता जुन्या शैलीची आहे. सध्याच्या काळात डेटा हाच कोणत्याही निर्णयासाठी गरजेचा असतो, तेव्हा भारताचा सर्वांत विस्तृत स्व-दस्तावेजीकरणाचा प्रयत्न मागे पडला आहे. सध्याच्या क्षेत्रात डिजिटल रूपांतर आमच्या ज्ञानाच्या पायाभूत सुविधेपेक्षा वेगाने झाले आहे. आधुनिक साधनांसह आणि नव्या कल्पनांसह गॅझेटियरचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. हे केवळ रेकॉर्ड ठेवण्याची बाब नाही, तर एक अधिक माहितीपूर्ण असलेली जागरूक राष्ट्रासाठीची पायाभरणी आहे. .विकेंद्रीकरण हेच भविष्यविकेंद्रीकरण हेच लोकशाहीचे भविष्य असेल, तर त्यापूर्वी ज्ञानाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. जगातील सर्वांत व्यापक डेटा व्यवस्थांपैकी एक भारत आहे. मात्र, देशातील आकडेवारी आणि माहिती विखुरलेल्या स्थितीत असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत. हा डेटा एकमेकांना जोडण्यात, त्यांना दृश्यरूप देण्यात अडचणी आहेत. प्रत्येक प्रदेशाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्मृतीशी त्यांचा संबंध जोडण्यात आहे. नागरिक कसे जगतात, हे आकडेवारी दाखवते, तर ते नागरिक असे का जगतात, हे संस्कृती सांगते. पुणे जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, जिथे औद्योगिक डेटा एक गोष्ट सांगतो आणि वारकरी तीर्थयात्रा दुसरी गोष्ट सांगते. दुसरे उदाहरण कच्छचे आहे. जिथे उपग्रहाच्या छायाचित्रांमधून वाळवंटीकरणाचा मागोवा घेतला जातो, तर कारागीर शतकानुशतके जुन्या विणकामाच्या परंपरा जिवंत ठेवतात. हे दोन्ही विकासाच्या एकाच मांडणीमध्ये समाविष्ट आहे.डिजिटल प्लॅटफॉर्मची, एक स्वतंत्र कहाणी असते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याची कहाणी उलगडते. परस्परसंवादी नकाशे, सांख्यिकीय डॅशबोर्ड, छायाचित्रे, मौखिक इतिहास आणि लोकपरंपरांद्वारे, ती उलगडत जाते. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून जळगावचा एक उद्योजक ‘स्टार्टअप’ सुरू करण्यापूर्वी शेतीच्या नमुन्यांचा अभ्यास करू शकेल; जिथे पलक्कडच्या एका शिक्षकाला स्थानिक वारशाशी निगडित साहित्य सापडू शकेल; नव्याने नियुक्त झालेला जिल्हाधिकारी त्या जिल्ह्याचे सण, उद्योग, स्थलांतराचे प्रवाह, अगदी पावसाळ्याचा पॅटर्न या गोष्टीही जाणून घेऊ शकेल. असा 'प्लॅटफॉर्म' 'डेटा'ला नोकरशाहीच्या खात्यापासून एक सामायिक सार्वजनिक कथनात रूपांतरित करतो. तो प्रवेश सर्वसाधारण करतो, सहकार्याला प्रोत्साहन देतो. आकडे आणि त्याचा अर्थ यातील दरी कमी होते. जेव्हा डेटा आणि संस्कृती एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा कार्यक्षम नियोजन घडते. संबंधित भूप्रदेशासाठी ते अधिक महत्त्वाचे ठरते. आकडेवारी आणि सद्यृःस्थिती याची सांगड घालून या सर्व गोष्टी झाल्या, तर त्याचा निश्चित फायदा होतो. .विद्यापीठातील प्रकल्पजेव्हा नागरिक त्यांच्या जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि संस्कृती याबद्दल सखोल माहिती मिळवतात, तेव्हा ते स्वतःला त्याच्या बदलांच्या गोष्टीचे सहलेखक म्हणून पाहू लागतात. 'फ्लेम' विद्यापीठामधील सेंटर फॉर नॉलेज अल्टरनेटिव्ह्स येथे 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'द्वारे एक प्रकल्प साकारला जात आहे. हा प्रकल्प एक मुक्त-प्रवेश डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे. १९ व्या शतकातील गॅझेटियरची कल्पना २१ व्या शतकात पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्हा डेटा आणि गुणात्मक वारसा यांचे एकत्रीकरण करणार आहे. आलेख आणि नकाशे, मौखिक इतिहास, छायाचित्रे आणि संग्रहित नोंदी एकत्रित करणार आहेत. प्रत्येक नागरिकाला भारताचा प्रशासकीय सीमांचे नकाशे म्हणून नव्हे, तर स्थानिक संदर्भातील ज्ञान या निमित्ताने मिळणार असून, त्याचा फायदा येणाऱ्या काळात नक्कीच होणार आहे. ज्या काळात प्रत्येक निर्णय डेटावर आधारित असतो, त्या काळात सर्वात मोठा धोका चुकीची माहिती नसून अपूर्ण माहिती हा आहे. उपलब्ध, विश्वसनीय आणि स्थानिक वास्तवाशी निगडित ज्ञानाचा अभाव, ही मोठी समस्या आहे. आपण हा असमतोल दुरुस्त करणे, आत्मज्ञानाची शक्ती परत मिळवणे आणि दस्तावेजीकरणाला वसाहतवादी नियंत्रणाच्या साधनापासून लोकशाहीच्या आपलेपणाच्या कृतीत रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. हा सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. भारताच्या स्थानिक ज्ञानाचे दस्तावेजीकरण, सन्मान आणि लोकशाहीकरण करणे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण आपण कुठून आलो आहोत, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आपण पुढे कुठे जाणार आहोत या अभ्यासाचाही हा पहिला टप्पा आहे. .गॅझेटियर म्हणजे काय?आपल्या अमलाखालील प्रदेशावर नियंत्रण राखण्यासाठी त्या प्रदेशाची इत्थंभूत माहिती हाती असण्याची गरज लक्षात घेऊन इंग्रजांच्या राजवटीत जिल्हयांच्या संदर्भपुस्तिका अर्थात, 'गॅझेटियर' तयार होत गेले. त्यातील माहितीचे संकलन लोकसंवादातून करण्याची शिस्त तत्कालीन इंग्रज अधिकाऱ्यांनी पाळल्याने तेव्हाची 'गॅझेटियर' आजही उपयुक्त ठरतात. सुरुवातीच्या काळामध्ये याला 'जिल्हा गॅझेटियर' असं नाव देण्यात आलं नव्हतं तर या दस्तावेजाला 'अकाऊंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट' असे म्हटले जायचे. ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त असणाऱ्या फ्रान्सिस बुकानन याने 'दीनाजपूर स्टॅटिस्टिकल सव्र्हे' नावाचा दस्तावेज १८१३ मध्ये प्रकाशित केला. खऱ्या अर्थाने गॅझेटियरचा जनक सर वॉल्टर हॅमिल्टन मानला जातो. त्याने प्रथम गॅझेटियर आजच्या परिचित रूपात तयार केले. विल्यम विल्सन हंटरने 'इंपिरिअल गॅझेटियर ऑफ इंडिया' असा नऊ पुस्तकांचा एक संचच १८८१ मध्ये प्रकाशित केला. त्यामध्ये इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली असणाऱ्या तत्कालीन भारताच्या इत्थंभूत माहितीचे संकलन आहे. त्यानंतर त्याचं सुधारित स्वरूपाचं प्रकाशन झालं. १८८५-८७ या तीन वर्षांत १४ खंडांची सुधारित आवृत्ती तयार झाली, तर विल्यम विल्सन हंटरच्या मृत्यूनंतर २६ भागांचा 'द इंपिरिअल गॅझेटियर ऑफ इंडिया' १९०८ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. १८५७ चे बंड झाले त्यावेळी इंग्रजांना उपयोगी पडलेल्या महत्त्वाच्या दस्तावेजांपैकी एक गोष्ट होती म्हणजे गॅझेटियर. भारतीय राजांकडे अशा प्रकारची दस्तावेजाची नोंद उपलब्ध नव्हती. 