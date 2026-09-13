Premium|Deep Blue vs Garry Kasparov : मशिनसमोर मानवी बुद्धी हरली; बुद्धिबळाची कहाणी कुठून सुरू झाली?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comडीप ब्लूनं एक अशी चाल खेळली की कास्पारोव्ह गोंधळूनच गेला. ती चाल मशिननं खेळली आहे यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. त्याला वाटलं, कदाचित संगणकाच्या मागे बसलेल्या मानवी तज्ज्ञांनी डीप ब्लूला खेळायला मदत केली असावी. पण तसं नव्हतं. डाव जसजसा पुढे गेला तसतसा कास्पारोव्ह अस्वस्थ होत गेला. शेवटी त्यानं तो डाव गमावला. नंतर कास्पारोव्हनं अनेकदा सांगितलं की त्या डावानंतर त्याचा आत्मविश्वास हादरला होता. त्याला मशिनच्या क्षमतेबद्दल शंका नव्हती; पण त्याला समजेनासं झालं होतं की मशिन नेमकं कसं विचार करतंय. बुद्धिबळ हा जगातला सगळ्यात जुना आणि सर्वात बौद्धिक खेळ मानला जातो. आज तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी बुद्धी यांच्या स्पर्धेचं प्रतीक बनला आहे. पण या खेळाची सुरुवात साधारण दोन हजार वर्षांपूर्वी भारतात झाली होती, हे ऐकून आपल्याला आश्चर्य वाटेल.इ.स. ६ व्या शतकाच्या आसपास भारतात ‘चतुरंग’ नावाचा खेळ खेळला जायचा. सैन्याच्या चार विभागांचं – पायदळ, घोडदळ, हत्तीदळ आणि रथ यांचं प्रतिनिधित्व करणारा हा खेळ पुढे पर्शियात गेला. तिथे त्याचं नाव ‘शतरंज’ पडलं. नंतर अरबांनी तो युरोपमध्ये नेला आणि हळूहळू त्याचे नियम बदलत गेले. १५ व्या शतकात आधुनिक बुद्धिबळ तयार झालं. पुढे युरोपमध्ये त्याच्या स्पर्धा सुरू झाल्या आणि जगज्जेते निर्माण व्हायला लागले. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात एक नाव संपूर्ण बुद्धिबळविश्वावर राज्य करत होतं – गॅरी कास्पारोव्ह. अनेकांच्या मते तो इतिहासातला सर्वात महान बुद्धिबळपटू होता आणि आहे..Premium|Potato love in India : बटाट्याची सर्वसमावेशक किमया; उत्तर-दक्षिण भारताला एकत्र आणणारा ‘लोकशाही’ जिन्नस.कास्पारोव्हचा जन्म १९६३ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघात झाला. लहानपणापासूनच त्याची बुद्धिमत्ता विलक्षण होती. वयाच्या दहाव्या वर्षीच तो फक्त बुद्धिबळाच्या चाली लक्षात ठेवत नसे तर प्रत्येक चालीनंतर पुढच्या संपूर्ण डावाचं भविष्य डोक्यात उभं करू शकत असे. १९८५ मध्ये अवघ्या बावीसाव्या वर्षी त्यानं जगज्जेतेपद जिंकलं. त्यानंतर अनेक वर्षं त्यानं जगभरच्या सर्वोत्तम खेळाडूंना हरवलं. त्याचा खेळ आक्रमक, कल्पक आणि धाडसी होता. प्रतिस्पर्ध्यांवर मानसिक दबाव टाकणं ही त्याची खासियत होती. अनेक खेळाडू कास्पारोव्हसमोर बसण्याआधीच घाबरायचे. पण त्याच काळात दुसऱ्या एका प्रतिस्पर्ध्याची तयारी सुरू होती. हा प्रतिस्पर्धी माणूस नव्हता. तो होता संगणक. १९५० पासूनच शास्त्रज्ञांना प्रश्न पडला होता – ‘संगणक बुद्धिबळ खेळू शकतो का?’ गणितज्ञ अँलन ट्युरिंग यानं यावर सुरुवातीचं काम केलं होतं. पण त्याकाळचे संगणक खूपच कमकुवत होते. पुढे संगणकांची शक्ती वाढत गेली. अनेक संशोधकांनी बुद्धिबळ खेळणारे प्रोग्रॅम्स तयार केले. पण जगज्जेत्याला हरवणं अजूनही अशक्य वाटत होतं. याच वेळी आयबीएम कंपनीनं एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला. उद्दिष्ट होतं – जगातल्या सर्वोत्तम बुद्धिबळपटूला हरवणारा संगणक तयार करणं. या प्रकल्पातून ‘डीप ब्लू’ नावाचा सुपरकॉम्प्युटर जन्माला आला.ताकद सारी वेगामध्येडीप ब्लूची ताकद त्याच्या वेगात होती. माणूस पुढच्या काही चालींचा विचार करू शकतो. पण डीप ब्लू दर सेकंदाला पुढच्या चालींच्या कोट्यवधी शक्यता आणि त्यांचे परिणाम तपासू शकत होता. तो प्रत्येक संभाव्य चाल, त्याचं उत्तर, त्याच्या उत्तराचं उत्तर अशा लाखो मार्गांचा विचार क्षणार्धात करत असे. १९९६ मध्ये पहिली ऐतिहासिक लढत झाली – कास्पारोव्ह विरुद्ध डीप ब्लू. संपूर्ण जगाचं लक्ष या सामन्याकडे लागलं होतं. एकीकडे मानवी बुद्धीचं सर्वोच्च शिखर, तर दुसरीकडे मशिनची प्रचंड गणनाशक्ती. सामना सुरू होण्याअगोदर वर्तमानपत्रात याविषयी रकानेच्या रकाने बातम्या येत होत्या आणि असंख्य लोक त्या चवीनं वाचत होते. लोकांची उत्सुकता शिगेला जाऊन पोहोचली होती. शेवटी सामन्याचा दिवस उजाडला आणि सामना सुरू झाला.बदललेलं डीप ब्ल्यूपहिल्याच डावात धक्का बसला. डीप ब्लूनं कास्पारोव्हला हरवलं. ही घटना ऐतिहासिक होती. कारण पहिल्यांदाच एखाद्या संगणकानं विद्यमान जगज्जेत्याला स्पर्धात्मक डावात पराभूत केलं होतं. पण कास्पारोव्ह लगेच सावरला. त्यानं मशिनच्या मर्यादा समजून घेतल्या. तो पुढचे डाव अधिक काळजीपूर्वक खेळला आणि अखेर संपूर्ण सामना त्यानं ४-२ अशा फरकानं जिंकला. जगाला वाटलं, ‘माणूस अजूनही श्रेष्ठ आहे.’पण आयबीएम हार मानायला तयार नव्हती. पुढच्या वर्षभरात डीप ब्लूमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर्स बसवले गेले. बुद्धिबळाचं आणखीन ज्ञान त्या प्रोग्राममध्ये भरलं गेलं. त्याची गणनाशक्ती आणखी प्रचंड वाढली. १९९७ मध्ये पुन्हा सामना ठरला. आता वातावरण पूर्णपणे वेगळं होतं. संपूर्ण जगाला जाणवत होतं की हा फक्त बुद्धिबळाचा सामना नाही. ही मानवी बुद्धी विरुद्ध कृत्रिम बुद्धी अशी लढाई आहे. सामना पुन्हा उत्साहात सुरू झाला. पहिला डाव कास्पारोव्हनं जिंकला. त्याच्या चाहत्यांना वाटलं की पुन्हा एकदा मशिनचा पराभव होणार. पण दुसऱ्या डावात इतिहास घडला. डीप ब्लूनं एक अशी चाल खेळली की कास्पारोव्ह गोंधळूनच गेला. ती चाल मशिननं खेळली आहे यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. त्याला वाटलं, कदाचित संगणकाच्या मागे बसलेल्या मानवी तज्ज्ञांनी डीप ब्लूला खेळायला मदत केली असावी. पण तसं नव्हतं. डाव जसजसा पुढे गेला तसतसा कास्पारोव्ह अस्वस्थ होत गेला. शेवटी त्यानं तो डाव गमावला. नंतर कास्पारोव्हनं अनेकदा सांगितलं की त्या डावानंतर त्याचा आत्मविश्वास हादरला होता. त्याला मशिनच्या क्षमतेबद्दल शंका नव्हती; पण त्याला समजेनासं झालं होतं की मशिन नेमकं कसं विचार करतंय. उरलेल्या डावांमध्ये संघर्ष झाला. काही डाव बरोबरीत सुटले आणि मग झाला अंतिम डाव..संपूर्ण जग श्वास रोखून बसलं होतं. कास्पारोव्हनं सुरुवातीलाच एक धोकादायक रणनीती वापरली. पण डीप ब्लूनं अतिशय अचूक प्रत्युत्तर दिलं.केवळ १९ चालींमध्ये कास्पारोव्हची स्थिती जवळजवळ हरल्यासारखी झाली. जगज्जेता अडचणीत सापडला. काही मिनिटं विचार केल्यानंतर त्यानं हार मान्य केली. सभागृहात शांतता पसरली. इतिहास घडला होता. डीप ब्लूनं सामना ३.५ विरुद्ध २.५ असा जिंकला होता. पहिल्यांदाच एका संगणकानं विद्यमान विश्वविजेत्याला संपूर्ण सामन्यात हरवलं होतं. ही बातमी सगळ्या ठिकाणी हेडलाईन आणि ब्रेकिंग न्यूज बनली. या घटनेचा प्रभाव बुद्धिबळाच्या पलीकडे गेला. अनेकांना वाटायला लागलं की मशिन आता माणसांपेक्षा हुशार होत आहेत. काहींना भीती वाटली, तर काहींना उत्सुकता वाटली. मात्र प्रत्यक्षात डीप ब्लू ‘विचार’ करत नव्हता. तो प्रचंड वेगानं गणना करत होता. त्याच्याकडे मानवी कल्पकता, भावना किंवा सर्वसाधारण समज नव्हती. पण एका विशिष्ट कामात – बुद्धिबळात – त्यानं जगातल्या सर्वोत्तम माणसाला हरवलं होतं.मशिन माणसाला मागे टाकेल!विशेष म्हणजे आयबीएमनं हा विजय मिळाल्यानंतर डीप ब्लू प्रकल्प बंद केला. मशिनचं विघटन करण्यात आलं. त्यामुळे कास्पारोव्हला पुन्हा सामना खेळण्याची संधीच मिळाली नाही. आज जवळजवळ प्रत्येक मोबाईलमधला बुद्धिबळ प्रोग्रॅम १९९७ च्या डीप ब्लूपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. पण इतिहासातलं महत्त्व कायम त्या एका क्षणाचं राहील – जेव्हा जगज्जेता कास्पारोव्हनं मशिनसमोर हार मानली आणि मानव विरुद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नव्या युगाची सुरुवात झाली. त्या दिवशी पराभूत फक्त एक बुद्धिबळपटू झाला नव्हता; तर मानवजातीला प्रथमच जाणवलं होतं की काही विशिष्ट क्षेत्रांत मशिन्स आपल्याला मागे टाकू शकतात. आणि पुढे एआयच्या जगात जे काही घडलं, त्याची पहिली मोठी घंटा १९९७ मध्ये डीप ब्लूच्या त्या विजयानंच वाजवली होती, कारण यानंतर जग आर्टिफिशल इंटेलिजन्सकडे गंभीरतेनं बघायला लागलं !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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